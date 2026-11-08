Военни колони с техника ще се движат в страната до 14 ноември

Военни колони с военнослужещи и техника от Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна и железопътна инфраструктура в периода от 9 до 14 ноември. Движението е свързано с приключването на тактическото учение „Пирински страж 26“ на учебен полигон „Корен“.

Министерството на отбраната уточнява, че придвижването ще бъде съпровождано от екипи на Служба „Военна полиция“. В съобщението се посочва: „Колоните ще преминат по републиканската пътна и железопътна инфраструктура“.

Учението започна на 27 октомври

„Пирински страж 26“ започна на 27 октомври. Основни обучаеми са щабът на 3-то бригадно командване и формированията от неговия състав. Темата е участието на механизирана бригада в съвместна отбранителна операция в състава на Сухопътния компонент.

В тренировката участват над 1000 военнослужещи от командването и придадените формирования. Офицер, планиращ учението, е командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков. Провеждащ учението е заместник-командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов, а директор е заместник-началникът на щаба по операциите на Сухопътните войски полковник Ивайло Иванов.

Придвижването на колоните ще продължи до 14 ноември, като конкретните маршрути и часовете за преминаване не са посочени в съобщението.

Източници: focus-news.net, armymedia.bg