Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Ивайло Мирчев: Сигналът за полетите на Делян Пеевски няма да се разглежда
  Тема: Избори

Ивайло Мирчев: Сигналът за полетите на Делян Пеевски няма да се разглежда

2 Ноември, 2026 19:52 1 964 63

  • ивайло мирчев-
  • иван демерджиев-
  • делян пеевски-
  • сметна палата-
  • частни полети

Сигналът на Иван Демерджиев е подаден на 31 юли, но според него Сметната палата е отказала да го уважи

Ивайло Мирчев: Сигналът за полетите на Делян Пеевски няма да се разглежда - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигналът на Иван Демерджиев до Сметната палата за частните полети на Делян Пеевски няма да бъде разгледан, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в предаването „Още от деня“ на БНТ.

„Стана ясно, че сигналът на Демерджиев до Сметната палата за полетите на Пеевски няма да бъде разгледан“, каза Мирчев, без да посочи допълнителни подробности за мотивите на институцията.

Сигналът е подаден на 31 юли

По данни, представени от Иван Демерджиев, той е изпратил сигнала до Сметната палата на 31 юли 2026 г. В него са поставени въпроси за частни полети на Делян Пеевски, които според Демерджиев не са били декларирани, както и за липсата на официална информация как са били заплатени.

Демерджиев съобщи, че е получил писмо от зам.-председателя на Сметната палата Маргарита Николова, с което е бил уведомен, че сигналът няма да бъде уважен. Той твърди, че институцията не е установила нарушение в недекларирането на полетите и не е намерила проблем в липсата на данни за тяхното финансиране.

„Милионите, изхарчени за чартърни самолети на народен представител, с неясен произход не представляват интерес за институцията“, заяви Демерджиев.

Мирчев постави случая в политически контекст

В интервюто Мирчев свърза отказа за разглеждане на сигнала с политическите отношения около Делян Пеевски и ДПС. Той постави въпроса дали не е възможно да са водени разговори за прекратяване на политическата конфронтация с Пеевски.

Съпредседателят на „Да, България“ отрече формацията да е търсила подкрепа от Пеевски или от Бойко Борисов за президентските избори. По думите му твърденията в тази посока са били част от предизборна кампания на политически опоненти.

Демерджиев посочва, че решението на Сметната палата може да бъде протестирано от Софийската градска прокуратура. От публикуваната позиция не става ясно дали прокуратурата ще предприеме подобно действие.

Източници: bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаааа

    56 5 Отговор
    ЗА КОЙ ОТИДОХА ГЛАСОВЕТЕ ОТ ТУРЦИЯ ???
    Ей ви сглобка хахахахаха АМЕБИ

    Коментиран от #12, #22, #32

    19:55 02.11.2026

  • 2 Екземпляри от зоологическата градина

    56 1 Отговор
    с неограничен достъп до БНТ.

    Коментиран от #40

    19:55 02.11.2026

  • 3 очевидец

    45 5 Отговор
    Пеевски заграбва частна и държавна собственост, цели банки и големи фирми, обаче Демерджиев бил "възмутен", че Сметната палата не публикувала данни за полетите на Пеевски до Дубай...

    Коментиран от #35

    19:56 02.11.2026

  • 4 Естествено

    13 21 Отговор
    Все пак Де..лян,Ба..це и Ра..дев са бизнес-партньори.......които заедно ще стрижат заблуденото ста--до,и от време на време ще насъскват хората с фалшиви обвинения помежду си....пълен цирк за ов...цете.

    19:56 02.11.2026

  • 5 РАЗСЛЕДВАЙТЕ МИРЧЕВ ТРОЛА

    39 7 Отговор
    Заслужава още да отслабне.

    Коментиран от #25

    19:58 02.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 МИРЧЕВ Е НИКОЙ

    38 6 Отговор
    Няма как той да казва какво ще стане.

