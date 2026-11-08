Във Варна започна противоминното учение „Посейдон“

Във Варна започна българо-румънското противоминно учение „Посейдон“, заедно с 13-ата активация на Противоминната военноморска група в Черно море. Активацията ще продължи до 14 ноември и е последната за годината под командването на българските военноморски сили.
В учението участват шест кораба от България, Румъния и Турция. В състава на силите са включени над 450 военнослужещи, сред които представители на Гърция, Белгия и Франция, както и военнослужещи от Военноморското командване на НАТО във Великобритания.
Ще се отработват противоминни операции
Командирът на военноморската група Петър Димитров заяви, че участващите сили ще тренират различни тактики, техники и процедури и ще подобряват оперативната си съвместимост.„По време на учението силите, които участват, ще имат възможността да отработят различни тактики, техники и процедури, да подобрят оперативната си съвместимост, както и да отработват противоминни операции и въобще пълния спектър от операции, които тези кораби могат да изпълняват“, каза Петър Димитров.
По думите му при предишната активация мини не са били открити. В българските морски пространства обаче са били намерени няколко дрона, които са били унищожени от български водолази. Открити са били и останки от дронове, определени като безопасни и взети на борда на корабите.
Учението „Посейдон“ и активацията на противоминната група продължават до 14 ноември.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тем147
Коментиран от #4
09:18 08.11.2026
2 Пич
Ама безмислено...
Това само показва че разни връзкари стават генерали и адмирали!!!
Тези да не би да очакват някой да ни атакува с мини...?!
Мините са изключително отбранително оръжие!!!
09:18 08.11.2026
3 Овчар
09:19 08.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Миномет
09:41 08.11.2026