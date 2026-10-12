Димитър Стоянов: Няма нови военни операции край атакуваните кораби

Към момента не се предвиждат нови операции на Военноморските сили или на Военновъздушните сили в района на атаката срещу двата търговски кораба в Черно море. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти, цитиран от Нова ТВ.

По думите му следващите действия трябва да бъдат координирани от Министерството на транспорта. Очаква се ведомството да установи контакт с организации, които могат да предоставят воден дрон за обследване на потъналия кораб.

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Атаката беше извършена с дронове в изключителната икономическа зона на България. Единият от търговските кораби потъна, а другият остана над водата. При първоначалния инцидент плавателните съдове са се намирали на около 70 морски мили от българския бряг, източно от нос Свети Атанас и Бяла.

Стоянов съобщи, че България ще отправи ново искане към НАТО за усилване на наблюдението на въздушното пространство с радиолокационни средства. Първото запитване е било направено след падането на дрон край Кардам, но до момента отговор не е получен.

„От страна на НАТО сме отправили единствено запитване още при падането на дрона край Кардам. Поискахме усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство с радиолокационни средства, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна, затова ще отправим ново искане“, каза Димитър Стоянов.

Министърът уточни, че Министерството на отбраната не е влизало в контакт с Румъния и Турция по въпроса за сигурността на корабоплаването. Според него ведомството отговаря за териториалното море, докато икономическата зона е международни води.

„Ние отговаряме за териториалното море. В икономическата зона това са международни води“, заяви Стоянов.

Към момента не са предоставени и сателитни снимки, които биха могли да помогнат при обследването на района. Произходът на дроновете, използвани при атаката срещу двата кораба, също не е официално установен.