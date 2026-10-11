Петкова: Промяна на бюджетни данни е опасен прецедент

Промяната на вече отчетени бюджетни данни е опасен прецедент и може да навреди на доверието в българските институции и на международния авторитет на страната. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър Теменужка Петкова в предаването „Метроном“ на Радио ФОКУС.
Изказването ѝ идва след като ГЕРБ-СДС е подала сигнал до Европейската комисия за предполагаеми манипулации при отчитането на разходи на Агенция „Пътна инфраструктура“. По думите на Петкова има съмнения, че дейности, отнасящи се за 2026 г., се прехвърлят към бюджетната 2025 г. чрез документи, които не са били надлежно утвърдени от управителния съвет на АПИ.„Целта е на база на тази информация, която ще намери място в одитния доклад на Сметната палата, този доклад да бъде предоставен на Евростат и да бъде искана ревизия на дефицита за 2025 година“, заяви Петкова.
Спорът около одита на АПИ
Според информацията, с която разполага ГЕРБ-СДС, в проекта на одитния доклад са посочени 1017 сертификата, които не са утвърдени от управителния съвет на АПИ. Петкова твърди, че тези документи не са достатъчно основание съответните дейности да бъдат отчетени като разходи за минали периоди.
Тя отхвърли и твърденията за укрити фактури, като заяви, че одиторите не са установили издадени фактури от изпълнителите за обсъжданите дейности. „Сметната палата е установила, че няма издадени фактури и няма сертификати, които са утвърдени от управителния съвет на АПИ“, каза Петкова.
По думите ѝ ГЕРБ-СДС е подкрепила одити в АПИ, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт. Петкова обаче изрази резерви към формулировката на проверката на пътната агенция и заяви, че още при възлагането ѝ са били зададени очаквани констатации.
Тя посочи още, че на 9 септември министърът на регионалното развитие Иван Шишков е заявил пред парламентарната комисия по регионална политика, че разполага с одитния доклад на Сметната палата. Според Петкова впоследствие от Сметната палата са отговорили на запитванията на ГЕРБ-СДС, че към този момент не е връчен нито окончателен, нито проект на доклад.
Различията около дефицита
Петкова отхвърли твърденията, че предходното редовно правителство умишлено е прикривало разходи, за да изпълни критериите за присъединяване към еврозоната. Тя посочи, че оценката на Европейската комисия за бюджетния дефицит през 2025 г., след приспадане на допълнителните разходи за отбрана съгласно приложимата дерогация, е била 2,9% от брутния вътрешен продукт при референтна стойност от 3%.
Според Петкова действията на настоящото правителство са свързани с опит да се обоснове ревизия на дефицита, след като е бил предложен бюджет с прогнозен дефицит от 5,7% от БВП. Тя очаква окончателният доклад на Сметната палата да бъде внесен в Народното събрание до края на октомври.
Министерството на финансите отхвърля твърденията за манипулации с документи и сертификати в АПИ и заявява, че няма механизъм за промяна на данни и дати на вече издадени сертификати и фактури. От ведомството определят обвиненията като политически интриги и подчертават, че работата на Сметната палата не подлежи на вмешателство.
Петкова заяви, че сигналът до Европейската комисия съдържа информацията, с която партията разполага, и че при необходимост ще бъдат предоставени допълнителни данни. Тя призова европейските институции да проверят изложените обстоятелства в рамките на своите правомощия.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Табуретке
Коментиран от #4
16:28 11.10.2026
2 Вие Отдавна !
Знаете Ли ?
Въобще ?
Как Се Прави Бюджет ?
16:28 11.10.2026
3 Много държавни клати крачоли
16:31 11.10.2026
4 Потресаващо!
До коментар #1 от "Табуретке":Няма срам герберската крадла. Окрадоха България начело с крадливата Тиква, а сега вместо да са в затвора те си правят гаргара с новото павителство.
Коментиран от #15
16:34 11.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гробар
16:35 11.10.2026
7 Ти да видиш
При мутρомафиотите от Герб цялата γтайка я провъзгласиха за елит а най-голямата γтайка я набутаха по министерствата!
16:36 11.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Артилерист
17:10 11.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Анонимен
17:12 11.10.2026
14 стринка темерутка шкембакова
а радеви не ги разследват за изчезнали милиарди
Коментиран от #16
17:12 11.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Промяна Х
До коментар #14 от "стринка темерутка шкембакова":А КОЙ ЩЕ РАЗСЛЕДВА РАДЕВ ЗА БАТАШ ХАХАХАХА 14 РАЗПРОСТРАНИТЕЛ НА ЛЪЖИ СИ А БОТАШ Е ФАКТ
Коментиран от #20, #21
17:15 11.10.2026
17 Абе тая табуретка няма ли да я
Нагло, та нагло праsе.
17:15 11.10.2026
18 Ееееееее
До коментар #15 от "Промяна Х":Човекът си казва мнението за герберските крадци начело с крадливата Тиква Борисов.
17:18 11.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Така е, но
До коментар #16 от "Промяна Х":Европа вдигна ръце от герберските крадци и затова сме на опашката и. И Борисов стои начело на тези крадци.
17:24 11.10.2026
22 ШЕФА
17:33 11.10.2026