Дипломатически натиск! Бенямин Нетаняху настоява за американски удар по Иран след изборите в САЩ

Израелският премиер Бенямин Нетаняху настоява пред президента на САЩ Доналд Тръмп за подновяване на ударите срещу Иран след междинните избори в Съединените щати. Тръмп обаче дава знак, че предпочита първо да бъде направен опит за възобновяване на преговорите с Техеран.
Двамата лидери са разговаряли по телефона на 31 октомври. Темите са били преговорите между САЩ и Иран и въпросът колко бързо могат да бъдат възобновени бойните действия. Тръмп е потвърдил разговора, но не е разкрил подробности за позицията на Нетаняху или за конкретните решения, които са били обсъждани.
Тръмп оставя отворени и двата варианта
По информация, цитирана от WION, американската администрация едновременно работи за дипломатическо решение и се подготвя за евентуално подновяване на мащабни военни действия след изборите. Това оставя отворени два паралелни сценария – преговори с Иран или нова американско-израелска операция.
По време на събитие в имението си „Мар-а-Лаго“ във Флорида Тръмп е заявил, че няма спешна необходимост от незабавно подновяване на ударите. Според президента разговорите с Иран вървят добре.„Те искат да сключат сделка и ще видим дали ще я сключат“, е казал Тръмп.
В същото време американският президент е посочил, че САЩ трябва да се погрижат за един или два ирански ядрени обекта. Като пример той е споменал „Пикакс Маунтин“ и е заявил, че американските военни могат да нанесат удар по подобна цел за 10 минути.
Писмо до Техеран остава без отговор
Миналата седмица вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е изпратил писмо до Мохсен Резаи, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, с предложение за възобновяване на преговорите.
Резаи е потвърдил, че е получил и прочел писмото, но до момента не е отговорил. Така дипломатическият канал между Вашингтон и Техеран остава открит, но без потвърдено решение за връщане към официални разговори.
Засега няма обявено решение за нова атака срещу Иран. Потвърдено е единствено, че Тръмп и Нетаняху са обсъдили темата, докато американската страна поддържа едновременно преговори и военна готовност.
Източници: news.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АДОЛФ
Коментиран от #19
19:20 02.11.2026
2 ДАВАЙ БИБИ
Коментиран от #24, #26
19:21 02.11.2026
3 Фон4о
Коментиран от #28
19:25 02.11.2026
4 Шопо
Коментиран от #5
19:26 02.11.2026
5 Град Козлодуй
До коментар #4 от "Шопо":Другаря Ким ще помогне приготвил е ракетите чака да му пратят един иранец да натисне копчето.
19:30 02.11.2026
6 Шорт
Коментиран от #12
19:30 02.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
19:38 02.11.2026
9 Някой
Виждате ли кой управлява САЩ?
19:44 02.11.2026
10 Нещо осъдително
19:45 02.11.2026
11 Джихади Йово
19:47 02.11.2026
12 Наката
До коментар #6 от "Шорт":Целта е Нетаняху да не влезе в затвора. Играе го спасител на Израел. Другата цел е да направят малко пари от цените на петрола. Да си чул арабите да се оплакват, че цената на петрола се е покачила? Отнесоха някоя и друга ракетка покрай нападенията, но на общия фон на печалбата не е кой знае какво
19:53 02.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сатана Z
20:01 02.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 максим
20:12 02.11.2026
18 Другари
20:12 02.11.2026
19 ГадюГара
До коментар #1 от "АДОЛФ":Нека не бъдем толкова недодялани ,има по изтънчени неща - лампиони ,кресла ,нощни лампи и т.н....
20:12 02.11.2026
20 Мехди
20:24 02.11.2026
21 максим
ужасни пари,за нищо.иранската ракета пробива троен щит! и се почва, че руски специалисти координирали иранската пво и ракетните им установки!!! дано, до края на 2027 патриота да може да работи на 360 градуса,като старите це-300.за це-300б4 не говоря.там има колосален напредък.руснака,пак върви напред,фактите говорят....
20:24 02.11.2026
22 Цвете
20:25 02.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 максим
До коментар #2 от "ДАВАЙ БИБИ":биби ,май го чака съд,заедно с жена му. и ще отговарят и за подаръците и за бардака който създадоха.израелците,казват -последната дума е на иран!!!! а ира,н бие яко.реалностите се виждат.но ,малко медии ги отразяват!!!!!!!
20:45 02.11.2026
25 Щом
20:46 02.11.2026
26 Абе не знам
До коментар #2 от "ДАВАЙ БИБИ":Накъде отива тоя свят, Израел иска САЩ да бомбят Иран, украинския евреин и той поставя условия на САЩ, ако ми дадете ракети спирам бомбенето в Русия, а на горския ( САЩ ) няма ли дами писне и да ги изгони ????
20:59 02.11.2026
27 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ИЗБОРА ГО ПРАВИ ЖУЖИ
21:01 02.11.2026
28 ауууу ауууууу
До коментар #3 от "Фон4о":вият копейките за военни престъпления спрямо братята им терористи и 12 годишни мимичета с бради и калашници аууу
21:05 02.11.2026