Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Петкова: Промяна на бюджетни данни е опасен прецедент
  Тема: Икономика

Петкова: Промяна на бюджетни данни е опасен прецедент

11 Октомври, 2026 16:25 845 22

  • теменужка петкова-
  • агенция пътна инфраструктура-
  • бюджетен дефицит-
  • сметна палата-
  • еврозона

ГЕРБ-СДС е подала сигнал до Европейската комисия за предполагаеми манипулации при отчитането на разходи на АПИ. Министерството на финансите отхвърля твърденията

Петкова: Промяна на бюджетни данни е опасен прецедент - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Промяната на вече отчетени бюджетни данни е опасен прецедент и може да навреди на доверието в българските институции и на международния авторитет на страната. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър Теменужка Петкова в предаването „Метроном“ на Радио ФОКУС.

Изказването ѝ идва след като ГЕРБ-СДС е подала сигнал до Европейската комисия за предполагаеми манипулации при отчитането на разходи на Агенция „Пътна инфраструктура“. По думите на Петкова има съмнения, че дейности, отнасящи се за 2026 г., се прехвърлят към бюджетната 2025 г. чрез документи, които не са били надлежно утвърдени от управителния съвет на АПИ.

„Целта е на база на тази информация, която ще намери място в одитния доклад на Сметната палата, този доклад да бъде предоставен на Евростат и да бъде искана ревизия на дефицита за 2025 година“, заяви Петкова.

Спорът около одита на АПИ

Според информацията, с която разполага ГЕРБ-СДС, в проекта на одитния доклад са посочени 1017 сертификата, които не са утвърдени от управителния съвет на АПИ. Петкова твърди, че тези документи не са достатъчно основание съответните дейности да бъдат отчетени като разходи за минали периоди.

Тя отхвърли и твърденията за укрити фактури, като заяви, че одиторите не са установили издадени фактури от изпълнителите за обсъжданите дейности. „Сметната палата е установила, че няма издадени фактури и няма сертификати, които са утвърдени от управителния съвет на АПИ“, каза Петкова.

По думите ѝ ГЕРБ-СДС е подкрепила одити в АПИ, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт. Петкова обаче изрази резерви към формулировката на проверката на пътната агенция и заяви, че още при възлагането ѝ са били зададени очаквани констатации.

Тя посочи още, че на 9 септември министърът на регионалното развитие Иван Шишков е заявил пред парламентарната комисия по регионална политика, че разполага с одитния доклад на Сметната палата. Според Петкова впоследствие от Сметната палата са отговорили на запитванията на ГЕРБ-СДС, че към този момент не е връчен нито окончателен, нито проект на доклад.

Различията около дефицита

Петкова отхвърли твърденията, че предходното редовно правителство умишлено е прикривало разходи, за да изпълни критериите за присъединяване към еврозоната. Тя посочи, че оценката на Европейската комисия за бюджетния дефицит през 2025 г., след приспадане на допълнителните разходи за отбрана съгласно приложимата дерогация, е била 2,9% от брутния вътрешен продукт при референтна стойност от 3%.

Според Петкова действията на настоящото правителство са свързани с опит да се обоснове ревизия на дефицита, след като е бил предложен бюджет с прогнозен дефицит от 5,7% от БВП. Тя очаква окончателният доклад на Сметната палата да бъде внесен в Народното събрание до края на октомври.

Министерството на финансите отхвърля твърденията за манипулации с документи и сертификати в АПИ и заявява, че няма механизъм за промяна на данни и дати на вече издадени сертификати и фактури. От ведомството определят обвиненията като политически интриги и подчертават, че работата на Сметната палата не подлежи на вмешателство.

Петкова заяви, че сигналът до Европейската комисия съдържа информацията, с която партията разполага, и че при необходимост ще бъдат предоставени допълнителни данни. Тя призова европейските институции да проверят изложените обстоятелства в рамките на своите правомощия.

