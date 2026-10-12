"Спаси София": След намеса на Борис Бонев скандална обществена поръчка за половин милион евро беше спряна

Скандална обществена поръчка за медицинска техника за 512 000 евро за Пета градска болница беше прекратена след намесата на председателя на Спаси София Борис Бонев. Според общинския съветник процедурата е била обявена без необходимото одобрение на Столичния общински съвет, а заложените критерии са създавали предпоставки за облагодетелстване на конкретна фирма.

„Миналата седмица установих, че Пета градска болница се готви да закупи изключително скъпа медицинска техника, чиято необходимост е спорна, без одобрение на Общинския съвет. Още по-притеснително е, че условията на поръчката изглеждат съобразени с възможностите на един конкретен доставчик“, заяви Борис Бонев.

Бонев е поискал извънредно заседание на Комисията по здравеопазване към Столичния общински съвет, на което директорът на болницата да даде обяснения за действията си. Само час след одобряването на искането и свикването на заседанието обществената поръчка е била прекратена.

Въпреки прекратяването на процедурата Бонев е категоричен, че изслушването трябва да се проведе. Той ще настоява ръководството на лечебното заведение да обясни защо е стартирана процедура без необходимото одобрение, как е обоснована необходимостта от закупуването на медицинската техника и защо критериите за участие създават съмнения за предварително определен изпълнител.

„Прекратяването на поръчката не отменя необходимостта от отговори. Говорим за над половин милион евро публични средства, които трябва да се разходват законосъобразно, прозрачно и в интерес на пациентите. Ще настоявам да разберем кой е взел тези решения и на какво основание“, подчерта председателят на Спаси София.