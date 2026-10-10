Владимир Николов: Главният прокурор трябва да има морал

Главният прокурор трябва да бъде човек с висок морал, безупречна професионална експертиза и разбиране за прокуратурата като институция на правото, а не да се отъждествява с нея. Това заяви прокурорът Владимир Николов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Николов е кандидат за член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. По думите му състезателността между кандидатите и наличието на повече от една кандидатура биха помогнали да бъде избран най-подходящият човек за ръководството на прокуратурата.

„Трябва обаче да има гаранции, че изборът ще осигури нормалното функциониране на институцията до назначаването на главен прокурор“, каза Николов.

Той посочи, че бъдещият ръководител трябва да умее да приема критика и да разграничава правомощията си от политическите процеси и медийния си образ. Според него процедурата за избор на членове на ВСС трябва да бъде прозрачна и да се основава на ясни професионални критерии.

Въпрос за датите на изборите

Изборът на прокурорската колегия на ВСС е насрочен за 24 октомври, а президентските избори са на 25 октомври. Николов предупреди, че съвпадението може да доведе до по-ниска избирателна активност при избора на представителите на прокурорите.

Кандидатът постави и въпрос защо настоящият състав на ВСС е насрочил първо избора на представители на прокурорите, вместо този на следователите. Той не посочи конкретна причина за тази последователност.

Предложения за управление на прокуратурата

В концепцията си Николов предлага засилване на професионалното самоуправление и създаване на ясен механизъм за защита на прокурорите от натиск както отвън, така и вътре в системата. Сред идеите му е общите събрания на прокурорите да имат решаваща роля при избора на административни ръководители.

Той настоява и за конкретен механизъм за отчетност и отговорност на представителите на професионалната общност във ВСС. Според Николов при оценката на кандидатите и при преценката за евентуален натиск върху магистрати трябва да се отчитат нарушенията на професионалния морал и интегритет, както и конкретните данни за оказван натиск върху колеги.

Владимир Николов е прокурор в Окръжната прокуратура в Плевен. Започнал е кариерата си като младши прокурор, след което е бил прокурор, заместник районен прокурор и административен ръководител на Районната и Окръжната прокуратура в Плевен. През 2026 г. е защитил дисертация на тема „Наказателноправна защита на изборния процес“ и е получил научна степен „доктор“ по наказателно право.

Източници: nova.bg, bta.bg