Волен Сидеров: Президентът трябва да казва истината

Кандидатът за президент Волен Сидеров заяви, че участва в изборите, за да говори директно с хората и да поставя въпроси, които според него властта избягва. В интервю за bTV той каза, че президентът трябва публично да обяснява теми, които предизвикват обществено безпокойство.

„Аз се включвам в президентските избори през пет години, за да мога все пак да се появя в някое и друго студио“, каза Сидеров с ирония. По думите му изборното участие е един от начините да бъде чут в националния ефир.

Въпроси за Паметника на Шипка

Сред темите, които той посочи, са ремонтът на Паметника на Шипка и предстоящият обмен с Гърция, свързан с останките, за които се предполага, че са на цар Самуил.

Сидеров заяви, че обществото трябва да знае коя фирма извършва ремонта на паметника, какъв е договорът и при какви условия се изпълнява проектът. Той постави под въпрос и начина, по който са установени останките.

„Нека да видим споразумението между България и Гърция. Какво ние даваме на Гърция срещу тези кости?“

Кандидатът за президент изрази съмнения относно научната идентификация на останките и посочи, че според него има противоречия по темата. В изказването му не бяха представени конкретни данни или експертни заключения, които да потвърждават тези съмнения.

Критики към политическата система

Сидеров определи политическата ситуация около предстоящите президентски избори като „уреден мач“ и отправи критики към кандидатурата на Илияна Йотова. Той сравни кандидатурата ѝ с „Цола Драгойчева за още 10 години“.

Като пример за необходимостта от публични обяснения Сидеров посочи напрежението в Черно море и ударите срещу два търговски кораба. Той заяви, че след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност не е била предоставена достатъчно информация.

„Пет часа Национален съвет по национална сигурност и накрая нищо не се разбира. Като президент аз бих излязъл и бих казал истината“, заяви той.

Сидеров припомни, че след промените е станал седесар и е бил сред деветимата души, регистрирали вестник „Демокрация“ през януари 1990 г. Той заяви, че и сега използва социалните мрежи, като коментира актуални теми два пъти седмично в YouTube.

Източници: btvnovinite.bg