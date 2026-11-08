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Във Варна започна противоминното учение „Посейдон“

Във Варна започна противоминното учение „Посейдон“

8 Ноември, 2026 09:13 432 5

  • учение „посейдон“-
  • военноморски сили-
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  • черно море-
  • варна

В 13-ата активация на противоминната военноморска група участват шест кораба и над 450 военнослужещи от няколко държави

Във Варна започна противоминното учение „Посейдон“ - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Във Варна започна българо-румънското противоминно учение „Посейдон“, заедно с 13-ата активация на Противоминната военноморска група в Черно море. Активацията ще продължи до 14 ноември и е последната за годината под командването на българските военноморски сили.

В учението участват шест кораба от България, Румъния и Турция. В състава на силите са включени над 450 военнослужещи, сред които представители на Гърция, Белгия и Франция, както и военнослужещи от Военноморското командване на НАТО във Великобритания.

Ще се отработват противоминни операции

Командирът на военноморската група Петър Димитров заяви, че участващите сили ще тренират различни тактики, техники и процедури и ще подобряват оперативната си съвместимост.

„По време на учението силите, които участват, ще имат възможността да отработят различни тактики, техники и процедури, да подобрят оперативната си съвместимост, както и да отработват противоминни операции и въобще пълния спектър от операции, които тези кораби могат да изпълняват“, каза Петър Димитров.

По думите му при предишната активация мини не са били открити. В българските морски пространства обаче са били намерени няколко дрона, които са били унищожени от български водолази. Открити са били и останки от дронове, определени като безопасни и взети на борда на корабите.

Учението „Посейдон“ и активацията на противоминната група продължават до 14 ноември.

Източници: bntnews.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тем147

    2 2 Отговор
    Какво става, колони с турски войски обикалят из шосетата, румънски военни в учения? Във война ли сме, или да?

    Коментиран от #4

    09:18 08.11.2026

  • 2 Пич

    2 1 Отговор
    Убуу...
    Ама безмислено...
    Това само показва че разни връзкари стават генерали и адмирали!!!
    Тези да не би да очакват някой да ни атакува с мини...?!
    Мините са изключително отбранително оръжие!!!

    09:18 08.11.2026

  • 3 Овчар

    3 1 Отговор
    Хората вече разбраха че Холивуд пази България по телевизора а реално са кръгла нула..! Разбират само от пари..

    09:19 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Миномет

    0 0 Отговор
    Или ще минават да вземат някоя мина или вземат да се минат и да станат като украинската армия, геройски загинала.

    09:41 08.11.2026

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