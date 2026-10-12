Радев и Виркунен обсъдиха инвестициите в технологии и иновации

Премиерът Румен Радев и заместник-председателят на Европейската комисия Хена Виркунен обсъдиха инвестициите в технологиите и иновациите като фактор за развитието и конкурентоспособността на Европа. Срещата се проведе в Министерския съвет, а в нея участваха вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Разговорът беше свързан и с дебатите по приемането на новата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Обсъдени бяха възможности за насърчаване на малките технологични компании и за създаване на условия те да повишат конкурентоспособността си.

Акцент върху изкуствения интелект и кадрите

Радев заяви, че след години на слаб интерес в България отново се увеличава интересът към инженерните специалности. По думите му страната трябва да продължи да развива и подготовката на специалисти в сектора на изкуствения интелект.

„Конкурентоспособността на всяка държава членка и на самия ЕС изисква инвестиции във високите технологии, в иновациите, както и да гарантираме сигурността си“, подчерта Румен Радев.

Премиерът посочи, че България инвестира в създаването и поддръжката на технологични екосистеми, както и в развитието на фабрики за изкуствен интелект. Според него това е част от усилията за преодоляване на изоставането в тези области.

Радев подчерта, че високите технологии и космическите изследвания изискват не само финансови вложения, но и обучение на кадри и конкурентна среда, в която те да се развиват. Той посочи и успехите на младите българи в международни олимпиади по математика, физика и астрономия.

Обсъдена е и атаката срещу корабите

Втора тема на разговора е била сигурността в Черно море. Румен Радев е запознал Хена Виркунен с разследването на атаката срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България.

Премиерът е акцентирал върху необходимостта от технологично съдействие от специализирани организации в Европейския съюз. Предвижда се дълбоководно проучване на потопения кораб, което трябва да помогне за установяването на всички факти и за издирването на останки от дроновете, използвани при атаката.

Източници: novini.bg, government.bg