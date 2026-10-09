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Ваня Григорова: Кризите се натрупват и обществото обеднява
  Тема: Икономика

Ваня Григорова: Кризите се натрупват и обществото обеднява

9 Октомври, 2026 09:11 810 14

  • ваня григорова-
  • инфлация-
  • доходи-
  • държавен дълг

В дебат по NOVA NEWS тя и Васил Велев представиха противоположни оценки за доходите, инфлацията и натиска върху домакинствата

Ваня Григорова: Кризите се натрупват и обществото обеднява - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Обществото в България обеднява, защото поредицата от икономически и геополитически кризи не се решава, а се натрупва. Това заяви общинският съветник в Столичния общински съвет Ваня Григорова в предаването „Челюсти“ по NOVA NEWS, където дебатира с председателя на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.

Повод за разговора стана позиция на народния представител от „Прогресивна България“ Стефан Белчев, че в страната не се наблюдава обедняване. Той се позова на повишаването на средната работна заплата с един от най-високите темпове в Европейския съюз и на оценката, че икономиката остава стабилна.

Григорова оспори този извод и постави въпроса защо управляващите предвиждат компенсации за домакинствата заради високите цени на горивата, ако доходите на хората не намаляват.

„Не разбирам как, ако се твърди, че няма намаляване на доходи, защо се предвиждат компенсации при тези високи цени на горивата за домакинствата. Управляващите сами опровергават себе си по този начин“, заяви Ваня Григорова.

Григорова: Кризите се натрупват

По думите ѝ настоящият натиск върху домакинствата е резултат от поредица нерешени проблеми. Тя посочи пандемията от COVID-19, зелената сделка, либерализацията на енергетиката, конфликта в Украйна и напрежението в Близкия изток.

„Тези кризи не се решават, те се натрупват и мултиплицират“, каза Григорова.

Тя не представи в разговора конкретна оценка за дела на домакинствата, които са изпаднали в по-тежко материално положение, а защити тезата си с примера за поскъпването на горивата и необходимостта от държавни компенсации.

Велев: Доходите изпреварват инфлацията

Васил Велев представи различна оценка. Според него, ако се сравни ръстът на доходите с инфлацията, доходите я изпреварват. Той обаче определи тази тенденция като неустойчива, тъй като се постига на фона на голям бюджетен дефицит.

„Това е неустойчиво, защото става на фона на голям бюджетен дефицит“, заяви Велев.

Той посочи още, че през предходната година България е отчела най-големия ръст на държавния дълг и че държавата взема все по-големи заеми. По думите му през настоящата година се очаква дефицитът да бъде по-нисък.

Така дебатът остави нерешен основния въпрос дали ръстът на доходите компенсира реалното поскъпване на живота. Двете позиции очертаха различен прочит на едни и същи процеси: Григорова постави акцент върху натрупването на кризите и натиска върху домакинствата, а Велев - върху съотношението между доходи, инфлация и устойчивостта на публичните финанси.

Източници: nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ванче

    5 2 Отговор
    Един обеднява, друг забогатява. Няма празно на този свят. Ум царува, ум робува. Вие социалистите все чакате някой да ви даде наготово. Коой ще ни даде парииии?

    09:16 09.10.2026

  • 2 Радев и компания

    6 1 Отговор
    твърдят, че забогатяваме. Стигна се дотам, че "преследваният" шиши да ги предупреждава, да спрат да ровят, защото ще стигнат до собствените си министри.

    09:18 09.10.2026

  • 3 Мда

    6 1 Отговор
    ако няма коледни добавки за всички пенсионери, Радев ще си вкара втори автогол за 1г от управлението си!!

    09:18 09.10.2026

  • 4 пери

    7 2 Отговор
    Ваня Григорова - поредната констататорка. Най обичам когато разни подобни съобщават по медиите важно-важно очевидни неща, без да предложат решения или мерки. Всички виждаме с просто око това, което констатират, а те си мислят, че говорят много умно и загрижено. Аман от политически аматьори с голямо его.

    09:20 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 провинциалист

    3 1 Отговор
    Мда. Евролевчето деноминира портфейла 2 към 1, но пък доходите растяли. Всички медийни балалайки обявиха успех. Джуджето василев гръмко забрани да бъде питан за зоната.

    09:22 09.10.2026

  • 7 Фен

    2 4 Отговор
    Външните ни завалят, но и ние много си помогнахме. И всичко започна под юмрученцето на Радев, да не се забравя.

    09:23 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 еееее

    4 0 Отговор
    Тоя Велев, той дъърт ДС вампир докога ще го каните да говори глупости и да плюе по хората, дето по-тежко от писалка не е вдигал и реално какво е работил освен назначен от БКП?! Я да се маха бе. Завършва Школата за запасни офицери - хахахахахахахахахах

    09:31 09.10.2026

  • 10 гост

    6 0 Отговор
    Това за обедняването не е вярно.Банкянският идиот направи всичко възможно за да влезем в клуба на богатите.

    09:33 09.10.2026

  • 11 Васил Велев - големия копиталист бате

    4 0 Отговор
    Преди 1990 г. Васил Велев се развива професионално основно като комсомолски кадър и ръководител в структурите на Димитровския комунистически младежки съюз (ДКМС).

    09:34 09.10.2026

  • 12 Профил на Радевия избирател

    5 0 Отговор
    Преди изборите нашио реве кат магаре, вика: "Радев ше ни опрай ! Ше върне лева, ше излОви олигасрсите, ше вкара пеДроханците у затвора ! Ше дигне заплатите, ше бутне цените У магазина, ше има еФтина гаС, еФтина нафта… ИзбЕре Радев, на него изобщо не му дреме за лева, пие си питието с Гергов, по случая "Петрохан" настане неловко мълчание, на нашиО му намАлат и без тва минималната заплата дето зима, турат му данък даже и на ваЛчерите... цените у магазина скочат тройно, дигнат цената на винетката с 30%, дигнат му данъка на панелката дето му е наследство от дЕдо му със 100%, цената на нафтата се дигне двойно, радевия гълъП земе та му тури глоба заради 10-те литра рИкия от братчеда...нашио сЕди, гледа тъпо, мига на парцали, мълчи, нищо не казва...

    09:38 09.10.2026

  • 13 Оставка на Радев и ПБ

    1 0 Отговор
    Не реформираха сектори, а наляха в тях пари, подкрепиха лобитата.
    Не регулираха цени. Увеличиха Здравна спрямо МРЗ, без Необлагаем Минимум.
    Повишиха парно и топла вода с 11%-общо само за година. Повишиха с 40% счетоводни услуги парно. Оставиха незаконна СИ 30%, 2 пъти отменена от ВАС - не се съобръзиха със Висш Административен орган.
    Увеличиха винетки с 30%. Увеличиха вода. Увеличават местни данъци и такси с 100% за 3 г.
    Тотален провал, да увеличаваш на единствени жилища данъци???
    Испания е залята от протести, заради баба, която я гонят от жилище,
    не може да плати данъци. Почват протести, връщат й жилището. Бабата почива от стрес.
    Цяла Испания протестира.
    ОСТАВКА на Радев и ПБ.
    Какво стана с Референдум Дойран????
    Продължава с дългови спирали. Частни болници без конкурс лекарства.
    Заеми и без реформи и намаления бюджетни заплати.
    ОСТАВКА!

    10:06 09.10.2026

  • 14 Неуправляема !

    1 0 Отговор
    Неуправляема !

    Колония !

    Това Е България !

    Днес !

    10:07 09.10.2026

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