Дипломатически натиск! Бенямин Нетаняху настоява за американски удар по Иран след изборите в САЩ

Израелският премиер Бенямин Нетаняху настоява пред президента на САЩ Доналд Тръмп за подновяване на ударите срещу Иран след междинните избори в Съединените щати. Тръмп обаче дава знак, че предпочита първо да бъде направен опит за възобновяване на преговорите с Техеран.

Двамата лидери са разговаряли по телефона на 31 октомври. Темите са били преговорите между САЩ и Иран и въпросът колко бързо могат да бъдат възобновени бойните действия. Тръмп е потвърдил разговора, но не е разкрил подробности за позицията на Нетаняху или за конкретните решения, които са били обсъждани.

Тръмп оставя отворени и двата варианта

По информация, цитирана от WION, американската администрация едновременно работи за дипломатическо решение и се подготвя за евентуално подновяване на мащабни военни действия след изборите. Това оставя отворени два паралелни сценария – преговори с Иран или нова американско-израелска операция.

По време на събитие в имението си „Мар-а-Лаго“ във Флорида Тръмп е заявил, че няма спешна необходимост от незабавно подновяване на ударите. Според президента разговорите с Иран вървят добре.

„Те искат да сключат сделка и ще видим дали ще я сключат“, е казал Тръмп.

В същото време американският президент е посочил, че САЩ трябва да се погрижат за един или два ирански ядрени обекта. Като пример той е споменал „Пикакс Маунтин“ и е заявил, че американските военни могат да нанесат удар по подобна цел за 10 минути.

Писмо до Техеран остава без отговор

Миналата седмица вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е изпратил писмо до Мохсен Резаи, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, с предложение за възобновяване на преговорите.

Резаи е потвърдил, че е получил и прочел писмото, но до момента не е отговорил. Така дипломатическият канал между Вашингтон и Техеран остава открит, но без потвърдено решение за връщане към официални разговори.

Засега няма обявено решение за нова атака срещу Иран. Потвърдено е единствено, че Тръмп и Нетаняху са обсъдили темата, докато американската страна поддържа едновременно преговори и военна готовност.

Източници: news.bg