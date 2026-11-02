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Дипломатически натиск! Бенямин Нетаняху настоява за американски удар по Иран след изборите в САЩ
  Тема: Иранската криза

Дипломатически натиск! Бенямин Нетаняху настоява за американски удар по Иран след изборите в САЩ

2 Ноември, 2026 19:19 1 484 28

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  • преговори-
  • ормузки проток

Доналд Тръмп потвърди разговора с израелския премиер, но заяви, че предпочита преговори с Техеран, Вашингтон едновременно поддържа дипломатическия канал и се подготвя за нови военни действия

Дипломатически натиск! Бенямин Нетаняху настоява за американски удар по Иран след изборите в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
WION WION

Израелският премиер Бенямин Нетаняху настоява пред президента на САЩ Доналд Тръмп за подновяване на ударите срещу Иран след междинните избори в Съединените щати. Тръмп обаче дава знак, че предпочита първо да бъде направен опит за възобновяване на преговорите с Техеран.

Двамата лидери са разговаряли по телефона на 31 октомври. Темите са били преговорите между САЩ и Иран и въпросът колко бързо могат да бъдат възобновени бойните действия. Тръмп е потвърдил разговора, но не е разкрил подробности за позицията на Нетаняху или за конкретните решения, които са били обсъждани.

Тръмп оставя отворени и двата варианта

По информация, цитирана от WION, американската администрация едновременно работи за дипломатическо решение и се подготвя за евентуално подновяване на мащабни военни действия след изборите. Това оставя отворени два паралелни сценария – преговори с Иран или нова американско-израелска операция.

По време на събитие в имението си „Мар-а-Лаго“ във Флорида Тръмп е заявил, че няма спешна необходимост от незабавно подновяване на ударите. Според президента разговорите с Иран вървят добре.

„Те искат да сключат сделка и ще видим дали ще я сключат“, е казал Тръмп.

В същото време американският президент е посочил, че САЩ трябва да се погрижат за един или два ирански ядрени обекта. Като пример той е споменал „Пикакс Маунтин“ и е заявил, че американските военни могат да нанесат удар по подобна цел за 10 минути.

Писмо до Техеран остава без отговор

Миналата седмица вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е изпратил писмо до Мохсен Резаи, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, с предложение за възобновяване на преговорите.

Резаи е потвърдил, че е получил и прочел писмото, но до момента не е отговорил. Така дипломатическият канал между Вашингтон и Техеран остава открит, но без потвърдено решение за връщане към официални разговори.

Засега няма обявено решение за нова атака срещу Иран. Потвърдено е единствено, че Тръмп и Нетаняху са обсъдили темата, докато американската страна поддържа едновременно преговори и военна готовност.

Източници: news.bg


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АДОЛФ

    57 3 Отговор
    Решението е в САПУНА ..

    Коментиран от #19

    19:20 02.11.2026

  • 2 ДАВАЙ БИБИ

    56 2 Отговор
    Война до последно. Само и само ти да се спасиш.

    Коментиран от #24, #26

    19:21 02.11.2026

  • 3 Фон4о

    59 2 Отговор
    Комисия на ООН обвини Израел в престъпления срещу човечеството на Западния бряг

    Коментиран от #28

    19:25 02.11.2026

  • 4 Шопо

    35 0 Отговор
    Иран и Русия координират действията си: Путин разговаря с високопоставен представител на Техеран

    Коментиран от #5

    19:26 02.11.2026

  • 5 Град Козлодуй

    33 2 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Другаря Ким ще помогне приготвил е ракетите чака да му пратят един иранец да натисне копчето.

    19:30 02.11.2026

  • 6 Шорт

    46 1 Отговор
    Сатанистите като нападат Иран. Повишават цените на енергоносителите! И оттам всичко поскъпва и банкрутира. Не знаем каква им е целта?

    Коментиран от #12

    19:30 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    16 0 Отговор
    Те искат да сключат сделка и ще видим дали ще я сключат“, е казал Тръмп…. Кучето си лае кервана си върви ….

    19:38 02.11.2026

  • 9 Някой

    35 1 Отговор
    Какъв дипломатически натиск? Така ли му казват вече на изнудването. Досиетата "Епстойн" пак ще се размахват по медиите, ако Доналд Дък не изпълнява указанията.
    Виждате ли кой управлява САЩ?

    19:44 02.11.2026

  • 10 Нещо осъдително

    19 0 Отговор
    Да изкоментирате несъстоятелността на подобни искания ?!? Да обсъдите тези действия ? Да заклеймите Агресора ?

