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Димитър Стоянов: Няма нови военни операции край атакуваните кораби
  Тема: Украйна

Димитър Стоянов: Няма нови военни операции край атакуваните кораби

12 Октомври, 2026 10:53 396 12

  • черно море-
  • атакувани кораби-
  • дронове-
  • дмитър стоянов-
  • нато

Министърът на отбраната Димитър Стоянов очаква Министерството на транспорта да организира обследване на потъналия кораб с воден дрон

Димитър Стоянов: Няма нови военни операции край атакуваните кораби - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Към момента не се предвиждат нови операции на Военноморските сили или на Военновъздушните сили в района на атаката срещу двата търговски кораба в Черно море. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти, цитиран от Нова ТВ.

По думите му следващите действия трябва да бъдат координирани от Министерството на транспорта. Очаква се ведомството да установи контакт с организации, които могат да предоставят воден дрон за обследване на потъналия кораб.

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Атаката беше извършена с дронове в изключителната икономическа зона на България. Единият от търговските кораби потъна, а другият остана над водата. При първоначалния инцидент плавателните съдове са се намирали на около 70 морски мили от българския бряг, източно от нос Свети Атанас и Бяла.

Стоянов съобщи, че България ще отправи ново искане към НАТО за усилване на наблюдението на въздушното пространство с радиолокационни средства. Първото запитване е било направено след падането на дрон край Кардам, но до момента отговор не е получен.

„От страна на НАТО сме отправили единствено запитване още при падането на дрона край Кардам. Поискахме усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство с радиолокационни средства, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна, затова ще отправим ново искане“, каза Димитър Стоянов.

Министърът уточни, че Министерството на отбраната не е влизало в контакт с Румъния и Турция по въпроса за сигурността на корабоплаването. Според него ведомството отговаря за териториалното море, докато икономическата зона е международни води.

„Ние отговаряме за териториалното море. В икономическата зона това са международни води“, заяви Стоянов.

Към момента не са предоставени и сателитни снимки, които биха могли да помогнат при обследването на района. Произходът на дроновете, използвани при атаката срещу двата кораба, също не е официално установен.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 червен ганчо министер

    2 3 Отговор
    запада пусна дроновете!!!

    10:56 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пресолена

    7 1 Отговор
    ох милият. как да каже истината , че е на-ран?

    Коментиран от #11

    10:59 12.10.2026

  • 4 Анонимен

    5 2 Отговор
    Защо проруските радеви получават пари от българска европейска държава защо тези проруските не си съберат багаж и право при Путин

    Коментиран от #6

    11:01 12.10.2026

  • 5 ХА ХА ХА

    3 1 Отговор
    И тоя ми е бил военен!!??!! А защо да има нови военни операции??? Къде е логиката? Кремълските плъшоци каквото искаха си го постигнаха. Направиха плаването в Блъгарски води опасно и проевериха верните им копейки слушкат ли. Тази копейка слушка и то добре, дано не е да по-малко от копейка. Барем за 30 сребълника да продаде Родината си.

    11:10 12.10.2026

  • 6 ХА ДАНО

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    ама надали. То при пуската хич не е добре.

    11:11 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нещооо

    3 1 Отговор
    рашитролалейките ги няма.....явно фермата, отговаряща за България, е добре думната....

    11:13 12.10.2026

  • 10 Много знае той

    0 1 Отговор
    Стоянов дали има или няма нови военни операции край атакуваните кораби. А учението на НАТО във Варна кво е ? Разходки с лодки? Или не е "военна операция" а военна неоперация

    11:15 12.10.2026

  • 11 А какво все пак

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "пресолена":

    Е установено?

    11:21 12.10.2026

  • 12 Кажи бре Стоянов

    0 0 Отговор
    Като има военни учения на НАТО вие защо не сте затворили още икономическата ни зона? А? Кажи бре терорист ? Така ли се прави. Периметъра отцепен ли е?

    11:21 12.10.2026

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