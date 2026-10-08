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Андрей Гюров: Националната сигурност не може да чака политическите сметки

Андрей Гюров: Националната сигурност не може да чака политическите сметки

8 Октомври, 2026 16:41 625 42

  • андрей гюров-
  • черно море-
  • национална сигурност

Мирът и готовността не са противоположности, каза още кандидадът за президент

Андрей Гюров: Националната сигурност не може да чака политическите сметки - 1
Снимка: Пресцентър
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Как държавата ще защити българските граждани и бизнеса от икономическите последици на кризата в Черно море? Този критичен въпрос остава без ясен отговор вече втори ден след атаката", заявява кандидатът за президент Андрей Гюров.

“Часове заседаване произведоха меморандум, без никакви активни действия. Това вече е опасно бездействие”, алармира Гюров.

По думите му атаката срещу два търговски кораба застрашава не само морската сигурност, но и доставките, търговията, работните места и цените, които плащаме всеки ден.

Законът изисква Консултативният съвет по национална сигурност да заседава най-малко веднъж на три месеца. “След година и половина без заседание очаквахме конкретни решения. Българските граждани не могат да чакат политиците да постигнат съгласие, докато рисковете за сигурността и доходите им растат”, подчертава още кандидатът за държавен глава.

“Националната сигурност не може да чака политическите сметки. Националният интерес трябва да стои над партийния”, категоричен е Гюров.

Той задава четири въпроса към правителството:

Има ли резервен план при прекъсване на доставките?

Как ще бъдат защитени критичните транспортни коридори?

Какви мерки са подготвени срещу евентуален ценови шок?

Какви конкретни мерки бяха предприети преди атаките, каква е оценката за тяхната ефективност и какво трябва да се промени след случилото се?

Към президента и върховен главнокомандващ Гюров постави също четири въпроса:

Ще призовете ли и двете воюващи страни да прекратят военните действия, след като настоявате за мир?

Ще поискате ли от европейските ни партньори конкретна реакция на атаката в българската изключителна икономическа зона в Черно море?

Ще почетете ли паметта на загиналите моряци и ще се обърнете ли към държавните глави на страните, чиито граждани са пострадали?

Какви конкретни действия ще поискате за гарантиране на боеспособността на Българската армия и сигурността на българските граждани - тук, сега и през следващите месеци?

“Мирът и готовността не са противоположности. Президентът трябва да изисква от институциите не само оценки на международната обстановка, а конкретни действия в защита на националния интерес. Стабилността не се обявява след заседание. Тя се гарантира с предварителна подготовка и последователни действия”, коментира още Андрей Гюров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гюрлата

    19 10 Отговор
    АЗ СЪМ РОСЕН ПЛЕВНАЛИЕВ 2.0! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

    Коментиран от #15

    16:43 08.10.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    5 2 Отговор
    АГ+ГК=ВНЛ

    16:43 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой

    13 7 Отговор
    Когато хората на Зеленски удряха танкери и търговски кораби от предната година, за това не се сетиха тези! Е ето го резултата. Още предната година казах, че Украйна повече корабоплаване няма да има. Единият кораб отплуващ от Украйна, а другият с дестинация Украйна.

    Коментиран от #14

    16:44 08.10.2026

  • 6 Зеления

    11 3 Отговор
    ""Как държавата ще защити българските граждани и бизнеса от икономическите последици на кризата в Черно море?"

    Гюров, този въпрос го задай на Кандев, той е толкова образован и начетен, такъв интелект излъчва, че несъмнено ще ти отговори най-добре на въпроса от всички останали...

    16:51 08.10.2026

  • 7 Промяната

    12 6 Отговор
    Давай Гюров, сега е момента! Утре другиден след изборите кой ще те помни .

    16:51 08.10.2026

  • 8 Нали

    13 5 Отговор
    този петроханец като отиде в украина занесе 20млн.евро джобни на зелю?

    16:52 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ахаха

    5 4 Отговор
    Пълни глупости дрънка този манекен

    17:05 08.10.2026

  • 11 Чума

    4 2 Отговор
    Радвайте се, че сте живи и не задавайте идеотски въпроси, как да си запазите спокойствието и печалбите в същия и по висок размер! Хора загиват, то пита как правителството ще гарантира доходи!

    17:05 08.10.2026

  • 12 Колко много

    6 3 Отговор
    празни приказки!

