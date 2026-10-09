Монов: Военната мобилност е ключова за Европа

Военната мобилност е ключов фактор за сигурността на Европа, заяви заместник-министърът на отбраната Любомир Монов на Международната конференция за Коридор VIII, проведена в София.

Монов участва в дискусионен панел, посветен на военната мобилност, сигурността, хибридните заплахи, иновациите и новите технологии. В изказването си той определи Коридор VIII като стратегическа връзка през Балканите, която свързва Адриатическо и Черно море и създава логистичен коридор по южния и източния фланг на НАТО.

„Неговото значение, в контекста на ефективната реакция при кризи, надхвърля рамките на региона и е пряко свързано със сигурността на цялото евроатлантическо пространство“, заяви Любомир Монов.

Заместник-министърът посочи, че подходящата транспортна инфраструктура и процедурите за безпрепятствено придвижване на въоръжени сили и техника са важни за изпълнението на плановете на НАТО за колективна отбрана. По думите му те допринасят и за засилването на възпиращия потенциал на Алианса.

Коридорът свързва транспорт и сигурност

Според Монов Коридор VIII е ключов елемент за развитието на сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз. Военната мобилност изисква не само транспортни връзки, но и ясни процедури, които да позволяват придвижването на сили и техника през европейските държави.

В дискусиите участваха заместник-помощник генералният секретар на НАТО по отбранителната политика и планирането Франсоа-Мари Гужон, заместник-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова, посланикът за специални поръчения по въпросите на изграждането на устойчивост Мария Спасова и Дейвид Рингроуз от Европейската служба за външна дейност.

Представители на Албания, Обединеното кралство, Република Северна Македония, Украйна, Италия и Черна гора също участваха във форума.

Конференцията беше посветена на напредъка по изграждането на Коридор VIII и възможностите за ускоряване на работата по отделните му направления. При откриването на панела за транспортната, енергийната и икономическата свързаност заместник-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова заяви, че работата по коридора преминава от документи и заявени намерения към реални действия.

Източници: bta.bg