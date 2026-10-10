Контрера: ППДБ, на тези избори бъдете малко поне мъже! Пуснете Кандев в дебат с Кирил Вълчев

ППДБ, на тези избори бъдете малко поне мъже! Пуснете Кандев в дебат с Кирил Вълчев
Кандидатите се крият под полите на пиарките!
С този призив излезе в страницата си във Фейсбук зам.-председателят на ВМРО и общински съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера.
Неговата реакция идва в отговор на отказа на ППДБ да пуснат кандидата си за вицепрезидент Георги Кандев в предаването „Референдум“ но БНТ.
Що така? Защо умно-красивият кандидат, с всички претенции на ППДБ за прозрачност, опит, знания, избяга от дебата? Страх? Неувереност? Или не е за показване? Дебатите са хубаво нещо - могат да се видят тезите, как всеки реагира, да се добие усещане искрен ли е човекът, когато отговаря на въпроси, провокации и атаки. Обаче топ ченгето, железният борец срещу купуването на гласове какво направи? Избяга, коментира Контрера.
Според зам.-председателят на ВМРО водещите кандидат-президентски двойки дължат смислен дебат на избирателите.
Години наред политическите партии и изборните щабове крият кандидатите си масово от дебати. Разчита се на клипчета, снимани в контролирана среда. Смислени дебати между кандидатите за власт вече са рядкост, защото страхливците се крият под полите на пиарките. Иначе на думи громят „врага“ и много ги разбират нещата, ама с постове във Фейсбук...
Контрера обръща внимание и на липсата на вицето в кандидат-президентската двойка Костадинов-Волгин, на които социологията отрежда трето място на изборите.
Поне на тези президентски избори бъдете малко мъже, бе!, приключва поста си Карлос Контрера.
Прилагаме и пълния текст на позицията:
Кандев избяга от дебата между кандидатите за вицепрезидент. Първите шест кандидати според социологията можеше да дебатират в Референдум по БНТ. И какво направиха ППДБ? Скриха кандидата за вицепрезидент Георги Кандев от дебата. Той дори не се записал, т.е. игнорирали поканата.
Що така? Защо умно-красивият кандидат, с всички претенции на ППДБ за прозрачност, опит, знания, избяга от дебата? Страх? Неувереност? Или не е за показване? Дебатите са хубаво нещо - могат да се видят тезите, как всеки реагира, да се добие усещане искрен ли е човекът, когато отговаря на въпроси, провокации и атаки. Обаче топ ченгето, железният борец срещу купуването на гласове какво направи? Избяга.
Май не е толкова корав и уверен в себе си.
Между другото и другият, който много се ежи - Волгин от Възраждане, и той не се явил. И той избягал.
Години наред политическите партии и изборните щабове крият кандидатите си масово от дебати. Разчита се на клипчета, снимани в контролирана среда. Смислени дебати между кандидатите за власт вече са рядкост, защото страхливците се крият под полите на пиарките. Иначе на думи громят "врага" и много ги разбират нещата, ама с постове във фейсбук...
Поне на тия президентски избори бъдете малко мъже, бе!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня под Коня
11:14 10.10.2026
2 Дългият
11:14 10.10.2026
3 Кандеф
11:14 10.10.2026
4 Фон дер Миндер
11:15 10.10.2026
5 Просто човек
11:15 10.10.2026
6 Малък с голям човек🥒
11:16 10.10.2026
7 Точен
11:18 10.10.2026
8 Фен
Коментиран от #39
11:20 10.10.2026
9 Тити на Кака
Толкова по темата за човека, традиционен победител в дебати с кофи за боя.
11:22 10.10.2026
10 Бялата Златка
11:23 10.10.2026
11 Хахаха
Коментиран от #22, #29
11:23 10.10.2026
12 Капейчо
11:23 10.10.2026
13 Кандев
11:28 10.10.2026
14 Цвете
11:34 10.10.2026
15 Барера
11:36 10.10.2026
16 ОТ КОНТРЕРА
Коментиран от #40
11:37 10.10.2026
17 Баце
11:38 10.10.2026
18 така,де
11:44 10.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ПП, ДБ ли тлябва да ортанизират дебатите
Ако разчиташ на "дар слово" льольово направо удряш греда. Смешен е!
Гласуваш за йоца получаваш и домашен любимец. Ти си знаеш!
11:46 10.10.2026
21 Кой те кара да гласуваш
А за контрерата - нищо! Ще си отиде от тоя свят като слугинаж в СО
11:51 10.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Щом им харесва миризмата
12:08 10.10.2026
25 А Йитова
Коментиран от #27
12:09 10.10.2026
26 Дебат йоца с който и да е кандидат
А домашният й любимец не става за дебат с никого, ухае на льольо
12:12 10.10.2026
27 Принцеса Даяна
До коментар #25 от "А Йитова":Защото трябва да пита Гюро за наркокомуната в Испания
12:14 10.10.2026
28 Принцеса Даяна
12:15 10.10.2026
29 Фон дер Миндер
До коментар #11 от "Хахаха":Напротив, точно за президент и вицепрезидент са ! Май на теб не ти е ясно къде се намираш
12:17 10.10.2026
30 Айде сега
12:17 10.10.2026
31 И трети път:
12:19 10.10.2026
32 Ха ха ха ха
Коментиран от #37
12:26 10.10.2026
33 Някой
Контрера, ако вие гласувате за това, което ви плямпат кандидатите, то аз гласувам според делата им, спопед това, което са вършили 20-30 години назад във времето.
Един ВЕЛИК УЧИТЕЛ преди 2000 години е казал: "По делата им ще ги познаете". Но ние българите вече толкова много години не го научаваме този урок.
Не ми трябват никакви дебати, на поне половината кандидати за президент, ДЕЛАТА им през изминалите 20-30 говорят какво представляват в действителност.
ДЕЛА и пак ДЕЛА, не ми трябват празни приказки.
12:55 10.10.2026
34 Ха-ха-ха!
13:00 10.10.2026
35 Весело
Ако си голям "мъж", за което претендираш, замини на фронта, кеф ти да си голям "мъж" за Путин, кеф ти да си голям "мъж" за Украйна. Сам си избери на коя страна ще застанеш като "мъж" с голи гърди срещу куршумите.
13:03 10.10.2026
36 !!!?
13:07 10.10.2026
37 Весело
До коментар #32 от "Ха ха ха ха":Контрера не е мъж, птк е и то миризлива.
13:08 10.10.2026
38 Весело
13:10 10.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Весело
До коментар #16 от "ОТ КОНТРЕРА":КОНТРЕРА е резултат от скъсан КУБИНСКИ КА ПУТ.
13:18 10.10.2026