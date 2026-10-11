Петър Витанов: Има съмнения, че потъналият в Черно море кораб не е превозвал декларираната морска сол от Египет за Румъния

Има съмнения, че потъналият в Черно море кораб не е превозвал декларираната морска сол от Египет за Румъния. Това заяви председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ и на парламентарната комисия по външна политика Петър Витанов в предаването „Защо?“ по bTV.

„Маршрутът, който обикновено се изминава за пет дни, в случая е отнел 15. Най-вероятно е имало претоварване и вероятно става дума за друг тип товар, а не за сол“, каза Витанов.

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Той подчерта, че няма потвърдена информация какво точно е имало на борда. „Никой не може да каже какво точно е имало на борда. Експлозията е била огромна“, заяви председателят на парламентарната комисия по външна политика.

Няма доказателства кой стои зад атаките

По думите на Витанов над 460 кораба са били атакувани в Черно море от началото на годината, като голяма част от нападенията са извършени през последните няколко месеца. Той заяви, че корабите са били атакувани както от украинска, така и от руска страна.

„Все още няма неоспорими доказателства кой стои зад атаките в Черно море. Логиката предполага, че става дума за руски удари, но когато говорим от името на държавата, не можем да си позволим да боравим с предположения“, каза Витанов.

Според него работната хипотеза остава, че най-вероятно става дума за руски атаки. България търси доказателства, сред които отломки от безпилотни летателни апарати или морски дронове, но такива все още не са открити.

Витанов посочи, че приблизително малко повече са корабите, ударени от украинска страна, но отказа да съобщи подробности от данните, представени на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му търговски кораби се използват и за преместване на войски и пренасяне на оръжия.

Разследването се извършва с партньорски служби

Според Витанов разследването се извършва по протокол на НАТО, като се използва съдействието на румънски, турски и други партньорски служби. Той заяви, че България не може да посочи Русия като извършител, преди да разполага с доказателства.

„Нямаме притеснения да заявим, че най-вероятно става дума за руски дрон. Но преди да имаме каквито и да било доказателства, не можем да го обявим като установен факт“, каза Витанов.

Той обясни, че при подобни инциденти не е задействан член 4 от договора за НАТО. По думите му Алиансът не насърчава използването му в такива случаи, тъй като прекомерното му прилагане може да обезцени механизма.

Спасени са моряците от втория кораб

Витанов заяви, че не разполага с информация дали България е отговорила на критиките за бързото прекратяване на издирвателните действия. Той обаче похвали българските екипи, които са спасили всички бедстващи моряци от втория кораб.

По думите му наблизо е имало и кораб с изцяло български екипаж, плаващ под български флаг, който не е пострадал.

Витанов призова България да укрепи фланга си, да работи за стабилността в Черно море и да търси инициативи за намаляване на напрежението. „България сама по себе си не може да направи нищо“, каза той, като подчерта, че политиките за сигурност в региона се съгласуват с партньорите в НАТО и Европейския съюз.

Източници: btvnovinite.bg