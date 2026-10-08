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Румен Радев и Марта Кос обсъдиха разширяването на ЕС и ускоряването на Коридор VIII

Румен Радев и Марта Кос обсъдиха разширяването на ЕС и ускоряването на Коридор VIII

8 Октомври, 2026 20:12 655 24

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Марта Кос бе на еднодневно посещение в София

Румен Радев и Марта Кос обсъдиха разширяването на ЕС и ускоряването на Коридор VIII - 1
Снимка: МС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев и европейският комисар по разширяването Марта Кос обсъдиха европейската интеграция на страните кандидатки за членство в ЕС и развитието на транспортната, енергийната и дигиталната свързаност на Балканите. Срещата се проведе в рамките на посещението на Кос в България, съобщиха от правителствената пресслужба.

Основен акцент в разговора беше процесът на разширяване на Европейския съюз и необходимостта от устойчиво утвърждаване на европейските принципи и ценности в държавите, които се стремят към членство.

Радев и Кос подчертаха, че подобряването на свързаността на Балканите е стратегически приоритет не само за страните от региона, но и за Европейската комисия, която осигурява финансова подкрепа за редица инфраструктурни проекти.

Двамата откроиха значението на ускореното изграждане на Транспортен коридор VIII, който трябва да подобри връзките между Черно и Адриатическо море през България, Северна Македония и Албания.

Обсъдено беше и разширяването на транспортните, енергийните и дигиталните мрежи, които имат ключова роля за икономическото развитие и интеграцията на Югоизточна Европа.

Срещата се проведе в деня, в който София е домакин на Международната конференция за Коридор VIII, посветена на ускоряването на стратегическите инфраструктурни проекти в региона.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    9 0 Отговор
    Румене Румене ти баталяса България

    Коментиран от #13

    20:14 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Блабла....

    4 2 Отговор
    утвърждаване на европейските принципи и ценности в държавите.... а те са?

    20:26 08.10.2026

  • 13 Европеец

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Прав си, така е.... Летчика излъга много хора и се оказа по-голям лъжец от тиквата.... Много скоро очаквам агитките да запеят ти си позор, оставка и затвор....

    Коментиран от #15

    20:26 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Помак

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    Очаквам Св Йотов да получи наказателен вот

    Коментиран от #19

    20:29 08.10.2026

  • 16 Транспортен коридор VIII,

    2 4 Отговор
    който трябва да подобри връзките между Черно и Адриатическо море през България, Северна Македония и Албания започва от Китай после до Грузия и от там до България и .....до Италия. Единственият проект който реално е в полза на България. Ако пък Македония забрави за ЕС и тръгне по пътя на офшорна и свободна икономическа зона ще я направи N1 в Европа

    20:31 08.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Каква

    3 1 Отговор
    "усмивка" само е изфабрикувал ?!

    20:32 08.10.2026

  • 19 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Помак":

    Спално право трябва да получи наказателен вот .... Цялата държавна машина и медии те работят за нея.... Ако имаше морал трябваше временно достъпи президентството на председателката на парламента, която пък има доста заместника.... Държавата нямаше да пропадне, за един месец..... Аз ще гласувам с номер 11, но се надявам разумните хора да разберат, че не ни трябва за президент червена кариеристка или ,,умник,, петруханец....

    20:47 08.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хммм

    3 0 Отговор
    Два комуниста!

    21:08 08.10.2026

  • 24 Радев, правиш евала на Удбата

    0 1 Отговор
    Радев знае ли какво е правила Удбата срещу България, точно в словения е имало процеси срещу българи, и той приема тази удбаджийка Кос. Срам и позор.

    21:21 08.10.2026

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