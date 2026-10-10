Русинова: Нужен е изцяло нов закон за пътищата

Изцяло нов Закон за движението по пътищата, по-силен контрол и сериозно подобряване на инфраструктурата са нужни за ограничаване на тежките катастрофи в България. Това заяви директорът на Европейския център по транспортни политики Диана Русинова в интервю за News.bg.

Тя предупреди, че ако държавата не започне да решава натрупаните проблеми, общественото напрежение може да прерасне в саморазправа. „Ще стигнем до момент, в който гражданите ще започнат да търсят саморазправа и тексаско клане“, каза Русинова.

Проверките за мантинелите трябва да приключат с експертни изводи

По думите на Русинова в обществото има съмнения за нередности около мантинелите, но тя не може да твърди, че са извършени злоупотреби, преди да се произнесат разследващите органи. Според нея проверките са свързани основно с фирмите, поставяли ограничителни системи през последните 20 години.

Русинова определя избора между бетонни ограждения и класически метални мантинели като експертен, а не политически въпрос. Тя посочва, че нормативната уредба допуска поставянето на бетонни системи, но техническата спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ изисква средната разделителна ивица да е широка най-малко 50 сантиметра и да има допълнителни отстояния, които според нея трудно могат да бъдат спазени при изграждането на пътищата у нас.

„Мантинелата е средство, което, ако някой сгреши, трябва да го задържи, за да не стане много тежък инцидент“, заяви тя.

Пътят, скоростта и автомобилът са част от един проблем

Русинова подчертава, че мантинелите не могат да бъдат посочени като единствена причина за тежките катастрофи. Сред останалите фактори тя изброява скоростта, трафика, тежкотоварните автомобили, състоянието на гумите, пътната настилка и начина на изпреварване.

Като пример тя посочва 25-километров участък от автомагистрала „Хемус“. По думите ѝ преди ремонта при всеки дъжд там са ставали по пет-шест леки катастрофи, а след подобряването на настилката няма регистрирана катастрофа. Русинова свързва промяната с подобреното съпротивление на хлъзгане и сцеплението на асфалта.

За автомагистрала „Тракия“ тя заявява, че неремонтираните участъци са в лошо състояние. При измерване в района на Ихтиман старият асфалт е показал по-добри характеристики от някои стари кръпки, а след ремонта показателите са се подобрили.

Предложение за закон в три части

Русинова смята, че действащият закон е прекалено тежък, често променян и морално остарял. Тя припомня идея от преди 10-11 години той да бъде разделен на три отделни закона или части: за поведението на водачите, за автомобилите и състоянието на автомобилния парк и за административнонаказателната дейност на МВР.

Според нея новата уредба трябва да бъде ясна и разбираема, да определя отговорностите на водачите и на държавата като стопанин на пътя и да има превантивен, а не само наказателен характер. „Проблемът не е само със закона и не е само в глобите. Напротив, всичко трябва да се променя“, каза Русинова.

Тя твърди, че през годината има 14% ръст на жертвите при катастрофи, след като организацията ѝ е прогнозирала увеличение още предходната година. По думите ѝ в момента няма сключени договори за поддръжка на ограничителните системи по пътищата.

Като непосредствени мерки Русинова посочва засилването на контрола и подобряването на инфраструктурата. Според нея инвестициите в безопасни пътища трябва да се разглеждат като разход, който се връща чрез спасени човешки животи.

Източници: news.bg