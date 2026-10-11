Обзор от седмицата: Дронове удариха два търговски кораба в българската зона

Дронове са ударили два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, близо до северното крайбрежие. Това е първият подобен случай от началото на войната в Украйна, при който бойните действия достигат българската морска икономическа зона.

България не е посочила кой стои зад нападенията, докато разследването не приключи. И Киев, и Москва отричат да са извършили ударите. Не е обявена окончателна версия за произхода на дроновете.

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Консултативният съвет за национална сигурност при президента е осъдил атаките. В заключенията си съветът приема, че „няма непосредствена опасност за националната ни сигурност“. Управляващите са информирали европейските партньори, но не са поискали консултации по договора с НАТО.

Позицията на властта предизвика критики от опозицията. Междувременно сигурността на корабоплаването, възможните последици за доставките и отражението върху цените се превърнаха в централни теми в публичните реакции след инцидентите.

Конфиденциална среща в София

На 8 октомври премиерът Румен Радев се е срещнал в София с Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент. Посещението е било организирано по молба на Буданов и е проведено при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност, съобщи Българската телеграфна агенция.

По време на разговора Буданов е представил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната. Според Радев срещата е била част от дипломатическите усилия за мирен изход, а нейната публичност е дошла след приключването ѝ.

Атаките по корабите и последвалата среща поставиха България в пряка близост до две от най-чувствителните линии на конфликта – сигурността на търговското корабоплаване и дипломатическите разговори за прекратяване на войната. Следващата стъпка по случая с корабите остава установяването на извършителя, което българските власти обвързват с приключването на разследването.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg