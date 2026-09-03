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Деница Сачева поиска намеса на Съвета на Европа заради Ива Михайлова

Деница Сачева поиска намеса на Съвета на Европа заради Ива Михайлова

3 Септември, 2026 14:18 334 4

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  • майкъл о'флахърти

Депутатът изпрати писмо до комисаря по правата на човека Майкъл О'Флахърти

Деница Сачева поиска намеса на Съвета на Европа заради Ива Михайлова - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българският депутат Деница Сачева се обърна към комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О'Флахърти с призив за намеса по хуманитарния случай на Ива Михайлова, съобщи БГНЕС.

Сачева, която е и член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, призовава комисаря да го разследва възможно най-скоро и да настоява властите в Северна Македония да преразгледат отказа си тя да получи необходимото медицинско лечение в чужбина.

Припомняме, че Михайлова получи сериозни увреждания на гръбначния стълб след тежък пътен инцидент. По данни на нейни близки и експерти необходимото лечение не може да бъде проведено в Република Северна Македония. Въпреки това две съдебни инстанции в страната не разрешават на 23-годишната жена да напусне страната, за да продължи лечението си в България.

Ето и пълния текст на писмото:

"Уважаеми господин комисар,

Пиша Ви, за да Ви информирам за хуманитарния случай на г-жа Ива Михайлова.

Ива Михайлова, на 23 години, притежава българско и македонско гражданство. Случаят ѝ продължава от около 10 месеца след тежък пътен инцидент в Северна Македония през октомври миналата година. При този инцидент тя е получила сериозни наранявания.

През юли 2026 г. медицински съвет в Скопие потвърди, че лечението ѝ е невъзможно на територията на Република Северна Македония и че е необходима медицинска интервенция в чужбина.

Специалисти както в България, така и в Северна Македония са определили, че това е необходима част от лечението на сериозното ѝ състояние и че тя трябва да бъде извършена, за да се предотврати по-нататъшно влошаване, включително потенциално необратими последици. Това включва експертиза на медицински консилиум от най-големия обществен здравен и университетски клиничен комплекс в Северна Македония „Майка Тереза“.

Михайлова посочва, че лекарите са препоръчали специализирана операция, която не се извършва в Северна Македония, но е достъпна в България, Турция и Израел.

Тя заяви, че катастрофата я е оставила тежко ранена. След инцидента тя е била откарана в болница в Кочани, където първоначалните рентгенови снимки не са установили сериозни наранявания. По нейно искане впоследствие е била транспортирана до Скопие, където ядрено-магнитният резонанс е показал, че е получила фрактура на прешлена L5 и пукнатина на L4.

Но тя е била възпрепятствана да напусне страната, за да получи подходящо медицинско лечение, докато продължава производството, свързано с инцидента.

През август 2026 г. Основният съд в Кочани отказа да върне паспорта ѝ въпреки спешната ситуация. Апелативният съд в Щип впоследствие отхвърли и жалбата ѝ на 20 август. На 31 август съдът в Кочани отново проведе заседание по случая. Следващото заседание на съда е насрочено за 28 септември.

Господин комисар,

Призовавам Ви да разследвате този хуманитарен случай възможно най-скоро и да настоявате властите на Северна Македония да преразгледат отказа си за необходимото медицинско лечение на г-жа Ива Михайлова в чужбина".


България
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