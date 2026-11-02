Божанов: Лъжи за фронта мобилизираха избиратели преди балотажа

Твърденията, че мъже ще бъдат изпращани на фронта, са мобилизирали избиратели преди балотажа. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в интервю за bTV, в което коментира изборния резултат, кампанията и скандалите около случая „Петрохан“ и помилването на Петричкия Ескобар.

„Да плашиш хората с война, да плашиш хората, че ще изпращаш синовете им на фронта, което са абсолютни лъжи и всички ние го знаем“, заяви Божанов. По думите му през седмицата преди втория тур са се засилили „лъжите и манипулациите, страхът и разделението“. Той добави, че в кампанията са били отправяни и предупреждения за възстановяване на политически сглобки и падане на правителства.

Божанов: Победата на Йотова е безспорна

Божанов определи победата на Илияна Йотова като безспорна и посочи, че Андрей Гюров е признал резултата и я е поздравил. Според него обаче представянето на неговата политическа формация на втория тур е било по-слабо от очакванията.

Той посочи, че между двата тура Йотова е спечелила около 500 000 гласа, а Гюров - около 300 000. Според Божанов увеличената избирателна активност показва, че и двамата кандидати са привлекли нови избиратели приблизително по равно.

„Това, което видях с всички уговорки за прецизността на екзитполовете, е, че те са в паритет. Тоест нови избиратели са привлекли и двамата по равно“, каза Божанов.

По думите му част от допълнителната подкрепа за Йотова е дошла от избиратели на партии, чиито кандидати са отпаднали след първия тур. Той посочи „Възраждане“, „Величие“, БСП, ВМРО и други формации като възможен източник на тези гласове.

Случаят „Петрохан“ и помилването

Божанов заяви, че опитът случаят „Петрохан“ да бъде свързан с „Да, България“ е бил неуспешен. Той каза, че формацията ще продължи да задава въпроси за помилването на Петричкия Ескобар и за обхвата на президентските правомощия.

Според него по време на кампанията Илияна Йотова е обяснявала решението си с работата на комисията към Министерството на правосъдието, но впоследствие е станало ясно, че комисията не е препоръчала помилване.

Критики към управляващите и кампанията

„Докъде се простира тази дискреция на президента? Колко сериозно президентът разглежда тези случаи?“, попита Божанов.

Божанов заяви, че още на първия тур гласовете за Йотова от „Прогресивна България“ са били с 900 000 по-малко. По думите му загубата на подкрепа за управляващите е факт независимо от крайния резултат, а евентуална дестабилизация на правителството би била следствие от загубата на доверие.

Той коментира и обявеното от Комисията за енергийно и водно регулиране увеличение на цената на газа с 33 процента. Божанов твърди, че изпълнителната власт е оказала натиск поскъпването да бъде обявено след изборите.

Съпредседателят на „Да, България“ отрече формацията да е предавала призив за подкрепа на Андрей Гюров до Бойко Борисов. Той каза още, че предстои анализ на допуснатите грешки, като една от тях може да е по-късното начало на кампанията.

Божанов отхвърли и твърденията, че Гюров се е срещал с Делян Пеевски и че изборът е бил предварително договорен. Той посочи, че предстои избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, но предупреди, че самата смяна на членовете няма да гарантира правосъдие без сериозни реформи в прокуратурата.

Източници: btvnovinite.bg