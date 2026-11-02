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Божанов: Лъжи за фронта мобилизираха избиратели преди балотажа
  Тема: Избори

Божанов: Лъжи за фронта мобилизираха избиратели преди балотажа

2 Ноември, 2026 18:53 764 41

  • божидар божанов-
  • президентски избори-
  • илиана йотова-
  • андрей гюров-
  • да българия

Съпредседателят на „Да, България“ определи победата на Илияна Йотова като безспорна. По думите му кампанията преди втория тур е била белязана от страх и манипулации

Божанов: Лъжи за фронта мобилизираха избиратели преди балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Твърденията, че мъже ще бъдат изпращани на фронта, са мобилизирали избиратели преди балотажа. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в интервю за bTV, в което коментира изборния резултат, кампанията и скандалите около случая „Петрохан“ и помилването на Петричкия Ескобар.

„Да плашиш хората с война, да плашиш хората, че ще изпращаш синовете им на фронта, което са абсолютни лъжи и всички ние го знаем“, заяви Божанов. По думите му през седмицата преди втория тур са се засилили „лъжите и манипулациите, страхът и разделението“. Той добави, че в кампанията са били отправяни и предупреждения за възстановяване на политически сглобки и падане на правителства.

Божанов: Победата на Йотова е безспорна

Божанов определи победата на Илияна Йотова като безспорна и посочи, че Андрей Гюров е признал резултата и я е поздравил. Според него обаче представянето на неговата политическа формация на втория тур е било по-слабо от очакванията.

Той посочи, че между двата тура Йотова е спечелила около 500 000 гласа, а Гюров - около 300 000. Според Божанов увеличената избирателна активност показва, че и двамата кандидати са привлекли нови избиратели приблизително по равно.

„Това, което видях с всички уговорки за прецизността на екзитполовете, е, че те са в паритет. Тоест нови избиратели са привлекли и двамата по равно“, каза Божанов.

По думите му част от допълнителната подкрепа за Йотова е дошла от избиратели на партии, чиито кандидати са отпаднали след първия тур. Той посочи „Възраждане“, „Величие“, БСП, ВМРО и други формации като възможен източник на тези гласове.

Случаят „Петрохан“ и помилването

Божанов заяви, че опитът случаят „Петрохан“ да бъде свързан с „Да, България“ е бил неуспешен. Той каза, че формацията ще продължи да задава въпроси за помилването на Петричкия Ескобар и за обхвата на президентските правомощия.

Според него по време на кампанията Илияна Йотова е обяснявала решението си с работата на комисията към Министерството на правосъдието, но впоследствие е станало ясно, че комисията не е препоръчала помилване.

„Докъде се простира тази дискреция на президента? Колко сериозно президентът разглежда тези случаи?“, попита Божанов.

Критики към управляващите и кампанията

Божанов заяви, че още на първия тур гласовете за Йотова от „Прогресивна България“ са били с 900 000 по-малко. По думите му загубата на подкрепа за управляващите е факт независимо от крайния резултат, а евентуална дестабилизация на правителството би била следствие от загубата на доверие.

Той коментира и обявеното от Комисията за енергийно и водно регулиране увеличение на цената на газа с 33 процента. Божанов твърди, че изпълнителната власт е оказала натиск поскъпването да бъде обявено след изборите.

Съпредседателят на „Да, България“ отрече формацията да е предавала призив за подкрепа на Андрей Гюров до Бойко Борисов. Той каза още, че предстои анализ на допуснатите грешки, като една от тях може да е по-късното начало на кампанията.

Божанов отхвърли и твърденията, че Гюров се е срещал с Делян Пеевски и че изборът е бил предварително договорен. Той посочи, че предстои избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, но предупреди, че самата смяна на членовете няма да гарантира правосъдие без сериозни реформи в прокуратурата.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    34 2 Отговор
    Данчев и Тагаренко са основни спонсори на Гюров и имат заводи за оръжие.Те печелят от война.

    18:54 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Госあ

    24 1 Отговор
    Херфлик, бегай при мама!

    18:55 02.11.2026

  • 5 Равносметка

    33 2 Отговор
    Жълтопаветниците са малко, изолирани и до един вият в социалките.

