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Контрера: ППДБ, на тези избори бъдете малко поне мъже! Пуснете Кандев в дебат с Кирил Вълчев
  Тема: Избори

Контрера: ППДБ, на тези избори бъдете малко поне мъже! Пуснете Кандев в дебат с Кирил Вълчев

10 Октомври, 2026 11:11 847 40

  • карлос контрера-
  • вмро-
  • избори-
  • президент-
  • георги кандев-
  • кирил вълчев-
  • дебат

Кандидатите се крият под полите на пиарките!

Контрера: ППДБ, на тези избори бъдете малко поне мъже! Пуснете Кандев в дебат с Кирил Вълчев - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ППДБ, на тези избори бъдете малко поне мъже! Пуснете Кандев в дебат с Кирил Вълчев

Кандидатите се крият под полите на пиарките!

С този призив излезе в страницата си във Фейсбук зам.-председателят на ВМРО и общински съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера.

Неговата реакция идва в отговор на отказа на ППДБ да пуснат кандидата си за вицепрезидент Георги Кандев в предаването „Референдум“ но БНТ.

Що така? Защо умно-красивият кандидат, с всички претенции на ППДБ за прозрачност, опит, знания, избяга от дебата? Страх? Неувереност? Или не е за показване? Дебатите са хубаво нещо - могат да се видят тезите, как всеки реагира, да се добие усещане искрен ли е човекът, когато отговаря на въпроси, провокации и атаки. Обаче топ ченгето, железният борец срещу купуването на гласове какво направи? Избяга, коментира Контрера.

Според зам.-председателят на ВМРО водещите кандидат-президентски двойки дължат смислен дебат на избирателите.

Години наред политическите партии и изборните щабове крият кандидатите си масово от дебати. Разчита се на клипчета, снимани в контролирана среда. Смислени дебати между кандидатите за власт вече са рядкост, защото страхливците се крият под полите на пиарките. Иначе на думи громят „врага“ и много ги разбират нещата, ама с постове във Фейсбук...

Контрера обръща внимание и на липсата на вицето в кандидат-президентската двойка Костадинов-Волгин, на които социологията отрежда трето място на изборите.

Поне на тези президентски избори бъдете малко мъже, бе!, приключва поста си Карлос Контрера.

Прилагаме и пълния текст на позицията:

Кандев избяга от дебата между кандидатите за вицепрезидент. Първите шест кандидати според социологията можеше да дебатират в Референдум по БНТ. И какво направиха ППДБ? Скриха кандидата за вицепрезидент Георги Кандев от дебата. Той дори не се записал, т.е. игнорирали поканата.

Що така? Защо умно-красивият кандидат, с всички претенции на ППДБ за прозрачност, опит, знания, избяга от дебата? Страх? Неувереност? Или не е за показване? Дебатите са хубаво нещо - могат да се видят тезите, как всеки реагира, да се добие усещане искрен ли е човекът, когато отговаря на въпроси, провокации и атаки. Обаче топ ченгето, железният борец срещу купуването на гласове какво направи? Избяга.

Май не е толкова корав и уверен в себе си.

Между другото и другият, който много се ежи - Волгин от Възраждане, и той не се явил. И той избягал.

Години наред политическите партии и изборните щабове крият кандидатите си масово от дебати. Разчита се на клипчета, снимани в контролирана среда. Смислени дебати между кандидатите за власт вече са рядкост, защото страхливците се крият под полите на пиарките. Иначе на думи громят "врага" и много ги разбират нещата, ама с постове във фейсбук...

Поне на тия президентски избори бъдете малко мъже, бе!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня под Коня

    6 6 Отговор
    Мазньо МАЗЕН кой ще Ти гласува? Май Никой...

    11:14 10.10.2026

  • 2 Дългият

    18 13 Отговор
    За Кандев има неудобни въпроси. Защо да рискува и без това ниският рейтинг?

    11:14 10.10.2026

  • 3 Кандеф

    9 8 Отговор
    Форевър

    11:14 10.10.2026

  • 4 Фон дер Миндер

    20 12 Отговор
    Ппдб не могат да са мъже щото им се плаща да не са !

    11:15 10.10.2026

  • 5 Просто човек

    18 8 Отговор
    Точно тоя ли с НЕбългарската фамилия ще дава акъл?!

