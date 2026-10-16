Експерти: Теренът за Националната детска болница е рисков по отношение на транспортен достъп, релеф, инфраструктура

Избраният терен за Национална детска болница в софийския квартал "Горна баня" е труден за реализация вариант, със съществени рискове по отношение на транспортния достъп, релефа, инфраструктурата на терена и обема на бъдещата сграда. Това посочват група архитекти, урбанисти и еколози в отворено писмо до правителството, в което поставят под въпрос дали теренът е подходящ за детска болница, цитирани от БНР.
В писмото експертите представят анализ на устройствените характеристики на избрания терен. Според тях планираната площадка за построяване на болницата е сравнително ограничена спрямо мащаба на предвидения изключително голям комплекс от клиники и отделения, с персонал от над 1500 души и организиране на 365 паркоместа.
Достъпът до терена към момента е възможен единствено през улица с ширина от 6 метра, което поставя въпроса как ще се осигури движение на линейки, пожарни коли, градски транспорт и голям брой автомобили, обслужващи пациенти и персонала. Посочва се още, че градският транспорт е на значително пешеходно разстояние, а в двора на болницата са предвидени малък брой паркоместа, което означава да се паркира на единствената довеждаща улица.
В проучванията на терена не е доказано в достатъчна степен обезпечаването на електрозахранване, ВиК и други технически връзки, необходими за болница, пише в писмото.
Експертите смятат, че по тези причини сроковете, в които болницата може да започне работа, както и финалната стойност на проекта, остават напълно непредвидими. И заявяват, че при интерес от страната на държавата, могат да предложат алтернативен терен, в проектна готовност, с отлична транспортна осигуреност и разположение в действащ медицински комплекс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ???
Коментиран от #9, #17
08:26 16.10.2026
2 Рундьо
08:31 16.10.2026
3 ПиПи
08:32 16.10.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ОПГ СИК ПО БУЛЕВАРД ДЖЕЙМС БАУЧЕР
......
И ТАМ ДА СЕ БЛЪСНЕ ЕДНА НАРОДНА ДЕТСКА БОЛНИЦА
08:33 16.10.2026
5 Ембака
08:34 16.10.2026
6 Ми то няма нужда от такава болница
Коментиран от #11
08:35 16.10.2026
7 Ми тия умни архитекти къде
Късно и
Те нарочно искат сега когато всичко и в ход да стане да спъват построяването
08:36 16.10.2026
8 ДЕЦА НЯМА
08:37 16.10.2026
9 Да точно опозицията
До коментар #1 от "???":Само търсят повод за провала на организацията която е координирана ш се наблюдава
Знаем кои са
08:39 16.10.2026
10 След 120 Години ?
Коментиран от #16
08:42 16.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Линда
08:48 16.10.2026
13 Осигурете Нормален Живот !
И Болестите !
Сами Ще Избягат !
08:53 16.10.2026
14 Милчо Лаков
09:02 16.10.2026
15 Повечето нормални хора
09:20 16.10.2026
16 Ми то има 359 болници
До коментар #10 от "След 120 Години ?":В България. Няма толкоз хора тука.
09:22 16.10.2026
17 Защото
До коментар #1 от "???":НЯМА НУЖДА от ТАКАВА болница.
09:26 16.10.2026
18 Защо
09:28 16.10.2026