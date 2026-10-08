Андрей Гюров: Националната сигурност не може да чака политическите сметки

"Как държавата ще защити българските граждани и бизнеса от икономическите последици на кризата в Черно море? Този критичен въпрос остава без ясен отговор вече втори ден след атаката", заявява кандидатът за президент Андрей Гюров.
“Часове заседаване произведоха меморандум, без никакви активни действия. Това вече е опасно бездействие”, алармира Гюров.
По думите му атаката срещу два търговски кораба застрашава не само морската сигурност, но и доставките, търговията, работните места и цените, които плащаме всеки ден.
Законът изисква Консултативният съвет по национална сигурност да заседава най-малко веднъж на три месеца. “След година и половина без заседание очаквахме конкретни решения. Българските граждани не могат да чакат политиците да постигнат съгласие, докато рисковете за сигурността и доходите им растат”, подчертава още кандидатът за държавен глава.
“Националната сигурност не може да чака политическите сметки. Националният интерес трябва да стои над партийния”, категоричен е Гюров.
Той задава четири въпроса към правителството:
Има ли резервен план при прекъсване на доставките?
Как ще бъдат защитени критичните транспортни коридори?
Какви мерки са подготвени срещу евентуален ценови шок?
Какви конкретни мерки бяха предприети преди атаките, каква е оценката за тяхната ефективност и какво трябва да се промени след случилото се?
Към президента и върховен главнокомандващ Гюров постави също четири въпроса:
Ще призовете ли и двете воюващи страни да прекратят военните действия, след като настоявате за мир?
Ще поискате ли от европейските ни партньори конкретна реакция на атаката в българската изключителна икономическа зона в Черно море?
Ще почетете ли паметта на загиналите моряци и ще се обърнете ли към държавните глави на страните, чиито граждани са пострадали?
Какви конкретни действия ще поискате за гарантиране на боеспособността на Българската армия и сигурността на българските граждани - тук, сега и през следващите месеци?
“Мирът и готовността не са противоположности. Президентът трябва да изисква от институциите не само оценки на международната обстановка, а конкретни действия в защита на националния интерес. Стабилността не се обявява след заседание. Тя се гарантира с предварителна подготовка и последователни действия”, коментира още Андрей Гюров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гюрлата
Коментиран от #15
16:43 08.10.2026
3 Ивелин Михайлов
16:43 08.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Някой
Коментиран от #14
16:44 08.10.2026
6 Зеления
Гюров, този въпрос го задай на Кандев, той е толкова образован и начетен, такъв интелект излъчва, че несъмнено ще ти отговори най-добре на въпроса от всички останали...
16:51 08.10.2026
7 Промяната
16:51 08.10.2026
8 Нали
16:52 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ахаха
17:05 08.10.2026
11 Чума
17:05 08.10.2026
12 Колко много
17:08 08.10.2026
13 Всичките коментиращи
17:09 08.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Европеец
До коментар #2 от "Гюрлата":Крайно време е българите да измислят мерна единица за глупост..... Дали ще бъде един Гюро или един Плевню няма голямо значение...... А може пък да бъде и една Урсула.....
17:16 08.10.2026
16 ......-
17:19 08.10.2026
17 Реално
Това трябва да питат и "Четвъртата власт", но има ли независими журналистки или са само съветски мишки
Коментиран от #19, #20
17:22 08.10.2026
18 Гюров е класи над другите кандидати!
17:26 08.10.2026
19 Европеец
До коментар #17 от "Реално":Според мен е въпроса който трябва да зададе Гюро е дали е изборите ще са честни..... При положение, че кръстоската на червена кариеристка с петроханска гнида води предизборната си кампания като използва целия държавен и медиен ресурс.... Ако имаше морал, трябваше да вземе отпуск, да възложи временно президентската институция на председателя на народното събрание, който пък има седем заместника. .. ново за какъв морал може да говорим в бг политиците и бг управляващите....
17:28 08.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Андрей Гюров е достоен за президент!!
