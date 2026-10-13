Да, България: На последния КСНС службите ясно докладваха, че Русия стои зад ударите в Черно море!

Беше ясно, че Русия удря корабите по крайбрежието на България. Още на КСНС една от службите докладва, че по данни на партньорско разузнаване несъмнено става дума за Русия. А шефовете на ДАНС, Военно разузнаване и ДАР нямаха съмнение, че атакува Русия. Тогава от Демократична България поискахме да бъде извикана Митрофанова, да ѝ бъде връчена нота и България да поиска прекратяване на всякакви нападения на търговски кораби от Русия в изключителната икономическа зона на България.

Това обявиха от Да, България.

Тогава Радев и Йотова не посмяха да изрекат истината пред българите и мънкаха, че нещата са "50:50". Правителството грозно се сниши пред Кремъл за пореден път.

Днес вече е ударен украински кораб, с украински екипаж, съвсем близо до териториалните води на България с три руски дрона, а втори е потънал до Крапец. Властта трябва да си извади главата от пясъка.

Ние ще ѝ помогнем с това какво трябва да се случи:

1. Да бъде привикана Митрофанова в МВнР за обяснения и връчена нота.

2. България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки.

3. България да инициира спешни консултации в НАТО.

4. Спешно премиерът и шефовете на служби да бъдат изслушвани в парламента днес.

5. България да поиска от НАТО разполагане на адекватно ПВО по крайбрежието ни, за да бъде защитена страната.

Политиката на снишаване и страх води до това - колкото повече клякаш пред Путин, толкова по-силно те удрят.

Днес имаме президент, който се страхува да назове Русия като агресор!