Източници: focus-news.net


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Табуретке

    18 3 Отговор
    Как е синчето, колко мегавата солари вече има?

    Коментиран от #4

    16:28 11.10.2026

  • 2 Вие Отдавна !

    18 2 Отговор
    Сте Под Всяка Критика !

    Знаете Ли ?

    Въобще ?

    Как Се Прави Бюджет ?

    16:28 11.10.2026

  • 3 Много държавни клати крачоли

    6 1 Отговор
    трябва да кльопат заплатки!

    16:31 11.10.2026

  • 4 Потресаващо!

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Табуретке":

    Няма срам герберската крадла. Окрадоха България начело с крадливата Тиква, а сега вместо да са в затвора те си правят гаргара с новото павителство.

    Коментиран от #15

    16:34 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гробар

    1 4 Отговор
    Вече няма абсолютно никакво значение какво се случва на територията. Българите никога не са искали собствена държава и не заслужават да имат.

    16:35 11.10.2026

  • 7 Ти да видиш

    15 1 Отговор
    Опасен прецедент е самата теменужка Петкова!
    При мутρомафиотите от Герб цялата γтайка я провъзгласиха за елит а най-голямата γтайка я набутаха по министерствата!

    16:36 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Артилерист

    9 2 Отговор
    Гербаджийската шайка крадоха и лъгаха като за последно, а после спасяваха държавата от фалит с теглене на "най-изгодните" заеми. Разбира се, че Теменужка (ма иначе е като фиданка и с бялото съвсем го подчертава), също като Дянков и Владито, никога няма да го признае. Само си викам Донев и хората му хубаво да се заровят в сметките и по-убедително да им извадят кирливите ризи. Но доста се съмнявам, защото Урсулите ще помогнат на мошениците да потулят следите си, за да компрометират сегашната власт. Те, Урсулите, искат правителствата на подчинените да не са чак толкова почтени, за да са послушни и по-лесно да се манипулират...

    17:10 11.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Анонимен

    3 5 Отговор
    ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ И РАДЕВ ОТПРЕД ЗАЕДНО РУШАТ ГРАБЯТ ЛЪЖАТ МАНИПУЛИРАТ ОТ 2020 Г ИСА БЕЗНАКАЗАНИ

    17:12 11.10.2026

  • 14 стринка темерутка шкембакова

    6 2 Отговор
    таз женица си плямпа барабар с тиквата вместо да са в следственото
    а радеви не ги разследват за изчезнали милиарди

    Коментиран от #16

    17:12 11.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Промяна Х

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "стринка темерутка шкембакова":

    А КОЙ ЩЕ РАЗСЛЕДВА РАДЕВ ЗА БАТАШ ХАХАХАХА 14 РАЗПРОСТРАНИТЕЛ НА ЛЪЖИ СИ А БОТАШ Е ФАКТ

    Коментиран от #20, #21

    17:15 11.10.2026

  • 17 Абе тая табуретка няма ли да я

    4 0 Отговор
    изтърбуши някой?
    Нагло, та нагло праsе.

    17:15 11.10.2026

  • 18 Ееееееее

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна Х":

    Човекът си казва мнението за герберските крадци начело с крадливата Тиква Борисов.

    17:18 11.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Така е, но

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна Х":

    Европа вдигна ръце от герберските крадци и затова сме на опашката и. И Борисов стои начело на тези крадци.

    17:24 11.10.2026

  • 22 ШЕФА

    1 1 Отговор
    Теменужке,престъ.нице жа.ка,промяната на ИНФЛАЦИОНИТЕ ДАННИ с които ни набутахте с нац.предател и най голям престъпник в новата история на България Тиквата в Еврозоната са не само опасен прецедент,а грандиозно престъпление срещу българският народ и ти и той трябва да висите на някоя лампа на жълтите павета,но сте Депутати.Нали всичко щеше да се смени по курса прест.пнице , а се смени едно към едно и ограбихте хората на 100 % ! ЗАТВОР

    17:33 11.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове