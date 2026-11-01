Срещу заплахите в Черно море: Евродепутати искат още 2 млрд. евро за България от ЕС

България да получи още 2 млрд. евро от следващия бюджет на Европейския съюз настояха евродепутати по време на посещение на делегация във Варна. Искането е свързано с атаките срещу търговски кораби и с нарастващите рискове за корабоплаването в Черно море.

В делегацията на Европейската народна партия участваха българските евродепутати Андрей Новаков и Емил Радев, както и Яцек Протас от Полша, представители на Германия и Австрия. По информация на БНР планираното финансиране за България през периода 2028–2034 г. е 22,3 млрд. евро. Допълнителните 2 млрд. евро биха увеличили тази сума до приблизително 24 млрд. евро.

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„Ние в Европейския парламент настояваме за още 2 милиарда евро към България“, заяви Андрей Новаков. По думите му средствата трябва да компенсират земеделци, превозвачи, туристическия сектор и други отрасли, които понасят последиците от война, започната извън България.

До 10% повече средства за девет държави

Яцек Протас, който е докладчик по предложението за допълнително финансиране на източните региони, заяви, че девет държави от източния фланг на ЕС могат да получат до 10% повече средства по европейските програми. Сред тях са България, Полша и Финландия. Предложението обхваща райони, които граничат с Русия, Беларус или Украйна, както и територии, засегнати от войната.

Според информацията, представена във Варна, част от средствата могат да бъдат насочени към проекти с гражданско предназначение, които имат и значение за отбраната. Емил Радев подкрепи идеята за европейски център за сигурност в Черно море, който да бъде разположен във Варна и Констанца. Сред обсъжданите задачи са наблюдението на морската зона и противодействието на дронове.

Допълнителното финансиране все още не е гарантирано. То зависи от приемането на многогодишната финансова рамка на ЕС за 2028–2034 г., по която държавите членки и Европейският парламент продължават преговорите.

Бюджетът на ЕС остава спорен

Европейската комисия предложи следващата седемгодишна финансова рамка да бъде на стойност близо 2 трлн. евро по текущи цени. В нея са заложени по-големи разходи за сигурност, отбрана, конкурентоспособност и подкрепа за регионите, но също така се предвижда преструктуриране на досегашните бюджетни програми. Съветът на ЕС посочва, че целта е споразумение да бъде постигнато до края на 2026 г., за да може законодателството да бъде прието през 2027 г.

Лидерите на ЕС не успяха да постигнат съгласие по предложението през октомври. Според „Асошиейтед прес“ част от държавите възразяват срещу размера на националните вноски, а други настояват да бъдат запазени средствата за земеделие и по-бедните региони. Ирландското председателство предложи бюджетът да бъде намален до 1,62 трлн. евро, което е със 141 млрд. евро под първоначалното предложение на Комисията.

Следващите обсъждания на многогодишния бюджет се очакват в края на ноември и на среща на върха през декември. Ако бъде прието увеличение за източните региони, новото финансиране може да започне да се прилага от 1 януари 2028 г.

Източници: bnrnews.bg, rapporteur.com, apnews.com