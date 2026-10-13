Да, България: На последния КСНС службите ясно докладваха, че Русия стои зад ударите в Черно море!

Беше ясно, че Русия удря корабите по крайбрежието на България. Още на КСНС една от службите докладва, че по данни на партньорско разузнаване несъмнено става дума за Русия. А шефовете на ДАНС, Военно разузнаване и ДАР нямаха съмнение, че атакува Русия. Тогава от Демократична България поискахме да бъде извикана Митрофанова, да ѝ бъде връчена нота и България да поиска прекратяване на всякакви нападения на търговски кораби от Русия в изключителната икономическа зона на България.
Това обявиха от Да, България.
Тогава Радев и Йотова не посмяха да изрекат истината пред българите и мънкаха, че нещата са "50:50". Правителството грозно се сниши пред Кремъл за пореден път.
Днес вече е ударен украински кораб, с украински екипаж, съвсем близо до териториалните води на България с три руски дрона, а втори е потънал до Крапец. Властта трябва да си извади главата от пясъка.
Ние ще ѝ помогнем с това какво трябва да се случи:
1. Да бъде привикана Митрофанова в МВнР за обяснения и връчена нота.
2. България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки.
3. България да инициира спешни консултации в НАТО.
4. Спешно премиерът и шефовете на служби да бъдат изслушвани в парламента днес.
5. България да поиска от НАТО разполагане на адекватно ПВО по крайбрежието ни, за да бъде защитена страната.
Политиката на снишаване и страх води до това - колкото повече клякаш пред Путин, толкова по-силно те удрят.
Днес имаме президент, който се страхува да назове Русия като агресор!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цветанов
Коментиран от #16
08:40 13.10.2026
2 Интересно
08:41 13.10.2026
3 Софиянец
08:41 13.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вашето мнение
Коментиран от #32
08:42 13.10.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #44
08:42 13.10.2026
8 Ние с гайдите
Коментиран от #37
08:42 13.10.2026
9 Доктора
Коментиран от #42
08:42 13.10.2026
10 службите ясно докладваха
както винаги виновника е Мечока
08:42 13.10.2026
11 да ве
Ламата е украинско прокси!
Коментиран от #41
08:42 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 САНДОКАН
08:43 13.10.2026
14 Байкал MP-654 K
08:43 13.10.2026
15 Ин Кяр
08:43 13.10.2026
16 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #1 от "Цветанов":Така чух на женския пазар вчера 🤩👍
Коментиран от #24
08:44 13.10.2026
17 Вашето мнение
08:44 13.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 хихи
08:46 13.10.2026
23 Оставка
08:46 13.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 пламен
08:49 13.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ддд
08:49 13.10.2026
28 целта
Коментиран от #36
08:49 13.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ккк
08:52 13.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 опала
08:55 13.10.2026
34 Боги
08:55 13.10.2026
35 Въпрос
08:56 13.10.2026
36 Анонимен
До коментар #28 от "целта":Ама какви глупости пишеш че ДРОНОВЕТЕ СА ТУК ВЕЧЕ И НИЕ ДА СЕДИМ И ДА ЧАКАМЕ ЛИ АМАН ОТ ЛЪЖЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ 28 ТИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЛИ СИ ИЛИ ОТ СИБИР
08:56 13.10.2026
37 Анонимен
До коментар #8 от "Ние с гайдите":8 ама ти искаш да те нападат дронове ли какви глупости пишеш рано рано Аман от АНТИБЪЛГАРИ
08:57 13.10.2026
38 Лъжата
08:57 13.10.2026
39 За къде напира лодкодесантникът
08:57 13.10.2026
40 мирча русото
08:58 13.10.2026
41 Анонимен
До коментар #11 от "да ве":ЧЕ ПО ЯСНО ОТ ТОВА НАКЪДЕ ДРОНОВЕ АТАКУВАТ КОРАБИ
08:58 13.10.2026
42 хаахах
До коментар #9 от "Доктора":Не може Украйна да победи Още ли не осъзнавате агонията
08:58 13.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Петро
09:00 13.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 абе...
09:10 13.10.2026
50 каунь
09:13 13.10.2026
51 Трол
Коментиран от #54
09:17 13.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Русофила е генетично обременен
-;-
това е породене пример че русофила дали ще учи в САЩ, Франция ии на марс, пак и пак си е русофил- нагъл, смотан и вреден!
какво като Мунчо е учил в някаква си академия в САЩ- пак си е Мунчо.
Какво като Наркйотова е била френска възитаничк пак същата другарка смотана си е!
09:26 13.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Розовите гащи
09:34 13.10.2026