    20:01 02.11.2026

  • 8 Толкова беше

    17 24 Отговор
    Борбата с олигархията.
    До изборите.
    Честито русофили

    Коментиран от #42

    20:01 02.11.2026

  • 9 Горски

    23 5 Отговор
    Угоеният и Мазен Пеевски да си избира килия. Стяга се примката около дебелата му гуша. Борисов и Пеевски пускат газове в едно и също гърне. Що народна пара са откраднали и двамата бандита. Когато се лети с нормалните пътнически авиокомпании се вписва в системата, кой и за кого плаща полета, но при чартърните или наети частни самолети се плаща само полета от къде до къде. Имената на пътуващите и проверките са отговорност на гранична полиция, които нямат нищо общо с оператора и името на платеца! Явно Пеевски се е посъветвал с адвокатите, а Демерджиев може да разчита само на гранична полиция, без доказателство за лично плащане. Диди Фалита гледаше на първия ред и не вярваше, че някой ще си позволи да му осветли схемите. Сега да подава оставка, защото 36 плащания са доказани по фактури. НАП да влезе в Спектрум еър ЕАД и да изиска фактурите. Вече са ясни корупционните потоци и как точно Магнита финансира охолния си начин на живот за сметка на хората с държавни пари. Краде от мантинели и безопасност, за да си плаща полетите с частен самолет.

    Коментиран от #14

    20:01 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 така, така

    33 5 Отговор
    Председател на Сметната палата е Димитър Главчев - избран за такъв от сглобката на ПП ДБ с ГЕРБ и ДПС.
    За самият Главчев отдавна витаят съмнения кому е по-верен - на Бойко или на Пеевски. Всъщност, в дадения случай едва ли има значение, все ще защити Момчето, стига да може и както се вижда - може

    20:01 02.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Защо

    9 12 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Си хабиш думите.....просто Ра...дев,ши..ши и Баце са бизнес партньори,и правят хората на овце с димки,за пред стадото.

    20:05 02.11.2026

  • 15 Хи хи хи . Голям майтап !

    7 5 Отговор
    Ей тъй се правят номера на глупавите управляващи !!!!! Боко , кики , прасето като захапят кокала сменят всички на ред със свои хора ! Тия скоро ще се удремят като във обрано лозе !

    20:07 02.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анонимен

    12 2 Отговор
    Що си трая преди изборите? А сега, когато и с гласовете на ДПС пак не успяхте, се върнахте на старата песен, че не сте комбина.

    20:08 02.11.2026

  • 18 Така е

    11 0 Отговор
    Както и сигналът срещу разносвача на пици и тоя ,че си чадо на БКП номенКЛАТУРА...

    20:08 02.11.2026

  • 19 евроатлантик

    13 2 Отговор
    то стана ясно и на слепите кой се е договарял с Пеевски. Вижте само как се обърна резултата в Кърджали в полза на Гюро. А Свирчев продължава с манипулациите и разчита хората да са забравили кой е шеф на Сметна палата, кой го назначи през 2023г. и то със 7 годишен (!!!) мандат. Жалкото е, че интервютата на този смешник Свирчев минават като монолози, никоя мисирка не смее да му зададе очевидните въпроси и той просто си дрънка дежурните глупости, които е измислил вкъщи. После ще ги пусне и в 3-те си тролски групи във фейсбук (стана ясно, че той е администратор на групите "Копейкин", "Пуйло" и "БГ елфи") и гготово

    20:08 02.11.2026

  • 20 Жълто паве

    12 3 Отговор
    Давайте с протестите, ДБ. Ще ви изритаме обратно в Крушари. Аман от грантаджии.

    20:09 02.11.2026

  • 21 И сега какво излиза ?

    10 5 Отговор
    Всички институции правят сечено на новите управляващи , а тиквата , прасето и Петроханците потриват ръце от кеф !

    20:10 02.11.2026

  • 22 Радев и Йотова

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаааа":

    За пореден път излъгаха избирателите си.

    20:10 02.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 От Крушари

    12 4 Отговор
    Мирчо ела си на село да копаш у ТКЗС-то

    20:12 02.11.2026

  • 25 Така е

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "РАЗСЛЕДВАЙТЕ МИРЧЕВ ТРОЛА":

    Но след пясъка на Росенец трябва с красивата си зурла да порине и чернозема в Крушари.от де се е пръкнал за да ...незабрави

    20:13 02.11.2026

  • 26 Фен

    5 8 Отговор
    На Шехерезада Демерджиев лкърдиите.

    20:14 02.11.2026

  • 27 Подаръчно пликче

    9 9 Отговор
    А кой ще провери комисионните на сделката с "Боташ". В кои офшорни сметки са преведени парите? Кой ще провери над 400 имота на другото прасе Демерджиев как са придобити, има ли фактури и декларации за проходи. Нещо се размиват тук коментарите.

