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Проф. Вася Велинова: Размяната с Гърция нарушава закона
  Тема: Известни личности

Проф. Вася Велинова: Размяната с Гърция нарушава закона

12 Октомври, 2026 20:07 1 241 30

  • вася велинова-
  • цар самуил-
  • културно наследство-
  • национален исторически музей-
  • гърция

Учени и общественици настояват да бъдат публикувани пълният списък на предадените ценности и документите по споразумението за останките на цар Самуил

Проф. Вася Велинова: Размяната с Гърция нарушава закона - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Размяната на културни ценности между България и Гърция не спазва изискванията на Закона за културното наследство, твърдят проф. дфн Вася Велинова и други български учени и общественици. Те настояват да бъдат оповестени пълният списък на предадените предмети, протоколите за изнасянето им и документите, въз основа на които е одобрено споразумението.

Проф. Велинова е сред подписалите протестно писмо, изпратено до президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя и министрите на културата и образованието. В него се поставят въпроси за правния статут на ценностите, собствеността върху тях и начина, по който са били избрани.

„Тяхното изнасяне зад граница без спазване на процедурите по Закона за културното наследство представлява сериозно нарушение на българското законодателство“, се казва в писмото.

Според Министерството на културата на Гърция България е предала 48 църковни ценности, произхождащи от манастира „Панагия Икосифиниса“, манастира „Свети Йоан Предтеча“ край Серес и Светата митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 г., по време на Първата световна война, а впоследствие са съхранявани или излагани в Националния исторически музей.

В други публични съобщения същият пакет е описан като 53 артефакта под 48 инвентарни номера. Сред предметите са икони, църковна утвар, реликварии и епископски трон. Това различие е сред въпросите, за които подписалите писмото искат официално изясняване.

Спор за произхода на част от реликвите

В писмото се посочва и конкретен спор за произхода на мощехранителница на св. Матрона Константинополска. Авторите твърдят, че предметът не произхожда от посочените гръцки манастири, а от църквата „Св. Климент“ в Охрид. Като аргумент те посочват публикации на изкуствоведа доц. Ралица Русева, дневници на проф. Богдан Филов и архивен протокол за предметите, внесени в Народния музей.

Подписалите писмото настояват да бъде оповестен и съставът на комисията, определила предметите за предаване, както и да се посочи кой е издал заповедта за изнасянето им. Те искат още да бъдат публикувани експертните становища и лабораторните изследвания, свързани с останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил.

Министерството: няма скрити клаузи

Министърът на културата Евтим Милошев определи споразумението като „културен и емоционален обмен на светини“, а не като търговска сделка. Пред парламентарната комисия по култура и медии той заяви, че меморандумът има конфиденциална клауза, но „няма скрити клаузи“ и цялата информация, която може да бъде публично представена, вече е съобщена.

Гръцката страна обяви, че предадените ценности ще бъдат изложени до 5 ноември 2026 г., след което ще бъдат върнати в манастирите и църковните институции, от които се посочва, че произхождат. Между България и Гърция са предвидени и последващи разговори за други исторически предмети от взаимен интерес.

Източници: 24chasa.bg, bta.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 професори на кило

    23 7 Отговор
    знаем, че са неща от българската част на гърция

    20:12 12.10.2026

  • 2 Сила

    19 25 Отговор
    Мунчо и Пиги си направиха PR а БГ приматите се умилиха ...кви закони на Територията бе !!!?

    Коментиран от #4

    20:14 12.10.2026

  • 3 от село

    26 4 Отговор
    А мен ме итересува защо 20 капачки за буркани струват 5 евро !!

    20:14 12.10.2026

  • 4 Пиги Петричка

    17 25 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Муня си повярва, че държавата му е бащиния. Такива наглеци не стигат далече.

    20:15 12.10.2026

  • 5 Професоре

    22 10 Отговор
    Ай бегай

    20:16 12.10.2026

  • 6 Овчар

    35 5 Отговор
    Голям цирк за едни кокали..! Човека е воювал за България а клоуните воюват за кокалите..! Тъжна КАРТИНКА...! Незнайно как и защо в България има 3.139 професора само през 2024 са се увеличили с 200...! Данните са официално обявени.

    Коментиран от #19

    20:17 12.10.2026

  • 7 Пич

    22 7 Отговор
    Време е да сложа край на този спор!!!

    Историците да си затварят устата, защо този въпрос не е исторически, а политически!!!

    Точка...!!!

    20:18 12.10.2026

  • 8 Гробар

    13 3 Отговор
    Ганювци? Не ви ли писна избраните от вас да ви казват, че не е ваша работа да знаете какво правят и защо?

    20:19 12.10.2026

  • 9 САМО СИ.ПОМИСЛИ

    21 3 Отговор
    КОЛКО МНОГО ГНИЛОЧ С ТИТЛИ
    ТАЯ Е ПРОФЕСОР
    НЕ ЗНАЕХ ЧЕ ПРОФЕСОР Е НЕЩО ОБИДНО.
    АМА ЩОМ И ДАЙНОВ Е ПРОФЕСОР
    МАЙ ЧЕ Е ВЕДНЪЖ ВЕЧЕ ЯДЕНО

    20:22 12.10.2026

  • 10 Така е редно

    18 6 Отговор
    Дали част от предметите са български в случая не е толкова важно. Били са в тия манастири и е редно да се върнат там, както върнахме "История славянобългарска" в Атон. Никой православен няма да бъде спрян да отиде до тия манастири при тия отворени граници.

