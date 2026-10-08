Румен Радев и Марта Кос обсъдиха разширяването на ЕС и ускоряването на Коридор VIII

Министър-председателят Румен Радев и европейският комисар по разширяването Марта Кос обсъдиха европейската интеграция на страните кандидатки за членство в ЕС и развитието на транспортната, енергийната и дигиталната свързаност на Балканите. Срещата се проведе в рамките на посещението на Кос в България, съобщиха от правителствената пресслужба.
Основен акцент в разговора беше процесът на разширяване на Европейския съюз и необходимостта от устойчиво утвърждаване на европейските принципи и ценности в държавите, които се стремят към членство.
Радев и Кос подчертаха, че подобряването на свързаността на Балканите е стратегически приоритет не само за страните от региона, но и за Европейската комисия, която осигурява финансова подкрепа за редица инфраструктурни проекти.
Двамата откроиха значението на ускореното изграждане на Транспортен коридор VIII, който трябва да подобри връзките между Черно и Адриатическо море през България, Северна Македония и Албания.
Обсъдено беше и разширяването на транспортните, енергийните и дигиталните мрежи, които имат ключова роля за икономическото развитие и интеграцията на Югоизточна Европа.
Срещата се проведе в деня, в който София е домакин на Международната конференция за Коридор VIII, посветена на ускоряването на стратегическите инфраструктурни проекти в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #13
20:14 08.10.2026
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12 Блабла....
20:26 08.10.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "Помак":Прав си, така е.... Летчика излъга много хора и се оказа по-голям лъжец от тиквата.... Много скоро очаквам агитките да запеят ти си позор, оставка и затвор....
Коментиран от #15
20:26 08.10.2026
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15 Помак
До коментар #13 от "Европеец":Очаквам Св Йотов да получи наказателен вот
Коментиран от #19
20:29 08.10.2026
16 Транспортен коридор VIII,
20:31 08.10.2026
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18 Каква
20:32 08.10.2026
19 Европеец
До коментар #15 от "Помак":Спално право трябва да получи наказателен вот .... Цялата държавна машина и медии те работят за нея.... Ако имаше морал трябваше временно достъпи президентството на председателката на парламента, която пък има доста заместника.... Държавата нямаше да пропадне, за един месец..... Аз ще гласувам с номер 11, но се надявам разумните хора да разберат, че не ни трябва за президент червена кариеристка или ,,умник,, петруханец....
20:47 08.10.2026
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23 Хммм
21:08 08.10.2026
24 Радев, правиш евала на Удбата
21:21 08.10.2026