Над 300 жени участваха в национална среща на ДПС в Кърджали

Над 300 жени от България и Турция участваха в национална среща на женските клубове на ДПС в Кърджали. Форумът се проведе под мотото „Вяра и семейство. Силата на жените“ и беше посветен на ролята на жените в политиката, споделянето на опит и регионалните инициативи.

Срещата започна с приветствие от председателя на ДПС Делян Пеевски. „Искам да бъдете все повече и все по-силно и ясно да се чува вашият глас, когато се решава бъдещето на страната ни“, заяви той.

Над 250 инициативи за 18 месеца

По време на форума беше отчетено, че за 18 месеца от началото на кампанията „Вяра и семейство“ са реализирани повече от 250 инициативи. В тях са се включили над 60 000 души в повече от 70 населени места в страната.

Участничките са обсъдили проведените на регионално ниво събития и са споделили опит от работата си в местните структури. На срещата са присъствали представители на парламента, Европейския парламент, местната власт и дипломатическия корпус.

Призив за Съвет на жените

Националната среща е отправила призив за създаване на Съвет на жените към председателя на ДПС. Участниците са посочили още, че грижата за семейството, децата и младите хора трябва да бъде в основата на законодателните инициативи на парламентарната група на партията.

Домакин на форума е бил кметът на Кърджали и зам.-председател на ДПС Ерол Мюмюн. Организацията е била поверена на зам.-председателя на ДПС Искра Михайлова и на народния представител Атидже Алиева-Вели.

Сред участниците са били зам.-председателите на ДПС Нида Ахмедов, Халил Летифов и Айтен Сабри, евродепутатите Елена Йончева и Танер Кабилов, народни представители, кметове на общини и областни ръководители на партията.

Източници: novini.bg