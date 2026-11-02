Сигналът за полетите на Пеевски е изпратен до НАП и СГП

Сигналът на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за частните полети на депутата Делян Пеевски е препратен от Сметната палата до Националната агенция за приходите и Софийската градска прокуратура. Това съобщи председателят на палатата Димитър Главчев, след като Демерджиев обвини институцията, че не проверява произхода на средствата за скъпите пътувания.

По сигнала, подаден на 31 юли, Сметната палата не е установила конфликт на интереси спрямо Пеевски въз основа на предоставените данни. Решението е прието единодушно. То обаче не слага край на цялата проверка.

Какво проверява Сметната палата

„Проверката в публичния регистър продължава. Сигналът е препратен на НАП и СГП“, заяви Димитър Главчев.

Главчев посочва, че решението за конфликт на интереси се отнася само до този въпрос и е взето по реда на Закона за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности. По думите му проверката на имуществените декларации продължава, включително по въпроса дали определени обстоятелства са подлежали на деклариране.

Сигналът на Демерджиев засяга данни за многократни полети на Пеевски с частни самолети и съмнения за несъответствие между декларираното имущество, доходите и начина му на живот. В позицията си министърът твърди, че става дума за разходи за милиони, чийто произход не е изяснен.

Задочният спор между институциите

Демерджиев заявява, че Сметната палата е отказала да уважи сигнала му и не е намерила нарушение в недекларирането на полетите или в липсата на официална информация кой ги е платил.

„Лицата, заемащи висши държавни длъжности, имат задължения да декларират не само доходите си“, заявява Иван Демерджиев.

Министърът отправя и политически критики към контролните органи, като обвинява част от институциите, че действат като „институционален чадър“. Той свързва казуса с необходимостта от съдебна реформа и избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.

Според Демерджиев решението на Сметната палата може да бъде протестирано единствено от Софийската градска прокуратура. Към момента потвърденото действие е изпращането на сигнала до НАП и СГП, докато проверката на имуществените декларации в Сметната палата все още не е приключила.

Източници: dunavmost.com, bta.bg, bnrnews.bg