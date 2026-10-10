Тайната среща между Радев и Буданов предизвика напрежение и въпроси за ударите по корабите в Черно море

Тайната среща между началника на украинския кабинет Кирило Буданов и министър-председателя Румен Радев стана повод за политически сблъсъци. Една от вероятните причини за визитата у нас са ударите по двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, коментираха експерти в ефира на Bulgaria ON AIR.
Тайните срещи пораждат въпроси за информираността на институциите
Бившият заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев заяви, че провеждането на тайни срещи, каквато се е осъществила между Буданов и Радев, създава предпоставки за недоверие. Той коментира и възможността Министерството на външните работи да не е било уведомено.
"Абсурдно е Министерството на външните работи да не знае. Може да пази тайна заради протокол, но ако не знае... Ако външното министерство не знае, че вторият по сила и важност човек на една воюваща държава идва тук, ако службите и Министерството на отбраната не знаят - дайте да закрием държавата. Казвам го с болка", заяви Анчев.
Той допълни, че е възможно срещата да се е провела заради атаките срещу двата кораба в Черно море.
Атаките срещу корабите в Черно море
В предаването "Денят ON AIR" анализатори посочиха, че ударът не е бил случаен.
"Тук имаме комбинирана атака, включително с подводен и въздушен удар. Такова е, че в Черно море няма пространство между икономическите зони. Там абсолютно всичко е разпределено. Атаките ще продължат, защото това е тактика на Русия, която категорично измести фокуса на войната от ударите по военната инфраструктура към постоянни, денонощни удари по Киев", коментира международният анализатор Димитър Гърдев.
Ударите не засягат пряко България
Според експерти в сферата на геополитиката случилото се не е пряко свързано с България.
"Ударът по тези кораби в икономическата зона е изцяло в рамките на войната между Русия и Украйна. Той не засяга пряко България, защото не е в териториалните води на страната ни. Нито един от тези два кораба не е български, няма български екипаж и не превозва стоки на български компании, не плават и под български флаг", подчерта Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество.
Източник: www.bgonair.bg
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4 Жельо войвода
14:23 10.10.2026
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6 Сила
Коментиран от #31, #39
14:24 10.10.2026
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10 Сатана Z
14:26 10.10.2026
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15 Смех
Коментиран от #20
14:29 10.10.2026
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17 Отговорът
14:29 10.10.2026
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19 Ганю Балкански
Не държава,а анклав на Осрайна
14:31 10.10.2026
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21 БАНко
14:32 10.10.2026
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29 СБУ издирва оная мисирката
14:38 10.10.2026
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31 Очевидно е вече
До коментар #6 от "Сила":че дрончетата са от Узбекистан
14:43 10.10.2026
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35 Гyмен кРадев БОгаТАШа
Някой може ли да посочи нещо, за което pycкия raлош кРадев не е излъгал ?
Оказа се, че лъже повече от Копейкин и Тиквата взети заедно .
14:50 10.10.2026
36 Радев
Говорихме и за оръжие, обеща ми 1 % печалба лично за мен.
14:51 10.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ти да видиш
14:53 10.10.2026
39 Лука
До коментар #6 от "Сила":А на теб всеки ден ти капе бял крем от устата.
14:54 10.10.2026
40 Да де
До коментар #32 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":САМО ЧЕ СЕ ТРИЯТ ПРОРУСКИ КОМЕНТАРИ!
ППДБ-ЛГБТ КОЛКО ЗАЕМ ИЗТЕГЛИХА ЗА 6 МЕСЕЦА!
14:58 10.10.2026
41 Добре
14:58 10.10.2026
42 Будаланов
14:58 10.10.2026