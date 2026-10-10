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Борисов критикува отменената забрана за износ на горива

Борисов критикува отменената забрана за износ на горива

10 Октомври, 2026 08:38 920 34

  • бойко борисов-
  • износ на горива-
  • дизелово гориво-
  • народно събрание-
  • нефтопродукти

Лидерът на ГЕРБ заяви, че решението ще е в интерес на търговци, а не на българските потребители и производители

Борисов критикува отменената забрана за износ на горива - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бойко Борисов разкритикува отмяната на временната забрана за износ на нефтопродукти от България. Лидерът на ГЕРБ заяви, че решението ще облагодетелства определени търговци за сметка на потребителите и бизнеса.

Народното събрание отмени на 23 септември 2026 г. временната забрана за износ и вътреобщностни доставки на нефтопродукти, основно дизелово и авиационно гориво, към други държави от Европейския съюз. Решението беше въведено през октомври 2025 г., а проектът за отмяната му беше внесен от Министерския съвет.

В публикация в социалните мрежи Борисов заяви, че е предупредил за последиците от освобождаването на износа на нафта. „Тогава предупредих публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите“, написа той.

По думите му решението може да засегне българските земеделци, превозвачи, предприятия и предприемачи. „Докато другите държави правят всичко възможно да осигурят горива за собствените си икономики, ние позволяваме те да напускат страната“, заяви Борисов.

Борисов свърза темата с доставките на дизел

Като повод за позицията си лидерът на ГЕРБ цитира съобщение на американския президент Доналд Тръмп след разговор с руския президент Владимир Путин. Тръмп заяви, че Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, още 500 000 тона през ноември и 1 000 000 тона непосредствено след това. Информацията беше потвърдена от Асошиейтед прес.

Борисов постави тези количества в контекста на националната политика за горивата и попита кой има интерес от износа. „Със сигурност не българските производители и потребители“, написа той.

В края на публикацията си лидерът на ГЕРБ заяви: „Държавата трябва да защитава националния интерес, а не да попълва сметките на няколко човека.“

Източници: focus-news.net, apnews.com, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    22 2 Отговор
    Тоя що се прави на луд , много добре знае че се изпълняват заповедите от Козяк . Каквото кажат , това е .

    Коментиран от #8, #11

    08:41 10.10.2026

  • 2 Пич

    5 18 Отговор
    Когато е прав - прав е !!!
    Вече започнаха да ни подгряват за 20 цента увеличение, за което мога да се басирам, че ще стане 50 цента увеличение!!!

    08:43 10.10.2026

  • 3 капи ди тути патладжана

    20 1 Отговор
    компетентен по всички теми

    08:44 10.10.2026

  • 4 Румен Радев

    8 4 Отговор
    Ще изнасяме дизел за САЩ.

    08:45 10.10.2026

  • 5 Мда

    16 2 Отговор
    Боко най-накрая започна да влиза в роля!
    Уж, искаше силен опонент пък се скри?!

    08:45 10.10.2026

  • 6 Дим4о

    14 1 Отговор
    Сглобката какво ще прави ако война между Русия и 0крайне приключи?!

    Коментиран от #18

    08:48 10.10.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    22 0 Отговор
    Този бил жив, бе. Че и грухти от Банкя.

    08:54 10.10.2026

  • 8 Прав си!

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Простата и крадлива герберска Тиква Борисов вместо в затвора е в медиите.

    Коментиран от #24

    08:57 10.10.2026

  • 9 Банкянската царица

    12 0 Отговор
    Банкянската царица, която е Симитлийска булка съвсем изтрещя.

    09:03 10.10.2026

  • 10 Фен

    12 0 Отговор
    Бе няма проблем, нали Тръмп вече разреши да се купува руска нафта. А, или у нас, урсулите още управляват, и не дават!?🤔

    Коментиран от #29

    09:04 10.10.2026

  • 11 Фончо

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Бибитко изпълнява заповедите на Козяк и на Симитли. Не се знае коя централа е с по-силно влияние върху него.

    09:05 10.10.2026

  • 12 Радев спиш!

    8 3 Отговор
    Този защо не е в затвора?

    09:09 10.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    1 5 Отговор
    Само пазят мястото на Боко топло. Връщат го след шест месеца на власт.

    09:12 10.10.2026

  • 15 Този зависим продажник

    7 2 Отговор
    Защо не е в затвора???

    Коментиран от #20

    09:12 10.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хелоуин

    3 1 Отговор
    Напълнил е варелите с нафта в зайчарника в Банкя още миналата година и сега раздава акъли.

    09:16 10.10.2026

  • 18 Анонимен

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дим4о":

    Сглобата Радев Йотова шарлатани ТОВА Е 6 ОТ ГОДИНИ СА ЗАЕДНО РУШАТ ЛЪЖАТ ГРАБЯТ

    09:17 10.10.2026

  • 19 Дедо

    3 0 Отговор
    Слагайте газови уредби братя .

    09:17 10.10.2026

  • 20 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Този зависим продажник":

    15 а ти защо не си в затвора питам аз

    09:18 10.10.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    БАЦЕ
    КАЖИ И ЗА БАЙ ДОНЬО И ПУТИН
    .....
    НАЛИ СИ ЕВРО ЛИДЕР?:)

    09:23 10.10.2026

  • 22 Пришелец

    2 3 Отговор
    Изключителен ход на Тръмп!Това доказва защо Русия е толкова зле,че да изнася резервите си във война,когато рафинериите ѝ са унищожени.По този начин са защитени и Европейските резерви.

    Коментиран от #23, #28, #30

    09:26 10.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Маринов

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Прав си!":

    Но в случая е прав. Въпросът е къде са международните цени спрямо нашите крайни цени на горивата.

    09:29 10.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Джипко Бибитков на бензин ли е или на нафта? Или е с Ту-ту-уууу....

    09:30 10.10.2026

  • 27 Коко

    0 1 Отговор
    Борисов прави всичко възможно да предизвика извънредни избори,но ще му е нужна сглобка с ПП/ДБ.Те само могат да изкарат хората на улицата с армията от тролове,която притежават.

    09:31 10.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Това са безспорни

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пришелец":

    Факти.

    09:33 10.10.2026

  • 31 Гресирана ватенка

    1 0 Отговор
    Само баце велик 😁

    09:34 10.10.2026

  • 32 Даката

    1 0 Отговор
    Целта е русофилите управляващи в момента България да кажат накрая ето, сега няма горива, трябва да отпаднат санкциите срещу русия, което би било огромна грешка, нито глътка въздух за русия и путин докато не спре войната в Украйна.

    09:37 10.10.2026

  • 33 нано

    1 0 Отговор
    Дизелът в САЩ поевтиня с 5% след обявеното от Тръмп споразумение с Путин

    09:39 10.10.2026

  • 34 Тоя още ли...

    0 0 Отговор
    ...,не е в затвора...?!

    09:40 10.10.2026

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