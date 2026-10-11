Община Сливен светна в зелено в чест на донорите

Сградата на Община Сливен беше осветена в зелено в знак на почит към донорите и техните семейства. По този начин местната администрация се присъедини към инициативата на Съвета на Европа по повод Европейския ден на донорството на органи, тъкани и клетки, пише БНТ.

Кампанията тази година преминава под мотото „Споделяме живот“. Посланието е насочено към признателност към хората, чието решение за донорство дава възможност за трансплантация, както и към техните близки.

В инициативата са включени и медицинските екипи, които извършват трансплантации и спасяват животи. Осветяването в зелено отправя послание за солидарност и съпричастност към донорите, семействата им и хората, които очакват трансплантация.