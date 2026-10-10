Борисов критикува отменената забрана за износ на горива

Бойко Борисов разкритикува отмяната на временната забрана за износ на нефтопродукти от България. Лидерът на ГЕРБ заяви, че решението ще облагодетелства определени търговци за сметка на потребителите и бизнеса.
Народното събрание отмени на 23 септември 2026 г. временната забрана за износ и вътреобщностни доставки на нефтопродукти, основно дизелово и авиационно гориво, към други държави от Европейския съюз. Решението беше въведено през октомври 2025 г., а проектът за отмяната му беше внесен от Министерския съвет.
В публикация в социалните мрежи Борисов заяви, че е предупредил за последиците от освобождаването на износа на нафта. „Тогава предупредих публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите“, написа той.
По думите му решението може да засегне българските земеделци, превозвачи, предприятия и предприемачи. „Докато другите държави правят всичко възможно да осигурят горива за собствените си икономики, ние позволяваме те да напускат страната“, заяви Борисов.
Борисов свърза темата с доставките на дизел
Като повод за позицията си лидерът на ГЕРБ цитира съобщение на американския президент Доналд Тръмп след разговор с руския президент Владимир Путин. Тръмп заяви, че Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, още 500 000 тона през ноември и 1 000 000 тона непосредствено след това. Информацията беше потвърдена от Асошиейтед прес.
Борисов постави тези количества в контекста на националната политика за горивата и попита кой има интерес от износа. „Със сигурност не българските производители и потребители“, написа той.
В края на публикацията си лидерът на ГЕРБ заяви: „Държавата трябва да защитава националния интерес, а не да попълва сметките на няколко човека.“
Източници: focus-news.net, apnews.com, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
Коментиран от #8, #11
08:41 10.10.2026
2 Пич
Вече започнаха да ни подгряват за 20 цента увеличение, за което мога да се басирам, че ще стане 50 цента увеличение!!!
08:43 10.10.2026
3 капи ди тути патладжана
08:44 10.10.2026
4 Румен Радев
08:45 10.10.2026
5 Мда
Уж, искаше силен опонент пък се скри?!
08:45 10.10.2026
6 Дим4о
Коментиран от #18
08:48 10.10.2026
7 РЕАЛИСТ
08:54 10.10.2026
8 Прав си!
До коментар #1 от "Хмм":Простата и крадлива герберска Тиква Борисов вместо в затвора е в медиите.
Коментиран от #24
08:57 10.10.2026
9 Банкянската царица
09:03 10.10.2026
10 Фен
Коментиран от #29
09:04 10.10.2026
11 Фончо
До коментар #1 от "Хмм":Бибитко изпълнява заповедите на Козяк и на Симитли. Не се знае коя централа е с по-силно влияние върху него.
09:05 10.10.2026
12 Радев спиш!
09:09 10.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
09:12 10.10.2026
15 Този зависим продажник
Коментиран от #20
09:12 10.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хелоуин
09:16 10.10.2026
18 Анонимен
До коментар #6 от "Дим4о":Сглобата Радев Йотова шарлатани ТОВА Е 6 ОТ ГОДИНИ СА ЗАЕДНО РУШАТ ЛЪЖАТ ГРАБЯТ
09:17 10.10.2026
19 Дедо
09:17 10.10.2026
20 Анонимен
До коментар #15 от "Този зависим продажник":15 а ти защо не си в затвора питам аз
09:18 10.10.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАЖИ И ЗА БАЙ ДОНЬО И ПУТИН
.....
НАЛИ СИ ЕВРО ЛИДЕР?:)
09:23 10.10.2026
22 Пришелец
Коментиран от #23, #28, #30
09:26 10.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Маринов
До коментар #8 от "Прав си!":Но в случая е прав. Въпросът е къде са международните цени спрямо нашите крайни цени на горивата.
09:29 10.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Последния Софиянец
09:30 10.10.2026
27 Коко
09:31 10.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Това са безспорни
До коментар #22 от "Пришелец":Факти.
09:33 10.10.2026
31 Гресирана ватенка
09:34 10.10.2026
32 Даката
09:37 10.10.2026
33 нано
09:39 10.10.2026
34 Тоя още ли...
09:40 10.10.2026