    19:45 02.11.2026

  • 11 Джихади Йово

    25 0 Отговор
    Нетаняху усилено работи за пророчеството камък върху камък да не остане в Израел. Всички пророчества са верни и ще се случат в тяхното време.

    19:47 02.11.2026

  • 12 Наката

    23 1 Отговор

    До коментар #6 от "Шорт":

    Целта е Нетаняху да не влезе в затвора. Играе го спасител на Израел. Другата цел е да направят малко пари от цените на петрола. Да си чул арабите да се оплакват, че цената на петрола се е покачила? Отнесоха някоя и друга ракетка покрай нападенията, но на общия фон на печалбата не е кой знае какво

    19:53 02.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сатана Z

    24 0 Отговор
    Бай Дончо като нищо ще удари по Иран и преди изборите стига ушатия Биби да му предаде оригиналите на компроматите събрани м мазето на МО САТ

    20:01 02.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 максим

    9 0 Отговор
    ал джазира дава в събота през ноща демонстрации в израел.нямаше ексцесии.но ,беняминчо беше в бебешки ританки ,до клоуна тръмп.всичко ,бе реално от плакатите.така,че нещата не вървят добре! сащ, тайно изтеглят войските си от персийския залив......а и су 35 вече са в иран....очаква се включване....

    20:12 02.11.2026

  • 18 Другари

    12 1 Отговор
    Нали знаете картината "Тайната вечеря" с дванадесетте апостола. Сега те или толкоз управляват света а другарката Урсула ви сложи толкоз звезди на знамето. По нататък вие разсъждавайте. Затуй и отгоре ви спуснаха така наречения изкуствен интелект.

    20:12 02.11.2026

  • 19 ГадюГара

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "АДОЛФ":

    Нека не бъдем толкова недодялани ,има по изтънчени неща - лампиони ,кресла ,нощни лампи и т.н....

    20:12 02.11.2026

  • 20 Мехди

    7 0 Отговор
    Край със ударите по Иран. Машината на султаните от Арабския полуостров не работи, ако не продават петрол. Няма мънгизи, негодуванието на раята нараства и обстановката вътре става революционна. През Ормуз излизат танкери с петрол и влизат кораби със стоки и от първа необходимост. Това е като да затвориш на българина Лукойл, Кауфланд и Лидъл. Революция.

    20:24 02.11.2026

  • 21 максим

    11 0 Отговор
    пак- от ал джазира.изстрелват се три ракети от комплекса патриот,за да унищожат иранска ракета!!!!
    ужасни пари,за нищо.иранската ракета пробива троен щит! и се почва, че руски специалисти координирали иранската пво и ракетните им установки!!! дано, до края на 2027 патриота да може да работи на 360 градуса,като старите це-300.за це-300б4 не говоря.там има колосален напредък.руснака,пак върви напред,фактите говорят....

    20:24 02.11.2026

  • 22 Цвете

    11 0 Отговор
    Я ГЛЕДАЙ ,КОЙ ГОРИ ОТ ЖЕЛАНИЕ ДА ВЪЗПЛАМЕНЯВА ОТНОВО И ОТНОВО? И ТОЗИ Е ЛИДЕР НА ЕВРЕИТЕ ????? МНОГО ПОДЛО ЗВУЧИ.🤦‍♂️🤔😠

    20:25 02.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 максим

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДАВАЙ БИБИ":

    биби ,май го чака съд,заедно с жена му. и ще отговарят и за подаръците и за бардака който създадоха.израелците,казват -последната дума е на иран!!!! а ира,н бие яко.реалностите се виждат.но ,малко медии ги отразяват!!!!!!!

    20:45 02.11.2026

  • 25 Щом

    1 0 Отговор
    Натаниау иска, значи пак ще бомбандират Иран. Американското правителство не е в състояние да откаже , дори да не желае да прави това. Илюзии по този въпрос няма

    20:46 02.11.2026

  • 26 Абе не знам

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДАВАЙ БИБИ":

    Накъде отива тоя свят, Израел иска САЩ да бомбят Иран, украинския евреин и той поставя условия на САЩ, ако ми дадете ракети спирам бомбенето в Русия, а на горския ( САЩ ) няма ли дами писне и да ги изгони ????

    20:59 02.11.2026

  • 27 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 1 Отговор
    ГЛАСУВАНЕТО ВЪВ. ФАЩ

    ИЗБОРА ГО ПРАВИ ЖУЖИ

    21:01 02.11.2026

  • 28 ауууу ауууууу

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фон4о":

    вият копейките за военни престъпления спрямо братята им терористи и 12 годишни мимичета с бради и калашници аууу

    21:05 02.11.2026

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