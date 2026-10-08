Делян Пеевски: Демерджиев е просто един лъжец

Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Той е просто един лъжец! Това заяви пред журналисти в парламента председателят на ПГ на ДПС Делян Пеевски след изслушването на министъра на вътрешните работи по темата за обществените поръчки за мантинели и полетите на депутата.

„Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета“, заяви Пеевски.

Лидерът на ДПС каза, че се радва, че в днешния ден фиаското на Иван Демерджиев е приключило.

„Пълно фиаско за Демерджиев. Пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата „Пимк“, добави той.

Пеевски бе категоричен, че изнесените данни от министъра са: „Лъжи, лъжи, лъжи!“.