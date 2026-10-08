Делян Пеевски: Демерджиев е просто един лъжец

Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Той е просто един лъжец! Това заяви пред журналисти в парламента председателят на ПГ на ДПС Делян Пеевски след изслушването на министъра на вътрешните работи по темата за обществените поръчки за мантинели и полетите на депутата.
„Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета“, заяви Пеевски.
Лидерът на ДПС каза, че се радва, че в днешния ден фиаското на Иван Демерджиев е приключило.
„Пълно фиаско за Демерджиев. Пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата „Пимк“, добави той.
Пеевски бе категоричен, че изнесените данни от министъра са: „Лъжи, лъжи, лъжи!“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нали
Коментиран от #6, #7
13:19 08.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тик-Ток
13:22 08.10.2026
4 Всичко разкри
13:24 08.10.2026
5 То се знае
Коментиран от #15
13:27 08.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ША ГИ ПОКАЖЕ
До коментар #1 от "Нали":АМА ВИДЯ КВО СТАНА С ПИМКА.....
13:28 08.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Браво на министъра
13:33 08.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 виктория
13:46 08.10.2026
13 Роза
13:54 08.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 приемам иронията
До коментар #5 от "То се знае":Шиши Магнитски прави всичко за ХОРАТА. Знаят се и кои са хората. Какво стана с неговите чагазини за хората, за които държавата отдели 10 милиона лева? Или МНОГО УДОБНО е за мнозина да не се сещат за това, а да се нахвърлят върху всичко, което прави правителството на Радев от 3 месеца насам?
Думи нямам - така се излага страната ни пред света с тези нагли и дебели бивши управници!!!!
13:56 08.10.2026
16 Според Дерменджиев
14:20 08.10.2026
17 Аз ся не разбрах
14:25 08.10.2026
18 пери
14:26 08.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 отчайваща работа
14:37 08.10.2026
21 Хммм
Коментиран от #25
14:41 08.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Шишко
14:48 08.10.2026
24 Бай Ставри
15:23 08.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 пеевски
15:41 08.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.