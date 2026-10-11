МВнР не е участвало в срещата на Буданов с Радев

Министерството на външните работи не е организирало посещението на Кирило Буданов в България и негов представител не е участвал в срещата на украинския представител с президента Румен Радев. Това заяви постоянният секретар на МВнР Ради Найденов.

Найденов уточни, че не разполага с информация за конкретната среща и не може да каже колко време Буданов е бил в страната. По думите му разговорът е проведен по друг канал, извън организацията на външното министерство.

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„Има разлика между дискретност и публичност и прозрачност“, заяви Ради Найденов.

Той обясни, че в международните отношения се използват различни канали за комуникация, включително преки контакти между политически ръководители. По думите му неформалните разговори могат да бъдат част от обмена на информация и мнения по важни въпроси.

България събира информация за ударите по кораби

В разговора Ради Найденов коментира и ударите по два кораба в Черно море. Той посочи, че обменът на информация се извършва по дипломатически канали и чрез директни контакти между политическите ръководители.

Като член на Европейския съюз и НАТО България обменя информация и със съюзниците си. Найденов заяви, че около инцидентите има различни хипотези, но фактите трябва да бъдат установени, преди да се правят категорични изводи.

По думите му съвременните военни действия и използването на дронове усложняват изясняването на обстоятелствата. България продължава да поддържа действащо посолство в Русия, а дипломатическите канали се използват и при подобни ситуации.

Разходите за вота зад граница ще са ясни след изборите

Ради Найденов заяви още, че организацията на изборите в чужбина се нуждае от модернизация. Целта е гласуването да бъде по-достъпно за българите зад граница, по-лесно за организиране и по-ефективно от финансова гледна точка.

Той посочи, че изборите извън страната изискват значителни човешки и финансови ресурси. Окончателна оценка на разходите ще може да бъде направена след приключването на вота, тъй като към момента не е ясно дали ще има един, или два тура на президентските избори.

Източници: dnes.bg