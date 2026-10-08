Волен Сидеров: Президентът трябва да казва истината

Кандидатът за президент Волен Сидеров заяви, че участва в изборите, за да говори директно с хората и да поставя въпроси, които според него властта избягва. В интервю за bTV той каза, че президентът трябва публично да обяснява теми, които предизвикват обществено безпокойство.
„Аз се включвам в президентските избори през пет години, за да мога все пак да се появя в някое и друго студио“, каза Сидеров с ирония. По думите му изборното участие е един от начините да бъде чут в националния ефир.
Въпроси за Паметника на Шипка
Сред темите, които той посочи, са ремонтът на Паметника на Шипка и предстоящият обмен с Гърция, свързан с останките, за които се предполага, че са на цар Самуил.
Сидеров заяви, че обществото трябва да знае коя фирма извършва ремонта на паметника, какъв е договорът и при какви условия се изпълнява проектът. Той постави под въпрос и начина, по който са установени останките.„Нека да видим споразумението между България и Гърция. Какво ние даваме на Гърция срещу тези кости?“
Кандидатът за президент изрази съмнения относно научната идентификация на останките и посочи, че според него има противоречия по темата. В изказването му не бяха представени конкретни данни или експертни заключения, които да потвърждават тези съмнения.
Критики към политическата система
Сидеров определи политическата ситуация около предстоящите президентски избори като „уреден мач“ и отправи критики към кандидатурата на Илияна Йотова. Той сравни кандидатурата ѝ с „Цола Драгойчева за още 10 години“.
Като пример за необходимостта от публични обяснения Сидеров посочи напрежението в Черно море и ударите срещу два търговски кораба. Той заяви, че след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност не е била предоставена достатъчно информация.„Пет часа Национален съвет по национална сигурност и накрая нищо не се разбира. Като президент аз бих излязъл и бих казал истината“, заяви той.
Сидеров припомни, че след промените е станал седесар и е бил сред деветимата души, регистрирали вестник „Демокрация“ през януари 1990 г. Той заяви, че и сега използва социалните мрежи, като коментира актуални теми два пъти седмично в YouTube.
Източници: btvnovinite.bg
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1 Европеец
Коментиран от #22
19:23 08.10.2026
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11 Явява се , язък да
Не кандиса на показност
19:26 08.10.2026
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14 АГАТ а Кристи
19:30 08.10.2026
15 Моят презитент
19:30 08.10.2026
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19 Никой
19:37 08.10.2026
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22 Бедни ми Македонски ...
До коментар #1 от "Европеец":все пак словото нс Сидеров е глътка свеж въздух за българската закостеняла политическа система..
19:43 08.10.2026
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25 Българин
19:47 08.10.2026
26 Тото 1 и Тото 2
19:52 08.10.2026
27 Ганчев
19:54 08.10.2026
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29 насила дарител
19:57 08.10.2026
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31 ДАВАЙ ВОЛЕНЕ !
20:22 08.10.2026