Андрей Гюров: Националната сигурност не може да чака политическите сметки

"Как държавата ще защити българските граждани и бизнеса от икономическите последици на кризата в Черно море? Този критичен въпрос остава без ясен отговор вече втори ден след атаката", заявява кандидатът за президент Андрей Гюров.

“Часове заседаване произведоха меморандум, без никакви активни действия. Това вече е опасно бездействие”, алармира Гюров.

По думите му атаката срещу два търговски кораба застрашава не само морската сигурност, но и доставките, търговията, работните места и цените, които плащаме всеки ден.

Законът изисква Консултативният съвет по национална сигурност да заседава най-малко веднъж на три месеца. “След година и половина без заседание очаквахме конкретни решения. Българските граждани не могат да чакат политиците да постигнат съгласие, докато рисковете за сигурността и доходите им растат”, подчертава още кандидатът за държавен глава.

“Националната сигурност не може да чака политическите сметки. Националният интерес трябва да стои над партийния”, категоричен е Гюров.

Той задава четири въпроса към правителството:

Има ли резервен план при прекъсване на доставките?

Как ще бъдат защитени критичните транспортни коридори?

Какви мерки са подготвени срещу евентуален ценови шок?

Какви конкретни мерки бяха предприети преди атаките, каква е оценката за тяхната ефективност и какво трябва да се промени след случилото се?

Към президента и върховен главнокомандващ Гюров постави също четири въпроса:

Ще призовете ли и двете воюващи страни да прекратят военните действия, след като настоявате за мир?

Ще поискате ли от европейските ни партньори конкретна реакция на атаката в българската изключителна икономическа зона в Черно море?

Ще почетете ли паметта на загиналите моряци и ще се обърнете ли към държавните глави на страните, чиито граждани са пострадали?

Какви конкретни действия ще поискате за гарантиране на боеспособността на Българската армия и сигурността на българските граждани - тук, сега и през следващите месеци?

“Мирът и готовността не са противоположности. Президентът трябва да изисква от институциите не само оценки на международната обстановка, а конкретни действия в защита на националния интерес. Стабилността не се обявява след заседание. Тя се гарантира с предварителна подготовка и последователни действия”, коментира още Андрей Гюров.