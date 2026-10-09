Ваня Григорова: Кризите се натрупват и обществото обеднява

Обществото в България обеднява, защото поредицата от икономически и геополитически кризи не се решава, а се натрупва. Това заяви общинският съветник в Столичния общински съвет Ваня Григорова в предаването „Челюсти“ по NOVA NEWS, където дебатира с председателя на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.

Повод за разговора стана позиция на народния представител от „Прогресивна България“ Стефан Белчев, че в страната не се наблюдава обедняване. Той се позова на повишаването на средната работна заплата с един от най-високите темпове в Европейския съюз и на оценката, че икономиката остава стабилна.

Григорова оспори този извод и постави въпроса защо управляващите предвиждат компенсации за домакинствата заради високите цени на горивата, ако доходите на хората не намаляват.

Григорова: Кризите се натрупват

„Не разбирам как, ако се твърди, че няма намаляване на доходи, защо се предвиждат компенсации при тези високи цени на горивата за домакинствата. Управляващите сами опровергават себе си по този начин“, заяви Ваня Григорова.

По думите ѝ настоящият натиск върху домакинствата е резултат от поредица нерешени проблеми. Тя посочи пандемията от COVID-19, зелената сделка, либерализацията на енергетиката, конфликта в Украйна и напрежението в Близкия изток.

„Тези кризи не се решават, те се натрупват и мултиплицират“, каза Григорова.

Тя не представи в разговора конкретна оценка за дела на домакинствата, които са изпаднали в по-тежко материално положение, а защити тезата си с примера за поскъпването на горивата и необходимостта от държавни компенсации.

Велев: Доходите изпреварват инфлацията

Васил Велев представи различна оценка. Според него, ако се сравни ръстът на доходите с инфлацията, доходите я изпреварват. Той обаче определи тази тенденция като неустойчива, тъй като се постига на фона на голям бюджетен дефицит.

„Това е неустойчиво, защото става на фона на голям бюджетен дефицит“, заяви Велев.

Той посочи още, че през предходната година България е отчела най-големия ръст на държавния дълг и че държавата взема все по-големи заеми. По думите му през настоящата година се очаква дефицитът да бъде по-нисък.

Така дебатът остави нерешен основния въпрос дали ръстът на доходите компенсира реалното поскъпване на живота. Двете позиции очертаха различен прочит на едни и същи процеси: Григорова постави акцент върху натрупването на кризите и натиска върху домакинствата, а Велев - върху съотношението между доходи, инфлация и устойчивостта на публичните финанси.

Източници: nova.bg