Във Варна започна противоминното учение „Посейдон“

Във Варна започна българо-румънското противоминно учение „Посейдон“, заедно с 13-ата активация на Противоминната военноморска група в Черно море. Активацията ще продължи до 14 ноември и е последната за годината под командването на българските военноморски сили.

В учението участват шест кораба от България, Румъния и Турция. В състава на силите са включени над 450 военнослужещи, сред които представители на Гърция, Белгия и Франция, както и военнослужещи от Военноморското командване на НАТО във Великобритания.

Ще се отработват противоминни операции

Командирът на военноморската група Петър Димитров заяви, че участващите сили ще тренират различни тактики, техники и процедури и ще подобряват оперативната си съвместимост.

„По време на учението силите, които участват, ще имат възможността да отработят различни тактики, техники и процедури, да подобрят оперативната си съвместимост, както и да отработват противоминни операции и въобще пълния спектър от операции, които тези кораби могат да изпълняват“, каза Петър Димитров.

По думите му при предишната активация мини не са били открити. В българските морски пространства обаче са били намерени няколко дрона, които са били унищожени от български водолази. Открити са били и останки от дронове, определени като безопасни и взети на борда на корабите.

Учението „Посейдон“ и активацията на противоминната група продължават до 14 ноември.

Източници: bntnews.bg