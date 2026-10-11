Петкова: Промяна на бюджетни данни е опасен прецедент

Промяната на вече отчетени бюджетни данни е опасен прецедент и може да навреди на доверието в българските институции и на международния авторитет на страната. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър Теменужка Петкова в предаването „Метроном“ на Радио ФОКУС.

Изказването ѝ идва след като ГЕРБ-СДС е подала сигнал до Европейската комисия за предполагаеми манипулации при отчитането на разходи на Агенция „Пътна инфраструктура“. По думите на Петкова има съмнения, че дейности, отнасящи се за 2026 г., се прехвърлят към бюджетната 2025 г. чрез документи, които не са били надлежно утвърдени от управителния съвет на АПИ.

Спорът около одита на АПИ

„Целта е на база на тази информация, която ще намери място в одитния доклад на Сметната палата, този доклад да бъде предоставен на Евростат и да бъде искана ревизия на дефицита за 2025 година“, заяви Петкова.

Според информацията, с която разполага ГЕРБ-СДС, в проекта на одитния доклад са посочени 1017 сертификата, които не са утвърдени от управителния съвет на АПИ. Петкова твърди, че тези документи не са достатъчно основание съответните дейности да бъдат отчетени като разходи за минали периоди.

Тя отхвърли и твърденията за укрити фактури, като заяви, че одиторите не са установили издадени фактури от изпълнителите за обсъжданите дейности. „Сметната палата е установила, че няма издадени фактури и няма сертификати, които са утвърдени от управителния съвет на АПИ“, каза Петкова.

По думите ѝ ГЕРБ-СДС е подкрепила одити в АПИ, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт. Петкова обаче изрази резерви към формулировката на проверката на пътната агенция и заяви, че още при възлагането ѝ са били зададени очаквани констатации.

Тя посочи още, че на 9 септември министърът на регионалното развитие Иван Шишков е заявил пред парламентарната комисия по регионална политика, че разполага с одитния доклад на Сметната палата. Според Петкова впоследствие от Сметната палата са отговорили на запитванията на ГЕРБ-СДС, че към този момент не е връчен нито окончателен, нито проект на доклад.

Различията около дефицита

Петкова отхвърли твърденията, че предходното редовно правителство умишлено е прикривало разходи, за да изпълни критериите за присъединяване към еврозоната. Тя посочи, че оценката на Европейската комисия за бюджетния дефицит през 2025 г., след приспадане на допълнителните разходи за отбрана съгласно приложимата дерогация, е била 2,9% от брутния вътрешен продукт при референтна стойност от 3%.

Според Петкова действията на настоящото правителство са свързани с опит да се обоснове ревизия на дефицита, след като е бил предложен бюджет с прогнозен дефицит от 5,7% от БВП. Тя очаква окончателният доклад на Сметната палата да бъде внесен в Народното събрание до края на октомври.

Министерството на финансите отхвърля твърденията за манипулации с документи и сертификати в АПИ и заявява, че няма механизъм за промяна на данни и дати на вече издадени сертификати и фактури. От ведомството определят обвиненията като политически интриги и подчертават, че работата на Сметната палата не подлежи на вмешателство.

Петкова заяви, че сигналът до Европейската комисия съдържа информацията, с която партията разполага, и че при необходимост ще бъдат предоставени допълнителни данни. Тя призова европейските институции да проверят изложените обстоятелства в рамките на своите правомощия.

Източници: focus-news.net