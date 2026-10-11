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Обзор от седмицата: Дронове удариха два търговски кораба в българската зона
  Тема: Украйна

Обзор от седмицата: Дронове удариха два търговски кораба в българската зона

11 Октомври, 2026 12:47 1 371 6

  • дронове-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • кирилo буданов-
  • войната в украйна

Атаките са станали близо до северния бряг, а България все още не посочва извършител. Русия и Украйна отричат да са отговорни

Обзор от седмицата: Дронове удариха два търговски кораба в българската зона - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Дронове са ударили два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, близо до северното крайбрежие. Това е първият подобен случай от началото на войната в Украйна, при който бойните действия достигат българската морска икономическа зона.

България не е посочила кой стои зад нападенията, докато разследването не приключи. И Киев, и Москва отричат да са извършили ударите. Не е обявена окончателна версия за произхода на дроновете.

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Консултативният съвет за национална сигурност при президента е осъдил атаките. В заключенията си съветът приема, че „няма непосредствена опасност за националната ни сигурност“. Управляващите са информирали европейските партньори, но не са поискали консултации по договора с НАТО.

Позицията на властта предизвика критики от опозицията. Междувременно сигурността на корабоплаването, възможните последици за доставките и отражението върху цените се превърнаха в централни теми в публичните реакции след инцидентите.

Конфиденциална среща в София

На 8 октомври премиерът Румен Радев се е срещнал в София с Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент. Посещението е било организирано по молба на Буданов и е проведено при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност, съобщи Българската телеграфна агенция.

По време на разговора Буданов е представил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната. Според Радев срещата е била част от дипломатическите усилия за мирен изход, а нейната публичност е дошла след приключването ѝ.

Атаките по корабите и последвалата среща поставиха България в пряка близост до две от най-чувствителните линии на конфликта – сигурността на търговското корабоплаване и дипломатическите разговори за прекратяване на войната. Следващата стъпка по случая с корабите остава установяването на извършителя, което българските власти обвързват с приключването на разследването.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg


България
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  • 1 Офдфф

    2 2 Отговор
    Забранете да се минава на 1000 километра.

    12:49 11.10.2026

  • 2 Овчар

    13 1 Отговор
    Влизам чета стари новини и излизам като се почерпя пак ще мина .! Гладни кучета публикуват едно и също а истината ЛИПСВА..!

    12:50 11.10.2026

  • 3 Ами

    10 3 Отговор
    Ако беше Русия досега да са ги посочили, но явно не е, сещайте се!

    12:52 11.10.2026

  • 4 Европеец

    6 1 Отговор
    Сега с тия дронове и кораби бе..... Какво стана с овладяване на инфлация,горива и цени..... Това е важното и от това се интересува народа .... Дронове пак ще бият по кораби, пак тече нещо ще носи тия дронове до БГ плажовете И така докато зеления просяк милионер не му ври кратуната да се съгласи на мира.... Или пък докато либералния Путин не се вземе в ръце и не приключи с хунтата в kiев....

    12:52 11.10.2026

  • 5 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    4 1 Отговор
    Украинците са го направили
    С помощ от британците54

    12:54 11.10.2026

  • 6 военен неможач

    1 1 Отговор
    Нищо чудно дроновете да са били фифти-фифти - Р/У. Иначе защо тоя Кулеба ще се промъква инкогнито при премиера.

    13:01 11.10.2026

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