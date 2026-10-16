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Експерти: Теренът за Националната детска болница е рисков по отношение на транспортен достъп, релеф, инфраструктура

Експерти: Теренът за Националната детска болница е рисков по отношение на транспортен достъп, релеф, инфраструктура

16 Октомври, 2026 08:20 775 18

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  • терен-
  • национална детска болница-
  • рискове

Това посочват група архитекти, урбанисти и еколози в отворено писмо до правителството, в което поставят под въпрос дали теренът е подходящ за детска болница

Експерти: Теренът за Националната детска болница е рисков по отношение на транспортен достъп, релеф, инфраструктура - 1
Снимка: Архив БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Избраният терен за Национална детска болница в софийския квартал "Горна баня" е труден за реализация вариант, със съществени рискове по отношение на транспортния достъп, релефа, инфраструктурата на терена и обема на бъдещата сграда. Това посочват група архитекти, урбанисти и еколози в отворено писмо до правителството, в което поставят под въпрос дали теренът е подходящ за детска болница, цитирани от БНР.

В писмото експертите представят анализ на устройствените характеристики на избрания терен. Според тях планираната площадка за построяване на болницата е сравнително ограничена спрямо мащаба на предвидения изключително голям комплекс от клиники и отделения, с персонал от над 1500 души и организиране на 365 паркоместа.

Достъпът до терена към момента е възможен единствено през улица с ширина от 6 метра, което поставя въпроса как ще се осигури движение на линейки, пожарни коли, градски транспорт и голям брой автомобили, обслужващи пациенти и персонала. Посочва се още, че градският транспорт е на значително пешеходно разстояние, а в двора на болницата са предвидени малък брой паркоместа, което означава да се паркира на единствената довеждаща улица.

В проучванията на терена не е доказано в достатъчна степен обезпечаването на електрозахранване, ВиК и други технически връзки, необходими за болница, пише в писмото.

Експертите смятат, че по тези причини сроковете, в които болницата може да започне работа, както и финалната стойност на проекта, остават напълно непредвидими. И заявяват, че при интерес от страната на държавата, могат да предложат алтернативен терен, в проектна готовност, с отлична транспортна осигуреност и разположение в действащ медицински комплекс.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ???

    14 3 Отговор
    Големи усилия от експерти и политици такава болница да няма...

    Коментиран от #9, #17

    08:26 16.10.2026

  • 2 Рундьо

    2 10 Отговор
    нарежда "експерти" подгряват обществото - детска болница няма да има, други са приоритетите прогресивни!

    08:31 16.10.2026

  • 3 ПиПи

    2 6 Отговор
    Болницата трябва да бъде построена на алтернативен терен, в проектна готовност, с отлична транспортна осигуреност и разположение в действащ медицински комплекс.

    08:32 16.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    НАПРАВО ДА СЕ КОНФИСКУВАТ ТЕРЕНИТЕ И БИЛДИНГИТЕ
    НА ОПГ СИК ПО БУЛЕВАРД ДЖЕЙМС БАУЧЕР
    ......
    И ТАМ ДА СЕ БЛЪСНЕ ЕДНА НАРОДНА ДЕТСКА БОЛНИЦА

    08:33 16.10.2026

  • 5 Ембака

    2 2 Отговор
    Ще стане на кукуву лято.

    08:34 16.10.2026

  • 6 Ми то няма нужда от такава болница

    3 4 Отговор
    Здравите хора раждат здрави деца , каква болница ви патила. Водете здравословен начин на живот. Променете навиците си. Ми я се погледнете. По сто кила сте. Яжте по малко. Спортувайте. Родете здрави и умни деца и няма да ви трябва болница.

    Коментиран от #11

    08:35 16.10.2026

  • 7 Ми тия умни архитекти къде

    7 2 Отговор
    Спаха когато тиквите определяха терена без акъл но с яд да съборят сградата за квалификации навремето
    Късно и
    Те нарочно искат сега когато всичко и в ход да стане да спъват построяването

    08:36 16.10.2026

  • 8 ДЕЦА НЯМА

    1 3 Отговор
    БОЛНИЦА ЩЕ ПРАВЯТ.КОГАТО Е ЗАМИСЛЯНА СА СЕ РАЖДАЛИ ПО 120 000 , А СЕГА ЕДВА ПО 55 000 И НАМАЛЯВАТ.ЗАВОДИ ТРЯБВАТ А НЕ БОЛНИЦИ , ИМА ВЕЧЕ 340 НА 6 МИЛИОНА

    08:37 16.10.2026

  • 9 Да точно опозицията

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "???":

    Само търсят повод за провала на организацията която е координирана ш се наблюдава
    Знаем кои са

    08:39 16.10.2026

  • 10 След 120 Години ?

    6 2 Отговор
    Ще Има ли Болница ?

    Коментиран от #16

    08:42 16.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Линда

    2 2 Отговор
    Строите бе, кога ви е пукало.

    08:48 16.10.2026

  • 13 Осигурете Нормален Живот !

    4 3 Отговор
    За Хората !

    И Болестите !

    Сами Ще Избягат !

    08:53 16.10.2026

  • 14 Милчо Лаков

    5 2 Отговор
    Струва ми се,че не могат да се разберат за мангизите ...

    09:02 16.10.2026

  • 15 Повечето нормални хора

    2 2 Отговор
    Не Смятаме че трябва такава болница. Достатъчно болници има в страната. Хайде спрете се вече. Пълно безумие.

    09:20 16.10.2026

  • 16 Ми то има 359 болници

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "След 120 Години ?":

    В България. Няма толкоз хора тука.

    09:22 16.10.2026

  • 17 Защото

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "???":

    НЯМА НУЖДА от ТАКАВА болница.

    09:26 16.10.2026

  • 18 Защо

    1 1 Отговор
    Не направите анкета. На никой не е притрябвала такава болница да се трушат излишни пари само.

    09:28 16.10.2026

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