    18:55 02.11.2026

  • 6 Все повече хора

    30 1 Отговор
    се гнусят от тази партия на лъжата ПП и ДБ и все по малко глупаци остава да водите с лъжи!

    Коментиран от #36

    18:56 02.11.2026

  • 7 О, Морес

    28 1 Отговор
    Сега остава да кажеш и,че Гюров летя със скоростта на светлината до Киiв да яде Морожрнное.

    18:56 02.11.2026

  • 8 Госあ

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    правилно е взел рикията на майките! 😂

    18:56 02.11.2026

  • 9 Равносметка

    9 0 Отговор
    САЩ предлагат връщане на руския газ в Европа през Украйна.

    18:56 02.11.2026

  • 10 Евгени Минчев

    13 1 Отговор
    Бъдещите лордове се раждат такива ....не стават такива в последствие..! Асен и Божанката са пример за това..!

    18:57 02.11.2026

  • 11 ЖЪЛТОПАВЕТИТЕ

    24 1 Отговор
    Изядоха здрави шамари на изборите.

    18:57 02.11.2026

  • 12 Равносметка

    29 2 Отговор
    Победата на Йотова е добра новина. Тя застана на балотажа срещу глутница фанатици.

    Петър Волгин

    18:57 02.11.2026

  • 13 Хаха

    19 0 Отговор
    Петроханците заслужават затвор

    18:58 02.11.2026

  • 14 Лопата Орешник

    23 2 Отговор
    Наричаш избирателите глупави, а? Безпомощни животни, неграмотни и заекващи! Понесете логичната загуба и чиба на бунището на историята! Народът каза!!!

    18:59 02.11.2026

  • 15 САНДОКАН

    22 0 Отговор
    БОЖАНКЕ , за вас лъжа за нас истина. Много говорите но от вашата предателски сглобка еди не отиде да помага на фронта. Чуждите хора лесно ще ги пратите нали.

    Коментиран от #18

    18:59 02.11.2026

  • 16 Жеков

    23 2 Отговор
    Оръжейна фирма от Украйна на нацистите е счонсорът на Гюров

    18:59 02.11.2026

  • 17 Ганя Путинофила

    3 10 Отговор
    Нема по тъпо племе в цялата вселена!

    19:00 02.11.2026

  • 18 Кандидат депутат

    21 0 Отговор

    До коментар #15 от "САНДОКАН":

    То като с парите , тези на хората лесно ги подаряват за оръжие. Но техните сметки не ги барат. Или както е казано душата си дават , но не тяхната а тази на народа...

    19:02 02.11.2026

  • 19 О, Морес

    12 1 Отговор
    И още нещо.Отзад на тоя,наднича "титанът" на мисълта Венкоооо, О, Венко Събрутев ! Той нищо не казва.Смята наум " заработеното" от Чугунолеярния Комбинат "СороС" ЕООД.

    19:02 02.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И тоя смята българите

    16 0 Отговор
    за страхливи малоумници - една заплаха за война е достатъчна да обърне вота.

    Истината е, че българите наказаха т.н евроатлантически партии, които се изложиха като кифладжии по всички параграфи.

    19:04 02.11.2026

  • 22 БГР

    13 1 Отговор
    Вероятно е прав човека - никой нямаше да пратят на фронта в Украйна.
    За сметка на това щяха да дадат на Киев още няколко милиарда. И да си ги разделят по половин със зеленият потник и неговата хунта.

    19:06 02.11.2026

  • 23 Той

    16 0 Отговор
    Абе то и след приемане на еврото щяхме да станем богати, ама…как да вярваш на петроханци?

    Коментиран от #31

    19:06 02.11.2026

  • 24 Този Божанов

    10 0 Отговор
    е един от псевдо десните лидери на псевдо опозицията на Радев, виновни за резила на изборите.
    Трябва веднага да си подаде оставката, не да дава оценки!
    Заедно с ГЕРБ, ДПС , СДС И ППДБ вождовете.

