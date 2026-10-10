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Милен Керемедчиев: Сделката между Тръмп и Путин по никакъв начин няма да успокои пазарите

Милен Керемедчиев: Сделката между Тръмп и Путин по никакъв начин няма да успокои пазарите

10 Октомври, 2026 12:38 566 12

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Сделката между Тръмп и Путин за доставка на дизелово гориво за американския и световния пазар няма да осигури рязко падане на цените на горивата. Тази сделка

Милен Керемедчиев: Сделката между Тръмп и Путин по никакъв начин няма да успокои пазарите - 1
Снимка: Euronews Bulgaria
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Сделката между Тръмп и Путин за доставка на дизелово гориво за американския и световния пазар няма да осигури рязко падане на цените на горивата. Тази сделка изцяло е в предизборната кампания на Тръмп, той по всякакъв начин се опитва да обърне очаквания негативен резултат за републиканците. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев.

Договорените първоначални 300 000 тона руски дизел представляват около половината от потреблението на САЩ дневно. Те потребяват около 560 000 тона дневно дизел. Тези 300 000 тона ще бъдат достатъчни за 12 часа за тяхното потребление. Цялото количество от 4,8 млн., които са договорени да бъдат доставени, това е потреблението на Съединените щати за девет дни.

Керемедчиев обясни, че САЩ нямат проблем с недостига на дизелово гориво в своите бензиностанции.

„Този проблем е в света, а САЩ изнасят дизел. Тези договорени доставки от Русия представляват 20% от дневния износ на дизел от страна на САЩ. Светът потребява 118 млн. тона дизел на месец. Доставките, които Русия ще представи са 0,2% от това потребление. Тези доставки не са ключови за световната търговия на дизел и няма да успокоят по никакъв начин пазарите“, категоричен беше той.

Според бившия зам.-външен министър американският президент панически се опитва да намали цените на горивата, които пък са основна тема на атаките на демократите към него.

Източник: euronews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Казвам ти

    3 1 Отговор
    ДЪЩЕ -СЕЩАЙ СЕ СНАХО -Неузрялото е НИКОЙ -КАЖИ ГО КЕРЕМИДКЕ ПАДНАЛА

    12:43 10.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Само съсипаха

    7 1 Отговор
    лъжите на нашата продадена фашистка из мет срещу Русия, че няма дизел! 😄

    Коментиран от #7

    12:48 10.10.2026

  • 6 Овчар

    2 0 Отговор
    Само аз ли влизам тук само като се почерпя..?

    12:49 10.10.2026

  • 7 Всичко,

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Само съсипаха":

    което ни се представя като информация е лъжа и няма нищо общо с дейсвителноста.
    Но нали така са наредили урсуляците и нашите трябва да се кланят и да изпълняват.

    12:57 10.10.2026

  • 8 Еми

    1 3 Отговор
    Проблемът на Тръмп е, че повечето от републиканците реално приемат Русия за враг от време оно и този предизборен "трик" може да му изиграе лоша шега.

    13:05 10.10.2026

  • 9 Констатация

    2 0 Отговор
    Кой казал, че целта на Бай Дончу е да спаси Европа, бе, другарю "пишман експерт", европейската Л у д о с т не се лекува...

    13:07 10.10.2026

  • 10 миленчо

    0 0 Отговор
    кото и да става да не забравите да изкрадвате всичко денонощно иначе си ляляйте пред мисирките

    13:13 10.10.2026

  • 11 Възраждане

    0 0 Отговор
    Да, но ще направи отново бензина 2 долара за галон. А ние ще лшащаме по 2 евро дизела. Честито на европейците

    13:14 10.10.2026

  • 12 надарена кака

    0 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    13:17 10.10.2026

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