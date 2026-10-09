Над 35 500 сигнала са подадени на тел. 112 в рамките на една седмица

Общо 35 534 регламентирани повиквания са регистрирани на единния европейски номер за спешни повиквания 112 от 7 ч. на 2 октомври до 7 ч. на 9 октомври 2026 г., информират от News.bg.

От тях 13 558 сигнала са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ.

Регистрирани са сигнали за транспортни произшествия - 2 270, пожари - 3 647, бедствия - 10, аварии - 244, битови и промишлени инциденти - 10, и 3 сигнала за опасни вещества.

Постъпили са 7 848 сигнала за престъпления против личността и 1 031 за престъпления против собствеността.

За рисково шофиране и гонки са подадени 25 сигнала, за изгубени или бедстващи хора - 276, за нелегални мигранти/бежанци - 9.

Към общините за реакция са изпратени 5 980 сигнала.

През седмицата са изпълнени 11 авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние са получили възможност за навременно високоспециализирано лечение.

Сред транспортираните пациенти са моторист в тежко състояние в пътя в началото на село Осеновлаг, общ. Своге, след получен сигнал в 17,36 ч. на 2 октомври; паднал мъж от етаж на къща с травма на главата в Конарско, общ. Якоруда на 3 октомври; пострадал при тежко ПТП на АМ "Тракия" на 3 октомври, паднал мъж от АТВ в местност "Плазовец", общ. Несебър на 5 октомври и ударен от дърво в гората мъж в района на село Кипилово, общ. Котел на 7 октомври.

През периода са отработени 11 трансгранични обаждания с необходимост от съдействие на полиция, пожарна и спешна медицинска помощ за Хърватия, Нидерландия, Германия и за домашно насилие над българка в гр. Гент, Белгия.