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Волен Сидеров: Президентът трябва да казва истината
  Тема: Избори

Волен Сидеров: Президентът трябва да казва истината

8 Октомври, 2026 19:21 584 31

  • волен сидеров-
  • президентски избори-
  • паметник на шипка-
  • цар самуил-
  • илияна йотова

Кандидатът за държавен глава постави въпроси за ремонта на Паметника на Шипка и останките, за които се предполага, че са на цар Самуил

Волен Сидеров: Президентът трябва да казва истината - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент Волен Сидеров заяви, че участва в изборите, за да говори директно с хората и да поставя въпроси, които според него властта избягва. В интервю за bTV той каза, че президентът трябва публично да обяснява теми, които предизвикват обществено безпокойство.

„Аз се включвам в президентските избори през пет години, за да мога все пак да се появя в някое и друго студио“, каза Сидеров с ирония. По думите му изборното участие е един от начините да бъде чут в националния ефир.

Въпроси за Паметника на Шипка

Сред темите, които той посочи, са ремонтът на Паметника на Шипка и предстоящият обмен с Гърция, свързан с останките, за които се предполага, че са на цар Самуил.

Сидеров заяви, че обществото трябва да знае коя фирма извършва ремонта на паметника, какъв е договорът и при какви условия се изпълнява проектът. Той постави под въпрос и начина, по който са установени останките.

„Нека да видим споразумението между България и Гърция. Какво ние даваме на Гърция срещу тези кости?“

Кандидатът за президент изрази съмнения относно научната идентификация на останките и посочи, че според него има противоречия по темата. В изказването му не бяха представени конкретни данни или експертни заключения, които да потвърждават тези съмнения.

Критики към политическата система

Сидеров определи политическата ситуация около предстоящите президентски избори като „уреден мач“ и отправи критики към кандидатурата на Илияна Йотова. Той сравни кандидатурата ѝ с „Цола Драгойчева за още 10 години“.

Като пример за необходимостта от публични обяснения Сидеров посочи напрежението в Черно море и ударите срещу два търговски кораба. Той заяви, че след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност не е била предоставена достатъчно информация.

„Пет часа Национален съвет по национална сигурност и накрая нищо не се разбира. Като президент аз бих излязъл и бих казал истината“, заяви той.

Сидеров припомни, че след промените е станал седесар и е бил сред деветимата души, регистрирали вестник „Демокрация“ през януари 1990 г. Той заяви, че и сега използва социалните мрежи, като коментира актуални теми два пъти седмично в YouTube.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    9 4 Отговор
    Сидеров, Сидеров беше някакъв фактор, сега си нищо..... Гледай си сина и си харчи парите които тиквата ти даде за златното пръстче....

    Коментиран от #22

    19:23 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Явява се , язък да

    3 3 Отговор
    не пропусне аванта за участие платено от държавата
    Не кандиса на показност

    19:26 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АГАТ а Кристи

    4 3 Отговор
    Време за плъхове и баламурници...

    19:30 08.10.2026

  • 15 Моят презитент

    2 1 Отговор
    ашколсун!

    19:30 08.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Никой

    3 3 Отговор
    Надрусания цепи мрака .

    19:37 08.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бедни ми Македонски ...

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    все пак словото нс Сидеров е глътка свеж въздух за българската закостеняла политическа система..

    19:43 08.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Българин

    4 2 Отговор
    Толкова луд като този не се е появявал по българските земи.

    19:47 08.10.2026

  • 26 Тото 1 и Тото 2

    3 0 Отговор
    От цялото интервю , най ценната фраза на Сидеров беше , че Тръмп бил американския аналог на Борисов - ГОЛЯМ ПРОСТАК !

    19:52 08.10.2026

  • 27 Ганчев

    1 0 Отговор
    Аз човек, който не пие не го уважавам.

    19:54 08.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 насила дарител

    3 0 Отговор
    Щеше да е шоу с двойката президент и вице Бойко и Делян ! Ама на Б0йчо се уплашИ и даде заден. Язък !

    19:57 08.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ДАВАЙ ВОЛЕНЕ !

    0 0 Отговор
    НИЙ СМЕ С ТЕБЕ ! ЗА ПОБЕДА ИДВА ВРЕМЕ! ЗАЕДНО ЩЕ УСТОИМ И БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЪГРАДИМ! БРАТЯ , СМЕЛО В АТАКА , ЗДРАВА РАБОТА НИ ЧАКА! ДА РАЗВЕЕМ ЗНАМЕНАТА ,ДА СИ ВЪРНЕМЕ СТРАНАТА!

    20:22 08.10.2026

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