„Галъп“: Йотова-Вълчев водят с 20,1 пункта

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 44,9% подкрепа сред решилите да гласуват преди президентските избори. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 24,8%, което прави разликата между двете кандидатпрезидентски двойки 20,1 процентни пункта, показва национално представително проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“.
На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,9%. Следват Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 4,1%, Радостин Василев и Красимир Манов с 2,6%, Николай Ненчев и Цвета Кирилова с 2,1%, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев с 1,7% и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 1,6%.
Очаква се ниска активност
Изследването е проведено между 26 септември и 6 октомври 2026 г. сред 987 пълнолетни граждани на България. Интервютата са направени чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по метода „лице в лице“, а проучването е финансирано със собствени средства на „Галъп Интернешънъл Болкан“.
Очакваната избирателна активност е между 2,3 и 2,4 милиона гласоподаватели, или около 36%. Изпълнителният директор на агенцията Петко Петков заяви пред NOVA NEWS: „Големият въпрос не е толкова разликата между първите двама, колкото ниската активност.“ По думите му се очаква активността да бъде около 35-36%.
Сред причините за ниската активност Петков посочи качеството на кандидатурите, изцяло машинното гласуване и факта, че президентският вот се провежда самостоятелно, без паралелни парламентарни или местни избори.
Балотажът остава най-вероятният сценарий
Според „Галъп Интернешънъл Болкан“ значителната дистанция между първите две двойки и останалите кандидати прави балотаж с участието на Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев най-вероятния сценарий при настоящите нагласи.
Агенцията обаче отбелязва, че изходът от втория тур не може да бъде изведен механично от резултатите на първия. Влияние ще имат поведението на избирателите на отпадналите кандидати, мобилизацията на партийните ядра и способността на двамата финалисти да привлекат колебаещите се избиратели.
Повече от половината твърдо решили да гласуват са направили избора си още преди началото на кампанията. Президентските избори са насрочени за 25 октомври, а евентуалният балотаж ще се проведе на 1 ноември.
Източници: nova.bg, bgonair.bg, vesti.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #16, #19, #21, #26
16:45 09.10.2026
3 Гробар
16:46 09.10.2026
4 14/88
16:46 09.10.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #20
16:47 09.10.2026
6 Гробар
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ще ти купи нова мешка и кубинки. Това стига ли ти?
16:47 09.10.2026
7 Сатана Z
"Андрей Гюров не даде директен отговор на въпроса дали САЩ е агресор срещу Иран. Вместо това той реагира с колебание и несигурност (определено от критици в медиите като „охкане и ахкане“), като се опита да избегне заемането на категорична позиция по темата.
Този негов отговор (или липсата на такъв) предизвика сериозни публични критики от анализатори и политически опоненти. Те изразиха публични съмнения в неговата обективност и го дадоха за пример за неспособността на съвременните политици да изградят ясен геополитически разказ и категорично да защитят ценностни позиции."
Коментиран от #10, #42
16:50 09.10.2026
8 ти да видиш
16:52 09.10.2026
9 Анонимен
Коментиран от #15
16:52 09.10.2026
10 Пущиня(к)
До коментар #7 от "Сатана Z":А па и Кандев ка са гърчи кат глист при Цънцата. 4 пъти, брат ми, са сулеше тоя юнак!
Коментиран от #12
16:54 09.10.2026
11 Придворният социолог
Коментиран от #29
16:58 09.10.2026
12 Сатана Z
До коментар #10 от "Пущиня(к)":Милиционерът Кандев дори не го броя за субект в тази обречена жълтопаветна двойка
16:58 09.10.2026
13 Горски
Коментиран от #28
17:00 09.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ще осигури
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Евтини наркотици
17:01 09.10.2026
17 Хя-хя-хя!
17:02 09.10.2026
18 ШЕФА
Коментиран от #30
17:03 09.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пушек от лулата на шамана
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ще си боядиса косата от русо , отново в червено,но с по - евтина боя , което ще доведе икономии в бюджета , равняващи се на две еуро и четиринадесет цента.
Икономисаните средства ще бъдат разпределени поравно на хората с ниски пенсии.
17:07 09.10.2026
22 Аман
Като знаят резултатите,защо се трошат стотици милиони за избори?
Аз и без това НЯМА да гласувам най-малкото защото Гълъба не ми даде 50-те еврака с които проглушиха ,че ще раздават във връзка повишените цени на горивата ,въпреки че карам кола макар и стара и съм фукария,но ги раздадоха на 500 000 социални без...коли...
Да разчитат на тях!
17:08 09.10.2026
23 Просто
17:10 09.10.2026
24 Карнавал
До коментар #20 от "нннн":Машинки ,смешинки и вълшебния код:,, Алла-Балла"
17:10 09.10.2026
25 Цвете
Коментиран от #36
17:10 09.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Окакахте се вече!
17:13 09.10.2026
28 До Горски
До коментар #13 от "Горски":Не само този закон приятелю, цялата Конституция трябва да се смени, както и изборния закон. Но, преди това на Референдум се обсъди и коригира. Иначе така ще бъде до края на България.
17:17 09.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 До ШЕФА
До коментар #18 от "ШЕФА":Прав си, така е. Ами комунистическата държава освен ционисти, масони и нацисти какво друго може да народи?. Та нали се учат от писанията на Мордехай Леви. Това е за нещастие.
17:22 09.10.2026
31 Факти
Коментиран от #37, #40
17:35 09.10.2026
32 Нас нормалните
17:39 09.10.2026
33 В ЕС
17:41 09.10.2026
34 Гражданин на Република България
17:48 09.10.2026
35 Феникс
17:53 09.10.2026
36 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #25 от "Цвете":Може би, но и никой не би гласувал за някой, подписваш договор за поддръжка на война, за десет години напред. Най-вероятно ще изберат някои от следващите, а за тези две двойки, ще гласуват само по лични симпатии.
17:55 09.10.2026
37 Това вече
До коментар #31 от "Факти":Е безспорен факт.
17:56 09.10.2026
38 Това вече
17:57 09.10.2026
39 Атина Палада
Щом СДС, ГЕРБ И ДПС не ги подкрепят открито и ясно, значи играят играта на т.н. опозиция в подкрепа на Радев и Йотова.
Срам и позор за ТЯХ!
17:57 09.10.2026
40 Имааа
До коментар #31 от "Факти":Украинския
17:59 09.10.2026
41 Мишел
От измислената оставка на Боцко до абдикирането на ГЕРБ ДПС И СДС от изборите и псевдоопозицията на Шарлатаните на Радев от ППДБ.
И ЗА КАПАК- МАШИНКИТЕ НА МАДУРО.
Но ние напук ще подкрепим Ненчев - Цвета Кирилова!
18:01 09.10.2026
42 Ясно е,
До коментар #7 от "Сатана Z":че ще бъде марионетка и не може предварително да заеме позиция, за да не загуби електората, а ако успее, после си знае работата по чия свирка ще играе. Затова сега мълчи.
18:03 09.10.2026
43 Управляващата двойка
Щирлиц - радистката Мая.
Тоя Вълчев е само за парлама!
Не го бройте изобщо!
18:04 09.10.2026