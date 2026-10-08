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Делян Пеевски: Демерджиев е просто един лъжец

Делян Пеевски: Демерджиев е просто един лъжец

8 Октомври, 2026 13:17 1 255 27

  • делян пеевски-
  • демерджиев

Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета

Делян Пеевски: Демерджиев е просто един лъжец - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Той е просто един лъжец! Това заяви пред журналисти в парламента председателят на ПГ на ДПС Делян Пеевски след изслушването на министъра на вътрешните работи по темата за обществените поръчки за мантинели и полетите на депутата.

„Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета“, заяви Пеевски.

Лидерът на ДПС каза, че се радва, че в днешния ден фиаското на Иван Демерджиев е приключило.

„Пълно фиаско за Демерджиев. Пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата „Пимк“, добави той.

Пеевски бе категоричен, че изнесените данни от министъра са: „Лъжи, лъжи, лъжи!“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нали

    18 19 Отговор
    Демерджиев щеше да показва фактурите от Малта ?

    Коментиран от #6, #7

    13:19 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тик-Ток

    27 14 Отговор
    Мистър Точен с парите е наистина е лъжец

    13:22 08.10.2026

  • 4 Всичко разкри

    9 2 Отговор
    От Малта та от Малта.

    13:24 08.10.2026

  • 5 То се знае

    27 12 Отговор
    Делян Пеевски е обикновен предприемчив младеж, който кара стар опел и в свободното си време работи за хората.

    Коментиран от #15

    13:27 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ША ГИ ПОКАЖЕ

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Нали":

    АМА ВИДЯ КВО СТАНА С ПИМКА.....

    13:28 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Браво на министъра

    31 7 Отговор
    Поздравления за г-н Демерджиев - на прав път е към разкриване на престъплението, извършено от Пеевски, Хамид и сие...успех! Чакаме прокуратурата да се задейства.

    13:33 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 виктория

    20 5 Отговор
    един честен съд ще те опраска, прасчо!!

    13:46 08.10.2026

  • 13 Роза

    19 1 Отговор
    Погледнете официалните статистики-рейтингът на Пеевски винаги е най-нисък!Интересно-защо ли?!Защото той няма нито външни,нито вътрешни достойнства-хем е мафиот,хем е свръхдебел!

    13:54 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 приемам иронията

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "То се знае":

    Шиши Магнитски прави всичко за ХОРАТА. Знаят се и кои са хората. Какво стана с неговите чагазини за хората, за които държавата отдели 10 милиона лева? Или МНОГО УДОБНО е за мнозина да не се сещат за това, а да се нахвърлят върху всичко, което прави правителството на Радев от 3 месеца насам?

    Думи нямам - така се излага страната ни пред света с тези нагли и дебели бивши управници!!!!

    13:56 08.10.2026

  • 16 Според Дерменджиев

    6 0 Отговор
    Пенвски е един сложен лъжец!

    14:20 08.10.2026

  • 17 Аз ся не разбрах

    3 0 Отговор
    За кого да викаме

    14:25 08.10.2026

  • 18 пери

    8 0 Отговор
    Не знам дали министърът е лъжец, но най-малко имам вяра на момчето Дебелян. Лъжецът вика "Дръжте лъжеца" е работата.

    14:26 08.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 отчайваща работа

    5 0 Отговор
    Този "ангел белокрил" Пеевски казва, че Демерджиев бил лъжец. И двамата са срам за България.

    14:37 08.10.2026

  • 21 Хммм

    7 0 Отговор
    Демерджията е лъжец, ама ти какъв си?

    Коментиран от #25

    14:41 08.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Шишко

    7 0 Отговор
    ами хайде ти покажи платежните с които "твоето семейство: е плащало бе! Нали така твърдиш.

    14:48 08.10.2026

  • 24 Бай Ставри

    2 0 Отговор
    Възпълничкия, чакам те, имам свободно легло в южното крило, втори етаж. Момчетата там много ще ти се зарадват.

    15:23 08.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 пеевски

    0 0 Отговор
    Аз съм клъста крадлива свинкя!!!!

    15:41 08.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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