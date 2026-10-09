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„Верни“ отново се насочи към атакувания кораб ABLE
  Тема: Украйна

„Верни“ отново се насочи към атакувания кораб ABLE

9 Октомври, 2026 13:50 1 163 19

  • фрегата верни-
  • черно море-
  • атака с дронове-
  • кораб able-
  • военноморски сили

Фрегатата на Военноморските сили се връща в района на инцидента в българската изключителна икономическа зона. Министерството на отбраната съобщава, че се подготвя операция

„Верни“ отново се насочи към атакувания кораб ABLE - 1
Снимка: МО
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Фрегатата „Верни“ от състава на българските Военноморски сили отново се е насочила към търговския кораб ABLE, поразен при атака с дронове в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Министерството на отбраната потвърди, че военният кораб е изпратен в района за втори път.

Първата мисия на „Верни“ е била на 8 октомври. При извършения оглед е установено, че ABLE все още е над водата. Корабът плава под флага на Палау, дрейфа без екипаж и се намира на около 55 морски мили североизточно от нос Емине.

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Министерството на отбраната съобщава, че се подготвя операция, но не разкрива подробности за нейната цел. От ведомството не са посочили и кога ще приключат действията в района.

Единият кораб потъна, девет моряци са в неизвестност

ABLE беше атакуван през нощта на 6 октомври заедно с още един търговски кораб. На борда му избухна пожар, а 18-членният екипаж беше евакуиран. Двама от моряците са пострадали.

Другият плавателен съд – „Алфа Ватан“, плаващ под флага на Того, потъна. Девет сирийски моряци остават в неизвестност, а операцията по издирването им беше прекратена, след като спасителните екипи не откриха оцелели.

Все още няма официално установен извършител на атаките, при които са използвани морски и въздушни дронове. Сирия е поискала от Международната морска организация и българските морски власти независимо и прозрачно разследване на инцидента.

Проверката на потъналия кораб остава трудна

На 7 октомври заседава Консултативният съвет за национална сигурност, чиито членове настояха за незабавни действия за установяване на извършителите. Външният министър Велислава Петрова заяви, че проверката на потъващ кораб е сложна заради необходимостта от специализирана техника.

„Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва“, заяви Велислава Петрова.

Новото изпращане на „Верни“ е свързано с продължаващите действия около ABLE и с изясняването на обстоятелствата около атаките. Какви конкретни действия ще бъдат извършени на място, Министерството на отбраната засега не съобщава.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg, nova.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 6 Отговор
    Пренасял е секретно турско оръжие за тестове на фронта в Украйна.Ще го вадят.

    Коментиран от #5, #17

    13:52 09.10.2026

  • 2 честен ционист

    4 1 Отговор
    "Верни" думна грешната лодка..

    13:54 09.10.2026

  • 3 Разбирач

    5 2 Отговор
    Да не се окаже "Грешни"

    13:54 09.10.2026

  • 4 ЛЕ о ПА р Д🐱

    1 3 Отговор
    целта е-аз ви я разкривам-да се натовари квот е останало по вълните , и дано 2рата и последна фрегата на наще славни адмирали не се наложи да се включи , че и оправяме двигателя в момента , и се надяваме на кирия от първата , финансово

    Коментиран от #12

    13:54 09.10.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нещо друго е За да дойде инкогнито Буданов е нещо много ценно Нашата фрегата пак обикаля там Станала е голяма издънка

    Коментиран от #9, #11

    14:03 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 на нас европейците

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "МакедонецЪТ":

    не ни пука за изхожденията на разни тъмни балкански примати.

    Коментиран от #13

    14:09 09.10.2026

  • 8 ЛЕ о ПА р Д🐱

    3 0 Отговор
    намерете ли чипове от пералня рига , да знаете че дрона е руски

    14:10 09.10.2026

  • 9 нали

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Алфа повлякъл и руската подлодка към дъното.

    14:10 09.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Претоварвали са нещо от единия кораб на другия Нещо се е объркало Първоначално казаха че корабите са се сблъскали Загубен е много ценен товар Много ценен

    14:12 09.10.2026

  • 12 УжасТ

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Имахме адмирал без бойни кораби , но великият Атлантик се пенсионира . Сега имаме фрегата , а нямаме адмирал ! 🙁Без велик адмирал , ще трябва някой от генералисимусите във великата ни армия да го замести !

    14:12 09.10.2026

  • 13 МакедонецЪТ

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "на нас европейците":

    "Българин всъщност е балкански циганин"
    (Радой Радин)

    "Кой е ти си, българин?
    Турчин? Или циганин?"
    (Иван Вазов, из писмото).

    Коментиран от #14

    14:16 09.10.2026

  • 14 Всъщност

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "МакедонецЪТ":

    Ралин не казваш такова нещо . Не че има значение какво е казвал .
    Втория цитат ? Какво искаш да кажеш ? В сегашна Македония би било : Какъв си ти ? Албанец , циганин или турчин .

    Коментиран от #15

    14:21 09.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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