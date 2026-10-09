„Верни“ отново се насочи към атакувания кораб ABLE

Фрегатата „Верни“ от състава на българските Военноморски сили отново се е насочила към търговския кораб ABLE, поразен при атака с дронове в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Министерството на отбраната потвърди, че военният кораб е изпратен в района за втори път.
Първата мисия на „Верни“ е била на 8 октомври. При извършения оглед е установено, че ABLE все още е над водата. Корабът плава под флага на Палау, дрейфа без екипаж и се намира на около 55 морски мили североизточно от нос Емине.
Министерството на отбраната съобщава, че се подготвя операция, но не разкрива подробности за нейната цел. От ведомството не са посочили и кога ще приключат действията в района.
Единият кораб потъна, девет моряци са в неизвестност
ABLE беше атакуван през нощта на 6 октомври заедно с още един търговски кораб. На борда му избухна пожар, а 18-членният екипаж беше евакуиран. Двама от моряците са пострадали.
Другият плавателен съд – „Алфа Ватан“, плаващ под флага на Того, потъна. Девет сирийски моряци остават в неизвестност, а операцията по издирването им беше прекратена, след като спасителните екипи не откриха оцелели.
Все още няма официално установен извършител на атаките, при които са използвани морски и въздушни дронове. Сирия е поискала от Международната морска организация и българските морски власти независимо и прозрачно разследване на инцидента.
Проверката на потъналия кораб остава трудна
На 7 октомври заседава Консултативният съвет за национална сигурност, чиито членове настояха за незабавни действия за установяване на извършителите. Външният министър Велислава Петрова заяви, че проверката на потъващ кораб е сложна заради необходимостта от специализирана техника.„Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва“, заяви Велислава Петрова.
Новото изпращане на „Верни“ е свързано с продължаващите действия около ABLE и с изясняването на обстоятелствата около атаките. Какви конкретни действия ще бъдат извършени на място, Министерството на отбраната засега не съобщава.
Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg, nova.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #17
13:52 09.10.2026
2 честен ционист
13:54 09.10.2026
3 Разбирач
13:54 09.10.2026
4 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #12
13:54 09.10.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нещо друго е За да дойде инкогнито Буданов е нещо много ценно Нашата фрегата пак обикаля там Станала е голяма издънка
Коментиран от #9, #11
14:03 09.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 на нас европейците
До коментар #6 от "МакедонецЪТ":не ни пука за изхожденията на разни тъмни балкански примати.
Коментиран от #13
14:09 09.10.2026
8 ЛЕ о ПА р Д🐱
14:10 09.10.2026
9 нали
До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Алфа повлякъл и руската подлодка към дъното.
14:10 09.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Претоварвали са нещо от единия кораб на другия Нещо се е объркало Първоначално казаха че корабите са се сблъскали Загубен е много ценен товар Много ценен
14:12 09.10.2026
12 УжасТ
До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Имахме адмирал без бойни кораби , но великият Атлантик се пенсионира . Сега имаме фрегата , а нямаме адмирал ! 🙁Без велик адмирал , ще трябва някой от генералисимусите във великата ни армия да го замести !
14:12 09.10.2026
13 МакедонецЪТ
До коментар #7 от "на нас европейците":"Българин всъщност е балкански циганин"
(Радой Радин)
"Кой е ти си, българин?
Турчин? Или циганин?"
(Иван Вазов, из писмото).
Коментиран от #14
14:16 09.10.2026
14 Всъщност
До коментар #13 от "МакедонецЪТ":Ралин не казваш такова нещо . Не че има значение какво е казвал .
Втория цитат ? Какво искаш да кажеш ? В сегашна Македония би било : Какъв си ти ? Албанец , циганин или турчин .
Коментиран от #15
14:21 09.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.