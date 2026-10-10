Милен Керемедчиев: Сделката между Тръмп и Путин по никакъв начин няма да успокои пазарите

Сделката между Тръмп и Путин за доставка на дизелово гориво за американския и световния пазар няма да осигури рязко падане на цените на горивата. Тази сделка изцяло е в предизборната кампания на Тръмп, той по всякакъв начин се опитва да обърне очаквания негативен резултат за републиканците. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев.

Договорените първоначални 300 000 тона руски дизел представляват около половината от потреблението на САЩ дневно. Те потребяват около 560 000 тона дневно дизел. Тези 300 000 тона ще бъдат достатъчни за 12 часа за тяхното потребление. Цялото количество от 4,8 млн., които са договорени да бъдат доставени, това е потреблението на Съединените щати за девет дни.

Керемедчиев обясни, че САЩ нямат проблем с недостига на дизелово гориво в своите бензиностанции.

„Този проблем е в света, а САЩ изнасят дизел. Тези договорени доставки от Русия представляват 20% от дневния износ на дизел от страна на САЩ. Светът потребява 118 млн. тона дизел на месец. Доставките, които Русия ще представи са 0,2% от това потребление. Тези доставки не са ключови за световната търговия на дизел и няма да успокоят по никакъв начин пазарите“, категоричен беше той.

Според бившия зам.-външен министър американският президент панически се опитва да намали цените на горивата, които пък са основна тема на атаките на демократите към него.

Източник: euronews.bg