    20:36 12.10.2026

  • 11 Излагат се

    13 4 Отговор
    И прави или не, да бъдат така добри да не сквернят момента

    20:40 12.10.2026

  • 12 Това професорите

    11 2 Отговор
    И е тоалет.. ната да го оставиш, гладно няма да остане!!!

    20:43 12.10.2026

  • 13 Важно е друго

    12 7 Отговор
    А то е, че костите са у дома. Освен това 60 години стигат

    Коментиран от #26

    20:43 12.10.2026

  • 14 Стига вече

    15 5 Отговор
    От къде се пръкнаха тия професори всеки втори професор какво работят освен да дават интервюта и кой им плаща за глупостите които плещят не се знае

    20:44 12.10.2026

  • 15 Византийците пак ни прецакаха

    12 10 Отговор
    Дадоха ни някакви неизвестни кокали срещу златни икони и други ценности!
    "Знаем" , че са на Самуил, а не знаем къде е погребан Левски и кой уби Ботев!
    Пишман "историци"!

    20:44 12.10.2026

  • 16 Николова , София

    5 9 Отговор
    Радев и Йотова - големия провал във всичко ...всички техни действия ни връщат някъде 50 те години

    20:57 12.10.2026

  • 17 Гост

    6 3 Отговор
    Това са си Гръцки Ценности откраднати от България !

    20:58 12.10.2026

  • 18 Боже, прости им

    6 3 Отговор
    Не е ли по-важно ценности като памет, идентичност, национална гордост и всичко свързано с един велик владетел от българската история

    21:04 12.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Никой

    4 1 Отговор
    Самуил е наш, наистина - макар да сме били диви, но имаме своя култура, Византия ни е пък един вид и пример.

    21:06 12.10.2026

  • 21 Мнение

    2 1 Отговор
    НЕ би било правилно и да се отхвърлят гръцките претенции само защото предметите са съхранявани в България повече от век.

    21:07 12.10.2026

  • 22 Българин

    6 1 Отговор
    Връщането на останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, има голямо историческо и символно значение за България.

    21:08 12.10.2026

  • 23 Въпроси:

    1 3 Отговор
    1. Достатъчно надеждна ли е научната идентификация на останките като принадлежащи на Самуил?
    2. Оправдано ли е връщането им да бъде обвързано с предаването на конкретни църковни ценности?

    21:09 12.10.2026

  • 24 Раиран костюм за 50години го чака

    2 3 Отговор
    1917 е преди 110 години, български са по давност. Милошев се оказа българопродажник като Божидар Димитров, който върна история славянобългарска. За 35години от музея остана ли нещо?

    Коментиран от #30

    21:11 12.10.2026

  • 25 Ехо

    3 1 Отговор
    Тези предмети които върнахме сме ги откраднали най нагло , когато нашите фашисти управляваха гръцките земи през ВСВ. Гърците излязоха добряци, че ни върнаха царя срещу предмети които са законно тяхна собственост.

    21:14 12.10.2026

  • 26 Светотатство

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Важно е друго":

    Те са си били у дома, български земи са били, в родна земя е погребан.

    21:14 12.10.2026

  • 27 У НАС ПРОФЕСОРИ БОЛ

    2 1 Отговор
    ........ПО ТЕМАТА ,....ВЗЕМАМЕ БЪЛГАРСКОТО , ВРЪЩАМЕ ВИЗАНТИЙСКОТО ...............КВО БЛЕЯТ

    21:16 12.10.2026

  • 28 Зеления

    1 1 Отговор
    В тази държава, ако няма ред то не е държава - на момента на тези професори им вземам титлата и ги гоня да не преподават в никой университет.
    Същото важи и за професори като Дайнов и Тагарев, че даже и Гюров бил преподавател в Американския университет, да не говорим, че Жан Виденов и той преподавател, ужас.
    За дейност против интереса на държавата трябват крути мерки.

    Сега за Самуил - няма никакво значение какво сме дали на Гърция, като църковна утвар.
    Реално няма и значение дали всички кости са на Самуил или половината, а другата половина се окажат на някой негов телохранител.

    Колеги разберете едно нещо - Самуил е символ, така както беше и лева, така е и със знамето, герба, химна.
    Една държава се крепи на своя народ, а един народ знае че е едно цяло, една общност, нещо свързано помежду си ТОЧНО ЗАРАДИ СИМВОЛИТЕ !

    Ако не са символите, хората ще са само едни живущи на една територия, те няма да имат съзнанието да пазят, тачат това което имат и да възпитават в този дух и децата си.

    Държавата казва - това са костите на Самуил и ТОЧКА бе, никой няма да спори повече!
    Съвсем скоро трябва и да се обяви окончателно че другите останки са на цар Гаврил Радомир и т.н. и този въпрос да приключи окончателно. Оспорването на тези останки, оспорва самия СИМВОЛ САМУИЛ и той престава да е символ, така както направихме с ЛЕВА, защото ни беше набивано в главите, че това е само валута, една хартийка, а ЛЕВА е същия символ, какъвто е и САМУИЛ.

    21:18 12.10.2026

  • 29 Факт

    2 0 Отговор
    Руските комунистически престъпници откраднаха много ценности от България,там и меча на Кан Кубрат,но ни вопъл ни стон,от робите им Русофилите

    21:20 12.10.2026

  • 30 Кико

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Раиран костюм за 50години го чака":

    Напротив, Божо Димитров я прибра Историята а Пешо коня я върна. Айде по сериозно!

    21:27 12.10.2026

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