Ивайло Мирчев: Сигналът за полетите на Делян Пеевски няма да се разглежда

Сигналът на Иван Демерджиев до Сметната палата за частните полети на Делян Пеевски няма да бъде разгледан, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в предаването „Още от деня“ на БНТ.
„Стана ясно, че сигналът на Демерджиев до Сметната палата за полетите на Пеевски няма да бъде разгледан“, каза Мирчев, без да посочи допълнителни подробности за мотивите на институцията.
Сигналът е подаден на 31 юли
По данни, представени от Иван Демерджиев, той е изпратил сигнала до Сметната палата на 31 юли 2026 г. В него са поставени въпроси за частни полети на Делян Пеевски, които според Демерджиев не са били декларирани, както и за липсата на официална информация как са били заплатени.
Демерджиев съобщи, че е получил писмо от зам.-председателя на Сметната палата Маргарита Николова, с което е бил уведомен, че сигналът няма да бъде уважен. Той твърди, че институцията не е установила нарушение в недекларирането на полетите и не е намерила проблем в липсата на данни за тяхното финансиране.„Милионите, изхарчени за чартърни самолети на народен представител, с неясен произход не представляват интерес за институцията“, заяви Демерджиев.
Мирчев постави случая в политически контекст
В интервюто Мирчев свърза отказа за разглеждане на сигнала с политическите отношения около Делян Пеевски и ДПС. Той постави въпроса дали не е възможно да са водени разговори за прекратяване на политическата конфронтация с Пеевски.
Съпредседателят на „Да, България“ отрече формацията да е търсила подкрепа от Пеевски или от Бойко Борисов за президентските избори. По думите му твърденията в тази посока са били част от предизборна кампания на политически опоненти.
Демерджиев посочва, че решението на Сметната палата може да бъде протестирано от Софийската градска прокуратура. От публикуваната позиция не става ясно дали прокуратурата ще предприеме подобно действие.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаааа
Ей ви сглобка хахахахаха АМЕБИ
Коментиран от #12, #22, #32
19:55 02.11.2026
2 Екземпляри от зоологическата градина
Коментиран от #40
19:55 02.11.2026
3 очевидец
Коментиран от #35
19:56 02.11.2026
4 Естествено
19:56 02.11.2026
5 РАЗСЛЕДВАЙТЕ МИРЧЕВ ТРОЛА
Коментиран от #25
19:58 02.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 МИРЧЕВ Е НИКОЙ
20:01 02.11.2026
8 Толкова беше
До изборите.
Честито русофили
Коментиран от #42
20:01 02.11.2026
9 Горски
Коментиран от #14
20:01 02.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 така, така
За самият Главчев отдавна витаят съмнения кому е по-верен - на Бойко или на Пеевски. Всъщност, в дадения случай едва ли има значение, все ще защити Момчето, стига да може и както се вижда - може
20:01 02.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Защо
До коментар #9 от "Горски":Си хабиш думите.....просто Ра...дев,ши..ши и Баце са бизнес партньори,и правят хората на овце с димки,за пред стадото.
20:05 02.11.2026
15 Хи хи хи . Голям майтап !
20:07 02.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анонимен
20:08 02.11.2026
18 Така е
20:08 02.11.2026
19 евроатлантик
20:08 02.11.2026
20 Жълто паве
20:09 02.11.2026
21 И сега какво излиза ?
20:10 02.11.2026
22 Радев и Йотова
До коментар #1 от "Мдаааа":За пореден път излъгаха избирателите си.
20:10 02.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 От Крушари
20:12 02.11.2026
25 Така е
До коментар #5 от "РАЗСЛЕДВАЙТЕ МИРЧЕВ ТРОЛА":Но след пясъка на Росенец трябва с красивата си зурла да порине и чернозема в Крушари.от де се е пръкнал за да ...незабрави
20:13 02.11.2026
26 Фен
20:14 02.11.2026
27 Подаръчно пликче
20:14 02.11.2026
28 нннн
Милионите за полетите са от джобните му пари, спечелени с честен труд, пот на челото и мазоли на ръцете.
