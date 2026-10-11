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Петър Витанов: Има съмнения, че потъналият в Черно море кораб не е превозвал декларираната морска сол от Египет за Румъния
  Тема: Украйна

Петър Витанов: Има съмнения, че потъналият в Черно море кораб не е превозвал декларираната морска сол от Египет за Румъния

11 Октомври, 2026 20:58 1 255 38

  • петър витанов-
  • черно море-
  • атакувани кораби-
  • нато-
  • морска сигурност

Председателят на парламентарната комисия по външна политика каза, че няма неоспорими доказателства кой стои зад атаките в Черно море. По думите му над 460 кораба са били атакувани от началото на годината

Петър Витанов: Има съмнения, че потъналият в Черно море кораб не е превозвал декларираната морска сол от Египет за Румъния - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има съмнения, че потъналият в Черно море кораб не е превозвал декларираната морска сол от Египет за Румъния. Това заяви председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ и на парламентарната комисия по външна политика Петър Витанов в предаването „Защо?“ по bTV.

„Маршрутът, който обикновено се изминава за пет дни, в случая е отнел 15. Най-вероятно е имало претоварване и вероятно става дума за друг тип товар, а не за сол“, каза Витанов.

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Той подчерта, че няма потвърдена информация какво точно е имало на борда. „Никой не може да каже какво точно е имало на борда. Експлозията е била огромна“, заяви председателят на парламентарната комисия по външна политика.

Няма доказателства кой стои зад атаките

По думите на Витанов над 460 кораба са били атакувани в Черно море от началото на годината, като голяма част от нападенията са извършени през последните няколко месеца. Той заяви, че корабите са били атакувани както от украинска, така и от руска страна.

„Все още няма неоспорими доказателства кой стои зад атаките в Черно море. Логиката предполага, че става дума за руски удари, но когато говорим от името на държавата, не можем да си позволим да боравим с предположения“, каза Витанов.

Според него работната хипотеза остава, че най-вероятно става дума за руски атаки. България търси доказателства, сред които отломки от безпилотни летателни апарати или морски дронове, но такива все още не са открити.

Витанов посочи, че приблизително малко повече са корабите, ударени от украинска страна, но отказа да съобщи подробности от данните, представени на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му търговски кораби се използват и за преместване на войски и пренасяне на оръжия.

Разследването се извършва с партньорски служби

Според Витанов разследването се извършва по протокол на НАТО, като се използва съдействието на румънски, турски и други партньорски служби. Той заяви, че България не може да посочи Русия като извършител, преди да разполага с доказателства.

„Нямаме притеснения да заявим, че най-вероятно става дума за руски дрон. Но преди да имаме каквито и да било доказателства, не можем да го обявим като установен факт“, каза Витанов.

Той обясни, че при подобни инциденти не е задействан член 4 от договора за НАТО. По думите му Алиансът не насърчава използването му в такива случаи, тъй като прекомерното му прилагане може да обезцени механизма.

Спасени са моряците от втория кораб

Витанов заяви, че не разполага с информация дали България е отговорила на критиките за бързото прекратяване на издирвателните действия. Той обаче похвали българските екипи, които са спасили всички бедстващи моряци от втория кораб.

По думите му наблизо е имало и кораб с изцяло български екипаж, плаващ под български флаг, който не е пострадал.

Витанов призова България да укрепи фланга си, да работи за стабилността в Черно море и да търси инициативи за намаляване на напрежението. „България сама по себе си не може да направи нищо“, каза той, като подчерта, че политиките за сигурност в региона се съгласуват с партньорите в НАТО и Европейския съюз.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 От глупав

    14 6 Отговор
    по-глупав!

    21:01 11.10.2026

  • 3 Пич

    42 5 Отговор
    Няма никакви съмнения бе, момче!!!
    Първо даже возеше пшеница за Украйна, представяте ли си?! Чак после като схванаха колко е нелепо, започна да вози сол!
    А всъщност - возеше нещо което го изчезна от картата по бързо от Дейвид Копърфийлд!!?

    21:01 11.10.2026

  • 4 декларираната морска сол

    33 4 Отговор
    смешки на търкалета
    сякаш черноморието няма солници

    21:02 11.10.2026

  • 5 Бялджип

    28 4 Отговор
    Доста неясни неща има около внезапното и светкавично потъване на кораба. затова мисля, че думите на Витанов са премерени и точни.

    21:04 11.10.2026

  • 6 Някой

    24 5 Отговор
    Морска сол чак от друг континент. Сигурно, за да се разтвори удобно като не я намерят в кораба.

    Коментиран от #34

    21:04 11.10.2026

  • 7 Превозвал е руски Наташки от Египет

    13 7 Отговор
    за Варна!
    Върти, сучи, всичко ще измислят , прогресивните!

    21:05 11.10.2026

  • 8 Боруна Лом

    15 2 Отговор
    И КИРИЛО КАКВО ИСКА? ЩЕ СИ ПРИЗНАЕТЕ

    21:06 11.10.2026

  • 9 Последния Софиянец

    30 2 Отговор
    Превозвал пясък за Египет.

    Коментиран от #35

    21:06 11.10.2026

  • 10 Зевзек

    26 1 Отговор
    Корабът потъна от вторичната детонация на солта

    Коментиран от #25

    21:07 11.10.2026

  • 11 Мдаа...

