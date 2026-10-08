Костите на цар Самуил показват тежки заболявания и травма

Предварителните антропологични изследвания на костите, свързвани с цар Самуил, показват тежки заболявания и сериозна травма на лявата ръка. По останките от саркофаг „Гама“ учените са определили, че владетелят е починал на възраст между 60 и 70 години и е бил висок около 173 сантиметра, съобщи бТВ.
По костите са установени спондилоза на гръбначния стълб, артрозни изменения на крайниците и възпалителни процеси около ставите. Според доц. Виктория Русева тези състояния вероятно са причинявали значителни болки и са затруднявали придвижването на Самуил в последните години от живота му.
Открита е и травма на предмишницата, довела до образуването на т.нар. лъжлива става. Увреждането е засегнало сериозно лявата ръка. Данните са получени след едноседмично изследване на костните материали в Музея на византийската култура в Солун, преди останките да бъдат пренесени в България. Проучени са четири гробни съоръжения в базиликата на остров „Св. Ахил“ в Малкото Преспанско езеро.
В саркофаг „Алфа“ е открит костен фрагмент от дете на приблизително 7–14 години. В „Бета“ са установени непълни скелетни останки от четирима души – трима мъже и дете. Двама от мъжете са били на около 50–60 години, а третият – на приблизително 18–25 години.
Особен интерес представляват останките от саркофаг „Делта“, свързвани с Гаврил Радомир. Те са на мъж на около 45–50 години, вероятно до 60 години, с реконструиран ръст около 170 сантиметра и добре развита мускулатура.
По тях са открити следи от загуба на зъби приживе, изменения на долната челюст и гръбначния стълб, както и травми на подбедрицата и черепа. Черепната травма не е била животозастрашаваща. Зарасналите увреждания показват, че вероятно са били полагани медицински грижи.
В същия саркофаг са установени останки от най-малко осем деца на възраст между три месеца и пет години. Костите са фрагментарни и смесени, затова минималният брой на погребаните е определен чрез сравнение на анатомичната принадлежност, размерите и степента на развитие на костите.
Предстои цялостна научноизследователска програма с участието на български и чуждестранни специалисти. Тя включва радиовъглеродно датиране, изследване на древна ДНК, анализ на стабилни изотопи и нова реконструкция на главата на цар Самуил.
Генетичните изследвания трябва да дадат информация за пола на децата и възможните роднински връзки между погребаните. Учените ще проверят и дали най-малко осемте деца от „Делта“ са от една майка или от различни майки. Изотопният анализ може да покаже как са се хранили погребаните и дали са се придвижвали между различни природни среди приживе.
Древната ДНК е силно увредена, а консервационните обработки на костите допълнително затрудняват изследванията. Проби от малки фрагменти вече са изпратени в лаборатории в Майнц и Бон. За по-подробно генетично профилиране ще бъдат подбрани поне четири индивида, но учените не гарантират, че от всички останки ще могат да бъдат получени пълни профили.
Проф. Людмил Вагалински и доц. Христо Попов подчертаха, че ДНК анализът няма да бъде единственото средство за идентификация. „Ние самите никога не сме се съмнявали, че това е цар Самуил“, каза доц. Попов. По думите на учените принадлежността на останките се основава на съвкупност от исторически, археологически и антропологични данни.
Публикуването на резултатите може да отнеме между две и три години, като екипът говори за минимум три години последваща работа. Засега не се предвижда отваряне на саркофага и изваждане на нови кости.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 коооо
Коментиран от #6
12:36 08.10.2026
2 Костите на всеки починал
Коментиран от #7, #25
12:43 08.10.2026
3 Кучето на Мими 🐕
12:45 08.10.2026
4 хаха
ХАХАХА
Дадоха си реликвите за някаква купчина кокали.Абсолютни уфсе.
12:46 08.10.2026
5 .....
12:46 08.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
До коментар #2 от "Костите на всеки починал":Така е,костите са на Ивайло Калушев. 🤣
12:46 08.10.2026
8 Гръка е описал
Коментиран от #9, #12, #23
12:46 08.10.2026
9 От женска горила
До коментар #8 от "Гръка е описал":са костите!🦍
12:48 08.10.2026
10 Олееее....
Четете ли бре хора? Майка и деца починали или от чумата или от холера най вероятно сме получили
12:49 08.10.2026
11 хаха
Коментиран от #17, #18
12:49 08.10.2026
12 Може би
До коментар #8 от "Гръка е описал":Самуил си е правил операция за смяна на пола!?🦧
12:50 08.10.2026
13 Лили Иванова
Коментиран от #16
12:50 08.10.2026
14 Олееее....
12:51 08.10.2026
15 Измамници!
12:53 08.10.2026
16 Защо крият, че в ковчега
До коментар #13 от "Лили Иванова":Е намерено завещание на Сдмуил, в което е включил и Лиляна Калпазана!
12:53 08.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ха ха
До коментар #11 от "хаха":ДЕПМВГ
12:54 08.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 тука е така
12:55 08.10.2026
21 Измамници!
12:56 08.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Пораснал е
До коментар #8 от "Гръка е описал":Бил е 159-160 сантиметра, но вече е 173 сантиметра. След година ще е 220-300 см.
12:59 08.10.2026
24 НАМЕРИЛИ НЯКАКЪВ СКЕЛЕТ
РАХИТ
НАЙ ВЕРОЯТНО
И НИ КАЗВАТ ЧЕ
БИЛ ЦАР САМУИЛ.
ГЪРЦИТЕ ЛЕКО НИ ИЗПЪРЗАЛЯХА.
12:59 08.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Пораснал е и велик войн е бил
олее майко
13:02 08.10.2026
28 Както вече споменах
Всички те ще датират останките и погребенията и дали имат родствени връзки.
И ще определят вероятността да са на царското семейство.
13:02 08.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Анатом
Коментиран от #35
13:10 08.10.2026
32 Абе хора ....
13:13 08.10.2026
33 цъ цъ цъ
13:16 08.10.2026
34 Ако
13:16 08.10.2026
35 цъ цъ цъ
До коментар #31 от "Анатом":отговора е в коментар 1
13:17 08.10.2026
36 Абе
13:19 08.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хаха
Те не могат да идентифицират Мата Хари от снимките на Бою, кости на столетия ще разберат какво е ял предната вечер.
Цирк ма цирк ти казваммммммм
13:20 08.10.2026
39 Ми то
13:28 08.10.2026
40 Сега ако се окаже още
13:29 08.10.2026