    17:08 08.10.2026

  • 13 Всичките коментиращи

    5 12 Отговор
    са на заплата към Йотова и Радев ли сте? От пръв поглед е видно, че Йотова е неграмотна и не става за президент. Да не говорим за онзи мазник кандидата й за вице, който ще защитава кирилицата срещу арабските цифри. Малоумници! Гюров и Кандев са готови за президент и вице. Това са достойни хора, които ще отстояват българските национални интереси, а не на руската пета колона!!!

    17:09 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Европеец

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гюрлата":

    Крайно време е българите да измислят мерна единица за глупост..... Дали ще бъде един Гюро или един Плевню няма голямо значение...... А може пък да бъде и една Урсула.....

    17:16 08.10.2026

  • 16 ......-

    3 2 Отговор
    Кюмюро бъраза на ни продаде изгодно.... за него естествено.

    17:19 08.10.2026

  • 17 Реално

    3 3 Отговор
    Това са въпросите, които трябва да задава един Президент, а не като наркоЙотова да коленичи и изпълнява каквото и наредят.
    Това трябва да питат и "Четвъртата власт", но има ли независими журналистки или са само съветски мишки

    Коментиран от #19, #20

    17:22 08.10.2026

  • 18 Гюров е класи над другите кандидати!

    3 8 Отговор
    Андрей Гюров е моят Президент, млад, добре образован, компетентен, ингелигенген, културен, дипломатичен, представителен, достоен, морален.

    17:26 08.10.2026

  • 19 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Реално":

    Според мен е въпроса който трябва да зададе Гюро е дали е изборите ще са честни..... При положение, че кръстоската на червена кариеристка с петроханска гнида води предизборната си кампания като използва целия държавен и медиен ресурс.... Ако имаше морал, трябваше да вземе отпуск, да възложи временно президентската институция на председателя на народното събрание, който пък има седем заместника. .. ново за какъв морал може да говорим в бг политиците и бг управляващите....

    17:28 08.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Андрей Гюров е достоен за президент!!

    3 4 Отговор
    Андрей Гюров - икономист и преподавател по финанси. Бивш подуправител на БНБ и Служебен министърпредседател на България.

    17:30 08.10.2026

  • 22 Азззззззз

    3 3 Отговор
    Гюров как точно защити националния интерес като подписваше безумния договор с украина?! Такъв безроден лицемер може да е само жълтопаветник.

    17:31 08.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ще гласувам за Андрей Гюров за президент

    3 6 Отговор
    Не защото очаквам един президент да реши всички проблеми на България. А защото смятам, че страната ни има нужда от човек, който разбира от икономика, финанси и държавни институции и който може да говори спокойно и аргументирано, без постоянно да разделя обществото.
    Гюров има професионален опит като икономист и преподавател по финанси, работил е в банковия сектор, бил е подуправител на БНБ, народен представител и служебен премиер.
    За мен е важно и друго — той заявява, че търси подкрепа от гражданите, а не от партийните централи, и че като президент няма да разделя хората според политическите им убеждения.
    Харесва ми и разбирането му за ролята на президента: когато управляващите работят добре — президентът трябва да ги подкрепя; когато грешат — не трябва да мълчи.
    Искам президент, който да бъде коректив на властта, а не нейно продължение. Президент, който да говори за цената на решенията, за сигурността, за икономиката и за бъдещето на страната, а не просто да търси поредния политически конфликт.
    Затова моят избор е Андрей Гюров.
    Не защото смятам, че е безгрешен. А защото вярвам, че България има нужда от повече компетентност, институционална независимост, разум и държавническо поведение.

    Коментиран от #37

    17:32 08.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гюров е идеалната кандидатура!!

    3 7 Отговор
    Ще гласувам за Андрей Гюров, защото ми се иска президентът да е човек, който разбира от работа, икономика и държава.
    Без излишни скандали и празни приказки. Просто човек, който може да мисли разумно и да казва „не“, когато властта прекалява.
    За мен това е достатъчна причина да гласувам за него.

    Коментиран от #28

    17:33 08.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Подкрепям Гюров!

    2 5 Отговор
    Точно така трябва да говори един бъдещ президент – конкретно, ясно и без празни приказки. Въпросите са напълно резонни. На хората им трябва сигурност и действия, не поредното заседание и един меморандум. Подкрепям Гюров!

    17:37 08.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гюров е Топа на Топа.

    1 5 Отговор
    Най-после някой да пита директно: какво правим, ако стане по-лошо? Хората имат нужда от план и сигурност, а не от поредното празно заседание. Гюров има моята подкрепа.

