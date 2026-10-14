Пътна обстановка: ремонти, граници и сводки от МВР

Ремонти и временна организация на движението затрудняват пътуването по няколко ключови направления в страната. По последния бюлетин на Агенция „Пътна инфраструктура“ се очакват облачно и дъждовно време, по-значителни валежи в Централна България и временно силен северен вятър в източните райони. Температурите ще бъдат между 10 и 15 градуса, а в София около 11.

Ограничения по магистралите

По АМ „Тракия“ има участъци с ограничение на скоростта до 100 км/ч заради полагане на маркировка и превантивно поддържане. При Мухово движението се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътя в аварийната лента. В област Бургас между 342-рия и 348-ия километър ограничението е до 80 км/ч.

По АМ „Хемус“ движението в тунел „Топли дол“ в посока София е прехвърлено двупосочно в тръбата за Варна заради ремонт. Ограничено е и движението на превозни средства над 12,5 тона между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“. В област Шумен движението в посока София между 350-ия и 363-ия километър се извършва двупосочно в платното за Варна до 16 октомври.

По АМ „Струма“ в посока София са ограничени аварийната лента и външната активна лента в отделни участъци заради почистване на откоси. При пътен възел „Даскалово“ е въведена временна организация за облекчаване на трафика към Перник и Кюстендил, която е в сила до 16 октомври.

На АМ „Марица“ в посока ГКПП „Капитан Андреево“ има участъци с движение в една лента и ограничение на скоростта до 50 км/ч заради ремонт на дилатационни фуги. По пътя Враца–Мездра движението също е в една лента заради ремонт на настилката. Затруднения има и между гара Яна и Ботевград, където се работи поетапно в една лента. Участъкът при аварийната анкерна стена между Ботевград и София е затворен за всички превозни средства, като обходът е по АМ „Хемус“.

Трафик по границите

„Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ и на ГКПП „Лесово“ на изход за товарни автомобили“, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“. На пунктовете с Румъния, Гърция, Сърбия и Република Северна Македония движението е нормално.

Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав. През „Маказа“, „Рудозем“, „Златоград“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

Планини, пожарна и КАТ

Последната публикувана информация от Планинската спасителна служба сочи добри условия за туризъм, но предупреждава за влошаване на времето и дъжд през следобедните часове. Във високите части са отчетени температури между 7 и 10 градуса, а в Стара планина духа умерен вятър. Туристите трябва да бъдат подготвени за бърза промяна на условията.

За денонощието на 12 октомври екипите на пожарната са реагирали на 103 сигнала и са ликвидирали 72 пожара. Шестнадесет от тях са били с преки материални щети, а при пожарите няма загинали и пострадали.

МВР съобщава за един загинал и 24 ранени при пътнотранспортни произшествия през последното денонощие. В София са регистрирани 33 леки катастрофи без пострадали. От началото на октомври жертвите на пътя са 23, а ранените са 346.

Източници: bta.bg, predelnews.com