Новини
България »
Валентин Николов: Атаките в Черно море могат да застрашат доставките на гориво за България

Валентин Николов: Атаките в Черно море могат да застрашат доставките на гориво за България

12 Октомври, 2026 18:06 685 18

  • валентин николов-
  • атаки-
  • черно море-
  • горива

Бившият директор на БЕХ предупреди за рисковете пред пазара на дизел и енергийните доставки

Валентин Николов: Атаките в Черно море могат да застрашат доставките на гориво за България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Черно море е вторият район след Ормуз, който може да застраши цените на петрола в световен мащаб. Това каза в интервю за предаването “Денят на живо” по Nova News бившият директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов.

Той изрази известни съмнения относно това дали изобщо сделката между Тръмп и Путин за т.нар. “енергийно примирие” ще стигне до физическо влизане в сила.

“Виждаме, че и демократи, и републиканци се обединяват, за да направят общ законопроект за спирането ѝ. Има огромна опозиция. Те трябва да оценят и факта, че около 70% от американците подкрепят Украйна”, отбеляза той, като обясни, че това би имало потенциала да се отрази негативно в политически аспект за Тръмп във връзка с междинните избори в САЩ.

“Аспектите на сделката са два: физическата доставка на гориво към България и Европа и цените. Тоест, може да го има, но на много висока цена, което също ще навреди на икономиката. Да, ще попълни бюджета с добри постъпления от акциз и косвените данъци, но от друга страна икономиката ще започне да изпитва големи затруднения и няма да може да реализира своите бизнес планове. За България по-големият проблем за физическата доставка са нападенията на корабите в Черно море. По-голямата част от доставките идват от Казахстан, тоест фактически от излаза ѝ на Черно море, към България. Тоест, минават през Изток-Запад направлението на Черно море. Ако застраховките нараснат или положението се влоши още повече, това ще е физически проблем за доставките и за България”, посочи Николов.

По думите му премахването на забраната за износ на дизел, която беше въведена от българските депутати, пък създава неустойчивост на пазара в България.

Николов коментира още, че заплахите на Саудитска Арабия към Русия пък си остават по-скоро на хартия.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тоя па

    9 0 Отговор
    Не знаеш, какво да кажеш и говориш глупости. Всички имат интерес Лук Ойл да работи, даже и Украйна.

    Коментиран от #12

    18:13 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 123

    2 0 Отговор
    Сатанистите искат да ни прунудят да влезем в техния концлагер.

    18:16 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 кац мац

    9 0 Отговор
    А бе човек, гледай си малкото дете и не се занимавай с неща които не разбираш
    Бочко те шзводи от някъде за да не започнеш пак да косиш градинките

    18:29 12.10.2026

  • 11 Енергетик

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Русия винаги ни е продавала скъпо и прескъпо, по братски.
    Докато бяхме зависими само от Газпром купувахме газ с от 30 до 200% по скъпо от борсовите цени. Има спечелено дело от ЕК срещу Газпром, от което ни дължат половин милиард неправомерни надценки.
    Петрола е по същата схема . Лукойл бе единствената рафинерия на света, която бе на загуба.
    В момента цената на едно в Гърция 1 т. нафта е 999 €, а от Лукойл е 1180 € за тон - по братски .

    18:37 12.10.2026

  • 12 Минало

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя па":

    Човека разбира от доставяне с баничарка банички. Това е работил преди да стане "фактор" в ГЕРБ. Калинка.

    18:40 12.10.2026

  • 13 Факт

    3 0 Отговор
    Вече и пръстът си да мръднеш ще е повод за поскъпване на нещо си.

    18:40 12.10.2026

  • 14 Горски

    7 0 Отговор
    Много ми харесва: "Не внасяме руски петрол заради санкции от САЩ". Ние малоумни ли сме? Защо сме винаги наведени към някой на хиляди километра от нас и се подчиняваме на приумиците му. Значи той може да си внася руско гориво, но ние трябва да му се подчиняваме на капризите и да внасяме от него. Докога ще ни командват хора от десета глуха? Уж сме били суверенна държава. По същия начин днес се отнасяме към Белене с насмешка а утре - ще плащаме. Гарантирана бедност и неконкурентоспособност с десетилетия напред. Русофобия, дебилщина, а цените до тавана у Клуба на богатите дето станаха бедни по команда, деиндустриализираха се, лишиха се от евтини ресурси, решиха, че са голямата работа и ей са ще си поделят ресурсите на Русия. Споразумението между лидерите на Русия и САЩ за доставка на големи количества руско дизелово гориво за света и американските пазари има многостепенен подтекст. Тръмп е майстор на острите завои, които обезкуражават опонентите му. Спадът в цените на петролните продукти от страна на Тръмп е необходим за предизборната кампания, а той отиде в банката, като напълно обърна политическата ситуация в света, която не се очакваше от глобалистите, особено от Киев. Кураторите на Зеленски очакваха прилагането на "адски санкции", които според тях трябваше да сринат икономиката на Русия, както и страните от Глобалния юг, но, както виждаме, всичко се получи по различен начин.

    18:40 12.10.2026

  • 15 оня с коня

    4 1 Отговор
    Отчитам умните Приказки на още по-умният Човек от снимката,но не мога да не му отправя Забележка че пропуска Факта .че колкото по-малко Гориво влиза в БГ,толкова Въздухът ще е по-чист и Природата - по-приветлива.И си го пише във "Винету" че Когато губиш нещо,не знаеш пък какво печелиш,ама няма Желание за четене!Което пък значи че въпросният Николов не е напълно умен,а Полу-умен...

    18:45 12.10.2026

  • 16 Гробар

    3 2 Отговор
    Сетихте ли се най-накрая? И какъв е план Б на Чорапа? Ще се молим ли на Султана за горива?

    18:48 12.10.2026

  • 17 От къде никнат тези експерти бе

    4 0 Отговор
    комсомолци, сър !

    Коментиран от #18

    18:49 12.10.2026

  • 18 Може да е бил комсомолец някога

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "От къде никнат тези експерти бе":

    но после е станал отявлен ГЕРБомолец

    18:51 12.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове