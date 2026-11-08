Военни колони с техника ще се движат в страната до 14 ноември

Военни колони с военнослужещи и техника от Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна и железопътна инфраструктура в периода от 9 до 14 ноември. Движението е свързано с приключването на тактическото учение „Пирински страж 26“ на учебен полигон „Корен“.
Министерството на отбраната уточнява, че придвижването ще бъде съпровождано от екипи на Служба „Военна полиция“. В съобщението се посочва: „Колоните ще преминат по републиканската пътна и железопътна инфраструктура“.
Учението започна на 27 октомври
„Пирински страж 26“ започна на 27 октомври. Основни обучаеми са щабът на 3-то бригадно командване и формированията от неговия състав. Темата е участието на механизирана бригада в съвместна отбранителна операция в състава на Сухопътния компонент.
В тренировката участват над 1000 военнослужещи от командването и придадените формирования. Офицер, планиращ учението, е командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков. Провеждащ учението е заместник-командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов, а директор е заместник-началникът на щаба по операциите на Сухопътните войски полковник Ивайло Иванов.
Придвижването на колоните ще продължи до 14 ноември, като конкретните маршрути и часовете за преминаване не са посочени в съобщението.
Източници: focus-news.net, armymedia.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Военни нямаме
Коментиран от #6
12:22 08.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Роки
12:25 08.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Кучето на Мими 🐕
12:26 08.11.2026
6 Точно от тях
До коментар #1 от "Военни нямаме":трябва да почнат. Парите ни изтичат при нищо не правещи търтеи. Армия няма. На светлинни години сме откъм технологии. Колония сме...
Коментиран от #18
12:27 08.11.2026
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:29 08.11.2026
8 ТУП ЖЪЛТОПАВЕТ
12:29 08.11.2026
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Да питат пак.
Коментиран от #20
12:30 08.11.2026
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:32 08.11.2026
11 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
12:33 08.11.2026
12 Тия пък
12:38 08.11.2026
13 НПО ДЕБЕЛ НЕНУЖНИК
12:42 08.11.2026
14 Гадна кука
Иначе да внимават къде спират, че ще им на щракам глоби, че съм на процент.
12:47 08.11.2026
15 !!!?
12:47 08.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И Ти Ще Разчиташ !
12:50 08.11.2026
18 Купуват !
До коментар #6 от "Точно от тях":Стари Ефки !
И Мигове !
За Какво Е Тая Парлама ?
Коментиран от #19
12:53 08.11.2026
19 С нашите пари
До коментар #18 от "Купуват !":купуват скрап. Дъно...
12:56 08.11.2026
20 Я па тоя
До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ти кога си виждал Москва от селският си нужник?
13:02 08.11.2026