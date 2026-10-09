Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
След атаките с дронове на двата кораба в Черно море: Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол

След атаките с дронове на двата кораба в Черно море: Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол

9 Октомври, 2026 08:45 595 20

  • атаки-
  • дронове-
  • кораби-
  • черно море-
  • замърсяване на водата-
  • бяла-
  • калиакра

В района на Калиакра нямаме никакви превишения по нито един от показателите. При Бяла имаме превишение само при азота, а при Созопол – по няколко азотни съединения и фосфор. Не можем да обвържем тези превишения на нормите с инцидента с плавателните съдове на 6 октомври, коментира Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район":

След атаките с дронове на двата кораба в Черно море: Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След ударите с дронове на два търговски кораба в Изключителната икономическа зона на страната ни, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди извънредна проверка в района на българското Черноморие. Специалисти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна са взели и обработили проби от морската вода в района на нос Калиакра, Бяла и Созопол, информират от БНТ.

"Още на 6 октомври, по разпореждане на министъра на околната среда и водите, извършихме пробонабиране на морски води от трите пункта. Вчера бяха готови първоначалните резултати, тъй като има и други вещества, чиито резултати ще бъдат готови следващата седмица. В трите пункта изследвахме физикохимични показатели за качество – желязо, мед, цинк, алуминий и полихлорирани бифенили. В района на Калиакра нямаме никакви превишения по нито един от показателите. При Бяла имаме превишение само при азота, а при Созопол – по няколко азотни съединения и фосфор. Не можем да обвържем тези превишения на нормите с инцидента с плавателните съдове на 6 октомври, тъй като най-вероятно става въпрос за дифузно замърсяване от земеделски източници, което няма отношение към инцидента. Освен изброените показатели, изследването включва и нефтопродукти. При посещението на място колегите не са забелязали характерната при такъв тип замърсяване опалесценция на водната повърхност. Това се потвърждава и от резултатите от изследваните проби – липсват нефтопродукти." , коментира пред камерите Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район":
За целта на изследването директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" поясни:

"Целта беше да направим мониторинг възможно най-рано, веднага след инцидента, за да имаме представа за качеството на черноморските ни води. Този мониторинг ще продължи и през следващите дни, като пунктовете и показателите ще бъдат уточнени допълнително, а също така ще зависят от хидрометеорологичната прогноза."


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Естествено че няма

    9 4 Отговор
    И при Чернобил нямаше никакви замърсявания според БТА на ЦК на БКП.

    Коментиран от #3, #13

    08:48 09.10.2026

  • 2 Не три и гех

    6 4 Отговор
    България трябва да продължи да изнася жито и царевица от ВМЗ Сопот и завод Арсенал за киевските нацисти.

    08:48 09.10.2026

  • 3 Братска радиация

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Естествено че няма":

    все пак!

    Коментиран от #15

    08:49 09.10.2026

  • 4 Разбирач

    5 1 Отговор
    То на практика по-мръсно няма как да стане

    08:50 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не тр и гех

    9 2 Отговор
    Петрохан, Сорос, Израел и Епщайн са нашите европейски ценности.

    08:51 09.10.2026

  • 7 Жайме

    7 0 Отговор
    Ще има омърсяване,но след като излезе горивото на потъналия кораб.Като му изчуреят резервоарите.

    08:53 09.10.2026

  • 8 ДИК

    6 1 Отговор
    Ама как ще има замърсяване. Те тези кораби използват екологично гориво. Не дизел или мазут.

    08:54 09.10.2026

  • 9 Джери

    2 0 Отговор
    Екологично гориво е газът за автомобилите. Но корабите не изгарят газ,а течни горива.Ска видимъ! Да сме живи и здрави!

    08:57 09.10.2026

  • 10 Абе направо

    4 0 Отговор
    е изеално за плаж. Очакваме чуждите туристи...

    08:58 09.10.2026

  • 11 боби

    3 0 Отговор
    дроноевете в черно море може би са авганистански

    09:01 09.10.2026

  • 12 Пламен

    3 1 Отговор
    Накрая някоя потънала гемия може да счупи тръбите на ,,Сръбски поток".

    09:28 09.10.2026

  • 13 Яко ви лъжат

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Естествено че няма":

    Ха ха ха затова пролетта ядохме мазутени риби. Комшията ми даде цяла тава с сафридени глави за котките ми които страшно много обичат риба. Мирисаха, чудехаха и не ядоха, щото няма замърсяване. И аз се чудих защо не ядат любимата си риба а се оказа че те са по добра лаборатория от вашата лъжлива! Омръзна ми да ни лъжетееее!!!

    09:35 09.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Вие сте бунаци

    3 0 Отговор
    Ама то няма и дронове!Това каза нашият премиер.Няма дронове и не се знае какви са.Корабите са се сблъскали.Никой не търси доказателства.

    Коментиран от #18, #20

    09:46 09.10.2026

  • 17 Радо

    0 0 Отговор
    НИКОЙ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ВЕЧЕ ОТ ТЕМАТА .ВСЯКО ЧУДО ЗА ТРИ ДНИ

    09:53 09.10.2026

  • 18 марчето каза руснаците всичко свършиха

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Вие сте бунаци":

    ако дроновете са със чипове от пералня РИГА значи са руски, айде ходете да ровите да видите със какви чипове са

    руснаците всичко свършиха последно се биеха само с лопати

    нямало и яйца и картофи в цяла русия нямало и бензин за дроновете как ще са руски?

    09:57 09.10.2026

  • 19 Моля Ви,

    0 0 Отговор
    Как ще има замърсяване? Няма такива работи. Нашето черноморие е най чисто и най хубавото, ама БЕШЕ.😅

    09:58 09.10.2026

  • 20 Хохо Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Вие сте бунаци":

    Ма то жалкопаветните пропагандни медии ни казаха, че корабите карали жито към 404, а преди това ревяха, че света гладува защото житото на 404 било блокирано и не могли да го изнесат. Ана на жалкопаветното розово агънце не му прави впечатление тези подробности

    10:00 09.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол