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Божилов: България и Румъния да поставят руските удари в Черно море пред НАТО
  Тема: Украйна

Божилов: България и Румъния да поставят руските удари в Черно море пред НАТО

13 Октомври, 2026 08:51 686 20

  • йордан божилов-
  • черно море-
  • корабоплаване-
  • нато-
  • търговски кораби

Бившият заместник-министър на отбраната предупреди за нова ескалация и риск за корабоплаването в региона

Божилов: България и Румъния да поставят руските удари в Черно море пред НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България и Румъния трябва съвместно да поставят пред НАТО въпроса за сигурността на корабоплаването в Черно море след съобщенията за атакувани търговски кораби край българското крайбрежие. Това заяви бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов пред bTV.

По предварителна и все още официално непотвърдена информация са били поразени два кораба в изключителната икономическа зона на България. Съобщава се, че единият е потънал и е спасен един човек, а от втория 15 души са изведени до пристанище Варна.

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Божилов определи поредния инцидент като сериозна ескалация на напрежението в Черно море. Според него зачестилите атаки могат да създадат непосредствен риск и за българските териториални води.

„Ние вече трябва да мислим какви биха могли да бъдат следващите елементи на ескалация и дали няма заплаха и за териториалните води, корабите и съоръженията, които се намират там“, заяви Божилов.

Призив за обща позиция в НАТО

По думите му почти целият търговски трафик в Черно море вече се насочва през териториалните води на България и Румъния. Той предупреди, че при нови атаки корабоплаването може да намалее драстично или почти изцяло да се измести към тези води.

Божилов смята, че София и Букурещ трябва да потърсят общи действия с останалите черноморски държави от НАТО. Като възможен формат той посочи консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.

„Мисля, че България и Румъния би трябвало съвместно да поставят въпроса в НАТО. Може би не за задействане на член 4, но за консултации“, каза той.

Бившият заместник-министър уточни, че не изключва и активирането на член 4, който предвижда консултации между съюзниците при заплаха за сигурността на държава членка. Според него всяка подобна стъпка трябва да бъде подкрепена със солидни доказателства и конкретни искания.

„По-силната позиция би била, ако България и Румъния, а възможно и Турция, поставят въпроса за Черно море, корабоплаването и сигурността“, подчерта Божилов.

Необходима е категорична оценка

Един от засегнатите кораби плава под малтийски флаг и според съобщеното от премиера Румен Радев е украинска собственост. Божилов припомни, че международното морско право разграничава правомощията на държавата на флага, държавата на корабособственика и крайбрежната държава.

Според него Малта, като държава членка на Европейския съюз, има интерес от разследване, а България и Румъния могат да координират действията си и на европейско ниво.

Божилов заяви, че България трябва да бъде по-категорична в оценката си за случващото се. По данните, с които разполага, има над 150–160 случая на поразени търговски кораби, превозващи основно украински товари, включително в украински териториални води и в морски зони край Румъния.

„Не трябва да разглеждаме тези случаи изолирано от всички други подобни. На тази база може да се направи много ясно заключение, че Русия иска да преустанови търговското корабоплаване в Черно море, за да се спре най-вече износът на Украйна“, каза Божилов.

Той посочи, че следващите действия трябва да са насочени към изясняване на фактите около инцидентите и към координирана реакция със съюзниците за гарантиране на сигурността на търговското корабоплаване.

Източници: btvnovinite.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да качим Лама Мирчев в него

    9 1 Отговор
    България да прати танка срещу Русия.

    08:52 13.10.2026

  • 3 ьТВ

    18 2 Отговор
    Всякаш по команда по всички национални Сороски медии изпълзяха Тагаренковци, Шаламановци, Дановци и Божиловци?! После кажете, че не са нагласени!!

    08:53 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 нату са терористи

    5 2 Отговор
    случките са абсолютно нормални

    08:54 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Делю Хайдутин

    7 2 Отговор
    Дядо Иван е на Шабла.Месете погачите!

    Коментиран от #14

    08:55 13.10.2026

  • 9 честен ционист

    4 0 Отговор
    Черно море е руско езеро. Там НАТО не смее да припари. В края на 1944 г., когато Червената армия напредва и Румъния и България преминават на страната на Съюзниците, германските екипажи се оказват в капан. Те сами потапят (заплавят) над 200 от своите кораби и подводници в река Дунав (край Прахово, Сърбия) и в Черно море, за да не попаднат в ръцете на съветските войски.

    08:55 13.10.2026

  • 10 Байкал MP-654 K

    7 1 Отговор
    Ха ха, и какво очаква да направи скапаното нато?

    08:55 13.10.2026

  • 11 До Божилов

    9 2 Отговор
    Търговски кораб натоварен с оръжие и боеприпаси става ли мишена по време на война или не ?Божилов кажи и колко пари взе от НПО то.стига се прави на Лебирал

    08:56 13.10.2026

  • 12 Въй

    4 0 Отговор
    Макар,че България е в НАТО,то не я защитава. Това е видно. Тогава защо сме в това НАТО?! За да плащаме чужди дългове само,ли?!

    08:58 13.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Те погачите отдавна са омесени.

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Делю Хайдутин":

    Тагаренко, Ленчето и Надка откога чакат. Нямат търпение вече. Даже цветята дето носят увяхнаха вече.

    09:02 13.10.2026

  • 15 операция "Тихи води"

    0 4 Отговор
    НАТО да започне да сваля дроновете на Русия в черно море и да осъществи пълен контрол във водите, които не са руски. България, Румъния и Турция да приложат операция "Тихи води" със съдействието на НАТО и ЕС. Черно море не е руска собственост.

    Коментиран от #16

    09:04 13.10.2026

  • 16 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "операция "Тихи води"":

    Това по ми прилича на операция "безплатни мечти":) По вероятно е Мирчев да облече червената пелерина и да отлети към Москва отколкото НАТО и ЕС да ни помогнат за каквото и да е било:)

    09:09 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 каунь

    3 0 Отговор
    на тоя пискюл не му ли светва що руснаците бият по канала за оръжия към Украйна?

    09:14 13.10.2026

  • 19 реално

    0 0 Отговор
    НАТО са нищонеправещи лапачи. Ще кажат само нежно по марк-рютевски пръъъъъц. Ясни сигнали и силни занци и дотам.

    09:22 13.10.2026

  • 20 Артилерист

    1 0 Отговор
    Този спокойно може да се нарече "НАТОто". Той е агентите Тагарев и Шаламанов в едно. Няма нищо обективно в коментарите му, а само упорито повтаряне НАТО, НАТО и пак НАТО...

    09:44 13.10.2026

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