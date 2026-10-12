„Лукойл“: В България няма да има криза с дизела

В България няма да има криза с дизела, а производството на „Лукойл Нефтохим Бургас“ надвишава вътрешното потребление. Това заяви пред БНТ особеният търговски управител на компаниите на „Лукойл“ в България Евгений Симеонов.

По думите му в страната се потребяват между 5000 и 6000 тона дизел дневно, или между 180 000 и 190 000 тона месечно. В същото време рафинерията в Бургас произвежда между 240 000 и 260 000 тона дизел месечно.

„Имаме предостатъчно дизел в България и българският потребител трябва да бъде спокоен“, заяви Евгений Симеонов.

В момента преработката в рафинерията е около 88–90% от капацитета. Ако достигне 100%, производството може да се увеличи до около 280 000 тона дизел месечно, посочи Симеонов.

Особеният търговски управител заяви, че забраната за износ на дизел и авиационно гориво не решава проблема с наличностите, а може да доведе до ограничаване на производството.

Причината е, че рафинерията няма неограничен брой резервоари и складова вместимост. При запълване на складовете свръхпроизводството трябва да бъде изнесено, за да продължи работата на предприятието с висок капацитет. В противен случай ще се наложи намаляване на преработката.

Симеонов обясни, че от един барел нефт се произвеждат различни продукти, сред които дизел, бензин, авиационно гориво, котелно гориво, LPG, нискооктанов бензин и керосин. Затова ограничаването на износа на отделни продукти може да засегне общото производство.

„Няма нито един положителен ефект от забраната за износ. Единственият ефект е негативен – както за рафинерията, така и за българския потребител“, каза той.

Според Симеонов реализацията на излишните количества извън страната носи приходи за „Лукойл“, но и данъчни постъпления за държавния бюджет. На 8 октомври вицепремиерът Александър Пулев също заяви, че отмяната на забраната за износ на дизел няма да доведе до дефицит на българския пазар.

Симеонов посочи, че България поддържа изискването за 90-дневни запаси от горива. По думите му Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ спазва това изискване и няма основание за притеснения относно наличностите.

Той коментира и въпроса с дерогацията за използване на руски нефт. Според него безсрочна дерогация имат Унгария и Словакия, които нямат излаз на море и получават нефт по петролопровода „Дружба“. За България се водят разговори с Великобритания и САЩ, като по процеса работят Министерството на енергетиката и Министерството на икономиката.

До българските компании на „Лукойл“ не е достигнала официална документация за евентуална сделка за продажбата на групата, заяви Симеонов. Той уточни, че засега се обсъждат само намерения, публикувани в медиите.

На въпрос дали рафинерията в Бургас може да бъде извадена от подобна сделка, Симеонов отговори, че това зависи от собствениците на компанията. „Хипотетично всичко е възможно. Въпрос на договорки“, каза той.