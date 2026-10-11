Петър Витанов: Има съмнения, че потъналият в Черно море кораб не е превозвал декларираната морска сол от Египет за Румъния

Има съмнения, че потъналият в Черно море кораб не е превозвал декларираната морска сол от Египет за Румъния. Това заяви председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ и на парламентарната комисия по външна политика Петър Витанов в предаването „Защо?“ по bTV.
„Маршрутът, който обикновено се изминава за пет дни, в случая е отнел 15. Най-вероятно е имало претоварване и вероятно става дума за друг тип товар, а не за сол“, каза Витанов.
Той подчерта, че няма потвърдена информация какво точно е имало на борда. „Никой не може да каже какво точно е имало на борда. Експлозията е била огромна“, заяви председателят на парламентарната комисия по външна политика.
Няма доказателства кой стои зад атаките
По думите на Витанов над 460 кораба са били атакувани в Черно море от началото на годината, като голяма част от нападенията са извършени през последните няколко месеца. Той заяви, че корабите са били атакувани както от украинска, така и от руска страна.
„Все още няма неоспорими доказателства кой стои зад атаките в Черно море. Логиката предполага, че става дума за руски удари, но когато говорим от името на държавата, не можем да си позволим да боравим с предположения“, каза Витанов.
Според него работната хипотеза остава, че най-вероятно става дума за руски атаки. България търси доказателства, сред които отломки от безпилотни летателни апарати или морски дронове, но такива все още не са открити.
Витанов посочи, че приблизително малко повече са корабите, ударени от украинска страна, но отказа да съобщи подробности от данните, представени на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му търговски кораби се използват и за преместване на войски и пренасяне на оръжия.
Разследването се извършва с партньорски служби
Според Витанов разследването се извършва по протокол на НАТО, като се използва съдействието на румънски, турски и други партньорски служби. Той заяви, че България не може да посочи Русия като извършител, преди да разполага с доказателства.
„Нямаме притеснения да заявим, че най-вероятно става дума за руски дрон. Но преди да имаме каквито и да било доказателства, не можем да го обявим като установен факт“, каза Витанов.
Той обясни, че при подобни инциденти не е задействан член 4 от договора за НАТО. По думите му Алиансът не насърчава използването му в такива случаи, тъй като прекомерното му прилагане може да обезцени механизма.
Спасени са моряците от втория кораб
Витанов заяви, че не разполага с информация дали България е отговорила на критиките за бързото прекратяване на издирвателните действия. Той обаче похвали българските екипи, които са спасили всички бедстващи моряци от втория кораб.
По думите му наблизо е имало и кораб с изцяло български екипаж, плаващ под български флаг, който не е пострадал.
Витанов призова България да укрепи фланга си, да работи за стабилността в Черно море и да търси инициативи за намаляване на напрежението. „България сама по себе си не може да направи нищо“, каза той, като подчерта, че политиките за сигурност в региона се съгласуват с партньорите в НАТО и Европейския съюз.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 От глупав
21:01 11.10.2026
3 Пич
Първо даже возеше пшеница за Украйна, представяте ли си?! Чак после като схванаха колко е нелепо, започна да вози сол!
А всъщност - возеше нещо което го изчезна от картата по бързо от Дейвид Копърфийлд!!?
21:01 11.10.2026
4 декларираната морска сол
сякаш черноморието няма солници
21:02 11.10.2026
5 Бялджип
21:04 11.10.2026
6 Някой
Коментиран от #34
21:04 11.10.2026
7 Превозвал е руски Наташки от Египет
Върти, сучи, всичко ще измислят , прогресивните!
21:05 11.10.2026
8 Боруна Лом
21:06 11.10.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #35
21:06 11.10.2026
10 Зевзек
Коментиран от #25
21:07 11.10.2026
11 Мдаа...
Така че тия лафове за сол дето разцепва кораб на две да ги пробутват по на запад от нас.
Коментиран от #20, #31
21:07 11.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хаха
21:10 11.10.2026
14 стоян георгиев
До коментар #12 от "Боже, помогни му!":Знам че искаш пак сглобката ама няма да стане
21:11 11.10.2026
15 Къде витаеш бе, Витанов?
Боже, прости му! То не е виновно, че е гламаво!
21:11 11.10.2026
16 Така си и мислехме..
21:11 11.10.2026
17 САНДОКАН
21:13 11.10.2026
18 Хм...
Не бих препоръчал на български екипажи да возят каквото и да било до и от 4о4. Това си е мое мнение, не го натрапвам на никого, но аз лично не бих се пробвал дори и за повечко пари.
21:13 11.10.2026
19 МДАМ
21:14 11.10.2026
20 Смехурко
До коментар #11 от "Мдаа...":Коя сол бе Муне? Има и гърмящи соли.
Коментиран от #32, #36
21:15 11.10.2026
21 Йода
21:15 11.10.2026
22 Сглобка или разглобка все тая,
Коментиран от #23
21:17 11.10.2026
23 стоян георгиев
До коментар #22 от "Сглобка или разглобка все тая,":Отивай в Брюксел да те управлява Урсула.Тук не е Брюксел.
21:19 11.10.2026
24 Хаха
Много по-вероятно е още утре извънземни да кацнат в центъра на Киив или истински /не амационен/ мормот да завива шоколад...
21:23 11.10.2026
25 Моряка
До коментар #10 от "Зевзек":И аз,като военен моряк мисля така.Вторична детонация на морската сол.И огромен взрив.Каква качествена сол,а?
21:24 11.10.2026
26 Така е "тук не е Брюксел"
21:25 11.10.2026
27 665
21:26 11.10.2026
28 Име
21:27 11.10.2026
29 Кирил
21:27 11.10.2026
30 България
21:32 11.10.2026
31 Моряка
До коментар #11 от "Мдаа...":То и аз като бях в шести клас,солта си беше сол,не гърмеше,ама сега е 21век,солта гърми.Зеленото ще потвърди.Повервай му.
21:33 11.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Леле, леле
21:39 11.10.2026
34 А ти какво мислиш
До коментар #6 от "Някой":Че морската сол във България от къде е... само от Египет от десетилетия . Но този път са объркали товара сигурно .. нали и те навремето са получавали от ссср оръжия...
21:41 11.10.2026
35 Моряка
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Защо не?Многократно съм минавал през Суецкия канал.От двете страни на канала- пясък,колкото си искаш.Може пък да са го научили за гърми?Специално за Украйна.
21:45 11.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хорхе
22:02 11.10.2026
38 Мъжка сексссретарка потна
22:14 11.10.2026