    11:15 10.10.2026

  • 6 Малък с голям човек🥒

    15 7 Отговор
    Не може,Кандев е изкуствен интелект!🥳🤣👍

    11:16 10.10.2026

  • 7 Точен

    13 10 Отговор
    Аз пък да попитам Карлос защо ВМРО не издигна кандидат-президент? За КАКВО или по-скоро за КОЛКО се наведоха на Йотова и ПБ? Волгин не смята, че Кандев или Вълчев са на равнището му - на доказано най-смелия журналист в България, който не си сменя възгледите си, както ветропоказателите на Каракачанов...

    11:18 10.10.2026

  • 8 Фен

    12 12 Отговор
    ППДБ се обиждат на мъж. Те не знаят какво е това като тип характер. Не го разбират.

    Коментиран от #39

    11:20 10.10.2026

  • 9 Тити на Кака

    16 9 Отговор
    Само за протокола: за Кандев би било проблем да излезе на дебат и срещу таксиметров шофьор.
    Толкова по темата за човека, традиционен победител в дебати с кофи за боя.

    11:22 10.10.2026

  • 10 Бялата Златка

    14 3 Отговор
    А йотовица с Гюров??

    11:23 10.10.2026

  • 11 Хахаха

    14 4 Отговор
    Този бавно развиващ се, още не е разбрал, че изборите са за Президент, а не за Президент и вицепрезидент.

    Коментиран от #22, #29

    11:23 10.10.2026

  • 12 Капейчо

    8 1 Отговор
    И на спаринг също!

    11:23 10.10.2026

  • 13 Кандев

    4 1 Отговор
    Ще го канят за роля във сериала "Джак Ричър"!Да бъдат тандем с главния герой.

    11:28 10.10.2026

  • 14 Цвете

    4 1 Отговор
    КЪДЕТО НЕ ТЕ СЕЯТ ,ТАМ НИКНЕШ ,КАТО БУРЕН.🤔

    11:34 10.10.2026

  • 15 Барера

    3 1 Отговор
    Контрера ли си Стопера ли си.... Какво си се разлаял бе, бако? В "Референдум" по БНТ няма да има ДЕБАТ, а ще има говорилня с 6 ШЕСТ кандидати за вицепрезидент. Чудя се и шефа на БТА какво има да говори с кандидати, които я вземат 10-15 процента ОБЩО - я не. Освен на Волгин на другите не им заем и имената!

    11:36 10.10.2026

  • 16 ОТ КОНТРЕРА

    9 0 Отговор
    ИМА ЛИ ПО-ГОЛЯМ КА ПУТ!!!???

    Коментиран от #40

    11:37 10.10.2026

  • 17 Баце

    3 4 Отговор
    Винаги когато жени се припират е къде, къде по-интересно, нека е между Йотовица и Гуровица.

    11:38 10.10.2026

  • 18 така,де

    7 3 Отговор
    Аз пък искам да има дебат между Йотовица и Костадинов! Тогава ще видите йотовица със заучените фрази и клишета какво представлява.

    11:44 10.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ПП, ДБ ли тлябва да ортанизират дебатите

    4 3 Отговор
    Дебати се правят от кандидатите за президент, защото хората гласуват за президент. Кандидат вице е избор на кандидат президента!
    Ако разчиташ на "дар слово" льольово направо удряш греда. Смешен е!
    Гласуваш за йоца получаваш и домашен любимец. Ти си знаеш!

    11:46 10.10.2026

  • 21 Кой те кара да гласуваш

    7 1 Отговор
    за "Гюровица"? Гласувай за наркойоца или за когото искаш.
    А за контрерата - нищо! Ще си отиде от тоя свят като слугинаж в СО

    11:51 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Щом им харесва миризмата

    1 0 Отговор
    Нека, няма лошо

    12:08 10.10.2026

  • 25 А Йитова

    4 2 Отговор
    Защо отказа дебат с Гюров?Да бе би да и тежат помилваните наркобосове?

