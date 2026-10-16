Експерти: Теренът за Националната детска болница е рисков по отношение на транспортен достъп, релеф, инфраструктура

Избраният терен за Национална детска болница в софийския квартал "Горна баня" е труден за реализация вариант, със съществени рискове по отношение на транспортния достъп, релефа, инфраструктурата на терена и обема на бъдещата сграда. Това посочват група архитекти, урбанисти и еколози в отворено писмо до правителството, в което поставят под въпрос дали теренът е подходящ за детска болница, цитирани от БНР.

В писмото експертите представят анализ на устройствените характеристики на избрания терен. Според тях планираната площадка за построяване на болницата е сравнително ограничена спрямо мащаба на предвидения изключително голям комплекс от клиники и отделения, с персонал от над 1500 души и организиране на 365 паркоместа.

Достъпът до терена към момента е възможен единствено през улица с ширина от 6 метра, което поставя въпроса как ще се осигури движение на линейки, пожарни коли, градски транспорт и голям брой автомобили, обслужващи пациенти и персонала. Посочва се още, че градският транспорт е на значително пешеходно разстояние, а в двора на болницата са предвидени малък брой паркоместа, което означава да се паркира на единствената довеждаща улица.

В проучванията на терена не е доказано в достатъчна степен обезпечаването на електрозахранване, ВиК и други технически връзки, необходими за болница, пише в писмото.

Експертите смятат, че по тези причини сроковете, в които болницата може да започне работа, както и финалната стойност на проекта, остават напълно непредвидими. И заявяват, че при интерес от страната на държавата, могат да предложат алтернативен терен, в проектна готовност, с отлична транспортна осигуреност и разположение в действащ медицински комплекс.