Контрера: ППДБ, на тези избори бъдете малко поне мъже! Пуснете Кандев в дебат с Кирил Вълчев

ППДБ, на тези избори бъдете малко поне мъже! Пуснете Кандев в дебат с Кирил Вълчев

Кандидатите се крият под полите на пиарките!

С този призив излезе в страницата си във Фейсбук зам.-председателят на ВМРО и общински съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера.

Неговата реакция идва в отговор на отказа на ППДБ да пуснат кандидата си за вицепрезидент Георги Кандев в предаването „Референдум“ но БНТ.

Що така? Защо умно-красивият кандидат, с всички претенции на ППДБ за прозрачност, опит, знания, избяга от дебата? Страх? Неувереност? Или не е за показване? Дебатите са хубаво нещо - могат да се видят тезите, как всеки реагира, да се добие усещане искрен ли е човекът, когато отговаря на въпроси, провокации и атаки. Обаче топ ченгето, железният борец срещу купуването на гласове какво направи? Избяга, коментира Контрера.

Според зам.-председателят на ВМРО водещите кандидат-президентски двойки дължат смислен дебат на избирателите.

Години наред политическите партии и изборните щабове крият кандидатите си масово от дебати. Разчита се на клипчета, снимани в контролирана среда. Смислени дебати между кандидатите за власт вече са рядкост, защото страхливците се крият под полите на пиарките. Иначе на думи громят „врага“ и много ги разбират нещата, ама с постове във Фейсбук...

Контрера обръща внимание и на липсата на вицето в кандидат-президентската двойка Костадинов-Волгин, на които социологията отрежда трето място на изборите.

Поне на тези президентски избори бъдете малко мъже, бе!, приключва поста си Карлос Контрера.

Прилагаме и пълния текст на позицията:

Кандев избяга от дебата между кандидатите за вицепрезидент. Първите шест кандидати според социологията можеше да дебатират в Референдум по БНТ. И какво направиха ППДБ? Скриха кандидата за вицепрезидент Георги Кандев от дебата. Той дори не се записал, т.е. игнорирали поканата.

Що така? Защо умно-красивият кандидат, с всички претенции на ППДБ за прозрачност, опит, знания, избяга от дебата? Страх? Неувереност? Или не е за показване? Дебатите са хубаво нещо - могат да се видят тезите, как всеки реагира, да се добие усещане искрен ли е човекът, когато отговаря на въпроси, провокации и атаки. Обаче топ ченгето, железният борец срещу купуването на гласове какво направи? Избяга.

Май не е толкова корав и уверен в себе си.

Между другото и другият, който много се ежи - Волгин от Възраждане, и той не се явил. И той избягал.

Години наред политическите партии и изборните щабове крият кандидатите си масово от дебати. Разчита се на клипчета, снимани в контролирана среда. Смислени дебати между кандидатите за власт вече са рядкост, защото страхливците се крият под полите на пиарките. Иначе на думи громят "врага" и много ги разбират нещата, ама с постове във фейсбук...

Поне на тия президентски избори бъдете малко мъже, бе!