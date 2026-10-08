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Костите на цар Самуил показват тежки заболявания и травма
  Тема: Известни личности

Костите на цар Самуил показват тежки заболявания и травма

8 Октомври, 2026 12:33 1 625 40

  • цар самуил-
  • археология-
  • днк анализ-
  • габрил радомир-
  • солун

Предварителните изследвания сочат, че владетелят е бил висок около 173 сантиметра и е страдал от заболявания, затруднявали движенията му. Очакват се ДНК, изотопни и радиовъглеродни анализи

Костите на цар Самуил показват тежки заболявания и травма - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предварителните антропологични изследвания на костите, свързвани с цар Самуил, показват тежки заболявания и сериозна травма на лявата ръка. По останките от саркофаг „Гама“ учените са определили, че владетелят е починал на възраст между 60 и 70 години и е бил висок около 173 сантиметра, съобщи бТВ.

По костите са установени спондилоза на гръбначния стълб, артрозни изменения на крайниците и възпалителни процеси около ставите. Според доц. Виктория Русева тези състояния вероятно са причинявали значителни болки и са затруднявали придвижването на Самуил в последните години от живота му.

Открита е и травма на предмишницата, довела до образуването на т.нар. лъжлива става. Увреждането е засегнало сериозно лявата ръка. Данните са получени след едноседмично изследване на костните материали в Музея на византийската култура в Солун, преди останките да бъдат пренесени в България. Проучени са четири гробни съоръжения в базиликата на остров „Св. Ахил“ в Малкото Преспанско езеро.

В саркофаг „Алфа“ е открит костен фрагмент от дете на приблизително 7–14 години. В „Бета“ са установени непълни скелетни останки от четирима души – трима мъже и дете. Двама от мъжете са били на около 50–60 години, а третият – на приблизително 18–25 години.

Особен интерес представляват останките от саркофаг „Делта“, свързвани с Гаврил Радомир. Те са на мъж на около 45–50 години, вероятно до 60 години, с реконструиран ръст около 170 сантиметра и добре развита мускулатура.

По тях са открити следи от загуба на зъби приживе, изменения на долната челюст и гръбначния стълб, както и травми на подбедрицата и черепа. Черепната травма не е била животозастрашаваща. Зарасналите увреждания показват, че вероятно са били полагани медицински грижи.

В същия саркофаг са установени останки от най-малко осем деца на възраст между три месеца и пет години. Костите са фрагментарни и смесени, затова минималният брой на погребаните е определен чрез сравнение на анатомичната принадлежност, размерите и степента на развитие на костите.

Предстои цялостна научноизследователска програма с участието на български и чуждестранни специалисти. Тя включва радиовъглеродно датиране, изследване на древна ДНК, анализ на стабилни изотопи и нова реконструкция на главата на цар Самуил.

Генетичните изследвания трябва да дадат информация за пола на децата и възможните роднински връзки между погребаните. Учените ще проверят и дали най-малко осемте деца от „Делта“ са от една майка или от различни майки. Изотопният анализ може да покаже как са се хранили погребаните и дали са се придвижвали между различни природни среди приживе.

Древната ДНК е силно увредена, а консервационните обработки на костите допълнително затрудняват изследванията. Проби от малки фрагменти вече са изпратени в лаборатории в Майнц и Бон. За по-подробно генетично профилиране ще бъдат подбрани поне четири индивида, но учените не гарантират, че от всички останки ще могат да бъдат получени пълни профили.

Проф. Людмил Вагалински и доц. Христо Попов подчертаха, че ДНК анализът няма да бъде единственото средство за идентификация. „Ние самите никога не сме се съмнявали, че това е цар Самуил“, каза доц. Попов. По думите на учените принадлежността на останките се основава на съвкупност от исторически, археологически и антропологични данни.

Публикуването на резултатите може да отнеме между две и три години, като екипът говори за минимум три години последваща работа. Засега не се предвижда отваряне на саркофага и изваждане на нови кости.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 коооо

    5 18 Отговор
    кости - тип маймуна

    Коментиран от #6

    12:36 08.10.2026

  • 2 Костите на всеки починал

    12 9 Отговор
    Показват заболявания и травми. Което по никакъв начин не доказва че са на Цар Самуйл.

    Коментиран от #7, #25

    12:43 08.10.2026

  • 3 Кучето на Мими 🐕

    2 12 Отговор
    Страдал е от нерви, трипер и сърце.😪👨‍👩‍👦😪

    12:45 08.10.2026

  • 4 хаха

    8 13 Отговор
    Хайде байганьовците...марш да цАлувате кокалаци някакви.

    ХАХАХА
    Дадоха си реликвите за някаква купчина кокали.Абсолютни уфсе.

    12:46 08.10.2026

  • 5 .....

    8 2 Отговор
    Стана като семинар по съдебна медицина

    12:46 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Костите на всеки починал":

    Така е,костите са на Ивайло Калушев. 🤣

    12:46 08.10.2026

  • 8 Гръка е описал

    7 12 Отговор
    70 години и е бил висок около 159-160 сантиметра. И впрочем костите са женски

    Коментиран от #9, #12, #23

    12:46 08.10.2026

  • 9 От женска горила

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Гръка е описал":

    са костите!🦍

    12:48 08.10.2026

  • 10 Олееее....