    17:40 08.10.2026

  • 32 Гюров с номер 4!

    1 5 Отговор
    Това е разликата – едните говорят, другите питат какво реално ще направим. В такава ситуация ни трябват спокойствие, подготовка и действия. Затова бих подкрепил Гюров.

    17:40 08.10.2026

  • 33 Гюров е класи над Йотова!

    1 3 Отговор
    Когато има реална заплаха, хората искат да знаят какво прави държавата. Напълно резонни въпроси от Гюров. Време е за действия, не за политически сметки.

    17:41 08.10.2026

  • 34 Харесвам Андрей Гюров.

    1 3 Отговор
    Харесва ми, че Гюров не се задоволява с общи приказки, а задава конкретни въпроси: какъв е планът, как ще защитим хората и какво правим оттук нататък. Това очаквам от един президент.

    17:42 08.10.2026

  • 35 Подкрепям

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Горски":

    Йотова е длъжна редовно да свиква КСНС, за да се обсъждат рисковете за националната сигурност.
    Бездействието на Илияна Йотова е безотговорно, особено на фона на случващото се в Черно море.
    Докато Андрей Гюров не се задоволява с общи приказки, а задава конкретни въпроси: Какъв е планът, Как ще защитим хората и Какво правим оттук нататък. Това очаквам от един бъдещ президент!

    17:44 08.10.2026

  • 36 Анонимен

    3 0 Отговор
    Най-добрата защита е тебе да те няма в управлението!

    17:46 08.10.2026

  • 37 Чума

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ще гласувам за Андрей Гюров за президент":

    И каква полза от това, като е военолюбец!? Бас, че ако тези военолюбци по студиата подлежаха на мобилизация, никакви Украйни нямаше да подкрепят и щяха да си налягат продажните задни части в миша бърлога! Говорят ги уж много умни и предани слова и изведнъж като откачат, погледа им се изблещи и обявят Русия за враг и кръстоносни походи срещу нея! Добре, че Путин е Човек! Иначе не морето, ами направо източниците на доставки щеше да разпердушини! Тези тогава ще си вземат чантичките и как беше - по островите! Хора, бдете! Войните ги правят не простите, чистосърдечни хора, говорещи не много изискано, а точно такива лустросани със сатанинско образование хищници в меки кожи! Арменския геноцид не бе дело на старите добри аги, а на млади интелигенти, повечето с европейско образование! Вижте Урсулите - образовани демократи, военолюбци, начело с няколко уж жени!?

    17:48 08.10.2026

  • 38 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Горски":

    И кой ти забранява да гласуваш за Славчо Велков, след като не одобряваш Йоца?

    17:50 08.10.2026

  • 39 Доротея

    1 1 Отговор
    Борисов, Пеевски, Василев и Мирчев с общи усилия докараха Радев на власт и направиха Йотова президент.

    На изборите ще подкрепим Ненчев - Кирилова, напук на машинките на Мадуро.
    Борисов игра подло
    срещу единствената дясна кандидат президентска двойка Николай Ненчев и Цвета Кирилова, като обяви бойкот на изборите и призова да не се гласува.

    Борисов хариза ГЕРБ на Радев и Йотова.

    Ядосаните и омерзени гербери ще подкрепим Ненчев - Кирилова и няма да гласуваме за розово десните внуци на ДС.

    17:55 08.10.2026

  • 40 Гюров

    3 1 Отговор
    не става и за управител на баничарница. Този не само няма да спре войната, но ще ни вкара в нея при първото нареждане от Брюксел. Такива анти-патриотични безмозъчни марионетки, подобни на Зеленски, са много опасни за една държава.

    17:55 08.10.2026

  • 41 Гюров не става

    3 1 Отговор
    Гюров само задава въпроси, на които не може да отговори. Брюкселска марионетка без собствено мислене. Президентът трябва да действа в името на България, а Гюров тичаше в среднощен час да подписва безумни договори с Украйна, без да осведоми никой. Това е поведение на национален предател, а не президент.

    18:00 08.10.2026

  • 42 Хммм

    2 1 Отговор
    Гюро, искаше да се присламчиш към Йотова, но като видя че няма да ие вземе направи завой на 360 градуса като някое лейтаче каквото си! Това представляват явно в момента демократичните сили в България. Позор!
    Дано отпаднеш още на 1ви тур за да не занимаваш обществото с мръсната си фигура.

    18:07 08.10.2026

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