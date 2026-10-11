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Ген. Стойков: Вървим към възстановяване на Студената война
  Тема: Украйна

Ген. Стойков: Вървим към възстановяване на Студената война

11 Октомври, 2026 19:42 669 17

  • златан стойков-
  • българска отбрана-
  • черно море-
  • студена война-
  • превъоръжаване

Бившият началник на отбраната призова да се изчакат доказателствата за ударите срещу корабите в Черно море

Ген. Стойков: Вървим към възстановяване на Студената война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обстановката на Балканите и в Черно море се усложнява, а светът бавно върви към възстановяване на Студената война. Това заяви бившият началник на Генералния щаб на Българската армия и бивш началник на отбраната ген. Златан Стойков в предаването „На фокус“ по NOVA.

„В момента вървим бавно към възстановяване на Студената война. Трета световна война дано не допуснат“, каза Стойков. Коментарът му беше по повод ударите срещу търговски кораби в Черно море, реакциите в България и разрастването на войната.

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Стойков призова да се изчакат доказателствата

По темата за използваните дронове генералът заяви, че трябва да се изчака заключението на компетентните органи. Според него все още няма веществени доказателства чии са дроновете и дали корабите са били поразени само с тях или и с други средства.

„Много лошо впечатление ми направи как веднага започнаха да обвиняват Русия, да обвиняват Украйна, че потъналият кораб е ударен с торпедо, а се оказа, че все още няма веществени доказателства чии са дроновете“, заяви ген. Стойков.

Той допълни, че България не трябва да влиза в ролята на обвинител. „Има си правораздавателни органи, има си Обединените нации, но ние трябва да си видим състоянието на нашата армия и какви задачи можем и какви не можем да изпълняваме“, посочи бившият началник на отбраната.

Критика към превъоръжаването на армията

Според Стойков състоянието на българската отбрана съответства на финансовите средства, с които тя разполага. Той заяви, че страната е загубила ценно време след 1989 г., когато е трябвало да бъдат уредени въпросите за трансформацията, модернизацията, превъоръжаването, числения състав и гарнизоните.

„Трябваше сега да имаме армия, която да съответства на международната обстановка“, каза Стойков.

Той изрази разочарование от плана за въоръжените сили, който според него е бил многократно преработван и променян. По думите му в резултат на това не е осигурено финансиране за превъоръжаване със съвременни средства.

Източници: nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Тя си е направо гореща.

    19:44 11.10.2026

  • 2 Кина

    5 1 Отговор
    Ако се направи проучване колко са генералите и военната администрация в България и кого и къде командват ще стане голям майтап..!

    19:44 11.10.2026

  • 3 Гучо тубата

    6 2 Отговор
    Тия за всяване на паника трябва ги бутат в затвора вече.

    19:46 11.10.2026

  • 4 Тъп та дрънка

    11 2 Отговор
    Ква студена война бе, сащ клекна и взе да си търгува с Русия.
    Дано ЕС не направи същото, а продължи с русофобията си , за да се разпадне, че вече не се търпи..

    Коментиран от #8, #14

    19:46 11.10.2026

  • 5 Ахъм

    3 8 Отговор
    Расия ще е извън цивилизацията, никой не ги иска. Да си стоят там, самодостатъчни.

    19:47 11.10.2026

  • 6 кьм заглавието

    8 2 Отговор
    То хубаво ама ние пак ли сме от страната на булката!?

    Коментиран от #10

    19:47 11.10.2026

  • 7 ...???

    4 2 Отговор
    Няма как да има студена война сега. Студената война беше между две идеологии, социалистическата и капиталистическата и така наречената желязна завеса. Сега ситуацията е съвсем друга, най-много да се предизвика ядрена война и апокалипсис за всички.

    Коментиран от #11

    19:48 11.10.2026

  • 8 Хм...

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Тъп та дрънка":

    Да се разпадне расия ли? Така е, натам отиват нещата.

    19:48 11.10.2026

  • 9 В гореща война сме

    7 1 Отговор
    За момента чрез медиите.

    Утре нАТО може да поиска и войска или най-малкото да сме територията от която натовските войски в България да стрелят срещу Русия.

    Какво очакват българските натовци? Очакват ли, че транспортни самолети на нАТО ще ги евакуират в САЩ?

    Коментиран от #12

    19:49 11.10.2026

  • 10 Ние

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "кьм заглавието":

    Сме от страната на цивилизацията.

    19:49 11.10.2026

  • 11 Пешо нафтата

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "...???":

    Сега ситуацията е за ресурси,кой пръв докопа🤣🤣

    19:50 11.10.2026

  • 12 Ахъм

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "В гореща война сме":

    Расия стреля срвщу нас, не ние. Искаш да стоим наведени и да им се радваме ли? Българи ли сте?

    Коментиран от #16

    19:54 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дано да е студена

    3 0 Отговор
    Ама надали. Ще ловят българските младежи както в Украйна и ще ги изпращат на сигурна смърт. А след това идва атома. За България стига само една ракета.

    20:04 11.10.2026

  • 16 Цаца

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ахъм":

    И какво българско отстреля Русия?
    Защо не поискат данните от Ауакса, който следи всичко над Черно море?
    Защото дроновете са украински. Затова и Буданов мина първо през София.

    20:14 11.10.2026

  • 17 Дън Бай

    0 0 Отговор
    И какво е направил Стойков да не е на това дередже армията - нищо!
    Важното е, че се е возил на служебна кола, носил дрехи без да дава пари и хапвал без да плаща. Те това са всички такива като него през годините след 89-та.

    20:48 11.10.2026

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