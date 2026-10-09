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„Галъп“: Йотова-Вълчев водят с 20,1 пункта
  Тема: Избори

„Галъп“: Йотова-Вълчев водят с 20,1 пункта

9 Октомври, 2026 16:43 1 143 43

  • президентски избори-
  • галъп интернешънъл балкан-
  • илиана йотова-
  • андрей гюров-
  • избори 2026

Двойката получава 44,9% срещу 24,8% за Гюров-Кандев сред решилите да гласуват. Очаква се активност около 36%

„Галъп“: Йотова-Вълчев водят с 20,1 пункта - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 44,9% подкрепа сред решилите да гласуват преди президентските избори. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 24,8%, което прави разликата между двете кандидатпрезидентски двойки 20,1 процентни пункта, показва национално представително проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“.

На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,9%. Следват Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 4,1%, Радостин Василев и Красимир Манов с 2,6%, Николай Ненчев и Цвета Кирилова с 2,1%, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев с 1,7% и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 1,6%.

Очаква се ниска активност

Изследването е проведено между 26 септември и 6 октомври 2026 г. сред 987 пълнолетни граждани на България. Интервютата са направени чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по метода „лице в лице“, а проучването е финансирано със собствени средства на „Галъп Интернешънъл Болкан“.

Очакваната избирателна активност е между 2,3 и 2,4 милиона гласоподаватели, или около 36%. Изпълнителният директор на агенцията Петко Петков заяви пред NOVA NEWS: „Големият въпрос не е толкова разликата между първите двама, колкото ниската активност.“ По думите му се очаква активността да бъде около 35-36%.

Сред причините за ниската активност Петков посочи качеството на кандидатурите, изцяло машинното гласуване и факта, че президентският вот се провежда самостоятелно, без паралелни парламентарни или местни избори.

Балотажът остава най-вероятният сценарий

Според „Галъп Интернешънъл Болкан“ значителната дистанция между първите две двойки и останалите кандидати прави балотаж с участието на Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев най-вероятния сценарий при настоящите нагласи.

Агенцията обаче отбелязва, че изходът от втория тур не може да бъде изведен механично от резултатите на първия. Влияние ще имат поведението на избирателите на отпадналите кандидати, мобилизацията на партийните ядра и способността на двамата финалисти да привлекат колебаещите се избиратели.

Повече от половината твърдо решили да гласуват са направили избора си още преди началото на кампанията. Президентските избори са насрочени за 25 октомври, а евентуалният балотаж ще се проведе на 1 ноември.

Източници: nova.bg, bgonair.bg, vesti.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    29 7 Отговор
    И какво ще направи Йотова за обикновените хора?

    Коментиран от #6, #16, #19, #21, #26

    16:45 09.10.2026

  • 3 Гробар

    17 5 Отговор
    Ганю като чуе национален интерес и се изприщва. Ганю има само личен интерес. Иска да може да краде. Е това не може да проумее Копейката.

    16:46 09.10.2026

  • 4 14/88

    17 3 Отговор
    „Галъп Интернешънъл Болкан“ не го ли анатемоса истинския гальп

    16:46 09.10.2026

  • 5 Сатана Z

    22 12 Отговор
    Гюров-Кандев кой ги брои за живи?

    Коментиран от #20

    16:47 09.10.2026

  • 6 Гробар

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ще ти купи нова мешка и кубинки. Това стига ли ти?

    16:47 09.10.2026

  • 7 Сатана Z

    16 5 Отговор
    Кандидат без собствено мнение:
    "Андрей Гюров не даде директен отговор на въпроса дали САЩ е агресор срещу Иран. Вместо това той реагира с колебание и несигурност (определено от критици в медиите като „охкане и ахкане“), като се опита да избегне заемането на категорична позиция по темата.
    Този негов отговор (или липсата на такъв) предизвика сериозни публични критики от анализатори и политически опоненти. Те изразиха публични съмнения в неговата обективност и го дадоха за пример за неспособността на съвременните политици да изградят ясен геополитически разказ и категорично да защитят ценностни позиции."

