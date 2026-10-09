Пътна обстановка: ограничения, трафик и сводки от КАТ

Пътната обстановка в страната остава усложнена от ремонти, временна организация на движението и интензивен товарен трафик към Турция. Последният бюлетин на Агенция „Пътна инфраструктура“ отчита участъци с повишено внимание по автомагистрала „Тракия“, включително между км 33+850 и км 39+450 в посока Бургас, където се полага пътна маркировка.

Между км 218+000 и км 229+286 в същата посока е въведено ограничение на скоростта до 100 км/ч заради извършени дейности по поддръжката и временна маркировка. В област Сливен, между км 229+286 и км 273+354, продължава почистването и събирането на битови отпадъци. В района на Мухово, между км 44+400 и км 46+480, движението също е с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък.

На 8 октомври движението по път I-6 при км 173 в района на Гълъбец беше временно ограничено заради изтегляне на аварирал ТИР, но по-късно беше възстановено. При временните организации АПИ призовава водачите да спазват сигнализацията и да се движат с „повишено внимание и съобразена скорост“.

Интензивен трафик към Турция

Най-същественото натоварване по границите е на изход за товарни автомобили през ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР. Движението на пунктовете със Сърбия и Република Северна Македония е нормално.

На границата с Румъния преминаването е нормално, но фериботите при Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич временно не работят заради ниското ниво на река Дунав. На българо-гръцката граница трафикът е нормален. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ – и автобуси и товарни автомобили.

Условия за туризъм в планините

В планините денят започва със слънчево време, но облачността постепенно ще се увеличава. Към вечерта на места в западните и централните масиви са възможни слаби валежи. По високите части ще духа умерен запад-северозападен вятър. Очакваните максимални температури са около 18 градуса на 1200 метра и около 15 градуса на 2000 метра, което налага туристите да предвидят по-топло облекло и промяна на условията при по-дълги маршрути.

Пожарната и КАТ с последните данни

По данни на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ пожарните екипи са реагирали на 246 сигнала за произшествия и са ликвидирали 173 пожара. С преки материални щети са 25 пожара, сред които 15 в жилищни сгради и четири в транспортни средства. Без материални щети са регистрирани 148 пожара, включително 103 в сухи треви, горска постеля и храсти.

В рамките на специализираната операция на МВР за контрол на движението са проверени 17 258 моторни превозни средства и 21 108 водачи и пътници. Съставени са 5257 фиша и 436 акта. Установени са 27 водачи, шофирали след употреба на алкохол, двама след употреба на наркотични вещества, а седем са отказали тестване.