    19:07 02.11.2026

  • 25 ФАКТ

    9 0 Отговор
    ГОСПОДИ, ЕЛА СИ ПРИБЕРИ ВЕРЕСИИТЕ! ВСЕ СЪМ ЧУВАЛА ЛЪЖИ, НО ТЕЗИ СА ОТ 1001 НОЩИ! В СОФИЯ ЖИВЕЯ, НО ИМАМ СЪУЧЕНИЦИ И РОДНИНИ В ПРОВИНЦИЯТА И НИКОЙ НЕ Е ЧУЛ ТЕЗИ ЛЪЖИ.

    19:07 02.11.2026

  • 26 Каквото сам си направиш ...

    0 10 Отговор
    Опасност от вкарване във войната идва от тази, чиято партия настоява България да излезе от ЕС и от НАТО. Хайде, познайте каква ще бъде следващата стъпка?
    Руснаците вербуват войници откъде ли не, включително и срещу заплащане, та няма ли да изкомандват своята послушна БСП да спретне една масова мобилизация на всичко живо от мъжки пол на възраст 18-50 г., стига да не е с тежка инвалидност? Който не е служил в казарма, ще го пратят за няколко седмици на военно обучение и хайде да се бие за Донбас! Софиянци са близо до партийните централи и са наясно с тази опасност. Висшистите, дори да не живеят в София, по аналитичен път стигат до сходни изводи. Но останалите?
    Неслучайно народът е казал "Каквото сам си направиш, друг не може да ти го направи". Недоучените хорица от провинцията отново успяха да станат маша на комунистите и да вкарат България в поредната голяма беля.

    19:09 02.11.2026

  • 27 Анонимен

    6 0 Отговор
    По ми е интересно, че чак след баотажа "свободните" медии съобщиха, че сте в кацата с меда на военните заводи.
    А за опорката, сами сте си виновни с постоянното бръщолевене за украйна и нищо друго.

    19:09 02.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 шар ла таните

    0 1 Отговор
    Свалянето на правителството на Желязков, доведоха и Радев и Йотова на постове премиер и президент.
    Фавтазирайте си лъжи за Украйна и продължавайте да сте си самодостатъчни праведни отшелници...

    19:11 02.11.2026

  • 31 Капитан Катамаран

    0 7 Отговор

    До коментар #23 от "Той":

    Стига ревахте, аз се радвам, че сме в ЕС и заплатата ми е европейска-11900 евро, без бонусите. Работете!

    Коментиран от #37

    19:11 02.11.2026

  • 32 Отговарям

    0 0 Отговор
    До 1 - Който има оръжеен завод продава оръжие на всекиго, все едно му е на кого. Пример - кака Корни продава на Полша и знае, че Полша ще го даде на Украйна. Корнето е за Русия, но ... интересът клати феса, така е откакто свят светува.
    До 3 - Преди години и децата разбраха, че Ванга е казала,че РУСА жена ще оправи България. Нито русКа, нито изрусена. Не преиначавай и не заблуждавай!

    Коментиран от #38

    19:16 02.11.2026

  • 33 Софиянец

    2 0 Отговор
    😂 бухахаха, бесен педроханец лъже на кило

    19:16 02.11.2026

  • 34 тази мижитурка се надяваше на още по

    1 0 Отговор
    ниска избирателна активност ли иска да каже с това

    19:17 02.11.2026

  • 35 Ха,ха,ха

    1 0 Отговор
    А бе на вас не може да ви се вярва. Централата ви е другаде и от там ви командват. Ако ви заповядат и на луната ще ни изселили.

    19:18 02.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дрени

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Капитан Катамаран":

    С почтена работа се получават максимум 660евро- колкото и да работиш това е максимума.

    19:21 02.11.2026

  • 38 руса с мустаци

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Отговарям":

    Колко жалко, че не е изрусена побеляла брюнетка, да не би да е от НС?

    19:23 02.11.2026

  • 39 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Не знам колко е истина или лъжа, не смея да твърдя, но като ви гледам мераците да се биете с руснаците, или по-точно не вие, а нас да пратите в коалицията на желаещите наистина ме притеснявате!!!!

    19:31 02.11.2026

  • 40 Жожи

    1 0 Отговор
    Ама не виждате ли, че гюро е като препариран, в него няма живот, а пък оня другия прилича на бияч в публ ичен дом.

    19:32 02.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

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