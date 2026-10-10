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242 секции в чужбина ще гласуват с машини на 25 октомври
  Тема: Избори

242 секции в чужбина ще гласуват с машини на 25 октомври

10 Октомври, 2026 10:37 467 10

  • избори-
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  • цик-
  • президентски избори

ЦИК определи 280 устройства за машинен вот в 60 държави. В 38 секции ще има по две машини

242 секции в чужбина ще гласуват с машини на 25 октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В общо 242 избирателни секции извън страната ще се гласува с машини на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Решението е на Централната избирателна комисия (ЦИК).

В 38 от секциите ще бъдат предоставени по две устройства. Така общият брой на машините, които ще бъдат изпратени зад граница, ще достигне 280.

Над 600 секции в 60 държави

За гласуването извън България ще бъдат разкрити над 600 секции в 60 държави. Машинното гласуване ще бъде организирано само в секциите, включени в решението на ЦИК.

В останалите секции избирателите ще гласуват по установения за вота в чужбина ред. Решението на комисията се отнася до изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври.

Броят и разпределението на машините са определени с решение на ЦИК от 9 октомври. В него са посочени 242 секции с машинно гласуване, като в 38 от тях са предвидени по две устройства.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    1 1 Отговор
    Аз ще гласувам за розовите понита и жълтопаветниците, за да им е гадно на заспалите 70% в България, които не ходяъ да гласуват.
    Защото не искам да спечели партия, която защитава българския интерес и се бори за независимост и просперитет на българщината, Партия като Възраждане.

    Коментиран от #9

    10:44 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стоянка Георгиева

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "вававава":

    Ти до чужденците ли опря?
    Виж първо тези в България. Масово не ходят на избори, което означава, че са щастливи и богати, доволни и горди с избранниците си.

    10:54 10.10.2026

  • 4 порочна практика нечувана

    2 1 Отговор
    ще бъдат разкрити над 600 секции в 60 държави - това никоя държава не го прави, а ние, които кърпим бюджета харчим народна пара за кефа на хора, които не живеят тук? Моля? Който иска - да заповяда в посолството, толкова! За мен това Е СКАНДАЛНО.

    10:56 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 80 000 гласа

    1 0 Отговор
    Директно за Атанаса

    10:59 10.10.2026

  • 7 Маринчико

    2 0 Отговор
    Не трябва да има секции в чужбина, нито да гласуват постоянно живеещите извън България. Откъде-накъде те ще ми решават какво и кой тука, бе?! Стойте си на лукса и си трайте!

    11:06 10.10.2026

  • 8 Тошко

    3 0 Отговор
    Ще им пратим от дефекните с готовите проценти.

    11:11 10.10.2026

  • 9 Ще каже човек че

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Народа или е глупав или е глух но така си е.

    11:12 10.10.2026

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор
    Измама сигурна е ала балата и всичко това с държавни средства от радевите безнаказаните ето ви модел истински

    11:24 10.10.2026

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