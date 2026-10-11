Ген. Стойков: Вървим към възстановяване на Студената война

Обстановката на Балканите и в Черно море се усложнява, а светът бавно върви към възстановяване на Студената война. Това заяви бившият началник на Генералния щаб на Българската армия и бивш началник на отбраната ген. Златан Стойков в предаването „На фокус“ по NOVA.

„В момента вървим бавно към възстановяване на Студената война. Трета световна война дано не допуснат“, каза Стойков. Коментарът му беше по повод ударите срещу търговски кораби в Черно море, реакциите в България и разрастването на войната.

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Стойков призова да се изчакат доказателствата

По темата за използваните дронове генералът заяви, че трябва да се изчака заключението на компетентните органи. Според него все още няма веществени доказателства чии са дроновете и дали корабите са били поразени само с тях или и с други средства.

„Много лошо впечатление ми направи как веднага започнаха да обвиняват Русия, да обвиняват Украйна, че потъналият кораб е ударен с торпедо, а се оказа, че все още няма веществени доказателства чии са дроновете“, заяви ген. Стойков.

Той допълни, че България не трябва да влиза в ролята на обвинител. „Има си правораздавателни органи, има си Обединените нации, но ние трябва да си видим състоянието на нашата армия и какви задачи можем и какви не можем да изпълняваме“, посочи бившият началник на отбраната.

Критика към превъоръжаването на армията

Според Стойков състоянието на българската отбрана съответства на финансовите средства, с които тя разполага. Той заяви, че страната е загубила ценно време след 1989 г., когато е трябвало да бъдат уредени въпросите за трансформацията, модернизацията, превъоръжаването, числения състав и гарнизоните.

„Трябваше сега да имаме армия, която да съответства на международната обстановка“, каза Стойков.

Той изрази разочарование от плана за въоръжените сили, който според него е бил многократно преработван и променян. По думите му в резултат на това не е осигурено финансиране за превъоръжаване със съвременни средства.

Източници: nova.bg