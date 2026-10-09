Ваня Григорова: Кризите се натрупват и обществото обеднява

Обществото в България обеднява, защото поредицата от икономически и геополитически кризи не се решава, а се натрупва. Това заяви общинският съветник в Столичния общински съвет Ваня Григорова в предаването „Челюсти“ по NOVA NEWS, където дебатира с председателя на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Повод за разговора стана позиция на народния представител от „Прогресивна България“ Стефан Белчев, че в страната не се наблюдава обедняване. Той се позова на повишаването на средната работна заплата с един от най-високите темпове в Европейския съюз и на оценката, че икономиката остава стабилна.
Григорова оспори този извод и постави въпроса защо управляващите предвиждат компенсации за домакинствата заради високите цени на горивата, ако доходите на хората не намаляват.
Григорова: Кризите се натрупват
По думите ѝ настоящият натиск върху домакинствата е резултат от поредица нерешени проблеми. Тя посочи пандемията от COVID-19, зелената сделка, либерализацията на енергетиката, конфликта в Украйна и напрежението в Близкия изток.„Тези кризи не се решават, те се натрупват и мултиплицират“, каза Григорова.
Тя не представи в разговора конкретна оценка за дела на домакинствата, които са изпаднали в по-тежко материално положение, а защити тезата си с примера за поскъпването на горивата и необходимостта от държавни компенсации.
Велев: Доходите изпреварват инфлацията
Васил Велев представи различна оценка. Според него, ако се сравни ръстът на доходите с инфлацията, доходите я изпреварват. Той обаче определи тази тенденция като неустойчива, тъй като се постига на фона на голям бюджетен дефицит.„Това е неустойчиво, защото става на фона на голям бюджетен дефицит“, заяви Велев.
Той посочи още, че през предходната година България е отчела най-големия ръст на държавния дълг и че държавата взема все по-големи заеми. По думите му през настоящата година се очаква дефицитът да бъде по-нисък.
Така дебатът остави нерешен основния въпрос дали ръстът на доходите компенсира реалното поскъпване на живота. Двете позиции очертаха различен прочит на едни и същи процеси: Григорова постави акцент върху натрупването на кризите и натиска върху домакинствата, а Велев - върху съотношението между доходи, инфлация и устойчивостта на публичните финанси.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ванче
09:16 09.10.2026
2 Радев и компания
09:18 09.10.2026
3 Мда
09:18 09.10.2026
4 пери
09:20 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 провинциалист
09:22 09.10.2026
7 Фен
09:23 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 еееее
09:31 09.10.2026
10 гост
09:33 09.10.2026
11 Васил Велев - големия копиталист бате
09:34 09.10.2026
12 Профил на Радевия избирател
09:38 09.10.2026
13 Оставка на Радев и ПБ
Не регулираха цени. Увеличиха Здравна спрямо МРЗ, без Необлагаем Минимум.
Повишиха парно и топла вода с 11%-общо само за година. Повишиха с 40% счетоводни услуги парно. Оставиха незаконна СИ 30%, 2 пъти отменена от ВАС - не се съобръзиха със Висш Административен орган.
Увеличиха винетки с 30%. Увеличиха вода. Увеличават местни данъци и такси с 100% за 3 г.
Тотален провал, да увеличаваш на единствени жилища данъци???
Испания е залята от протести, заради баба, която я гонят от жилище,
не може да плати данъци. Почват протести, връщат й жилището. Бабата почива от стрес.
Цяла Испания протестира.
ОСТАВКА на Радев и ПБ.
Какво стана с Референдум Дойран????
Продължава с дългови спирали. Частни болници без конкурс лекарства.
Заеми и без реформи и намаления бюджетни заплати.
ОСТАВКА!
10:06 09.10.2026
14 Неуправляема !
Колония !
Това Е България !
Днес !
10:07 09.10.2026