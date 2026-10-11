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Над 300 жени участваха в национална среща на ДПС в Кърджали

Над 300 жени участваха в национална среща на ДПС в Кърджали

11 Октомври, 2026 20:03 604 15

  • дпс-
  • кърджали-
  • женски клубове-
  • вяра и семейство-
  • делян пеевски

Форумът прие призив за създаване на Съвет на жените към председателя на партията Делян Пеевски

Над 300 жени участваха в национална среща на ДПС в Кърджали - 1
Снимка: ДПС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 300 жени от България и Турция участваха в национална среща на женските клубове на ДПС в Кърджали. Форумът се проведе под мотото „Вяра и семейство. Силата на жените“ и беше посветен на ролята на жените в политиката, споделянето на опит и регионалните инициативи.

Срещата започна с приветствие от председателя на ДПС Делян Пеевски. „Искам да бъдете все повече и все по-силно и ясно да се чува вашият глас, когато се решава бъдещето на страната ни“, заяви той.

Над 250 инициативи за 18 месеца

По време на форума беше отчетено, че за 18 месеца от началото на кампанията „Вяра и семейство“ са реализирани повече от 250 инициативи. В тях са се включили над 60 000 души в повече от 70 населени места в страната.

Участничките са обсъдили проведените на регионално ниво събития и са споделили опит от работата си в местните структури. На срещата са присъствали представители на парламента, Европейския парламент, местната власт и дипломатическия корпус.

Призив за Съвет на жените

Националната среща е отправила призив за създаване на Съвет на жените към председателя на ДПС. Участниците са посочили още, че грижата за семейството, децата и младите хора трябва да бъде в основата на законодателните инициативи на парламентарната група на партията.

Домакин на форума е бил кметът на Кърджали и зам.-председател на ДПС Ерол Мюмюн. Организацията е била поверена на зам.-председателя на ДПС Искра Михайлова и на народния представител Атидже Алиева-Вели.

Сред участниците са били зам.-председателите на ДПС Нида Ахмедов, Халил Летифов и Айтен Сабри, евродепутатите Елена Йончева и Танер Кабилов, народни представители, кметове на общини и областни ръководители на партията.

Източници: novini.bg


Кърджали / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    КОГАТО ЖЕНИ И МЪЖЕ ПОЧНАТ
    ДА СЕ МОЛЯТ ЗАЕДНО В ОСМАНСКИТЕ ДЖАМИИ
    .....
    МОЖЕМ ДА ОТЧЕТЕМ ЧЕ ИМА НАПРЕДЪК В ДПС :)

    Коментиран от #3, #8

    20:09 11.10.2026

  • 2 Робот

    7 0 Отговор
    Това е платено мероприятие нормално е да има хора щом има кинти .Ако бях наблизо и аз щях ха хапна да пийна и да викам за прасето..!

    20:10 11.10.2026

  • 3 Да де

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Съвсем скоро същите жени ще се отрекъл от Пеевски. Той ще е зад решетките.

    20:13 11.10.2026

  • 4 Не пресъствал

    7 0 Отговор
    С фереджета и шалвари ли бяха?

    20:19 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Развей прах, развей шалвари!

    4 0 Отговор
    А защо няма забулени ? В Германия мюсюлманките са многог по-вярващи , нашите тръгнаха през просото.

    20:22 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Видял

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ...у мюсюлманите дори на близък роднина...майка,сестра жена ,кога погребват мъж не се разрешава на жените да присъстват на погребението и процедурите около него...
    Видях го с очите си,кога погребвах мой приятел
    Бях допуснат ,само защото съм мъж,без значение,че съм православен християнин..
    Жени...НЯМАШЕ!

    20:27 11.10.2026

  • 9 етническите партии

    1 0 Отговор
    са извън закона

    20:28 11.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Софиянец

    1 0 Отговор
    Къде са ви фереджетата, бе?

    20:32 11.10.2026

  • 12 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Отврат

    20:33 11.10.2026

  • 13 Къде е Шопара?

    0 0 Отговор
    Този дебел боклук.

    20:38 11.10.2026

  • 14 Бай курбан

    1 0 Отговор
    Разрешиха ли да ходите на кафета и дискотеки и да сядате на една маса с непознат мъж

    20:41 11.10.2026

  • 15 Варна

    1 0 Отговор
    Поне една от тая цялата из.ет говори ли български ?

    20:46 11.10.2026

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