17:30 08.10.2026
22 Азззззззз
17:31 08.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ще гласувам за Андрей Гюров за президент
Гюров има професионален опит като икономист и преподавател по финанси, работил е в банковия сектор, бил е подуправител на БНБ, народен представител и служебен премиер.
За мен е важно и друго — той заявява, че търси подкрепа от гражданите, а не от партийните централи, и че като президент няма да разделя хората според политическите им убеждения.
Харесва ми и разбирането му за ролята на президента: когато управляващите работят добре — президентът трябва да ги подкрепя; когато грешат — не трябва да мълчи.
Искам президент, който да бъде коректив на властта, а не нейно продължение. Президент, който да говори за цената на решенията, за сигурността, за икономиката и за бъдещето на страната, а не просто да търси поредния политически конфликт.
Затова моят избор е Андрей Гюров.
Не защото смятам, че е безгрешен. А защото вярвам, че България има нужда от повече компетентност, институционална независимост, разум и държавническо поведение.
Коментиран от #37
17:32 08.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гюров е идеалната кандидатура!!
Без излишни скандали и празни приказки. Просто човек, който може да мисли разумно и да казва „не“, когато властта прекалява.
За мен това е достатъчна причина да гласувам за него.
Коментиран от #28
17:33 08.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Подкрепям Гюров!
17:37 08.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гюров е Топа на Топа.
17:40 08.10.2026
32 Гюров с номер 4!
17:40 08.10.2026
33 Гюров е класи над Йотова!
17:41 08.10.2026
34 Харесвам Андрей Гюров.
17:42 08.10.2026
35 Подкрепям
До коментар #27 от "Горски":Йотова е длъжна редовно да свиква КСНС, за да се обсъждат рисковете за националната сигурност.
Бездействието на Илияна Йотова е безотговорно, особено на фона на случващото се в Черно море.
Докато Андрей Гюров не се задоволява с общи приказки, а задава конкретни въпроси: Какъв е планът, Как ще защитим хората и Какво правим оттук нататък. Това очаквам от един бъдещ президент!
17:44 08.10.2026
36 Анонимен
17:46 08.10.2026
37 Чума
До коментар #24 от "Ще гласувам за Андрей Гюров за президент":И каква полза от това, като е военолюбец!? Бас, че ако тези военолюбци по студиата подлежаха на мобилизация, никакви Украйни нямаше да подкрепят и щяха да си налягат продажните задни части в миша бърлога! Говорят ги уж много умни и предани слова и изведнъж като откачат, погледа им се изблещи и обявят Русия за враг и кръстоносни походи срещу нея! Добре, че Путин е Човек! Иначе не морето, ами направо източниците на доставки щеше да разпердушини! Тези тогава ще си вземат чантичките и как беше - по островите! Хора, бдете! Войните ги правят не простите, чистосърдечни хора, говорещи не много изискано, а точно такива лустросани със сатанинско образование хищници в меки кожи! Арменския геноцид не бе дело на старите добри аги, а на млади интелигенти, повечето с европейско образование! Вижте Урсулите - образовани демократи, военолюбци, начело с няколко уж жени!?
17:48 08.10.2026
38 Кочо
До коментар #27 от "Горски":И кой ти забранява да гласуваш за Славчо Велков, след като не одобряваш Йоца?
17:50 08.10.2026
39 Доротея
На изборите ще подкрепим Ненчев - Кирилова, напук на машинките на Мадуро.
Борисов игра подло
срещу единствената дясна кандидат президентска двойка Николай Ненчев и Цвета Кирилова, като обяви бойкот на изборите и призова да не се гласува.
Борисов хариза ГЕРБ на Радев и Йотова.
Ядосаните и омерзени гербери ще подкрепим Ненчев - Кирилова и няма да гласуваме за розово десните внуци на ДС.
17:55 08.10.2026
40 Гюров
17:55 08.10.2026
41 Гюров не става
18:00 08.10.2026
42 Хммм
Дано отпаднеш още на 1ви тур за да не занимаваш обществото с мръсната си фигура.
18:07 08.10.2026