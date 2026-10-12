Валентин Николов: Атаките в Черно море могат да застрашат доставките на гориво за България

Черно море е вторият район след Ормуз, който може да застраши цените на петрола в световен мащаб. Това каза в интервю за предаването “Денят на живо” по Nova News бившият директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов.
Той изрази известни съмнения относно това дали изобщо сделката между Тръмп и Путин за т.нар. “енергийно примирие” ще стигне до физическо влизане в сила.
“Виждаме, че и демократи, и републиканци се обединяват, за да направят общ законопроект за спирането ѝ. Има огромна опозиция. Те трябва да оценят и факта, че около 70% от американците подкрепят Украйна”, отбеляза той, като обясни, че това би имало потенциала да се отрази негативно в политически аспект за Тръмп във връзка с междинните избори в САЩ.
“Аспектите на сделката са два: физическата доставка на гориво към България и Европа и цените. Тоест, може да го има, но на много висока цена, което също ще навреди на икономиката. Да, ще попълни бюджета с добри постъпления от акциз и косвените данъци, но от друга страна икономиката ще започне да изпитва големи затруднения и няма да може да реализира своите бизнес планове. За България по-големият проблем за физическата доставка са нападенията на корабите в Черно море. По-голямата част от доставките идват от Казахстан, тоест фактически от излаза ѝ на Черно море, към България. Тоест, минават през Изток-Запад направлението на Черно море. Ако застраховките нараснат или положението се влоши още повече, това ще е физически проблем за доставките и за България”, посочи Николов.
По думите му премахването на забраната за износ на дизел, която беше въведена от българските депутати, пък създава неустойчивост на пазара в България.
Николов коментира още, че заплахите на Саудитска Арабия към Русия пък си остават по-скоро на хартия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Тоя па
Коментиран от #12
18:13 12.10.2026
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5 123
18:16 12.10.2026
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10 кац мац
Бочко те шзводи от някъде за да не започнеш пак да косиш градинките
18:29 12.10.2026
11 Енергетик
До коментар #8 от "Горски":Русия винаги ни е продавала скъпо и прескъпо, по братски.
Докато бяхме зависими само от Газпром купувахме газ с от 30 до 200% по скъпо от борсовите цени. Има спечелено дело от ЕК срещу Газпром, от което ни дължат половин милиард неправомерни надценки.
Петрола е по същата схема . Лукойл бе единствената рафинерия на света, която бе на загуба.
В момента цената на едно в Гърция 1 т. нафта е 999 €, а от Лукойл е 1180 € за тон - по братски .
18:37 12.10.2026
12 Минало
До коментар #2 от "Тоя па":Човека разбира от доставяне с баничарка банички. Това е работил преди да стане "фактор" в ГЕРБ. Калинка.
18:40 12.10.2026
13 Факт
18:40 12.10.2026
14 Горски
18:40 12.10.2026
15 оня с коня
18:45 12.10.2026
16 Гробар
18:48 12.10.2026
17 От къде никнат тези експерти бе
Коментиран от #18
18:49 12.10.2026
18 Може да е бил комсомолец някога
До коментар #17 от "От къде никнат тези експерти бе":но после е станал отявлен ГЕРБомолец
18:51 12.10.2026