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Радев и Виркунен обсъдиха инвестициите в технологии и иновации
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Радев и Виркунен обсъдиха инвестициите в технологии и иновации

12 Октомври, 2026 20:54 428 9

  • румен радев-
  • хена виркунен-
  • изкуствен интелект-
  • технологии-
  • черно море

На срещата в Министерския съвет са разгледани и възможностите за развитие на малките технологични компании и съдействието от ЕС за разследването на атаката срещу търговски кораби в Черно море

Радев и Виркунен обсъдиха инвестициите в технологии и иновации - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев и заместник-председателят на Европейската комисия Хена Виркунен обсъдиха инвестициите в технологиите и иновациите като фактор за развитието и конкурентоспособността на Европа. Срещата се проведе в Министерския съвет, а в нея участваха вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Разговорът беше свързан и с дебатите по приемането на новата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Обсъдени бяха възможности за насърчаване на малките технологични компании и за създаване на условия те да повишат конкурентоспособността си.

Акцент върху изкуствения интелект и кадрите

Радев заяви, че след години на слаб интерес в България отново се увеличава интересът към инженерните специалности. По думите му страната трябва да продължи да развива и подготовката на специалисти в сектора на изкуствения интелект.

„Конкурентоспособността на всяка държава членка и на самия ЕС изисква инвестиции във високите технологии, в иновациите, както и да гарантираме сигурността си“, подчерта Румен Радев.

Премиерът посочи, че България инвестира в създаването и поддръжката на технологични екосистеми, както и в развитието на фабрики за изкуствен интелект. Според него това е част от усилията за преодоляване на изоставането в тези области.

Радев подчерта, че високите технологии и космическите изследвания изискват не само финансови вложения, но и обучение на кадри и конкурентна среда, в която те да се развиват. Той посочи и успехите на младите българи в международни олимпиади по математика, физика и астрономия.

Обсъдена е и атаката срещу корабите

Втора тема на разговора е била сигурността в Черно море. Румен Радев е запознал Хена Виркунен с разследването на атаката срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България.

Премиерът е акцентирал върху необходимостта от технологично съдействие от специализирани организации в Европейския съюз. Предвижда се дълбоководно проучване на потопения кораб, което трябва да помогне за установяването на всички факти и за издирването на останки от дроновете, използвани при атаката.

Източници: novini.bg, government.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бла бла и накрая нищо

    5 0 Отговор
    Радев и Виркунева обсъдиха инвестициите в технологии и иновации

    20:56 12.10.2026

  • 2 хаха

    4 0 Отговор
    Който не е инвестирал в хората 35 години...няма да получи никакви инвестиции сега.

    Ае лай още бе Военна Тиква! ХАХАХА

    Пълен смешник...като Боко Хуманата, Шопаря, Простадин и всичките останали байганьовци.

    20:57 12.10.2026

  • 3 Инвестиции

    4 2 Отговор
    Радев чака само руски инвестиции във вид на биткойни в неговия джоб.

    21:00 12.10.2026

  • 4 Другарите

    6 1 Отговор
    се облизваха за още пари от Европа , но - дръвце !

    21:00 12.10.2026

  • 5 Николова , София

    4 0 Отговор
    Че той нищо не може ..смешно е ..докато българите Буквално Гладуват той кани неизвестни да ги храни и да харчи народна пара ...зимата идва госпожо Еди коя си кандидат претендентке и г-н филанкишията ...баталясате държавата

    21:02 12.10.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Льотчика е идиот! Кви иновации бе!!! Половината население не може да чете!
    на 50% от новородените българския не им е майчин и не го и проговарят като хората!

    То няма хора годни даже за земеделие, не може и да копа за нищо не става - той ще прави иновации!!! Обикаля и ръси глупости за космически технологии и дивотии, а земята му пустош вече!

    Има едно правило и то е основно и неотменимо!
    Не правиш каквото другите! ПРАВИШ НАЙ-ДОБРОТО С ТОВА, КОЕТО ИМАШ!

    21:03 12.10.2026

  • 7 Тази финландка

    1 0 Отговор
    наясно ли е как звучи името и на български?

    21:20 12.10.2026

  • 8 Зеления чорап пак лъже и краде

    3 0 Отговор
    Все повече хора виждат какъв ненормалник е този, провалът му излиза на повърхността

    21:26 12.10.2026

  • 9 Факти не ви ли е гнyc

    2 0 Отговор
    Защо трябва да показвате още тези боклуци от ПБ ( Педофилска България) на мунчо кРадев Боташов?!
    Най мразени вече в България са тези крадливи отпадъци и мизeрници!
    По мразени и подигравани са вече и от чалга отрепката славуца от Учиндол ,който е толкова презиран че на изборите не получи гласове и за партийна субсидия.
    Мястото на мунчо кРадев и кликата му е при Славуца - в кофата за боклук!

    21:28 12.10.2026

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