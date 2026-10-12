Проф. Вася Велинова: Размяната с Гърция нарушава закона

Размяната на културни ценности между България и Гърция не спазва изискванията на Закона за културното наследство, твърдят проф. дфн Вася Велинова и други български учени и общественици. Те настояват да бъдат оповестени пълният списък на предадените предмети, протоколите за изнасянето им и документите, въз основа на които е одобрено споразумението.
Проф. Велинова е сред подписалите протестно писмо, изпратено до президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя и министрите на културата и образованието. В него се поставят въпроси за правния статут на ценностите, собствеността върху тях и начина, по който са били избрани.„Тяхното изнасяне зад граница без спазване на процедурите по Закона за културното наследство представлява сериозно нарушение на българското законодателство“, се казва в писмото.
Според Министерството на културата на Гърция България е предала 48 църковни ценности, произхождащи от манастира „Панагия Икосифиниса“, манастира „Свети Йоан Предтеча“ край Серес и Светата митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 г., по време на Първата световна война, а впоследствие са съхранявани или излагани в Националния исторически музей.
В други публични съобщения същият пакет е описан като 53 артефакта под 48 инвентарни номера. Сред предметите са икони, църковна утвар, реликварии и епископски трон. Това различие е сред въпросите, за които подписалите писмото искат официално изясняване.
Спор за произхода на част от реликвите
В писмото се посочва и конкретен спор за произхода на мощехранителница на св. Матрона Константинополска. Авторите твърдят, че предметът не произхожда от посочените гръцки манастири, а от църквата „Св. Климент“ в Охрид. Като аргумент те посочват публикации на изкуствоведа доц. Ралица Русева, дневници на проф. Богдан Филов и архивен протокол за предметите, внесени в Народния музей.
Подписалите писмото настояват да бъде оповестен и съставът на комисията, определила предметите за предаване, както и да се посочи кой е издал заповедта за изнасянето им. Те искат още да бъдат публикувани експертните становища и лабораторните изследвания, свързани с останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил.
Министерството: няма скрити клаузи
Министърът на културата Евтим Милошев определи споразумението като „културен и емоционален обмен на светини“, а не като търговска сделка. Пред парламентарната комисия по култура и медии той заяви, че меморандумът има конфиденциална клауза, но „няма скрити клаузи“ и цялата информация, която може да бъде публично представена, вече е съобщена.
Гръцката страна обяви, че предадените ценности ще бъдат изложени до 5 ноември 2026 г., след което ще бъдат върнати в манастирите и църковните институции, от които се посочва, че произхождат. Между България и Гърция са предвидени и последващи разговори за други исторически предмети от взаимен интерес.
Източници: 24chasa.bg, bta.bg, btvnovinite.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 професори на кило
20:12 12.10.2026
2 Сила
Коментиран от #4
20:14 12.10.2026
3 от село
20:14 12.10.2026
4 Пиги Петричка
До коментар #2 от "Сила":Муня си повярва, че държавата му е бащиния. Такива наглеци не стигат далече.
20:15 12.10.2026
5 Професоре
20:16 12.10.2026
6 Овчар
Коментиран от #19
20:17 12.10.2026
7 Пич
Историците да си затварят устата, защо този въпрос не е исторически, а политически!!!
Точка...!!!
20:18 12.10.2026
8 Гробар
20:19 12.10.2026
9 САМО СИ.ПОМИСЛИ
ТАЯ Е ПРОФЕСОР
НЕ ЗНАЕХ ЧЕ ПРОФЕСОР Е НЕЩО ОБИДНО.
АМА ЩОМ И ДАЙНОВ Е ПРОФЕСОР
МАЙ ЧЕ Е ВЕДНЪЖ ВЕЧЕ ЯДЕНО
20:22 12.10.2026
10 Така е редно
20:36 12.10.2026
11 Излагат се
20:40 12.10.2026
12 Това професорите
20:43 12.10.2026
13 Важно е друго
Коментиран от #26
20:43 12.10.2026
14 Стига вече
20:44 12.10.2026
15 Византийците пак ни прецакаха
"Знаем" , че са на Самуил, а не знаем къде е погребан Левски и кой уби Ботев!
Пишман "историци"!
20:44 12.10.2026
16 Николова , София
20:57 12.10.2026
17 Гост
20:58 12.10.2026
18 Боже, прости им
21:04 12.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Никой
21:06 12.10.2026
21 Мнение
21:07 12.10.2026
22 Българин
21:08 12.10.2026
23 Въпроси:
2. Оправдано ли е връщането им да бъде обвързано с предаването на конкретни църковни ценности?
21:09 12.10.2026
24 Раиран костюм за 50години го чака
Коментиран от #30
21:11 12.10.2026
25 Ехо
21:14 12.10.2026
26 Светотатство
До коментар #13 от "Важно е друго":Те са си били у дома, български земи са били, в родна земя е погребан.
21:14 12.10.2026
27 У НАС ПРОФЕСОРИ БОЛ
21:16 12.10.2026
28 Зеления
Същото важи и за професори като Дайнов и Тагарев, че даже и Гюров бил преподавател в Американския университет, да не говорим, че Жан Виденов и той преподавател, ужас.
За дейност против интереса на държавата трябват крути мерки.
Сега за Самуил - няма никакво значение какво сме дали на Гърция, като църковна утвар.
Реално няма и значение дали всички кости са на Самуил или половината, а другата половина се окажат на някой негов телохранител.
Колеги разберете едно нещо - Самуил е символ, така както беше и лева, така е и със знамето, герба, химна.
Една държава се крепи на своя народ, а един народ знае че е едно цяло, една общност, нещо свързано помежду си ТОЧНО ЗАРАДИ СИМВОЛИТЕ !
Ако не са символите, хората ще са само едни живущи на една територия, те няма да имат съзнанието да пазят, тачат това което имат и да възпитават в този дух и децата си.
Държавата казва - това са костите на Самуил и ТОЧКА бе, никой няма да спори повече!
Съвсем скоро трябва и да се обяви окончателно че другите останки са на цар Гаврил Радомир и т.н. и този въпрос да приключи окончателно. Оспорването на тези останки, оспорва самия СИМВОЛ САМУИЛ и той престава да е символ, така както направихме с ЛЕВА, защото ни беше набивано в главите, че това е само валута, една хартийка, а ЛЕВА е същия символ, какъвто е и САМУИЛ.
21:18 12.10.2026
29 Факт
21:20 12.10.2026
30 Кико
До коментар #24 от "Раиран костюм за 50години го чака":Напротив, Божо Димитров я прибра Историята а Пешо коня я върна. Айде по сериозно!
21:27 12.10.2026