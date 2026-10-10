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Тайната среща между Радев и Буданов предизвика напрежение и въпроси за ударите по корабите в Черно море
  Тема: Украйна

Тайната среща между Радев и Буданов предизвика напрежение и въпроси за ударите по корабите в Черно море

10 Октомври, 2026 14:21 756 42

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Експерти коментираха възможните причини за визитата на началника на украинския кабинет у нас

Тайната среща между Радев и Буданов предизвика напрежение и въпроси за ударите по корабите в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Тайната среща между началника на украинския кабинет Кирило Буданов и министър-председателя Румен Радев стана повод за политически сблъсъци. Една от вероятните причини за визитата у нас са ударите по двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, коментираха експерти в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тайните срещи пораждат въпроси за информираността на институциите

Бившият заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев заяви, че провеждането на тайни срещи, каквато се е осъществила между Буданов и Радев, създава предпоставки за недоверие. Той коментира и възможността Министерството на външните работи да не е било уведомено.

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"Абсурдно е Министерството на външните работи да не знае. Може да пази тайна заради протокол, но ако не знае... Ако външното министерство не знае, че вторият по сила и важност човек на една воюваща държава идва тук, ако службите и Министерството на отбраната не знаят - дайте да закрием държавата. Казвам го с болка", заяви Анчев.

Той допълни, че е възможно срещата да се е провела заради атаките срещу двата кораба в Черно море.

Атаките срещу корабите в Черно море

В предаването "Денят ON AIR" анализатори посочиха, че ударът не е бил случаен.

"Тук имаме комбинирана атака, включително с подводен и въздушен удар. Такова е, че в Черно море няма пространство между икономическите зони. Там абсолютно всичко е разпределено. Атаките ще продължат, защото това е тактика на Русия, която категорично измести фокуса на войната от ударите по военната инфраструктура към постоянни, денонощни удари по Киев", коментира международният анализатор Димитър Гърдев.

Ударите не засягат пряко България

Според експерти в сферата на геополитиката случилото се не е пряко свързано с България.

"Ударът по тези кораби в икономическата зона е изцяло в рамките на войната между Русия и Украйна. Той не засяга пряко България, защото не е в териториалните води на страната ни. Нито един от тези два кораба не е български, няма български екипаж и не превозва стоки на български компании, не плават и под български флаг", подчерта Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество.

Източник: www.bgonair.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Жельо войвода

    7 11 Отговор
    България е със Сорос, Епщайн, Израел и Косово.

    14:23 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сила

    9 8 Отговор
    Мунчо се е сдобил с кафяви чорапи след срещата ....стекло се е по крачолите му !!!

    Коментиран от #31, #39

    14:24 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатана Z

    13 8 Отговор
    Кирчо Буданов търси обяснение от Радев за потопения кораб с наемници и тез на информация.Изглежда,че се подготвя метеж срещу правителството оглавен от Цветан Цлетанов - Цвък с Украинско участие.

    14:26 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Смех

    8 2 Отговор
    Вече никой не ги чете 🤣

    Коментиран от #20

    14:29 10.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Отговорът

    12 4 Отговор
    Тайна среща след ударите па корабите, мирише ми на извинение...

    14:29 10.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ганю Балкански

    9 2 Отговор
    БуДанчуК дойде унас,наби канчетата на 2-3 от нашите,инструктира какво да се каже и отлети
    Не държава,а анклав на Осрайна

    14:31 10.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 БАНко

    8 3 Отговор
    НАТООВЦИ , ЗАЩО БЪЛГАРСКАТА ФРЕГАТА ОТИДЕ ДА ПАЗИ МЯСТО И ПОТЪВАЩИЯ КОРАБ ??? КАКВО ЛИ НИ НАРЕДИХА ДА ОХРАНЯВАМЕ В ПОТЪНАЛИЯ КОРАБ ??? ПУТИН СЪС СИГУРНОСТ ЗНАЕ , ЗАТОВА ....НА ДЪНОТО !!!

    14:32 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 СБУ издирва оная мисирката

    3 0 Отговор
    от Ямбол!

    14:38 10.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Очевидно е вече

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    че дрончетата са от Узбекистан

    14:43 10.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    5 2 Отговор
    Срещата разобличи още една лъжа на гумен кРадев наглия лъжец !
    Някой може ли да посочи нещо, за което pycкия raлош кРадев не е излъгал ?
    Оказа се, че лъже повече от Копейкин и Тиквата взети заедно .

    14:50 10.10.2026

  • 36 Радев

    2 3 Отговор
    Предкулисно изглежда едно за пред публиката, но истината е, че задкулисно съм фен на Буданов. Донесе ми елитна украинска водка, пихме и гледахме снимките от дронове, наистина са руски.
    Говорихме и за оръжие, обеща ми 1 % печалба лично за мен.

    14:51 10.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Копейките бяха занулили тоя Буданов преди три години.

    14:53 10.10.2026

  • 39 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    А на теб всеки ден ти капе бял крем от устата.

    14:54 10.10.2026

  • 40 Да де

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":

    САМО ЧЕ СЕ ТРИЯТ ПРОРУСКИ КОМЕНТАРИ!
    ППДБ-ЛГБТ КОЛКО ЗАЕМ ИЗТЕГЛИХА ЗА 6 МЕСЕЦА!

    14:58 10.10.2026

  • 41 Добре

    0 0 Отговор
    че факти я разкри!

    14:58 10.10.2026

  • 42 Будаланов

    0 0 Отговор
    В бг и Али Агджа и Осама Бин Ладен са идвали на "тайни срещи", обаче специално за този цървул, пишман разузнавач, всички разбраха още на другия ден за "тайните му операции".

    14:58 10.10.2026

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