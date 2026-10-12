„Лукойл“: В България няма да има криза с дизела

В България няма да има криза с дизела, а производството на „Лукойл Нефтохим Бургас“ надвишава вътрешното потребление. Това заяви пред БНТ особеният търговски управител на компаниите на „Лукойл“ в България Евгений Симеонов.
По думите му в страната се потребяват между 5000 и 6000 тона дизел дневно, или между 180 000 и 190 000 тона месечно. В същото време рафинерията в Бургас произвежда между 240 000 и 260 000 тона дизел месечно.„Имаме предостатъчно дизел в България и българският потребител трябва да бъде спокоен“, заяви Евгений Симеонов.
В момента преработката в рафинерията е около 88–90% от капацитета. Ако достигне 100%, производството може да се увеличи до около 280 000 тона дизел месечно, посочи Симеонов.
Особеният търговски управител заяви, че забраната за износ на дизел и авиационно гориво не решава проблема с наличностите, а може да доведе до ограничаване на производството.
Причината е, че рафинерията няма неограничен брой резервоари и складова вместимост. При запълване на складовете свръхпроизводството трябва да бъде изнесено, за да продължи работата на предприятието с висок капацитет. В противен случай ще се наложи намаляване на преработката.
Симеонов обясни, че от един барел нефт се произвеждат различни продукти, сред които дизел, бензин, авиационно гориво, котелно гориво, LPG, нискооктанов бензин и керосин. Затова ограничаването на износа на отделни продукти може да засегне общото производство.
„Няма нито един положителен ефект от забраната за износ. Единственият ефект е негативен – както за рафинерията, така и за българския потребител“, каза той.
Според Симеонов реализацията на излишните количества извън страната носи приходи за „Лукойл“, но и данъчни постъпления за държавния бюджет. На 8 октомври вицепремиерът Александър Пулев също заяви, че отмяната на забраната за износ на дизел няма да доведе до дефицит на българския пазар.
Симеонов посочи, че България поддържа изискването за 90-дневни запаси от горива. По думите му Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ спазва това изискване и няма основание за притеснения относно наличностите.
Той коментира и въпроса с дерогацията за използване на руски нефт. Според него безсрочна дерогация имат Унгария и Словакия, които нямат излаз на море и получават нефт по петролопровода „Дружба“. За България се водят разговори с Великобритания и САЩ, като по процеса работят Министерството на енергетиката и Министерството на икономиката.
До българските компании на „Лукойл“ не е достигнала официална документация за евентуална сделка за продажбата на групата, заяви Симеонов. Той уточни, че засега се обсъждат само намерения, публикувани в медиите.
На въпрос дали рафинерията в Бургас може да бъде извадена от подобна сделка, Симеонов отговори, че това зависи от собствениците на компанията. „Хипотетично всичко е възможно. Въпрос на договорки“, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обикновенно става обратното на
Разрешението да се изнася дизел от правителството на Радев става с ясната мисъл че това ще повиши цените
10:21 12.10.2026
2 Криза с дизела няма да има
10:22 12.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 нефтохимик
Коментиран от #6
11:23 12.10.2026
5 Боташ
11:32 12.10.2026
6 Опа
До коментар #4 от "нефтохимик":При Борисов дизела струваше 80 цента или 1.60 лева. При Радев колко е?
Коментиран от #7
11:33 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.