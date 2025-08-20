Новини
Правителството обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро

20 Август, 2025 07:48 681 22

Той ще бъде между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България

Правителството обсъжда нов заем в размер на 250 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството ще проведе днес редовното си заседание. Според обявения дневен ред кабинетът ще приеме „План за намаляване на административната тежест”. В него се предвижда да отпаднат документи, които в момента се изискват като задължителни за някои услуги.

Очаква се приемане и на решение за провеждане на процедура за избор на превозвачи за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт.

Във входа на обсъждането се очаква да се приеме и проект за Решение за предложение до Народното събрание, за ратифициране на Рамково споразумение за заем в размер на 250 млн. евро между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България.

Проектът е за период от 2021 - 2027 година и ще подпомогне финансирането на различни проекти.

Сключването на Рамковото споразумение е предвидено в бюджета за тази година.


България
  • 1 Ехааа!

    29 0 Отговор
    Още пари за крадене!

    Коментиран от #14

    07:49 20.08.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    31 0 Отговор
    Заеми, заеми, заеми - за да пращаме оръжие за Бандерайна...

    07:50 20.08.2025

  • 3 Криминален

    21 2 Отговор
    колектив обсъждал нови мизерии за България и гражданите ѝ и ново грабене за него !

    07:52 20.08.2025

  • 4 Време е

    12 2 Отговор
    за Алтернатива за България !

    07:52 20.08.2025

  • 5 Факт

    22 0 Отговор
    Нали има БДЖ. Защо държавата ще дава товари на частни фирми, а финансира от бюджета собственото си дружество.

    07:53 20.08.2025

  • 6 редник

    16 0 Отговор
    „План за намаляване на административната тежест” - съкращаване на администрацията?...

    07:57 20.08.2025

  • 7 Пич

    19 0 Отговор
    Нов заем !!! Какво означава - Държавата ще дере вашите кожи за да пълни бюджета !!! Смехотворен бюджет чиято единствена визия е да събира пари от народа с глобите на катаджиите !!! Смех...!!!

    07:57 20.08.2025

  • 8 Герберски крадец

    21 0 Отговор
    Идват избори. Трябват пари. От къде да се вземат

    08:00 20.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Точно за месеци два дена

    14 0 Отговор
    ИЗДУМКАХА ПОСЛЕДНИЯ ЗАЕМ ОТ 10 МЛРД ЛЕВА.....

    08:02 20.08.2025

  • 11 Ялова волЯ

    11 0 Отговор
    Има чекмеджета за пълнене ли ?

    08:04 20.08.2025

  • 12 на територията на ужаса е така ,заеми

    11 0 Отговор
    Некадърника дето се е загрижил за Украина, отново ще сключва заем.за пари. Няма пари иска още и още и още. Народа ще ги връща. Тука е така, територия на ужаса ! И всичко това поради ,тъпота,малоумие, простотия и алчност основана на корупция и беззаконие.

    08:10 20.08.2025

  • 13 Ян БибиЯН

    9 0 Отговор
    Добре е да се знае колко от тези пари ще отидат в търбуха на Шиши ? Някой води ли статистика. Или няма смисъл , просто защото всичко е негово ?

    08:10 20.08.2025

  • 14 Петер Брьогел

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ехааа!":

    Бат Бойче ще е доволен !

    08:12 20.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Eлементарно

    6 0 Отговор
    Некадърното правителство тегли заеми за си гледа кефа и да ни "управлява" успешно (т.е. да не протестираме ) , а после и децата ни ще ги изплащат ... Много мъдро решение нали ?!

    08:13 20.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 дядо поп

    4 0 Отговор
    И по бързичко , че трябват пушкала за укро фашагите!

    08:14 20.08.2025

  • 19 Име

    2 1 Отговор
    Дългова спирала! Приемането на еврото е огромна грешка! Президентът да вдига армията за военен преврат!

    08:18 20.08.2025

  • 20 Джери

    1 0 Отговор
    АЙДЕ ПАК ЗАЕМИ!!! НЯМА ЛИ ДА СЕ СПРЕТЕ НАЙ-НАКРАЯ?!?!

    08:20 20.08.2025

  • 21 700 000 държавни чиновници

    3 0 Отговор
    чакат заплатки!
    Нема кой да бачка!

    08:21 20.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