    Коментиран от #10, #42

    16:50 09.10.2026

  • 8 ти да видиш

    6 2 Отговор
    Красота Равенство Братство

    16:52 09.10.2026

  • 9 Анонимен

    18 5 Отговор
    Стига писахме лъжи Диктаторите се самонастаниха до живот в президенството

    Коментиран от #15

    16:52 09.10.2026

  • 10 Пущиня(к)

    16 6 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    А па и Кандев ка са гърчи кат глист при Цънцата. 4 пъти, брат ми, са сулеше тоя юнак!

    Коментиран от #12

    16:54 09.10.2026

  • 11 Придворният социолог

    14 2 Отговор
    На Двете Прасета! Дали след изборите някоя мисирка-дръжка на микрофон ще се завърне с въпроси към тези данни. Едва ли.

    Коментиран от #29

    16:58 09.10.2026

  • 12 Сатана Z

    16 4 Отговор

    До коментар #10 от "Пущиня(к)":

    Милиционерът Кандев дори не го броя за субект в тази обречена жълтопаветна двойка

    16:58 09.10.2026

  • 13 Горски

    15 3 Отговор
    Тези избори са поредната подигравка с народа-27кандидати за президент, защо така? Нали искаме да сме като американците? Там само двама кандидати,а тук? Ми така ако караме на следващите избори може и да са 100! Заради парите! Понеже ги берем по дърветата,та трябва да плащаме на всеки ненормалник решил да става президент. Променете закона!

    Коментиран от #28

    17:00 09.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ще осигури

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Евтини наркотици

    17:01 09.10.2026

  • 17 Хя-хя-хя!

    8 4 Отговор
    Абе, тоя Галъп ще ли не се свие в Гълъбарника на Гапвана ,дето нещо го играе "фонансов гений"! Направо да си умреш от майтап! Йотова в момента няма и 12%! Всички измамници и лъжци, дето нещо го играят "социолози", "политолози" и пр. лъжат! Лъжат , българи! Йотовата вече е отсвирена! КОЙ нормален българин ще гласува за покровителка на наркобароин, КОЙ? КОЙ, освен малкото Кацамунче, викат му и Зарков, внук на сивреп ДС - началник, опропастил не малко човеки живота?

    17:02 09.10.2026

  • 18 ШЕФА

    15 4 Отговор
    Тази масонско-ционистко-фашистка подлога Йотова ще направи всичко възможно да изтрие от картата на света България,тя е слуга на Сатаната.Това е мисията на живота и.

    Коментиран от #30

    17:03 09.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пушек от лулата на шамана

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ще си боядиса косата от русо , отново в червено,но с по - евтина боя , което ще доведе икономии в бюджета , равняващи се на две еуро и четиринадесет цента.
    Икономисаните средства ще бъдат разпределени поравно на хората с ниски пенсии.

    17:07 09.10.2026

  • 22 Аман

    10 1 Отговор
    И от Галъп ,Гълъб и ...калъп...
    Като знаят резултатите,защо се трошат стотици милиони за избори?
    Аз и без това НЯМА да гласувам най-малкото защото Гълъба не ми даде 50-те еврака с които проглушиха ,че ще раздават във връзка повишените цени на горивата ,въпреки че карам кола макар и стара и съм фукария,но ги раздадоха на 500 000 социални без...коли...
    Да разчитат на тях!

    17:08 09.10.2026

  • 23 Просто

    7 2 Отговор
    приключих с гласуването !

    17:10 09.10.2026

  • 24 Карнавал

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "нннн":

    Машинки ,смешинки и вълшебния код:,, Алла-Балла"