    27 3 Отговор
    Още от шести клас знам, че при солта няма вторични детонации, дори да я удариш с дрон.
    Така че тия лафове за сол дето разцепва кораб на две да ги пробутват по на запад от нас.

    Коментиран от #20, #31

    21:07 11.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хаха

    13 4 Отговор
    Тоя терлик срича като първолак

    21:10 11.10.2026

  • 14 стоян георгиев

    10 5 Отговор

    До коментар #12 от "Боже, помогни му!":

    Знам че искаш пак сглобката ама няма да стане

    21:11 11.10.2026

  • 15 Къде витаеш бе, Витанов?

    12 8 Отговор
    Чак сега ли изтрезня?
    Боже, прости му! То не е виновно, че е гламаво!

    21:11 11.10.2026

  • 16 Така си и мислехме..

    20 5 Отговор
    Товарът ще да е бил "чувствителен". Сигурно затова са "карали" кораба бавно, за да не го клатят много..

    21:11 11.10.2026

  • 17 САНДОКАН

    23 1 Отговор
    България сама по себе си не може да направи нищо. 40 год. демокрация , 40год. РАЗРУХА ТОТАЛНА

    21:13 11.10.2026

  • 18 Хм...

    21 0 Отговор
    "По думите му наблизо е имало и кораб с изцяло български екипаж, плаващ под български флаг, който не е пострадал."

    Не бих препоръчал на български екипажи да возят каквото и да било до и от 4о4. Това си е мое мнение, не го натрапвам на никого, но аз лично не бих се пробвал дори и за повечко пари.

    21:13 11.10.2026

  • 19 МДАМ

    5 22 Отговор
    Едни и същи оправдания от тези плужеци. И от космоса е ясно, че атаката е от руска страна. Но тези ще се снишават по бай Тошовски до последно.

    21:14 11.10.2026

  • 20 Смехурко

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа...":

    Коя сол бе Муне? Има и гърмящи соли.

    Коментиран от #32, #36

    21:15 11.10.2026

  • 21 Йода

    6 2 Отговор
    Но няма съмнение че сте некадърни.

    21:15 11.10.2026

  • 22 Сглобка или разглобка все тая,

    4 9 Отговор
    ама витаните са много зле. Унизително е да ни управляват такива!

    Коментиран от #23

    21:17 11.10.2026

  • 23 стоян георгиев

    10 7 Отговор

    До коментар #22 от "Сглобка или разглобка все тая,":

    Отивай в Брюксел да те управлява Урсула.Тук не е Брюксел.

    21:19 11.10.2026

  • 24 Хаха

    12 3 Отговор
    Да бе - единият кораб возил "пшеница", а другия "сол"..... за Украйна.... и представете си - от Египет!
    Много по-вероятно е още утре извънземни да кацнат в центъра на Киив или истински /не амационен/ мормот да завива шоколад...

    21:23 11.10.2026

  • 25 Моряка

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "Зевзек":

    И аз,като военен моряк мисля така.Вторична детонация на морската сол.И огромен взрив.Каква качествена сол,а?

    21:24 11.10.2026

  • 26 Така е "тук не е Брюксел"

    5 4 Отговор
    Но да овластявате витанки изобщо не е ok. Всичко си има граници, опростачихте държавата!

    21:25 11.10.2026

  • 27 665

    5 4 Отговор
    Много от солите в химията са и мощни експлозиви . Разните те му нитрати са масово ползвани за ракетно гориво.Така че технически погледнато - да, солта гърми силно .

    21:26 11.10.2026

  • 28 Име

    2 1 Отговор
    Приятни сънища!

    21:27 11.10.2026

  • 29 Кирил

    4 11 Отговор
    Витанов - типичен, руски боклук

    21:27 11.10.2026

  • 30 България

    4 9 Отговор
    Наглостта с която властта се опитва последователно да отклонява вниманието на обществото от агресора причинил атаката срещу българската икономическа област на черно море е потресаваща. Вие не заслужавате да бъдете във властта. България не трябва да има такива безродници и мекотели страхливи за политици!

    21:32 11.10.2026

  • 31 Моряка

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа...":

    То и аз като бях в шести клас,солта си беше сол,не гърмеше,ама сега е 21век,солта гърми.Зеленото ще потвърди.Повервай му.

    21:33 11.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Леле, леле

    7 0 Отговор
    Огромна експлозия, потънал за 3 минути. Няма никакви останки. Ега ти солта. А претоварачите какво казват?

    21:39 11.10.2026

  • 34 А ти какво мислиш

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Че морската сол във България от къде е... само от Египет от десетилетия . Но този път са объркали товара сигурно .. нали и те навремето са получавали от ссср оръжия...

    21:41 11.10.2026

  • 35 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Защо не?Многократно съм минавал през Суецкия канал.От двете страни на канала- пясък,колкото си искаш.Може пък да са го научили за гърми?Специално за Украйна.

    21:45 11.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хорхе

    1 0 Отговор
    Пясък от Сахара за плажа на Днепър е превозвал потъналия кораб.

    22:02 11.10.2026

  • 38 Мъжка сексссретарка потна

    1 0 Отговор
    Горкото, препоти се 100 пъти. Мъцна нещо за русия

    22:14 11.10.2026

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