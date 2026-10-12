Валентин Николов: Атаките в Черно море могат да застрашат доставките на гориво за България

Черно море е вторият район след Ормуз, който може да застраши цените на петрола в световен мащаб. Това каза в интервю за предаването “Денят на живо” по Nova News бившият директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов.

Той изрази известни съмнения относно това дали изобщо сделката между Тръмп и Путин за т.нар. “енергийно примирие” ще стигне до физическо влизане в сила.

“Виждаме, че и демократи, и републиканци се обединяват, за да направят общ законопроект за спирането ѝ. Има огромна опозиция. Те трябва да оценят и факта, че около 70% от американците подкрепят Украйна”, отбеляза той, като обясни, че това би имало потенциала да се отрази негативно в политически аспект за Тръмп във връзка с междинните избори в САЩ.

“Аспектите на сделката са два: физическата доставка на гориво към България и Европа и цените. Тоест, може да го има, но на много висока цена, което също ще навреди на икономиката. Да, ще попълни бюджета с добри постъпления от акциз и косвените данъци, но от друга страна икономиката ще започне да изпитва големи затруднения и няма да може да реализира своите бизнес планове. За България по-големият проблем за физическата доставка са нападенията на корабите в Черно море. По-голямата част от доставките идват от Казахстан, тоест фактически от излаза ѝ на Черно море, към България. Тоест, минават през Изток-Запад направлението на Черно море. Ако застраховките нараснат или положението се влоши още повече, това ще е физически проблем за доставките и за България”, посочи Николов.

По думите му премахването на забраната за износ на дизел, която беше въведена от българските депутати, пък създава неустойчивост на пазара в България.

Николов коментира още, че заплахите на Саудитска Арабия към Русия пък си остават по-скоро на хартия.