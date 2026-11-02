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Сигналът за полетите на Пеевски е изпратен до НАП и СГП

Сигналът за полетите на Пеевски е изпратен до НАП и СГП

2 Ноември, 2026 21:19 1 102 24

  • делян пеевски-
  • димитър главчев-
  • иван демерджиев-
  • сметна палата-
  • частни полети

Сметната палата не е установила конфликт на интереси по предоставените данни, но проверката на имуществените декларации продължава

Сигналът за полетите на Пеевски е изпратен до НАП и СГП - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигналът на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за частните полети на депутата Делян Пеевски е препратен от Сметната палата до Националната агенция за приходите и Софийската градска прокуратура. Това съобщи председателят на палатата Димитър Главчев, след като Демерджиев обвини институцията, че не проверява произхода на средствата за скъпите пътувания.

По сигнала, подаден на 31 юли, Сметната палата не е установила конфликт на интереси спрямо Пеевски въз основа на предоставените данни. Решението е прието единодушно. То обаче не слага край на цялата проверка.

„Проверката в публичния регистър продължава. Сигналът е препратен на НАП и СГП“, заяви Димитър Главчев.

Какво проверява Сметната палата

Главчев посочва, че решението за конфликт на интереси се отнася само до този въпрос и е взето по реда на Закона за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности. По думите му проверката на имуществените декларации продължава, включително по въпроса дали определени обстоятелства са подлежали на деклариране.

Сигналът на Демерджиев засяга данни за многократни полети на Пеевски с частни самолети и съмнения за несъответствие между декларираното имущество, доходите и начина му на живот. В позицията си министърът твърди, че става дума за разходи за милиони, чийто произход не е изяснен.

Задочният спор между институциите

Демерджиев заявява, че Сметната палата е отказала да уважи сигнала му и не е намерила нарушение в недекларирането на полетите или в липсата на официална информация кой ги е платил.

„Лицата, заемащи висши държавни длъжности, имат задължения да декларират не само доходите си“, заявява Иван Демерджиев.

Министърът отправя и политически критики към контролните органи, като обвинява част от институциите, че действат като „институционален чадър“. Той свързва казуса с необходимостта от съдебна реформа и избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.

Според Демерджиев решението на Сметната палата може да бъде протестирано единствено от Софийската градска прокуратура. Към момента потвърденото действие е изпращането на сигнала до НАП и СГП, докато проверката на имуществените декларации в Сметната палата все още не е приключила.

Източници: dunavmost.com, bta.bg, bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев и Йотова

    11 18 Отговор
    вече бе се интересуват от темата.
    Излъгаха глупаците и толкова.

    Коментиран от #11, #23

    21:21 02.11.2026

  • 2 Овчар

    14 4 Отговор
    Туморите от 89- та насам са безбожно много и изрязването е невъзможно без Карл Маркс..

    21:22 02.11.2026

  • 3 Ялови напъни

    13 4 Отговор
    Гарван, гарвану око не вади. Докато мине инерцията от управлението на търбусите и давността ще изтече.

    21:23 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боруна Лом

    10 2 Отговор
    МАЙМУНИ КОРУМПИРАНИ!ПУУУУ

    21:24 02.11.2026

  • 6 Красимир Петров

    21 5 Отговор
    Главната слуга на Борисов прехвърля топката

    21:24 02.11.2026

  • 7 БАШ НА ГЛАВАН....

    9 2 Отговор
    ....АКА ЛИ ДА МУ ИМАТ ВЕРА,....НА ДВАМАТА ШИШ КОВЦИ СЛУГ АТА

    21:25 02.11.2026

  • 8 Баба Кина

    8 1 Отговор
    Аз съм сигурна, че НАП ще се задействат. Но фирмите на Шорунму вече са изпразнени от съдържание. Както се пее в чалга песента когато бях по- млада "Ще му хванете цървулите"

    21:26 02.11.2026

  • 9 Невена

    5 2 Отговор
    Оставете Пеевски да си почине до Коледа,
    че да не вземе пак да се разфучи с полети!
    Кой ли ще е поредният убит в държавата?
    Някой силовак?!

    21:26 02.11.2026

  • 10 Без майтап

    2 8 Отговор
    То цялата държава е под контрола на Радев. Какво ще каже някоя институция не е важно, важно е какво ще каже Радев. Все още имам възможност да пиша каквото мисля а не каквото ми кажат.

    21:28 02.11.2026

  • 11 Виж сега,

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Радев и Йотова":

    Aко Пеевски и Борисов не избягат от България, ще побегнат към затвора.

    Коментиран от #13

    21:31 02.11.2026

  • 12 нннн

    12 2 Отговор
    Всички обичат Шиши. НАП и СГП - също. Чист е, като сълзата на дете. Милионите за полетите са от джобните му, спечелени с честен труд, пот на челото и мазоли на ръцете.

    21:34 02.11.2026

  • 13 Всичко което играят Йотова и Радев

    7 9 Отговор

    До коментар #11 от "Виж сега,":

    е постановка в Болшой Театр

    Коментиран от #15

    21:35 02.11.2026

  • 14 хмммм

    11 4 Отговор
    Koга тази комунистическа глава ще ни лиши от наглото си присъствие?

    21:36 02.11.2026

  • 15 Прав си!

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Всичко което играят Йотова и Радев":

    От простата и крадлива герберска Тиква Борисов по голям артист няма.

    21:48 02.11.2026

  • 16 съдията Дред

    13 2 Отговор
    Главочев и той е за затвора ,поне за 10 г. !!

    21:51 02.11.2026

  • 17 Нормално

    7 3 Отговор
    е главоча да покрие сигнала! Все пак е протеже на дебелаците.

    22:14 02.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Цвете

    5 3 Отговор
    ШУТОВСКА КОМУНИСТИЧЕСКА СГАН УПРАВЛЯВАТ ДНЕС.🫡🫡🫡🫡🫡🫡🇧🇬

    Коментиран от #21

    22:19 02.11.2026

  • 21 100 години куманизъм

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Цвете":

    европейски цени африкански заплати....

    22:22 02.11.2026

  • 22 Хаха

    0 0 Отговор
    а нещо за твоите 411 имота??????

    22:32 02.11.2026

  • 23 Вярно е, че Йотова е руски

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радев и Йотова":

    шnuoнuн като Радев, но за сметка на това ще бъде президент само 4 години още.

    22:33 02.11.2026

  • 24 Читател

    0 0 Отговор
    Полетите са като цена на тоалетна хартия бе хора.Там става въпрос за милиарди и не са само за 1 човек а за много но 80 процента парите изчезнали и то за много години.

    22:34 02.11.2026

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