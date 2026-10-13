Божилов: България и Румъния да поставят руските удари в Черно море пред НАТО

България и Румъния трябва съвместно да поставят пред НАТО въпроса за сигурността на корабоплаването в Черно море след съобщенията за атакувани търговски кораби край българското крайбрежие. Това заяви бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов пред bTV.

По предварителна и все още официално непотвърдена информация са били поразени два кораба в изключителната икономическа зона на България. Съобщава се, че единият е потънал и е спасен един човек, а от втория 15 души са изведени до пристанище Варна.

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Божилов определи поредния инцидент като сериозна ескалация на напрежението в Черно море. Според него зачестилите атаки могат да създадат непосредствен риск и за българските териториални води.

Призив за обща позиция в НАТО

„Ние вече трябва да мислим какви биха могли да бъдат следващите елементи на ескалация и дали няма заплаха и за териториалните води, корабите и съоръженията, които се намират там“, заяви Божилов.

По думите му почти целият търговски трафик в Черно море вече се насочва през териториалните води на България и Румъния. Той предупреди, че при нови атаки корабоплаването може да намалее драстично или почти изцяло да се измести към тези води.

Божилов смята, че София и Букурещ трябва да потърсят общи действия с останалите черноморски държави от НАТО. Като възможен формат той посочи консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.

„Мисля, че България и Румъния би трябвало съвместно да поставят въпроса в НАТО. Може би не за задействане на член 4, но за консултации“, каза той.

Бившият заместник-министър уточни, че не изключва и активирането на член 4, който предвижда консултации между съюзниците при заплаха за сигурността на държава членка. Според него всяка подобна стъпка трябва да бъде подкрепена със солидни доказателства и конкретни искания.

„По-силната позиция би била, ако България и Румъния, а възможно и Турция, поставят въпроса за Черно море, корабоплаването и сигурността“, подчерта Божилов.

Необходима е категорична оценка

Един от засегнатите кораби плава под малтийски флаг и според съобщеното от премиера Румен Радев е украинска собственост. Божилов припомни, че международното морско право разграничава правомощията на държавата на флага, държавата на корабособственика и крайбрежната държава.

Според него Малта, като държава членка на Европейския съюз, има интерес от разследване, а България и Румъния могат да координират действията си и на европейско ниво.

Божилов заяви, че България трябва да бъде по-категорична в оценката си за случващото се. По данните, с които разполага, има над 150–160 случая на поразени търговски кораби, превозващи основно украински товари, включително в украински териториални води и в морски зони край Румъния.

„Не трябва да разглеждаме тези случаи изолирано от всички други подобни. На тази база може да се направи много ясно заключение, че Русия иска да преустанови търговското корабоплаване в Черно море, за да се спре най-вече износът на Украйна“, каза Божилов.

Той посочи, че следващите действия трябва да са насочени към изясняване на фактите около инцидентите и към координирана реакция със съюзниците за гарантиране на сигурността на търговското корабоплаване.

Източници: btvnovinite.bg