Коментиран от #33
20:14 02.11.2026
29 До утре вечер
20:15 02.11.2026
30 Така де
20:16 02.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ясно е за кой
До коментар #1 от "Мдаааа":Гюров печели в чужбина.
20:20 02.11.2026
33 1111
До коментар #28 от "нннн":Значи ще ходим пак на избори.
20:21 02.11.2026
34 Павел Пенев
Коментиран от #43
20:21 02.11.2026
35 освен
До коментар #3 от "очевидец":ако не тупа топката по заръка свише....
20:24 02.11.2026
36 В човката
Коментиран от #39
20:24 02.11.2026
37 Отпадналата необходимост
20:26 02.11.2026
38 Търсим тракторист
20:26 02.11.2026
39 И аз
До коментар #36 от "В човката":И аз
20:27 02.11.2026
40 Те биха
До коментар #2 от "Екземпляри от зоологическата градина":се гордяли с това определение, нали са за единение с природата.. уподобяване на хората с животните..
20:29 02.11.2026
41 Цвете
20:30 02.11.2026
42 Честото
До коментар #8 от "Толкова беше":Радев не е русофил.. но поне има някакъв разум в главата за разлика от умно-красивите..
Коментиран от #53
20:31 02.11.2026
43 Анонимен
До коментар #34 от "Павел Пенев":А когато дпс гласува и избра радев как беше или това се забрави хахаха
20:31 02.11.2026
44 Ироничен
20:32 02.11.2026
45 Законов
20:33 02.11.2026
46 Корнелия Нинова
💥 КЕВР току що вдигна цената на природния газ с 32,52%, със задна дата от 1.11.26г.
📑 Криха преди изборите какво ни готвят. Върнаха искането на Булгаргаз за 34 % увеличение, защото било високо. Замазваха ни очите. 34% е високо, а 32,52% не е, така ли?
📤 При това в тази цена не влиза достъп, пренос, акциз и ДДС. Тази цена ще доубие някои индустрии. Ще засегне най- вече малки и средни предприятия. И ще се пренесе в крайния продукт на щанда.
А думите на министъра на енергетиката " засегнатите от скъпия газ винаги могат да минат на ток" е цинично. Почти като онази крилата фраза " като няма хляб, да ядат пасти."
📈 За увеличената цена на газа правителството не предвижда и никакви компенсации, никакви - нито за индустрията, нито за цените. Народът ли трябва да плаща за загробващия договор с Боташ? Това е убийствено решение.
Цената ще платят тези гласували за Йотова ,проформа за Радев!
Защото гласувалите за тях според данните на социологическите агенции са лицата с най низшия социален статус граждани ,отхвърлени от обществото.
22% от населението са общо ,за Йотова и Радев гласуваха 18% от тях!
Честито
20:34 02.11.2026
47 Обединиха се мъжете по пенюари и
20:34 02.11.2026
48 Мирчев
20:37 02.11.2026
49 Роджър Мур 007 ⛷️
20:38 02.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Как беше ?.
20:39 02.11.2026
52 Браво Румба!!
20:40 02.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Мирчев
20:43 02.11.2026
55 Амнести Интернешънъл
20:44 02.11.2026
56 не изпълзявай отново,
20:45 02.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Лъжец гнусен
20:52 02.11.2026
59 Отвратителни
20:53 02.11.2026
60 вижда се , че си образован
До коментар #57 от "ДрайвингПлежър":ти в коя група се слагаш, вижда се, че си много образован, сатус -дано си семеен, наистина образован и безкредитно същество, драскащо постове, смях пълен!
20:54 02.11.2026
61 Трою ЦИНГАРЕЛАТА
20:56 02.11.2026
62 ?????
"Ало удобно ли е" - помните ли го бре?
20:57 02.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.