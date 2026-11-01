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Срещу заплахите в Черно море: Евродепутати искат още 2 млрд. евро за България от ЕС
  Тема: Украйна

Срещу заплахите в Черно море: Евродепутати искат още 2 млрд. евро за България от ЕС

1 Ноември, 2026 21:47 513 15

  • европейски съюз-
  • черно море-
  • европейски бюджет-
  • евродепутати-
  • българия

Искането е свързано с атаките срещу търговски кораби. Допълнителните средства зависят от приемането на бюджета на ЕС за 2028–2034 г

Срещу заплахите в Черно море: Евродепутати искат още 2 млрд. евро за България от ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България да получи още 2 млрд. евро от следващия бюджет на Европейския съюз настояха евродепутати по време на посещение на делегация във Варна. Искането е свързано с атаките срещу търговски кораби и с нарастващите рискове за корабоплаването в Черно море.

В делегацията на Европейската народна партия участваха българските евродепутати Андрей Новаков и Емил Радев, както и Яцек Протас от Полша, представители на Германия и Австрия. По информация на БНР планираното финансиране за България през периода 2028–2034 г. е 22,3 млрд. евро. Допълнителните 2 млрд. евро биха увеличили тази сума до приблизително 24 млрд. евро.

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„Ние в Европейския парламент настояваме за още 2 милиарда евро към България“, заяви Андрей Новаков. По думите му средствата трябва да компенсират земеделци, превозвачи, туристическия сектор и други отрасли, които понасят последиците от война, започната извън България.

До 10% повече средства за девет държави

Яцек Протас, който е докладчик по предложението за допълнително финансиране на източните региони, заяви, че девет държави от източния фланг на ЕС могат да получат до 10% повече средства по европейските програми. Сред тях са България, Полша и Финландия. Предложението обхваща райони, които граничат с Русия, Беларус или Украйна, както и територии, засегнати от войната.

Според информацията, представена във Варна, част от средствата могат да бъдат насочени към проекти с гражданско предназначение, които имат и значение за отбраната. Емил Радев подкрепи идеята за европейски център за сигурност в Черно море, който да бъде разположен във Варна и Констанца. Сред обсъжданите задачи са наблюдението на морската зона и противодействието на дронове.

Допълнителното финансиране все още не е гарантирано. То зависи от приемането на многогодишната финансова рамка на ЕС за 2028–2034 г., по която държавите членки и Европейският парламент продължават преговорите.

Бюджетът на ЕС остава спорен

Европейската комисия предложи следващата седемгодишна финансова рамка да бъде на стойност близо 2 трлн. евро по текущи цени. В нея са заложени по-големи разходи за сигурност, отбрана, конкурентоспособност и подкрепа за регионите, но също така се предвижда преструктуриране на досегашните бюджетни програми. Съветът на ЕС посочва, че целта е споразумение да бъде постигнато до края на 2026 г., за да може законодателството да бъде прието през 2027 г.

Лидерите на ЕС не успяха да постигнат съгласие по предложението през октомври. Според „Асошиейтед прес“ част от държавите възразяват срещу размера на националните вноски, а други настояват да бъдат запазени средствата за земеделие и по-бедните региони. Ирландското председателство предложи бюджетът да бъде намален до 1,62 трлн. евро, което е със 141 млрд. евро под първоначалното предложение на Комисията.

Следващите обсъждания на многогодишния бюджет се очакват в края на ноември и на среща на върха през декември. Ако бъде прието увеличение за източните региони, новото финансиране може да започне да се прилага от 1 януари 2028 г.

Източници: bnrnews.bg, rapporteur.com, apnews.com


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С какви очи Радев иска още заеми?

    2 2 Отговор
    Какво направи с предишните? Нали и те бяха за нашата сигурност?

    Коментиран от #10, #13

    21:52 01.11.2026

  • 2 Ето това е чудесно щом влизат в

    3 1 Отговор
    България. Стига сте ме занимавали с полуразложеният труп Украйна.

    Коментиран от #12

    21:52 01.11.2026

  • 3 хаха

    2 0 Отговор
    И 200 млрд да им дадат на тези пит3кантропи полза няма да има.
    Така или иначе нищо не става от тези.

    21:52 01.11.2026

  • 4 Овчар

    3 1 Отговор
    От 22 години сме в нато. , от 22 години плащаме на нато и още искат..? Що за наглост.

    21:52 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 България да получи още 2 млрд. евро

    2 0 Отговор
    разбрахме
    пак нас няма да ни огрее ако ги дадат
    а новите общ поръчкари и лапачи

    Коментиран от #14

    21:53 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Радевата "сигурност"

    1 3 Отговор
    ни прави все по-несигурни.

    21:54 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ще ги използваме

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "С какви очи Радев иска още заеми?":

    за трето полови златни тоалетни В централата на ПП.

    21:57 01.11.2026

  • 11 Йотова каза

    2 0 Отговор
    че никаква заплаха няма, защото е за мир.
    Никакви пари не им давайте.

    22:02 01.11.2026

  • 12 Утре ще хленчиш пак,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ето това е чудесно щом влизат в":

    когато някой дрон те цапардоса, с парите са изчезнали с магическа пръчка.
    Чети: парите не са теб..Дават ги на Мунчо да ни пази. А той няма да ни пази, за да не обиди Русия. Познай какво ще стане, когато ЕС му поиска отчет за парите.

    Коментиран от #15

    22:15 01.11.2026

  • 13 И тези пари

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "С какви очи Радев иска още заеми?":

    тайно ще прехвърли в Кремъл

    22:17 01.11.2026

  • 14 Дават му ги, за да пази Черно море

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "България да получи още 2 млрд. евро":

    Не си ли научи урока,че парите НИКОГА не са за теб.

    22:17 01.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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