    17:10 09.10.2026

  • 25 Цвете

    11 5 Отговор
    СПРЕТЕ СЕ " ГАЛЪПЦИ ". ВСЕКИ УВАЖАВАЩ СЕБЕ СИ И СЕМЕЙСТВОТО НИКОГА НЯМА ДА ПОДКРЕПИ ЕДНА ЖЕНА ПОМИЛВАЛА НАРКОТРАФИКАНТ, НИКОГА.БЪЛГАРИНЪТ ИМА ДОСТОЙНСТВО И САМОЧУВСТВИЕТО НА ЕВРОПЕЕЦ ,А НЕ НА РУСКА ПОДЛОГА.НЕ ВИЖДАТЕ ЛИ ,НЕ ЧУВАТЕЛИТЕ ТИЯ ДВАМАТА ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО КАК СА СЕ ХВАНАЛИ РЪКА ЗА РЪКА ,ЗАЩОТО СА ПОЕЛИ " АНГАЖИМЕНТ " ТСКА ДА СЕ СЛУЧИ .ЗАЩО ЕКС ПРЕЗИДЕНТА БЪРЗО ПОДАДЕ ОСТАВКА? КЪДЕ ПО СВЕТА ИМА ПОДОБЕН ПРЕЦЕДЕНТ ? НИКЪДЕ. БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В НЕЯ. ТОВА Е БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА НИ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #36

    17:10 09.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Окакахте се вече!

    10 2 Отговор
    Тя от години обгазява на "Дондуков 2". Нищо не се променя. Който има възможност се изнася от територията

    17:13 09.10.2026

  • 28 До Горски

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    Не само този закон приятелю, цялата Конституция трябва да се смени, както и изборния закон. Но, преди това на Референдум се обсъди и коригира. Иначе така ще бъде до края на България.

    17:17 09.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 До ШЕФА

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "ШЕФА":

    Прав си, така е. Ами комунистическата държава освен ционисти, масони и нацисти какво друго може да народи?. Та нали се учат от писанията на Мордехай Леви. Това е за нещастие.

    17:22 09.10.2026

  • 31 Факти

    4 3 Отговор
    В цялата вселена няма толкова пр.. народ като българския.

    Коментиран от #37, #40

    17:35 09.10.2026

  • 32 Нас нормалните

    4 0 Отговор
    какво ни интересува?

    17:39 09.10.2026

  • 33 В ЕС

    2 0 Отговор
    няма по-голяма глава на държава!

    17:41 09.10.2026

  • 34 Гражданин на Република България

    1 2 Отговор
    Няма друг рационален избор освен Гюров - Кандев. Не може да се оставя домакинката на рундьо да остане начело на държавата. Изкара няколко месеца, стига й толкова.

    17:48 09.10.2026

  • 35 Феникс

    1 0 Отговор
    Явно вече си фалшифицират изборите най откровенно!

    17:53 09.10.2026

  • 36 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Цвете":

    Може би, но и никой не би гласувал за някой, подписваш договор за поддръжка на война, за десет години напред. Най-вероятно ще изберат някои от следващите, а за тези две двойки, ще гласуват само по лични симпатии.

    17:55 09.10.2026

  • 37 Това вече

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    Е безспорен факт.

    17:56 09.10.2026

  • 38 Това вече

    0 0 Отговор
    Е безспорен факт

    17:57 09.10.2026

  • 39 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Единствената дясна двойка са Николай Ненчев и Цвета Кирилова.

    Щом СДС, ГЕРБ И ДПС не ги подкрепят открито и ясно, значи играят играта на т.н. опозиция в подкрепа на Радев и Йотова.

    Срам и позор за ТЯХ!

    17:57 09.10.2026

  • 40 Имааа

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    Украинския

    17:59 09.10.2026

  • 41 Мишел

    1 0 Отговор
    Всичко в измислено, за да могат Радев и Йотова да вземат цялата власт.

    От измислената оставка на Боцко до абдикирането на ГЕРБ ДПС И СДС от изборите и псевдоопозицията на Шарлатаните на Радев от ППДБ.

    И ЗА КАПАК- МАШИНКИТЕ НА МАДУРО.

    Но ние напук ще подкрепим Ненчев - Цвета Кирилова!

    18:01 09.10.2026

  • 42 Ясно е,

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    че ще бъде марионетка и не може предварително да заеме позиция, за да не загуби електората, а ако успее, после си знае работата по чия свирка ще играе. Затова сега мълчи.

    18:03 09.10.2026

  • 43 Управляващата двойка

    1 0 Отговор
    са Радев - Гундяева.

    Щирлиц - радистката Мая.

    Тоя Вълчев е само за парлама!
    Не го бройте изобщо!

    18:04 09.10.2026

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