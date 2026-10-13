Новини
България »
София »
Да, България: На последния КСНС службите ясно докладваха, че Русия стои зад ударите в Черно море!

Да, България: На последния КСНС службите ясно докладваха, че Русия стои зад ударите в Черно море!

13 Октомври, 2026 08:39 878 55

  • да българия-
  • кснс-
  • служби-
  • удари-
  • кораби-
  • черно море

Тогава Радев и Йотова не посмяха да изрекат истината пред българите и мънкаха, че нещата са "50:50". Правителството грозно се сниши пред Кремъл за пореден път

Да, България: На последния КСНС службите ясно докладваха, че Русия стои зад ударите в Черно море! - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Беше ясно, че Русия удря корабите по крайбрежието на България. Още на КСНС една от службите докладва, че по данни на партньорско разузнаване несъмнено става дума за Русия. А шефовете на ДАНС, Военно разузнаване и ДАР нямаха съмнение, че атакува Русия. Тогава от Демократична България поискахме да бъде извикана Митрофанова, да ѝ бъде връчена нота и България да поиска прекратяване на всякакви нападения на търговски кораби от Русия в изключителната икономическа зона на България.

Това обявиха от Да, България.

Тогава Радев и Йотова не посмяха да изрекат истината пред българите и мънкаха, че нещата са "50:50". Правителството грозно се сниши пред Кремъл за пореден път.

Днес вече е ударен украински кораб, с украински екипаж, съвсем близо до териториалните води на България с три руски дрона, а втори е потънал до Крапец. Властта трябва да си извади главата от пясъка.

Ние ще ѝ помогнем с това какво трябва да се случи:

1. Да бъде привикана Митрофанова в МВнР за обяснения и връчена нота.

2. България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки.

3. България да инициира спешни консултации в НАТО.

4. Спешно премиерът и шефовете на служби да бъдат изслушвани в парламента днес.

5. България да поиска от НАТО разполагане на адекватно ПВО по крайбрежието ни, за да бъде защитена страната.

Политиката на снишаване и страх води до това - колкото повече клякаш пред Путин, толкова по-силно те удрят.

Днес имаме президент, който се страхува да назове Русия като агресор!


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цветанов

    55 10 Отговор
    Путин защо бие нацистите от АЗОВ? Тука соросите са в паника.

    Коментиран от #16

    08:40 13.10.2026

  • 2 Интересно

    54 9 Отговор
    Какво друго заявиха Соросите?

    08:41 13.10.2026

  • 3 Софиянец

    54 10 Отговор
    Тоя боклук не спря да лъже! Колкото и да се пънеш квазимодо, гяуров президент няма да стане! Точка!

    08:41 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вашето мнение

    41 6 Отговор
    Аз искрено вярвам, че мирчеф ще бъде първият доброволец, когато обявим война на Русия.

    Коментиран от #32

    08:42 13.10.2026

  • 7 Последния Софиянец

    43 7 Отговор
    Мирчев да тръгва към фронта.

    Коментиран от #44

    08:42 13.10.2026

  • 8 Ние с гайдите

    29 4 Отговор
    "Службите " с шефове назначени от русофобски правителства , като на Бойко и Кирчо ли ? Знаем ги !

    Коментиран от #37

    08:42 13.10.2026

  • 9 Доктора

    6 24 Отговор
    Руската агресия няма да спре докато Украйна не победи.

    Коментиран от #42

    08:42 13.10.2026

  • 10 службите ясно докладваха

    24 4 Отговор
    поредния недоказан кьор фишек
    както винаги виновника е Мечока

    08:42 13.10.2026

  • 11 да ве

    29 7 Отговор
    Лама Мирчев лъже!!! Нищо не е ясно!
    Ламата е украинско прокси!

    Коментиран от #41

    08:42 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 САНДОКАН

    23 3 Отговор
    България да поиска категорични гаранции. По голям виц не бях чел. Дали някой от тримата големи въобще ни признава за живи . Спомнете си как красавице ни прибраха едни пари за едни "самолети".

    08:43 13.10.2026

  • 14 Байкал MP-654 K

    25 3 Отговор
    Ха ха, умирам от смях с тези всеки път когато кажат нещо

    08:43 13.10.2026

  • 15 Ин Кяр

    5 1 Отговор
    Хората ни направиха вълноломи, а ние се оплакваме.

    08:43 13.10.2026

  • 16 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Цветанов":

    Така чух на женския пазар вчера 🤩👍

    Коментиран от #24

    08:44 13.10.2026

  • 17 Вашето мнение

    19 2 Отговор
    Мирчеф от напъване може да спука някой хемароид, но петроханските лами гюров и къндев нямат шанс да станат президенти.

    08:44 13.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хихи

    18 2 Отговор
    Мирчев скрий се! Началниците се договарят! Зеленски Аут...

    08:46 13.10.2026

  • 23 Оставка

    5 17 Отговор
    Радев е националния предател на България! Може ли такова нещо бе. Това е генерал! Генерал от Българската армия! Генерал! В пагони всичкото му там, летец генерал! Как може да крие информация! Как? Наистина имаме правителство и мнозинство на националните предатели! Най-голямата сган в обществото, адвокати и хотелиери, политици и министри, акционери, вечно ненаядени.

