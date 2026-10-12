Проф. Вася Велинова: Размяната с Гърция нарушава закона

Размяната на културни ценности между България и Гърция не спазва изискванията на Закона за културното наследство, твърдят проф. дфн Вася Велинова и други български учени и общественици. Те настояват да бъдат оповестени пълният списък на предадените предмети, протоколите за изнасянето им и документите, въз основа на които е одобрено споразумението.

Проф. Велинова е сред подписалите протестно писмо, изпратено до президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя и министрите на културата и образованието. В него се поставят въпроси за правния статут на ценностите, собствеността върху тях и начина, по който са били избрани.

„Тяхното изнасяне зад граница без спазване на процедурите по Закона за културното наследство представлява сериозно нарушение на българското законодателство“, се казва в писмото.

Според Министерството на културата на Гърция България е предала 48 църковни ценности, произхождащи от манастира „Панагия Икосифиниса“, манастира „Свети Йоан Предтеча“ край Серес и Светата митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 г., по време на Първата световна война, а впоследствие са съхранявани или излагани в Националния исторически музей.

В други публични съобщения същият пакет е описан като 53 артефакта под 48 инвентарни номера. Сред предметите са икони, църковна утвар, реликварии и епископски трон. Това различие е сред въпросите, за които подписалите писмото искат официално изясняване.

Спор за произхода на част от реликвите

В писмото се посочва и конкретен спор за произхода на мощехранителница на св. Матрона Константинополска. Авторите твърдят, че предметът не произхожда от посочените гръцки манастири, а от църквата „Св. Климент“ в Охрид. Като аргумент те посочват публикации на изкуствоведа доц. Ралица Русева, дневници на проф. Богдан Филов и архивен протокол за предметите, внесени в Народния музей.

Подписалите писмото настояват да бъде оповестен и съставът на комисията, определила предметите за предаване, както и да се посочи кой е издал заповедта за изнасянето им. Те искат още да бъдат публикувани експертните становища и лабораторните изследвания, свързани с останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил.

Министерството: няма скрити клаузи

Министърът на културата Евтим Милошев определи споразумението като „културен и емоционален обмен на светини“, а не като търговска сделка. Пред парламентарната комисия по култура и медии той заяви, че меморандумът има конфиденциална клауза, но „няма скрити клаузи“ и цялата информация, която може да бъде публично представена, вече е съобщена.

Гръцката страна обяви, че предадените ценности ще бъдат изложени до 5 ноември 2026 г., след което ще бъдат върнати в манастирите и църковните институции, от които се посочва, че произхождат. Между България и Гърция са предвидени и последващи разговори за други исторически предмети от взаимен интерес.

Източници: 24chasa.bg, bta.bg, btvnovinite.bg