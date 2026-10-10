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Владимир Николов: Главният прокурор трябва да има морал
  Тема: Избори

Владимир Николов: Главният прокурор трябва да има морал

10 Октомври, 2026 19:18 436 11

  • владимир николов-
  • главен прокурор-
  • висш съдебен съвет-
  • прокуратура-
  • съдебна власт

Кандидатът за прокурорската колегия на ВСС настоява за прозрачна процедура и ясни професионални критерии. Той обърна внимание и на датата на избора на прокурорите

Владимир Николов: Главният прокурор трябва да има морал - 1
Прокурор Владимир Николов
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главният прокурор трябва да бъде човек с висок морал, безупречна професионална експертиза и разбиране за прокуратурата като институция на правото, а не да се отъждествява с нея. Това заяви прокурорът Владимир Николов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Николов е кандидат за член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. По думите му състезателността между кандидатите и наличието на повече от една кандидатура биха помогнали да бъде избран най-подходящият човек за ръководството на прокуратурата.

„Трябва обаче да има гаранции, че изборът ще осигури нормалното функциониране на институцията до назначаването на главен прокурор“, каза Николов.

Той посочи, че бъдещият ръководител трябва да умее да приема критика и да разграничава правомощията си от политическите процеси и медийния си образ. Според него процедурата за избор на членове на ВСС трябва да бъде прозрачна и да се основава на ясни професионални критерии.

Въпрос за датите на изборите

Изборът на прокурорската колегия на ВСС е насрочен за 24 октомври, а президентските избори са на 25 октомври. Николов предупреди, че съвпадението може да доведе до по-ниска избирателна активност при избора на представителите на прокурорите.

Кандидатът постави и въпрос защо настоящият състав на ВСС е насрочил първо избора на представители на прокурорите, вместо този на следователите. Той не посочи конкретна причина за тази последователност.

Предложения за управление на прокуратурата

В концепцията си Николов предлага засилване на професионалното самоуправление и създаване на ясен механизъм за защита на прокурорите от натиск както отвън, така и вътре в системата. Сред идеите му е общите събрания на прокурорите да имат решаваща роля при избора на административни ръководители.

Той настоява и за конкретен механизъм за отчетност и отговорност на представителите на професионалната общност във ВСС. Според Николов при оценката на кандидатите и при преценката за евентуален натиск върху магистрати трябва да се отчитат нарушенията на професионалния морал и интегритет, както и конкретните данни за оказван натиск върху колеги.

Владимир Николов е прокурор в Окръжната прокуратура в Плевен. Започнал е кариерата си като младши прокурор, след което е бил прокурор, заместник районен прокурор и административен ръководител на Районната и Окръжната прокуратура в Плевен. През 2026 г. е защитил дисертация на тема „Наказателноправна защита на изборния процес“ и е получил научна степен „доктор“ по наказателно право.

Източници: nova.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ардет

    5 0 Отговор
    Главният прокурор трябва да има топки!

    19:21 10.10.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор
    Щом се иска морал - аз гласувам за Мунча !!!

    19:21 10.10.2026

  • 3 Тоя па

    5 0 Отговор
    Абдал! Че кой ще го направи главен прокурор ако има морал?!
    Кого лъжеш ти бе...?!

    19:21 10.10.2026

  • 4 Овчар

    4 0 Отговор
    Аз очакван скоро наказателни дронове от хора отказали да вярват на власт , съд и система..!

    19:22 10.10.2026

  • 5 Гост

    3 0 Отговор
    Хахахахаха! Не вярвам да си толкова прос, чичееее. Просто трябва да кажеш това, което хората искат да чуят. Иначе това са приказки на човек, който трябва да каже нещо, каквото и да е. Просто вятър на устата, думи без смисъл. Но политиците са за това, да говорят тъпотии

    19:22 10.10.2026

  • 6 Не само главният прокурор

    5 0 Отговор
    трябва да има морал. Трябва да има смелост да ви подгони! Бастун!

    19:23 10.10.2026

  • 7 Луд

    1 0 Отговор
    Уно таквия нема.Дека се чуло и видяло кръчмар да не кръщава пиеньето.Морал,,КАКВО Е ТОВА ЖИВОТНО,,.

    19:42 10.10.2026

  • 8 Цвете

    1 0 Отговор
    ХУБАВИ СЛОВА ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА САГА НА ВСС, НО СЪЩЕСТВУВАЛИ ОЩЕ МОРАЛ НАИСТИНА СРЕД ТЯХ ? ИЗЛЕЗЕ СКОРО ЕДИН СПИСЪК С ИМОТНИТЕ ПРИДОБИВКИ НА ДОСТА МАГИСТРАТИ ,ТА МЕЖДУ ТЯХ ИМА И МИЛИОНЕРКИ.ВЕРНО ЛИ Е ГОСПОДИН ВЛАДИМИРОВ ?

    19:48 10.10.2026

  • 9 Цвете

    1 0 Отговор
    КОЙ НИ ТРЯБВА ЛИ? ЕДИН ИСТИНСКИ ДЖОВАНИ ФАЛКОНЕ.ИМА ЛИ ГО В БЪЛГАРИЯ? 🙉🙈🙊🤫🤔😉🇧🇬

    19:50 10.10.2026

  • 10 Цвете

    1 0 Отговор
    СБЪРКАХ ФАМИЛИЯТА, МОЛЯ ЗА ИЗВИНЕНИЕ Г- Н НИКОЛОВ. 🇧🇬

    19:51 10.10.2026

  • 11 Констатация

    0 0 Отговор
    Главният прокурор на Бг трябва да се избира пряко от народа, а не от корумпираните й мафиотско кланови държавни институции!!!

    19:52 10.10.2026

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