    08:46 13.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 пламен

    3 13 Отговор
    Веднага да бъде изгонена Митрафонова

    08:49 13.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ддд

    18 1 Отговор
    Русия и Украйна са във война. Корабите са украински, легитимна цел за Русия. Що щат тези кораби толкова близо до териториалните ни води.

    08:49 13.10.2026

  • 28 целта

    23 2 Отговор
    Ето каква е целта на тези от снимката. НАТО да разположи вйски в България, от където да атакува руски дронове и съдове. Е това вече значи тотална война срещу нас. Явно от ППДБ точно това искат - да ни вкарат във войната. Българският народ не трябва да търпи тия нито минута повече. Иначе не е станало нищо - унищожени са кораби в ничии международни води. Какво си навираме гагата, където не ни е мястото. Ако продължаваме, ще ни я резнат, а тези от снимката ще си карат животеца по имотите в Западна Европа, купени с парите от служинажа на урсулите.

    Коментиран от #36

    08:49 13.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ккк

    9 2 Отговор
    добря бе Мирчев и ние какво можем да направим да нападнем Москва с двата мига дето гъркат и Фъ-16 дето още нищо не правят , викай Зеления да ни защитава тогава

    08:52 13.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 опала

    5 1 Отговор
    Щом службите казват така без доказателства, значи са пробити

    08:55 13.10.2026

  • 34 Боги

    10 0 Отговор
    Три дрона ударили един кораб и никой до сега не е намерил ми едно парче или част от дрон, че да се установи наистина кой, аджеба, е виновникът за ударите! Само манипулации и свободни съчинения.

    08:55 13.10.2026

  • 35 Въпрос

    2 2 Отговор
    Всички ли в армията ни да страхливи? Може ли информация от кухнята. Докога, ще бъдем държавата на корумпираните страхливци? Мирчев и вие сте такива. А каква армия сме имали? Преди 1944 година, някой да не си помисли, че след това. След това е армия с намордник.

    08:56 13.10.2026

  • 36 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "целта":

    Ама какви глупости пишеш че ДРОНОВЕТЕ СА ТУК ВЕЧЕ И НИЕ ДА СЕДИМ И ДА ЧАКАМЕ ЛИ АМАН ОТ ЛЪЖЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ 28 ТИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЛИ СИ ИЛИ ОТ СИБИР

    08:56 13.10.2026

  • 37 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ние с гайдите":

    8 ама ти искаш да те нападат дронове ли какви глупости пишеш рано рано Аман от АНТИБЪЛГАРИ

    08:57 13.10.2026

  • 38 Лъжата

    4 1 Отговор
    Тоя носорог да е чувал, че за лъжа се лежи в затвора! Никой от службите не е казал или документира такова нещо.

    08:57 13.10.2026

  • 39 За къде напира лодкодесантникът

    6 1 Отговор
    Журналистите защо не го питат, това нискочелото, три война ли искаш?

    08:57 13.10.2026

  • 40 мирча русото

    2 0 Отговор
    Мирчев съм и съм русофил - обичам Русия от все сърце и не мога да спя без да си мисля за другаря Путин - хахаха..

    08:58 13.10.2026

  • 41 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "да ве":

    ЧЕ ПО ЯСНО ОТ ТОВА НАКЪДЕ ДРОНОВЕ АТАКУВАТ КОРАБИ

    08:58 13.10.2026

  • 42 хаахах

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Доктора":

    Не може Украйна да победи Още ли не осъзнавате агонията

    08:58 13.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Петро

    3 1 Отговор
    Ханския при мат пак се накоко шинил .

    09:00 13.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 абе...

    2 1 Отговор
    Мани ги тия служби какво били докладвали на КСНС. По-лошото за вас е, че социолозите докладваха пред всички, кой няма да е първи на изборите...

    09:10 13.10.2026

  • 50 каунь

    2 1 Отговор
    Да руснаците ще прекъснат контрабадния канал за оружие през нащи териториални води. въпроса е що тия от софето са го позволили???

    09:13 13.10.2026

  • 51 Трол

    1 1 Отговор
    Свидетелят е чул песента "Катюша" от тонколонката на дрона.

    Коментиран от #54

    09:17 13.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Русофила е генетично обременен

    0 0 Отговор
    Тогава Радев и Йотова не посмяха да изрекат истината пред българите и мънкаха, че нещата са "50:50". Правителството грозно се сниши пред Кремъл за пореден път
    -;-
    това е породене пример че русофила дали ще учи в САЩ, Франция ии на марс, пак и пак си е русофил- нагъл, смотан и вреден!
    какво като Мунчо е учил в някаква си академия в САЩ- пак си е Мунчо.
    Какво като Наркйотова е била френска възитаничк пак същата другарка смотана си е!

    09:26 13.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Розовите гащи

    1 0 Отговор
    Петроханци

    09:34 13.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове