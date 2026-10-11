Ген. Стойков: Вървим към възстановяване на Студената война

Обстановката на Балканите и в Черно море се усложнява, а светът бавно върви към възстановяване на Студената война. Това заяви бившият началник на Генералния щаб на Българската армия и бивш началник на отбраната ген. Златан Стойков в предаването „На фокус“ по NOVA.
„В момента вървим бавно към възстановяване на Студената война. Трета световна война дано не допуснат“, каза Стойков. Коментарът му беше по повод ударите срещу търговски кораби в Черно море, реакциите в България и разрастването на войната.
Стойков призова да се изчакат доказателствата
По темата за използваните дронове генералът заяви, че трябва да се изчака заключението на компетентните органи. Според него все още няма веществени доказателства чии са дроновете и дали корабите са били поразени само с тях или и с други средства.
Той допълни, че България не трябва да влиза в ролята на обвинител. „Има си правораздавателни органи, има си Обединените нации, но ние трябва да си видим състоянието на нашата армия и какви задачи можем и какви не можем да изпълняваме“, посочи бившият началник на отбраната.
Критика към превъоръжаването на армията
Според Стойков състоянието на българската отбрана съответства на финансовите средства, с които тя разполага. Той заяви, че страната е загубила ценно време след 1989 г., когато е трябвало да бъдат уредени въпросите за трансформацията, модернизацията, превъоръжаването, числения състав и гарнизоните.
„Трябваше сега да имаме армия, която да съответства на международната обстановка“, каза Стойков.
Той изрази разочарование от плана за въоръжените сили, който според него е бил многократно преработван и променян. По думите му в резултат на това не е осигурено финансиране за превъоръжаване със съвременни средства.
Източници: nova.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:44 11.10.2026
2 Кина
19:44 11.10.2026
3 Гучо тубата
19:46 11.10.2026
4 Тъп та дрънка
Дано ЕС не направи същото, а продължи с русофобията си , за да се разпадне, че вече не се търпи..
Коментиран от #8, #14
19:46 11.10.2026
5 Ахъм
19:47 11.10.2026
6 кьм заглавието
Коментиран от #10
19:47 11.10.2026
7 ...???
Коментиран от #11
19:48 11.10.2026
8 Хм...
До коментар #4 от "Тъп та дрънка":Да се разпадне расия ли? Така е, натам отиват нещата.
19:48 11.10.2026
9 В гореща война сме
Утре нАТО може да поиска и войска или най-малкото да сме територията от която натовските войски в България да стрелят срещу Русия.
Какво очакват българските натовци? Очакват ли, че транспортни самолети на нАТО ще ги евакуират в САЩ?
Коментиран от #12
19:49 11.10.2026
10 Ние
До коментар #6 от "кьм заглавието":Сме от страната на цивилизацията.
19:49 11.10.2026
11 Пешо нафтата
До коментар #7 от "...???":Сега ситуацията е за ресурси,кой пръв докопа🤣🤣
19:50 11.10.2026
12 Ахъм
До коментар #9 от "В гореща война сме":Расия стреля срвщу нас, не ние. Искаш да стоим наведени и да им се радваме ли? Българи ли сте?
Коментиран от #16
19:54 11.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дано да е студена
20:04 11.10.2026
16 Цаца
До коментар #12 от "Ахъм":И какво българско отстреля Русия?
Защо не поискат данните от Ауакса, който следи всичко над Черно море?
Защото дроновете са украински. Затова и Буданов мина първо през София.
20:14 11.10.2026
17 Дън Бай
Важното е, че се е возил на служебна кола, носил дрехи без да дава пари и хапвал без да плаща. Те това са всички такива като него през годините след 89-та.
20:48 11.10.2026