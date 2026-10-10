242 секции в чужбина ще гласуват с машини на 25 октомври

В общо 242 избирателни секции извън страната ще се гласува с машини на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Решението е на Централната избирателна комисия (ЦИК).

В 38 от секциите ще бъдат предоставени по две устройства. Така общият брой на машините, които ще бъдат изпратени зад граница, ще достигне 280.

Над 600 секции в 60 държави

За гласуването извън България ще бъдат разкрити над 600 секции в 60 държави. Машинното гласуване ще бъде организирано само в секциите, включени в решението на ЦИК.

В останалите секции избирателите ще гласуват по установения за вота в чужбина ред. Решението на комисията се отнася до изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври.

Броят и разпределението на машините са определени с решение на ЦИК от 9 октомври. В него са посочени 242 секции с машинно гласуване, като в 38 от тях са предвидени по две устройства.

Източници: bnrnews.bg