    5 7 Отговор
    В същия саркофаг са установени останки от най-малко осем деца на възраст между три месеца и пет години. Костите са фрагментарни и смесени....
    Четете ли бре хора? Майка и деца починали или от чумата или от холера най вероятно сме получили

    12:49 08.10.2026

  • 11 хаха

    7 8 Отговор
    Само да попитам аз ... Като е бил толкова УБАФ цар защо след неговото царуване спира да съществува цялата държава?

    Коментиран от #17, #18

    12:49 08.10.2026

  • 12 Може би

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Гръка е описал":

    Самуил си е правил операция за смяна на пола!?🦧

    12:50 08.10.2026

  • 13 Лили Иванова

    7 0 Отговор
    Най добре ще знае. Те са връстници и родственици!

    Коментиран от #16

    12:50 08.10.2026

  • 14 Олееее....

    3 5 Отговор
    И е имал и часовник

    12:51 08.10.2026

  • 15 Измамници!

    3 3 Отговор
    Публикуването на резултатите може да отнеме между две и три години, като екипът говори за минимум три години последваща работа. Засега не се предвижда отваряне на саркофага и изваждане на нови кости.

    12:53 08.10.2026

  • 16 Защо крият, че в ковчега

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Лили Иванова":

    Е намерено завещание на Сдмуил, в което е включил и Лиляна Калпазана!

    12:53 08.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    ДЕПМВГ

    12:54 08.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 тука е така

    5 3 Отговор
    Сега ще имаме поне един цар на който да знаем гроба. Иначе нямаме останките нито на царе, нито на революционери от Османската окупация. Единствено на Борис трети обявиха, че намерили само сърцето, но дали е така не е съвсем ясно. Кой ще тръгне да вади само сърцето и да го консервира на починал владетел в средата на миналия век, при това във военно време за Европа?

    12:55 08.10.2026

  • 21 Измамници!

    4 6 Отговор
    По времето на военният режим в Гърция на кървавите полковници защо не кажете къде са стояли тези кокали ? А? После дрънкате глупости

    12:56 08.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пораснал е

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гръка е описал":

    Бил е 159-160 сантиметра, но вече е 173 сантиметра. След година ще е 220-300 см.

    12:59 08.10.2026

  • 24 НАМЕРИЛИ НЯКАКЪВ СКЕЛЕТ

    6 4 Отговор
    На ЧОВЕК БОЛЕН ОТ
    РАХИТ
    НАЙ ВЕРОЯТНО
    И НИ КАЗВАТ ЧЕ
    БИЛ ЦАР САМУИЛ.

    ГЪРЦИТЕ ЛЕКО НИ ИЗПЪРЗАЛЯХА.

    12:59 08.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пораснал е и велик войн е бил

    2 2 Отговор
    Със спондилоза на гръбначния стълб, артрозни изменения на крайниците и възпалителни процеси около ставите и въобще...
    олее майко

    13:02 08.10.2026

  • 28 Както вече споменах

    3 0 Отговор
    ще са необходими генетични, морфологични, археологични и стратиграфски изследвания на тленните останки.
    Всички те ще датират останките и погребенията и дали имат родствени връзки.
    И ще определят вероятността да са на царското семейство.

    13:02 08.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Анатом

    4 1 Отговор
    Защо sacrum (кръстната кост) има 10 дупки? Човек има 8, на снимката се виждат 10.

    Коментиран от #35

    13:10 08.10.2026

  • 32 Абе хора ....

    5 0 Отговор
    Около базиликата „Свети Ахил“ са разкрити стотици средновековни погребения. Вълните от масова смъртност в подобни укрепени центрове често се дължат или на тежки военни конфликти (като трагедията след Беласишката битка), или на ненадейно избухнали епидемични огнища, характерни за средновековната хигиена...

    13:13 08.10.2026

  • 33 цъ цъ цъ

    3 2 Отговор
    Който вярва на тази глупост е от идиот нагоре

    13:16 08.10.2026

  • 34 Ако

    3 1 Отговор
    Радиовъглеродниятт анализ датира костите от друго време, качите ги заедно с радев на конска каруца и обратно на византийците.

    13:16 08.10.2026

  • 35 цъ цъ цъ

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Анатом":

    отговора е в коментар 1

    13:17 08.10.2026

  • 36 Абе

    2 0 Отговор
    Бахте писали миналата седмица, че бил нисък чуек, висок.150 см., как порасна на 173.

    13:19 08.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хаха

    3 1 Отговор
    Хаха,
    Те не могат да идентифицират Мата Хари от снимките на Бою, кости на столетия ще разберат какво е ял предната вечер.
    Цирк ма цирк ти казваммммммм

    13:20 08.10.2026

  • 39 Ми то

    0 0 Отговор
    То като се замислиш политиците не са прости хора. Фърли малко зрелища на простолюдието да има за какво да говорят.

    13:28 08.10.2026

  • 40 Сега ако се окаже още

    0 0 Отговор
    че скелетът е женски…

    13:29 08.10.2026

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