    Коментиран от #27

    12:09 10.10.2026

  • 26 Дебат йоца с който и да е кандидат

    4 1 Отговор
    ще е успех за наркойоца. Като се нашмърка ще е неудържима!
    А домашният й любимец не става за дебат с никого, ухае на льольо

    12:12 10.10.2026

  • 27 Принцеса Даяна

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "А Йитова":

    Защото трябва да пита Гюро за наркокомуната в Испания

    12:14 10.10.2026

  • 28 Принцеса Даяна

    1 0 Отговор
    Хахахах, нова математика а? коменар 25 и след него 27 а?... 26 не ни хареса

    12:15 10.10.2026

  • 29 Фон дер Миндер

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хахаха":

    Напротив, точно за президент и вицепрезидент са ! Май на теб не ти е ясно къде се намираш

    12:17 10.10.2026

  • 30 Айде сега

    2 3 Отговор
    Сакън! не трябва да се допуска подобен дебат!... След него Йотова ще спечели на първи тур с 80%... Колкото до призива на Контрера : ПП и мъже в едно изречение само ако между тях са думите "си падат"

    12:17 10.10.2026

  • 31 И трети път:

    0 3 Отговор
    Сакън! не трябва да се допуска подобен дебат!... След него Йотова ще спечели на първи тур с 80%... Колкото до призива на Контрера : ПП и мъже в едно изречение само ако между тях са думите "си падат"... а трийте пак, че ви отърва многополовостта на жълтопаветните

    12:19 10.10.2026

  • 32 Ха ха ха ха

    4 0 Отговор
    Контрера. Къв си ти, бе

    Коментиран от #37

    12:26 10.10.2026

  • 33 Някой

    4 0 Отговор
    Контрера вие, ако гласувате за вицепрезидент, то АЗ ГЛАСУВАМ ЗА ПРЕЗИДЕНТ, а не за вице. Важно ми е какво ще прави президента, а не вицето му. Ако зависеше от мен вицепрезидентският пост щях да го закрия веднага. При нужда овакантения пост президент се заема от председателя на парламента.

    Контрера, ако вие гласувате за това, което ви плямпат кандидатите, то аз гласувам според делата им, спопед това, което са вършили 20-30 години назад във времето.

    Един ВЕЛИК УЧИТЕЛ преди 2000 години е казал: "По делата им ще ги познаете". Но ние българите вече толкова много години не го научаваме този урок.

    Не ми трябват никакви дебати, на поне половината кандидати за президент, ДЕЛАТА им през изминалите 20-30 говорят какво представляват в действителност.

    ДЕЛА и пак ДЕЛА, не ми трябват празни приказки.

    12:55 10.10.2026

  • 34 Ха-ха-ха!

    2 0 Отговор
    Кой те излъга, че Кандев се страхува да излезе на дебат с "вицето" на покровителката на наркобарони?! КОЙ бе, Контракарикатуов ли си, истинска карикатура и прогресивен лакей ли си, все там! Все същият лакей ще си останеш ще пълзиш около прогресивни маратонки! Не, Контраркарикатуров, не! Кандев въобще не се срахува от "вицето " Вълчев, който, явно, в часовете по грамаитка е бил за лимонада, понеже не може да прави разлика, завалията, между "съществително" и "прилагателно"! Че кой се страхува от неграмотник"? По-скоро е обратното, защото Кандев ще го залее с неудобна за "прогресивните" измамници информация и дори неграмотният Влъчев ща се изчерви от срам! Дори и той!

    13:00 10.10.2026

  • 35 Весело

    4 0 Отговор
    Контрера бъди мъж, замини или за Хавана, или за МАсква и повече не се връщай.

    Ако си голям "мъж", за което претендираш, замини на фронта, кеф ти да си голям "мъж" за Путин, кеф ти да си голям "мъж" за Украйна. Сам си избери на коя страна ще застанеш като "мъж" с голи гърди срещу куршумите.

    13:03 10.10.2026

  • 36 !!!?

    2 0 Отговор
    Достатъчно е Кандев да попита мажоретките на Мистър Кеш Русия агресор ли е и лаладжията Вълчев ще се скрие под масата...!!!?

    13:07 10.10.2026

  • 37 Весело

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ха ха ха":

    Контрера не е мъж, птк е и то миризлива.

    13:08 10.10.2026

  • 38 Весело

    2 0 Отговор
    Чиба от тука кубински помияр такъв.

    13:10 10.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Весело

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ОТ КОНТРЕРА":

    КОНТРЕРА е резултат от скъсан КУБИНСКИ КА ПУТ.

    13:18 10.10.2026

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