„Галъп“: Йотова-Вълчев водят с 20,1 пункта

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 44,9% подкрепа сред решилите да гласуват преди президентските избори. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 24,8%, което прави разликата между двете кандидатпрезидентски двойки 20,1 процентни пункта, показва национално представително проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“.

На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,9%. Следват Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 4,1%, Радостин Василев и Красимир Манов с 2,6%, Николай Ненчев и Цвета Кирилова с 2,1%, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев с 1,7% и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 1,6%.

Очаква се ниска активност

Изследването е проведено между 26 септември и 6 октомври 2026 г. сред 987 пълнолетни граждани на България. Интервютата са направени чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по метода „лице в лице“, а проучването е финансирано със собствени средства на „Галъп Интернешънъл Болкан“.

Очакваната избирателна активност е между 2,3 и 2,4 милиона гласоподаватели, или около 36%. Изпълнителният директор на агенцията Петко Петков заяви пред NOVA NEWS: „Големият въпрос не е толкова разликата между първите двама, колкото ниската активност.“ По думите му се очаква активността да бъде около 35-36%.

Сред причините за ниската активност Петков посочи качеството на кандидатурите, изцяло машинното гласуване и факта, че президентският вот се провежда самостоятелно, без паралелни парламентарни или местни избори.

Балотажът остава най-вероятният сценарий

Според „Галъп Интернешънъл Болкан“ значителната дистанция между първите две двойки и останалите кандидати прави балотаж с участието на Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев най-вероятния сценарий при настоящите нагласи.

Агенцията обаче отбелязва, че изходът от втория тур не може да бъде изведен механично от резултатите на първия. Влияние ще имат поведението на избирателите на отпадналите кандидати, мобилизацията на партийните ядра и способността на двамата финалисти да привлекат колебаещите се избиратели.

Повече от половината твърдо решили да гласуват са направили избора си още преди началото на кампанията. Президентските избори са насрочени за 25 октомври, а евентуалният балотаж ще се проведе на 1 ноември.

Източници: nova.bg, bgonair.bg, vesti.bg