    20:14 02.11.2026

  • 28 нннн

    12 4 Отговор
    Всички обичат Шиши!
    Милионите за полетите са от джобните му пари, спечелени с честен труд, пот на челото и мазоли на ръцете.

    Коментиран от #33

    20:14 02.11.2026

  • 29 До утре вечер

    4 0 Отговор
    Да ходи при АП

    20:15 02.11.2026

  • 30 Така де

    5 0 Отговор
    Нали сте ортаци в парламента …

    20:16 02.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ясно е за кой

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаааа":

    Гюров печели в чужбина.

    20:20 02.11.2026

  • 33 1111

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "нннн":

    Значи ще ходим пак на избори.

    20:21 02.11.2026

  • 34 Павел Пенев

    8 4 Отговор
    Това ли беше условието Пеевски да ви подкрепи на изборите?

    Коментиран от #43

    20:21 02.11.2026

  • 35 освен

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "очевидец":

    ако не тупа топката по заръка свише....

    20:24 02.11.2026

  • 36 В човката

    2 0 Отговор
    Тиготура

    Коментиран от #39

    20:24 02.11.2026

  • 37 Отпадналата необходимост

    3 1 Отговор
    Тоя плаща ли си да ни го полазвате, пращайте го в Глову

    20:26 02.11.2026

  • 38 Търсим тракторист

    5 2 Отговор
    Крушари-дае едър и про3Т

    20:26 02.11.2026

  • 39 И аз

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "В човката":

    И аз

    20:27 02.11.2026

  • 40 Те биха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Екземпляри от зоологическата градина":

    се гордяли с това определение, нали са за единение с природата.. уподобяване на хората с животните..

    20:29 02.11.2026

  • 41 Цвете

    1 1 Отговор
    СЪЕШИХА СЕ РАДЕВ ,МАГНИТСКИ И БОРИСОВ. КАРТИТЕ СИ ГИ РАЗДАДОХА И ВСЕКИ ПЕЧЕЛИ ПО МНОГО. МОЖЕ И ПОЛЕТИ ДА " НЕ ИМАЛО "????? НАВЕРНО ДРУГ ЧОВЕК Е ПОСЕТИЛ 365 ПЪТИ ДУБАЙ.🫡🤐🤫👎✈️🤥😠🤔🤦‍♂️

    20:30 02.11.2026

  • 42 Честото

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Толкова беше":

    Радев не е русофил.. но поне има някакъв разум в главата за разлика от умно-красивите..

    Коментиран от #53

    20:31 02.11.2026

  • 43 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Павел Пенев":

    А когато дпс гласува и избра радев как беше или това се забрави хахаха

    20:31 02.11.2026

  • 44 Ироничен

    3 0 Отговор
    Мирчев, сам си виновен, че никой не те взема насериозно. Или вадиш доказателства и съдиш човека, или само завиждаш.

    20:32 02.11.2026

  • 45 Законов

    0 0 Отговор
    За сметка на това НАП и всички останали бирници изобщо не актоализират никакви отпаднали по давност задължения и спират сделки пред нотариус с разтакаване и ходене за подаване на разни документи до тях ,с месеци мотаене и невъзможност за сделка например за продажба на мотор или автомобил на готов клиент ,защото имаш заведено дело за 60 Евро преди над 10 години . След като ти провалят сделката или за да не се провали платиш грешните незаконно искани пари след изтичане двойно на законните сроковете след три дена получаваш известие ,че е прекратено . Иначе месеци забавяне . А това са неща за които даже и не знаеш и никой не те е известил. нотариуса ти казва - не може ,плащай или ходи да се оправяш в градовете където има данъчна дирекция. Но пък на Пеевски нищо не ги интересува. А виждали ли сте какъв цвят са Частните таксита в Австрия и защо там могат да са най-различен цвят и табела ? И тук искате бизнес и работа. не е ли една Европата ? Друг път -само ни крадат с какви ли не измишльотини.

    20:33 02.11.2026

  • 46 Корнелия Нинова

    3 2 Отговор
    Един ден след изборите се изгавриха с хората.

