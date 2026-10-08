Румен Радев и Марта Кос обсъдиха разширяването на ЕС и ускоряването на Коридор VIII

Министър-председателят Румен Радев и европейският комисар по разширяването Марта Кос обсъдиха европейската интеграция на страните кандидатки за членство в ЕС и развитието на транспортната, енергийната и дигиталната свързаност на Балканите. Срещата се проведе в рамките на посещението на Кос в България, съобщиха от правителствената пресслужба.

Основен акцент в разговора беше процесът на разширяване на Европейския съюз и необходимостта от устойчиво утвърждаване на европейските принципи и ценности в държавите, които се стремят към членство.

Радев и Кос подчертаха, че подобряването на свързаността на Балканите е стратегически приоритет не само за страните от региона, но и за Европейската комисия, която осигурява финансова подкрепа за редица инфраструктурни проекти.

Двамата откроиха значението на ускореното изграждане на Транспортен коридор VIII, който трябва да подобри връзките между Черно и Адриатическо море през България, Северна Македония и Албания.

Обсъдено беше и разширяването на транспортните, енергийните и дигиталните мрежи, които имат ключова роля за икономическото развитие и интеграцията на Югоизточна Европа.

Срещата се проведе в деня, в който София е домакин на Международната конференция за Коридор VIII, посветена на ускоряването на стратегическите инфраструктурни проекти в региона.