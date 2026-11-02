Ивайло Мирчев: Сигналът за полетите на Делян Пеевски няма да се разглежда

Сигналът на Иван Демерджиев до Сметната палата за частните полети на Делян Пеевски няма да бъде разгледан, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в предаването „Още от деня“ на БНТ.

„Стана ясно, че сигналът на Демерджиев до Сметната палата за полетите на Пеевски няма да бъде разгледан“, каза Мирчев, без да посочи допълнителни подробности за мотивите на институцията.

Сигналът е подаден на 31 юли

По данни, представени от Иван Демерджиев, той е изпратил сигнала до Сметната палата на 31 юли 2026 г. В него са поставени въпроси за частни полети на Делян Пеевски, които според Демерджиев не са били декларирани, както и за липсата на официална информация как са били заплатени.

Демерджиев съобщи, че е получил писмо от зам.-председателя на Сметната палата Маргарита Николова, с което е бил уведомен, че сигналът няма да бъде уважен. Той твърди, че институцията не е установила нарушение в недекларирането на полетите и не е намерила проблем в липсата на данни за тяхното финансиране.

Мирчев постави случая в политически контекст

„Милионите, изхарчени за чартърни самолети на народен представител, с неясен произход не представляват интерес за институцията“, заяви Демерджиев.

В интервюто Мирчев свърза отказа за разглеждане на сигнала с политическите отношения около Делян Пеевски и ДПС. Той постави въпроса дали не е възможно да са водени разговори за прекратяване на политическата конфронтация с Пеевски.

Съпредседателят на „Да, България“ отрече формацията да е търсила подкрепа от Пеевски или от Бойко Борисов за президентските избори. По думите му твърденията в тази посока са били част от предизборна кампания на политически опоненти.

Демерджиев посочва, че решението на Сметната палата може да бъде протестирано от Софийската градска прокуратура. От публикуваната позиция не става ясно дали прокуратурата ще предприеме подобно действие.

Източници: bntnews.bg