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"Спаси София": След намеса на Борис Бонев скандална обществена поръчка за половин милион евро беше спряна

"Спаси София": След намеса на Борис Бонев скандална обществена поръчка за половин милион евро беше спряна

12 Октомври, 2026 14:48 1 285 13

  • спаси софия-
  • борис бонев-
  • обществена поръчка

Бонев е поискал извънредно заседание на Комисията по здравеопазване към Столичния общински съвет, на което директорът на болницата да даде обяснения за действията си

"Спаси София": След намеса на Борис Бонев скандална обществена поръчка за половин милион евро беше спряна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Скандална обществена поръчка за медицинска техника за 512 000 евро за Пета градска болница беше прекратена след намесата на председателя на Спаси София Борис Бонев. Според общинския съветник процедурата е била обявена без необходимото одобрение на Столичния общински съвет, а заложените критерии са създавали предпоставки за облагодетелстване на конкретна фирма.

„Миналата седмица установих, че Пета градска болница се готви да закупи изключително скъпа медицинска техника, чиято необходимост е спорна, без одобрение на Общинския съвет. Още по-притеснително е, че условията на поръчката изглеждат съобразени с възможностите на един конкретен доставчик“, заяви Борис Бонев.

Бонев е поискал извънредно заседание на Комисията по здравеопазване към Столичния общински съвет, на което директорът на болницата да даде обяснения за действията си. Само час след одобряването на искането и свикването на заседанието обществената поръчка е била прекратена.

Въпреки прекратяването на процедурата Бонев е категоричен, че изслушването трябва да се проведе. Той ще настоява ръководството на лечебното заведение да обясни защо е стартирана процедура без необходимото одобрение, как е обоснована необходимостта от закупуването на медицинската техника и защо критериите за участие създават съмнения за предварително определен изпълнител.

„Прекратяването на поръчката не отменя необходимостта от отговори. Говорим за над половин милион евро публични средства, които трябва да се разходват законосъобразно, прозрачно и в интерес на пациентите. Ще настоявам да разберем кой е взел тези решения и на какво основание“, подчерта председателят на Спаси София.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    5 0 Отговор
    Пари за семки... Или за 2-3 заплати на некой директор на болница, от правилните.

    15:10 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Василеску

    1 0 Отговор
    Преди 3 години Бониев се изтъпанчи пред току-що построената Арменска черква на ул. "Лайош Кошут" таман преди изборите и държа кратка прочувсвена реч, че ако гласуваме за "Спаси София" страшно много неща ще се оправят, а зануснатата градина ще бъде ремонтирана за чудо и приказ веднага. Това веднага започна след 2 години, трябваше да е завършено за 3 месеца, имаше договор, някаква фирма се помота, поразкопа, монтира скърцащи "фитнес" уреди, взе парите и още е разкопано. Кой прати тази фирма? Може би Б. Бонев?Кой взе парите и остави разкопана градината? Кой? Вече има контузени поне две възрастни от разкопания и тротоар пред нея.

    15:17 12.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ПОЧВАМ ДА СЪБИРАМ ЗАЛОЗИ
    ...
    ЧЕ ТОЯ ПИПОН ЩЕ БЪДЕ "ИДИАЛНИЯ КМЕТ" НА СОФИЯ....
    .. НО ТОЙ ПЪК НЯКОЙ ДА Е ВИДЯЛ СОФИЯНЕЦ КОЙТО ДА НЕ Е АЛЧЕН КРАДЕЦ ?

    15:19 12.10.2026

  • 5 в кратце

    3 0 Отговор
    "Свъси София !"

    15:24 12.10.2026

  • 6 Камион

    3 0 Отговор
    Този неможач да се скрива. Какво стана с кметовете му в Люлин, Младост и Витоша!?
    Съсипа София!!!!

    15:28 12.10.2026

  • 7 в кратце

    1 0 Отговор
    Щипане на муцунката с кочани.Муцунствайки.

    15:28 12.10.2026

  • 8 Ричард Стефанов

    2 2 Отговор
    Бобибонев е единственият общински съветник, който милее за града. Кекимян какво направи?!

    15:29 12.10.2026

  • 9 Настопроценти

    3 2 Отговор
    Трябва да спасим околните квартали на София и хората в цяла България от бедност и тази наложена скъпотия ,дошла с това ненужно евро!

    15:31 12.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Цвете

    1 1 Отговор
    МНОГО Е ПРАВ.ВЗЕХА ДА СИ ПОЗВОЛЯВАТ ДОСТА СВОЕВОЛИЯ И ЯВНО МИРИШЕ НА КОРУПЦИОННА СДЕЛКА. ЕВАЛА НА БОНЕВ,ДЕБНЕТЕ ГИ ТЕЗИ УЗОРПАТОРИ ,ВИНАГИ ТЪРСЯТ ИГЛЕНИ УШИ ,ЗА ДА ПРЕКАРАТ ОТНОВО НЗОК. С ДОКТОРКАТА ДО КЪДЕ СТИГНА РАЗСЛЕДВАНЕТО ЗА НАД 3 И ПОЛОВИНА МИЛИОНА ЕВРО? СРАМ НЯМА ТАЗИ " ЛЕКАРКА "? 🚑😠👎💯🔎👎👎🇧🇬🤔

    15:55 12.10.2026

  • 12 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Терзиева и Бонева на изборите догодина са аут от Столична община.

    16:01 12.10.2026

  • 13 Пловдив

    0 0 Отговор
    Съдиите у нас се размечтаха за МОРАЛЕН ВСС
    Ще си сменят ли ЧИПА?????!!!!

    16:38 12.10.2026

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