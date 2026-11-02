Сигналът за полетите на Пеевски е изпратен до НАП и СГП

Сигналът на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за частните полети на депутата Делян Пеевски е препратен от Сметната палата до Националната агенция за приходите и Софийската градска прокуратура. Това съобщи председателят на палатата Димитър Главчев, след като Демерджиев обвини институцията, че не проверява произхода на средствата за скъпите пътувания.
По сигнала, подаден на 31 юли, Сметната палата не е установила конфликт на интереси спрямо Пеевски въз основа на предоставените данни. Решението е прието единодушно. То обаче не слага край на цялата проверка.„Проверката в публичния регистър продължава. Сигналът е препратен на НАП и СГП“, заяви Димитър Главчев.
Какво проверява Сметната палата
Главчев посочва, че решението за конфликт на интереси се отнася само до този въпрос и е взето по реда на Закона за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности. По думите му проверката на имуществените декларации продължава, включително по въпроса дали определени обстоятелства са подлежали на деклариране.
Сигналът на Демерджиев засяга данни за многократни полети на Пеевски с частни самолети и съмнения за несъответствие между декларираното имущество, доходите и начина му на живот. В позицията си министърът твърди, че става дума за разходи за милиони, чийто произход не е изяснен.
Задочният спор между институциите
Демерджиев заявява, че Сметната палата е отказала да уважи сигнала му и не е намерила нарушение в недекларирането на полетите или в липсата на официална информация кой ги е платил.„Лицата, заемащи висши държавни длъжности, имат задължения да декларират не само доходите си“, заявява Иван Демерджиев.
Министърът отправя и политически критики към контролните органи, като обвинява част от институциите, че действат като „институционален чадър“. Той свързва казуса с необходимостта от съдебна реформа и избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.
Според Демерджиев решението на Сметната палата може да бъде протестирано единствено от Софийската градска прокуратура. Към момента потвърденото действие е изпращането на сигнала до НАП и СГП, докато проверката на имуществените декларации в Сметната палата все още не е приключила.
Източници: dunavmost.com, bta.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев и Йотова
Излъгаха глупаците и толкова.
Коментиран от #11, #23
21:21 02.11.2026
2 Овчар
21:22 02.11.2026
3 Ялови напъни
21:23 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Боруна Лом
21:24 02.11.2026
6 Красимир Петров
21:24 02.11.2026
7 БАШ НА ГЛАВАН....
21:25 02.11.2026
8 Баба Кина
21:26 02.11.2026
9 Невена
че да не вземе пак да се разфучи с полети!
Кой ли ще е поредният убит в държавата?
Някой силовак?!
21:26 02.11.2026
10 Без майтап
21:28 02.11.2026
11 Виж сега,
До коментар #1 от "Радев и Йотова":Aко Пеевски и Борисов не избягат от България, ще побегнат към затвора.
Коментиран от #13
21:31 02.11.2026
12 нннн
21:34 02.11.2026
13 Всичко което играят Йотова и Радев
До коментар #11 от "Виж сега,":е постановка в Болшой Театр
Коментиран от #15
21:35 02.11.2026
14 хмммм
21:36 02.11.2026
15 Прав си!
До коментар #13 от "Всичко което играят Йотова и Радев":От простата и крадлива герберска Тиква Борисов по голям артист няма.
21:48 02.11.2026
16 съдията Дред
21:51 02.11.2026
17 Нормално
22:14 02.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Цвете
Коментиран от #21
22:19 02.11.2026
21 100 години куманизъм
До коментар #20 от "Цвете":европейски цени африкански заплати....
22:22 02.11.2026
22 Хаха
22:32 02.11.2026
23 Вярно е, че Йотова е руски
До коментар #1 от "Радев и Йотова":шnuoнuн като Радев, но за сметка на това ще бъде президент само 4 години още.
22:33 02.11.2026
24 Читател
22:34 02.11.2026