    💥 КЕВР току що вдигна цената на природния газ с 32,52%, със задна дата от 1.11.26г.

    📑 Криха преди изборите какво ни готвят. Върнаха искането на Булгаргаз за 34 % увеличение, защото било високо. Замазваха ни очите. 34% е високо, а 32,52% не е, така ли?

    📤 При това в тази цена не влиза достъп, пренос, акциз и ДДС. Тази цена ще доубие някои индустрии. Ще засегне най- вече малки и средни предприятия. И ще се пренесе в крайния продукт на щанда.
    А думите на министъра на енергетиката " засегнатите от скъпия газ винаги могат да минат на ток" е цинично. Почти като онази крилата фраза " като няма хляб, да ядат пасти."

    📈 За увеличената цена на газа правителството не предвижда и никакви компенсации, никакви - нито за индустрията, нито за цените. Народът ли трябва да плаща за загробващия договор с Боташ? Това е убийствено решение.

    Цената ще платят тези гласували за Йотова ,проформа за Радев!
    Защото гласувалите за тях според данните на социологическите агенции са лицата с най низшия социален статус граждани ,отхвърлени от обществото.
    22% от населението са общо ,за Йотова и Радев гласуваха 18% от тях!
    Честито

    20:34 02.11.2026

  • 47 Обединиха се мъжете по пенюари и

    2 2 Отговор
    мъжът, изневеряващ на бяла красавица с жена от древен индийски род.

    20:34 02.11.2026

  • 48 Мирчев

    3 2 Отговор
    Само глупости от сутрин до вечер

    20:37 02.11.2026

  • 49 Роджър Мур 007 ⛷️

    3 3 Отговор
    Свирчев Оземпика вече е никой. ппдб се разпадна на части, гюров проиграл. Хехе

    20:38 02.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Как беше ?.

    1 0 Отговор
    Всичките са маскари!

    20:39 02.11.2026

  • 52 Браво Румба!!

    2 3 Отговор
    Смачка олигархията!! Няма по велик министър председател сътворил толкова много добрини за толкова кратко!!

    20:40 02.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Мирчев

    2 2 Отговор
    Не само си седял в нечий скут.

    20:43 02.11.2026

  • 55 Амнести Интернешънъл

    3 4 Отговор
    Изказването на Илияна Йотова – „Г-н Радев, без Вас нямаше да се справя“ (произнесено в нощта след избирането ѝ за президент) - не може да означава друго, освен публично признание от нейно страна за нещо, което досега се отричаше – че зад гърба на кандидатурата ѝ стоят задкулисни или поне силно обвързани властови пасианси. Тази фраза буквално разобличава ролята на Йотова не като самостоятелен държавен глава с независима политическа тежест, а като пряк продукт на проекта и електоралния инженеринг на Румен Радев. Каква девалвация на президентската институция!

    20:44 02.11.2026

  • 56 не изпълзявай отново,

    3 1 Отговор
    няма смисъл, не ставате, това е целия електорат, с помощ на други партии, смешни сте и доста досадни!

    20:45 02.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Лъжец гнусен

    3 0 Отговор
    Видя се, че турците гласуваха за подлогата ви. Пак стояхте в скута му. Сигурно му обещахте сигурност на делянчо. Няма толкова гнусна партия като ПП и ДБ. Само лъжи!

    20:52 02.11.2026

  • 59 Отвратителни

    3 0 Отговор
    Що им дават толкова тв време на този и мазнокосия му съпредседател? Че и вие ни ги навирате. Те не са фактор, но и ръсят тъпотии. Кой плаща за бездарното им шоу и колко?

    20:53 02.11.2026

  • 60 вижда се , че си образован

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "ДрайвингПлежър":

    ти в коя група се слагаш, вижда се, че си много образован, сатус -дано си семеен, наистина образован и безкредитно същество, драскащо постове, смях пълен!

    20:54 02.11.2026

  • 61 Трою ЦИНГАРЕЛАТА

    1 1 Отговор
    И мене ме съмнява че се сдушиха БОТАША и ШИШИ и крадат заедно вече, на бюджета му расте дефицита здраво и арестите на кметовете беше театър.

    20:56 02.11.2026

  • 62 ?????

    1 0 Отговор
    Ха ха.
    "Ало удобно ли е" - помните ли го бре?

    20:57 02.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове