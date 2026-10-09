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Десислава Власакиева: Проблемът с незаконните сайтове, предлагащи неразрешени лекарствени продукти, не може да бъде разрешен напълно

Десислава Власакиева: Проблемът с незаконните сайтове, предлагащи неразрешени лекарствени продукти, не може да бъде разрешен напълно

9 Октомври, 2026 22:10 452 8

  • десислава власакиева-
  • сайтове-
  • лекарства

МВР разполага със списъци с лица, които рекламират продажбата в социалните мрежи, посочи организаторът на кампанията "Здраве без риск"

Десислава Власакиева: Проблемът с незаконните сайтове, предлагащи неразрешени лекарствени продукти, не може да бъде разрешен напълно - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намираме се в затворен цикъл, в който трудно успяваме да настигнем динамичното развитие на дигитализацията. Това заяви организаторът на кампанията "Здраве без риск" Десислава Власакиева в "Интервюто на NOVA" по повод установените над 30 електронни платформи, чрез които незаконно се предлагат лекарствени продукти, включително пептиди.

Министерството на здравеопазването настоява незаконната търговия с лекарства и пептиди, използвани основно за отслабване и естетични процедури, да бъде криминализирана. По думите на Власакиева проблемът с незаконните онлайн платформи трудно може да бъде решен напълно, но въвеждането на наказателна отговорност би могло да ограничи подобни практики. "Чрез криминализирането на тези действия ще може да се ограничи проактивността при извършването на подобен тип нарушени", заяви тя.

Организаторът на кампанията "Здраве без риск" посочи, че Изпълнителната агенция по лекарствата може да налага административни наказания под формата на парични санкции при установени нарушения. Възможностите за контрол обаче са ограничени. "Интересното в случая е, че за ветеринарните препарати и лекарства има действащ закон, който предвижда подобни мерки, но за лекарствата за хуманна употреба няма такава уредба. Този разговор тепърва предстои", каза Власакиева.

Тя обясни, че Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата са поели ангажимент да работят активно за намирането на решение на проблема. Власакиева уточни, че хранителните добавки са под контрола на Българската агенция по безопасност на храните, докато лекарствените продукти се контролират от Изпълнителната агенция по лекарствата. По думите ѝ хранителните добавки подлежат на регистрационен режим. "Разполагаме с официална информация за процеса по тяхната регистрация, но очакваме категоричен отговор от БАБХ", посочи тя.

Власакиева съобщи още, че на структурите на Министерството на вътрешните работи вече са предоставени списъци с лица – български граждани, които рекламират и популяризират в социалните мрежи продажбата, разпространението и употребата на подобни препарати.

По думите ѝ момента се извършва проверка за установяване на самоличността им. "В рамките на следващите дни лицата ще бъдат призовани от компетентните органи, като се очаква да им бъдат наложени парични санкции", допълни тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бульо не се хаби

    0 0 Отговор
    всички видяха че в България цели незаконни градове се строят никой не очаква да решите каквото и да било

    22:16 09.10.2026

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    Щот сте смотани, те затова! Всеки втори в Републиката ще им разбие кочината за 3 дена!!!

    22:17 09.10.2026

  • 4 Спецназ

    1 0 Отговор
    ВИЕ ли не знаете??

    ВСИЧКИТЕ са ви на "отчет" на килимчето в Министерството!
    ФАКТ!

    ВИЕ ли не ги хващате- ТЕ сами си идват, БЕ!!

    22:18 09.10.2026

  • 5 Сюндюк

    0 0 Отговор
    Въййй какво ще правим сега..? ИИ е безконтролен..!

    Коментиран от #6

    22:20 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сийка

    1 0 Отговор
    Мен ако питате е необходимо да има тотална забрана за лекарства по Тв. Народа ги слуша, цъка с уста и купува , защото някоя засукана " аптекарка" или " докторка" обещават безсмъртие. Да познават лекарствата е работа на лекарите.

    22:30 09.10.2026

  • 8 Спекулата с лекарства в БГ

    0 0 Отговор
    Е официална и законна , вносителите и аптекарите правят от 1лв 3,50евро

    22:31 09.10.2026

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