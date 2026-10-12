Радев и Виркунен обсъдиха инвестициите в технологии и иновации

Премиерът Румен Радев и заместник-председателят на Европейската комисия Хена Виркунен обсъдиха инвестициите в технологиите и иновациите като фактор за развитието и конкурентоспособността на Европа. Срещата се проведе в Министерския съвет, а в нея участваха вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
Разговорът беше свързан и с дебатите по приемането на новата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Обсъдени бяха възможности за насърчаване на малките технологични компании и за създаване на условия те да повишат конкурентоспособността си.
Акцент върху изкуствения интелект и кадрите
Радев заяви, че след години на слаб интерес в България отново се увеличава интересът към инженерните специалности. По думите му страната трябва да продължи да развива и подготовката на специалисти в сектора на изкуствения интелект.
Премиерът посочи, че България инвестира в създаването и поддръжката на технологични екосистеми, както и в развитието на фабрики за изкуствен интелект. Според него това е част от усилията за преодоляване на изоставането в тези области.
Радев подчерта, че високите технологии и космическите изследвания изискват не само финансови вложения, но и обучение на кадри и конкурентна среда, в която те да се развиват. Той посочи и успехите на младите българи в международни олимпиади по математика, физика и астрономия.
Обсъдена е и атаката срещу корабите
Втора тема на разговора е била сигурността в Черно море. Румен Радев е запознал Хена Виркунен с разследването на атаката срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България.
Премиерът е акцентирал върху необходимостта от технологично съдействие от специализирани организации в Европейския съюз. Предвижда се дълбоководно проучване на потопения кораб, което трябва да помогне за установяването на всички факти и за издирването на останки от дроновете, използвани при атаката.
Източници: novini.bg, government.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бла бла и накрая нищо
20:56 12.10.2026
2 хаха
Ае лай още бе Военна Тиква! ХАХАХА
Пълен смешник...като Боко Хуманата, Шопаря, Простадин и всичките останали байганьовци.
20:57 12.10.2026
3 Инвестиции
21:00 12.10.2026
4 Другарите
21:00 12.10.2026
5 Николова , София
21:02 12.10.2026
6 ДрайвингПлежър
на 50% от новородените българския не им е майчин и не го и проговарят като хората!
То няма хора годни даже за земеделие, не може и да копа за нищо не става - той ще прави иновации!!! Обикаля и ръси глупости за космически технологии и дивотии, а земята му пустош вече!
Има едно правило и то е основно и неотменимо!
Не правиш каквото другите! ПРАВИШ НАЙ-ДОБРОТО С ТОВА, КОЕТО ИМАШ!
21:03 12.10.2026
7 Тази финландка
21:20 12.10.2026
8 Зеления чорап пак лъже и краде
21:26 12.10.2026
9 Факти не ви ли е гнyc
Най мразени вече в България са тези крадливи отпадъци и мизeрници!
По мразени и подигравани са вече и от чалга отрепката славуца от Учиндол ,който е толкова презиран че на изборите не получи гласове и за партийна субсидия.
Мястото на мунчо кРадев и кликата му е при Славуца - в кофата за боклук!
21:28 12.10.2026