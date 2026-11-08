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Военни колони с техника ще се движат в страната до 14 ноември

Военни колони с техника ще се движат в страната до 14 ноември

8 Ноември, 2026 12:20 533 20

  • военни колони-
  • военна техника-
  • сухопътни войски-
  • пирински страж 26-
  • военна полиция

Военнослужещи и техника от Сухопътните войски ще преминат по републиканската пътна и железопътна инфраструктура след учението „Пирински страж 26“

Военни колони с техника ще се движат в страната до 14 ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Военни колони с военнослужещи и техника от Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна и железопътна инфраструктура в периода от 9 до 14 ноември. Движението е свързано с приключването на тактическото учение „Пирински страж 26“ на учебен полигон „Корен“.

Министерството на отбраната уточнява, че придвижването ще бъде съпровождано от екипи на Служба „Военна полиция“. В съобщението се посочва: „Колоните ще преминат по републиканската пътна и железопътна инфраструктура“.

Учението започна на 27 октомври

„Пирински страж 26“ започна на 27 октомври. Основни обучаеми са щабът на 3-то бригадно командване и формированията от неговия състав. Темата е участието на механизирана бригада в съвместна отбранителна операция в състава на Сухопътния компонент.

В тренировката участват над 1000 военнослужещи от командването и придадените формирования. Офицер, планиращ учението, е командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков. Провеждащ учението е заместник-командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов, а директор е заместник-началникът на щаба по операциите на Сухопътните войски полковник Ивайло Иванов.

Придвижването на колоните ще продължи до 14 ноември, като конкретните маршрути и часовете за преминаване не са посочени в съобщението.

Източници: focus-news.net, armymedia.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Военни нямаме

    15 0 Отговор
    но у нас е разграден двор и натюфлеците си джиткат където им скимне.

    Коментиран от #6

    12:22 08.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Роки

    11 0 Отговор
    Тренират момчетата, скоро българските политици ще ги пратят на Източния фронт...Сашо Йорданов вече се изцепи, че партньорите имат нужда от пушечно месо.

    12:25 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кучето на Мими 🐕

    4 0 Отговор
    Отиват на купон?💥💥💥🥳🤣👍

    12:26 08.11.2026

  • 6 Точно от тях

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Военни нямаме":

    трябва да почнат. Парите ни изтичат при нищо не правещи търтеи. Армия няма. На светлинни години сме откъм технологии. Колония сме...

    Коментиран от #18

    12:27 08.11.2026

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 1 Отговор
    Остана ли в БГ здрава неиспратена на укрите техника?

    12:29 08.11.2026

  • 8 ТУП ЖЪЛТОПАВЕТ

    4 1 Отговор
    А като ме пратят на фронта аз какво да правя.

    12:29 08.11.2026

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор
    Има ли Тука от онези евроатлантици които ме питаха 2022 г ,дали имам яйца в Москва?
    Да питат пак.

    Коментиран от #20

    12:30 08.11.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 2 Отговор
    Има ли канализация в Киев? Или остана само метрото,строено от СССР?

    12:32 08.11.2026

  • 11 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    винетки имат ли, застраховки

    12:33 08.11.2026

  • 12 Тия пък

    2 0 Отговор
    Няма да си стоят в казармите , а тръгнали да товарят трафика

    12:38 08.11.2026

  • 13 НПО ДЕБЕЛ НЕНУЖНИК

    1 1 Отговор
    Пратете ми и винарна фронта да защитавам европейските ценности.

    12:42 08.11.2026

  • 14 Гадна кука

    1 1 Отговор
    А ми да ходят в Укрия да се учат на фронта.
    Иначе да внимават къде спират, че ще им на щракам глоби, че съм на процент.

    12:47 08.11.2026

  • 15 !!!?

    3 0 Отговор
    Лъжейотовица и Лъжерадев готвят война с Русия...!

    12:47 08.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И Ти Ще Разчиташ !

    1 0 Отговор
    На Тези Тарантайки !

    12:50 08.11.2026

  • 18 Купуват !

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Точно от тях":

    Стари Ефки !

    И Мигове !

    За Какво Е Тая Парлама ?

    Коментиран от #19

    12:53 08.11.2026

  • 19 С нашите пари

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Купуват !":

    купуват скрап. Дъно...

    12:56 08.11.2026

  • 20 Я па тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ти кога си виждал Москва от селският си нужник?

    13:02 08.11.2026

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