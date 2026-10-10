Борисов критикува отменената забрана за износ на горива

Бойко Борисов разкритикува отмяната на временната забрана за износ на нефтопродукти от България. Лидерът на ГЕРБ заяви, че решението ще облагодетелства определени търговци за сметка на потребителите и бизнеса.

Народното събрание отмени на 23 септември 2026 г. временната забрана за износ и вътреобщностни доставки на нефтопродукти, основно дизелово и авиационно гориво, към други държави от Европейския съюз. Решението беше въведено през октомври 2025 г., а проектът за отмяната му беше внесен от Министерския съвет.

В публикация в социалните мрежи Борисов заяви, че е предупредил за последиците от освобождаването на износа на нафта. „Тогава предупредих публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите“, написа той.

По думите му решението може да засегне българските земеделци, превозвачи, предприятия и предприемачи. „Докато другите държави правят всичко възможно да осигурят горива за собствените си икономики, ние позволяваме те да напускат страната“, заяви Борисов.

Борисов свърза темата с доставките на дизел

Като повод за позицията си лидерът на ГЕРБ цитира съобщение на американския президент Доналд Тръмп след разговор с руския президент Владимир Путин. Тръмп заяви, че Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, още 500 000 тона през ноември и 1 000 000 тона непосредствено след това. Информацията беше потвърдена от Асошиейтед прес.

Борисов постави тези количества в контекста на националната политика за горивата и попита кой има интерес от износа. „Със сигурност не българските производители и потребители“, написа той.

В края на публикацията си лидерът на ГЕРБ заяви: „Държавата трябва да защитава националния интерес, а не да попълва сметките на няколко човека.“

Източници: focus-news.net, apnews.com, bta.bg