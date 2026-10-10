242 секции в чужбина ще гласуват с машини на 25 октомври

В общо 242 избирателни секции извън страната ще се гласува с машини на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Решението е на Централната избирателна комисия (ЦИК).
В 38 от секциите ще бъдат предоставени по две устройства. Така общият брой на машините, които ще бъдат изпратени зад граница, ще достигне 280.
Над 600 секции в 60 държави
За гласуването извън България ще бъдат разкрити над 600 секции в 60 държави. Машинното гласуване ще бъде организирано само в секциите, включени в решението на ЦИК.
В останалите секции избирателите ще гласуват по установения за вота в чужбина ред. Решението на комисията се отнася до изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври.
Броят и разпределението на машините са определени с решение на ЦИК от 9 октомври. В него са посочени 242 секции с машинно гласуване, като в 38 от тях са предвидени по две устройства.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емигрант
Защото не искам да спечели партия, която защитава българския интерес и се бори за независимост и просперитет на българщината, Партия като Възраждане.
Коментиран от #9
10:44 10.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Стоянка Георгиева
До коментар #2 от "вававава":Ти до чужденците ли опря?
Виж първо тези в България. Масово не ходят на избори, което означава, че са щастливи и богати, доволни и горди с избранниците си.
10:54 10.10.2026
4 порочна практика нечувана
10:56 10.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 80 000 гласа
10:59 10.10.2026
7 Маринчико
11:06 10.10.2026
8 Тошко
11:11 10.10.2026
9 Ще каже човек че
До коментар #1 от "Емигрант":Народа или е глупав или е глух но така си е.
11:12 10.10.2026
10 Анонимен
11:24 10.10.2026