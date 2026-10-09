„Верни“ отново се насочи към атакувания кораб ABLE

Фрегатата „Верни“ от състава на българските Военноморски сили отново се е насочила към търговския кораб ABLE, поразен при атака с дронове в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Министерството на отбраната потвърди, че военният кораб е изпратен в района за втори път.

Първата мисия на „Верни“ е била на 8 октомври. При извършения оглед е установено, че ABLE все още е над водата. Корабът плава под флага на Палау, дрейфа без екипаж и се намира на около 55 морски мили североизточно от нос Емине.

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Министерството на отбраната съобщава, че се подготвя операция, но не разкрива подробности за нейната цел. От ведомството не са посочили и кога ще приключат действията в района.

Единият кораб потъна, девет моряци са в неизвестност

ABLE беше атакуван през нощта на 6 октомври заедно с още един търговски кораб. На борда му избухна пожар, а 18-членният екипаж беше евакуиран. Двама от моряците са пострадали.

Другият плавателен съд – „Алфа Ватан“, плаващ под флага на Того, потъна. Девет сирийски моряци остават в неизвестност, а операцията по издирването им беше прекратена, след като спасителните екипи не откриха оцелели.

Все още няма официално установен извършител на атаките, при които са използвани морски и въздушни дронове. Сирия е поискала от Международната морска организация и българските морски власти независимо и прозрачно разследване на инцидента.

Проверката на потъналия кораб остава трудна

На 7 октомври заседава Консултативният съвет за национална сигурност, чиито членове настояха за незабавни действия за установяване на извършителите. Външният министър Велислава Петрова заяви, че проверката на потъващ кораб е сложна заради необходимостта от специализирана техника.

„Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва“, заяви Велислава Петрова.

Новото изпращане на „Верни“ е свързано с продължаващите действия около ABLE и с изясняването на обстоятелствата около атаките. Какви конкретни действия ще бъдат извършени на място, Министерството на отбраната засега не съобщава.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg, nova.bg, bta.bg