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Монов: Военната мобилност е ключова за Европа

Монов: Военната мобилност е ключова за Европа

9 Октомври, 2026 03:26 473 2

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  • нато-
  • европейска сигурност

Заместник-министърът на отбраната определи Коридор VIII като стратегическа връзка между Адриатическо и Черно море и важен елемент за сигурността на НАТО

Монов: Военната мобилност е ключова за Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военната мобилност е ключов фактор за сигурността на Европа, заяви заместник-министърът на отбраната Любомир Монов на Международната конференция за Коридор VIII, проведена в София.

Монов участва в дискусионен панел, посветен на военната мобилност, сигурността, хибридните заплахи, иновациите и новите технологии. В изказването си той определи Коридор VIII като стратегическа връзка през Балканите, която свързва Адриатическо и Черно море и създава логистичен коридор по южния и източния фланг на НАТО.

„Неговото значение, в контекста на ефективната реакция при кризи, надхвърля рамките на региона и е пряко свързано със сигурността на цялото евроатлантическо пространство“, заяви Любомир Монов.

Заместник-министърът посочи, че подходящата транспортна инфраструктура и процедурите за безпрепятствено придвижване на въоръжени сили и техника са важни за изпълнението на плановете на НАТО за колективна отбрана. По думите му те допринасят и за засилването на възпиращия потенциал на Алианса.

Коридорът свързва транспорт и сигурност

Според Монов Коридор VIII е ключов елемент за развитието на сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз. Военната мобилност изисква не само транспортни връзки, но и ясни процедури, които да позволяват придвижването на сили и техника през европейските държави.

В дискусиите участваха заместник-помощник генералният секретар на НАТО по отбранителната политика и планирането Франсоа-Мари Гужон, заместник-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова, посланикът за специални поръчения по въпросите на изграждането на устойчивост Мария Спасова и Дейвид Рингроуз от Европейската служба за външна дейност.

Представители на Албания, Обединеното кралство, Република Северна Македония, Украйна, Италия и Черна гора също участваха във форума.

Конференцията беше посветена на напредъка по изграждането на Коридор VIII и възможностите за ускоряване на работата по отделните му направления. При откриването на панела за транспортната, енергийната и икономическата свързаност заместник-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова заяви, че работата по коридора преминава от документи и заявени намерения към реални действия.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Горски

    1 0 Отговор
    България бави 20 години изграждането на коридор 8, което е национално престъпление. Още преди 2000 г. Римляните са знаели, че най-важна за развитието на държавата е инфраструктурата и този коридор е възстановяване на римската Виа Игнатия, която е свързвала Черно с Адриатическо море . Може ли един управник на България от 20 години досега да обясни защо пречи, след като от ЕС бяха отпуснати средства по този проект? Сега пак са празни дрънкала. Залъгват Ви като деца с близалка. Коридор 8 има за цел свързване военните бази в Италия с пристанище на Черно море. Муцунест ти си и тако и вако,нали до вчера не искахте коридор 8 а искахте другият до Белград...да си по близо до началника.

    03:50 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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