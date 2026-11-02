Божанов: Лъжи за фронта мобилизираха избиратели преди балотажа

Твърденията, че мъже ще бъдат изпращани на фронта, са мобилизирали избиратели преди балотажа. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в интервю за bTV, в което коментира изборния резултат, кампанията и скандалите около случая „Петрохан“ и помилването на Петричкия Ескобар.
„Да плашиш хората с война, да плашиш хората, че ще изпращаш синовете им на фронта, което са абсолютни лъжи и всички ние го знаем“, заяви Божанов. По думите му през седмицата преди втория тур са се засилили „лъжите и манипулациите, страхът и разделението“. Той добави, че в кампанията са били отправяни и предупреждения за възстановяване на политически сглобки и падане на правителства.
Божанов: Победата на Йотова е безспорна
Божанов определи победата на Илияна Йотова като безспорна и посочи, че Андрей Гюров е признал резултата и я е поздравил. Според него обаче представянето на неговата политическа формация на втория тур е било по-слабо от очакванията.
Той посочи, че между двата тура Йотова е спечелила около 500 000 гласа, а Гюров - около 300 000. Според Божанов увеличената избирателна активност показва, че и двамата кандидати са привлекли нови избиратели приблизително по равно.„Това, което видях с всички уговорки за прецизността на екзитполовете, е, че те са в паритет. Тоест нови избиратели са привлекли и двамата по равно“, каза Божанов.
По думите му част от допълнителната подкрепа за Йотова е дошла от избиратели на партии, чиито кандидати са отпаднали след първия тур. Той посочи „Възраждане“, „Величие“, БСП, ВМРО и други формации като възможен източник на тези гласове.
Случаят „Петрохан“ и помилването
Божанов заяви, че опитът случаят „Петрохан“ да бъде свързан с „Да, България“ е бил неуспешен. Той каза, че формацията ще продължи да задава въпроси за помилването на Петричкия Ескобар и за обхвата на президентските правомощия.
Според него по време на кампанията Илияна Йотова е обяснявала решението си с работата на комисията към Министерството на правосъдието, но впоследствие е станало ясно, че комисията не е препоръчала помилване.„Докъде се простира тази дискреция на президента? Колко сериозно президентът разглежда тези случаи?“, попита Божанов.
Критики към управляващите и кампанията
Божанов заяви, че още на първия тур гласовете за Йотова от „Прогресивна България“ са били с 900 000 по-малко. По думите му загубата на подкрепа за управляващите е факт независимо от крайния резултат, а евентуална дестабилизация на правителството би била следствие от загубата на доверие.
Той коментира и обявеното от Комисията за енергийно и водно регулиране увеличение на цената на газа с 33 процента. Божанов твърди, че изпълнителната власт е оказала натиск поскъпването да бъде обявено след изборите.
Съпредседателят на „Да, България“ отрече формацията да е предавала призив за подкрепа на Андрей Гюров до Бойко Борисов. Той каза още, че предстои анализ на допуснатите грешки, като една от тях може да е по-късното начало на кампанията.
Божанов отхвърли и твърденията, че Гюров се е срещал с Делян Пеевски и че изборът е бил предварително договорен. Той посочи, че предстои избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, но предупреди, че самата смяна на членовете няма да гарантира правосъдие без сериозни реформи в прокуратурата.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:54 02.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Госあ
18:55 02.11.2026
5 Равносметка
18:55 02.11.2026
6 Все повече хора
Коментиран от #36
18:56 02.11.2026
7 О, Морес
18:56 02.11.2026
8 Госあ
До коментар #2 от "1488":правилно е взел рикията на майките! 😂
18:56 02.11.2026
9 Равносметка
18:56 02.11.2026
10 Евгени Минчев
18:57 02.11.2026
11 ЖЪЛТОПАВЕТИТЕ
18:57 02.11.2026
12 Равносметка
Петър Волгин
18:57 02.11.2026
13 Хаха
18:58 02.11.2026
14 Лопата Орешник
18:59 02.11.2026
15 САНДОКАН
Коментиран от #18
18:59 02.11.2026
16 Жеков
18:59 02.11.2026
17 Ганя Путинофила
19:00 02.11.2026
18 Кандидат депутат
До коментар #15 от "САНДОКАН":То като с парите , тези на хората лесно ги подаряват за оръжие. Но техните сметки не ги барат. Или както е казано душата си дават , но не тяхната а тази на народа...
19:02 02.11.2026
19 О, Морес
19:02 02.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 И тоя смята българите
Истината е, че българите наказаха т.н евроатлантически партии, които се изложиха като кифладжии по всички параграфи.
19:04 02.11.2026
22 БГР
За сметка на това щяха да дадат на Киев още няколко милиарда. И да си ги разделят по половин със зеленият потник и неговата хунта.
19:06 02.11.2026
23 Той
Коментиран от #31
19:06 02.11.2026
24 Този Божанов
Трябва веднага да си подаде оставката, не да дава оценки!
Заедно с ГЕРБ, ДПС , СДС И ППДБ вождовете.
19:07 02.11.2026
25 ФАКТ
19:07 02.11.2026
26 Каквото сам си направиш ...
Руснаците вербуват войници откъде ли не, включително и срещу заплащане, та няма ли да изкомандват своята послушна БСП да спретне една масова мобилизация на всичко живо от мъжки пол на възраст 18-50 г., стига да не е с тежка инвалидност? Който не е служил в казарма, ще го пратят за няколко седмици на военно обучение и хайде да се бие за Донбас! Софиянци са близо до партийните централи и са наясно с тази опасност. Висшистите, дори да не живеят в София, по аналитичен път стигат до сходни изводи. Но останалите?
Неслучайно народът е казал "Каквото сам си направиш, друг не може да ти го направи". Недоучените хорица от провинцията отново успяха да станат маша на комунистите и да вкарат България в поредната голяма беля.
19:09 02.11.2026
27 Анонимен
А за опорката, сами сте си виновни с постоянното бръщолевене за украйна и нищо друго.
19:09 02.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 шар ла таните
Фавтазирайте си лъжи за Украйна и продължавайте да сте си самодостатъчни праведни отшелници...
19:11 02.11.2026
31 Капитан Катамаран
До коментар #23 от "Той":Стига ревахте, аз се радвам, че сме в ЕС и заплатата ми е европейска-11900 евро, без бонусите. Работете!
Коментиран от #37
19:11 02.11.2026
32 Отговарям
До 3 - Преди години и децата разбраха, че Ванга е казала,че РУСА жена ще оправи България. Нито русКа, нито изрусена. Не преиначавай и не заблуждавай!
Коментиран от #38
19:16 02.11.2026
33 Софиянец
19:16 02.11.2026
34 тази мижитурка се надяваше на още по
19:17 02.11.2026
35 Ха,ха,ха
19:18 02.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дрени
До коментар #31 от "Капитан Катамаран":С почтена работа се получават максимум 660евро- колкото и да работиш това е максимума.
19:21 02.11.2026
38 руса с мустаци
До коментар #32 от "Отговарям":Колко жалко, че не е изрусена побеляла брюнетка, да не би да е от НС?
19:23 02.11.2026
39 идиоти вън
19:31 02.11.2026
40 Жожи
19:32 02.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.