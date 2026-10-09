След атаките с дронове на двата кораба в Черно море: Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол

След ударите с дронове на два търговски кораба в Изключителната икономическа зона на страната ни, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди извънредна проверка в района на българското Черноморие. Специалисти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна са взели и обработили проби от морската вода в района на нос Калиакра, Бяла и Созопол, информират от БНТ.
"Още на 6 октомври, по разпореждане на министъра на околната среда и водите, извършихме пробонабиране на морски води от трите пункта. Вчера бяха готови първоначалните резултати, тъй като има и други вещества, чиито резултати ще бъдат готови следващата седмица. В трите пункта изследвахме физикохимични показатели за качество – желязо, мед, цинк, алуминий и полихлорирани бифенили. В района на Калиакра нямаме никакви превишения по нито един от показателите. При Бяла имаме превишение само при азота, а при Созопол – по няколко азотни съединения и фосфор. Не можем да обвържем тези превишения на нормите с инцидента с плавателните съдове на 6 октомври, тъй като най-вероятно става въпрос за дифузно замърсяване от земеделски източници, което няма отношение към инцидента. Освен изброените показатели, изследването включва и нефтопродукти. При посещението на място колегите не са забелязали характерната при такъв тип замърсяване опалесценция на водната повърхност. Това се потвърждава и от резултатите от изследваните проби – липсват нефтопродукти." , коментира пред камерите Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район":
За целта на изследването директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" поясни:
"Целта беше да направим мониторинг възможно най-рано, веднага след инцидента, за да имаме представа за качеството на черноморските ни води. Този мониторинг ще продължи и през следващите дни, като пунктовете и показателите ще бъдат уточнени допълнително, а също така ще зависят от хидрометеорологичната прогноза."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Естествено че няма
Коментиран от #3, #13
08:48 09.10.2026
2 Не три и гех
08:48 09.10.2026
3 Братска радиация
До коментар #1 от "Естествено че няма":все пак!
Коментиран от #15
08:49 09.10.2026
4 Разбирач
08:50 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Не тр и гех
08:51 09.10.2026
7 Жайме
08:53 09.10.2026
8 ДИК
08:54 09.10.2026
9 Джери
08:57 09.10.2026
10 Абе направо
08:58 09.10.2026
11 боби
09:01 09.10.2026
12 Пламен
09:28 09.10.2026
13 Яко ви лъжат
До коментар #1 от "Естествено че няма":Ха ха ха затова пролетта ядохме мазутени риби. Комшията ми даде цяла тава с сафридени глави за котките ми които страшно много обичат риба. Мирисаха, чудехаха и не ядоха, щото няма замърсяване. И аз се чудих защо не ядат любимата си риба а се оказа че те са по добра лаборатория от вашата лъжлива! Омръзна ми да ни лъжетееее!!!
09:35 09.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Вие сте бунаци
Коментиран от #18, #20
09:46 09.10.2026
17 Радо
09:53 09.10.2026
18 марчето каза руснаците всичко свършиха
До коментар #16 от "Вие сте бунаци":ако дроновете са със чипове от пералня РИГА значи са руски, айде ходете да ровите да видите със какви чипове са
руснаците всичко свършиха последно се биеха само с лопати
нямало и яйца и картофи в цяла русия нямало и бензин за дроновете как ще са руски?
09:57 09.10.2026
19 Моля Ви,
09:58 09.10.2026
20 Хохо Бохо
До коментар #16 от "Вие сте бунаци":Ма то жалкопаветните пропагандни медии ни казаха, че корабите карали жито към 404, а преди това ревяха, че света гладува защото житото на 404 било блокирано и не могли да го изнесат. Ана на жалкопаветното розово агънце не му прави впечатление тези подробности
10:00 09.10.2026