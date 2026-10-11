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МВнР не е участвало в срещата на Буданов с Радев
  Тема: Украйна

МВнР не е участвало в срещата на Буданов с Радев

11 Октомври, 2026 19:21 478 5

  • мвнр-
  • кирило буданов-
  • румен радев-
  • черно море-
  • избори в чужбина

Ради Найденов заяви, че визитата на украинския представител не е била организирана от външното министерство

МВнР не е участвало в срещата на Буданов с Радев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи не е организирало посещението на Кирило Буданов в България и негов представител не е участвал в срещата на украинския представител с президента Румен Радев. Това заяви постоянният секретар на МВнР Ради Найденов.

Найденов уточни, че не разполага с информация за конкретната среща и не може да каже колко време Буданов е бил в страната. По думите му разговорът е проведен по друг канал, извън организацията на външното министерство.

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„Има разлика между дискретност и публичност и прозрачност“, заяви Ради Найденов.

Той обясни, че в международните отношения се използват различни канали за комуникация, включително преки контакти между политически ръководители. По думите му неформалните разговори могат да бъдат част от обмена на информация и мнения по важни въпроси.

България събира информация за ударите по кораби

В разговора Ради Найденов коментира и ударите по два кораба в Черно море. Той посочи, че обменът на информация се извършва по дипломатически канали и чрез директни контакти между политическите ръководители.

Като член на Европейския съюз и НАТО България обменя информация и със съюзниците си. Найденов заяви, че около инцидентите има различни хипотези, но фактите трябва да бъдат установени, преди да се правят категорични изводи.

По думите му съвременните военни действия и използването на дронове усложняват изясняването на обстоятелствата. България продължава да поддържа действащо посолство в Русия, а дипломатическите канали се използват и при подобни ситуации.

Разходите за вота зад граница ще са ясни след изборите

Ради Найденов заяви още, че организацията на изборите в чужбина се нуждае от модернизация. Целта е гласуването да бъде по-достъпно за българите зад граница, по-лесно за организиране и по-ефективно от финансова гледна точка.

Той посочи, че изборите извън страната изискват значителни човешки и финансови ресурси. Окончателна оценка на разходите ще може да бъде направена след приключването на вота, тъй като към момента не е ясно дали ще има един, или два тура на президентските избори.

Източници: dnes.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 идвал е да проси

    1 1 Отговор
    те за друго не идват

    19:24 11.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    БИОЛОЖКАТА ОТ МВнР
    КВО РАЗБИРА ОТ ПЛЪХОВЕ ?
    ....
    ТЯ Е СПЕЦИАЛИСТ ПО ЧОВЕШКА ДНК :)

    Коментиран от #3

    19:29 11.10.2026

  • 3 Не, не

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    тя е уникален моден дизайнер.

    20:21 11.10.2026

  • 4 факуса

    0 0 Отговор
    ха ха и ако е участвало кво ще промени оназ неадекватница,освен пак да разпише нещо дет не е расзписвала,да вземат да и поднесат лист с оставката и него ще разпише

    20:22 11.10.2026

  • 5 Не разбирам

    0 0 Отговор
    Защо министерстватс трябва да пускат подобно информация и да дават обяснения. Към кого са отправени тези обяснения, вие топчета имате ли, какви мъже сте? Става направо противно да се гледа отстрани, как разни политици се въртят като страхливи лопати.

    20:49 11.10.2026

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