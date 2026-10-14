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Йордан Божилов: За мен основният въпрос е дали с тези удари са постигнати целите и какви са били тези цели

Йордан Божилов: За мен основният въпрос е дали с тези удари са постигнати целите и какви са били тези цели

14 Октомври, 2026 08:52 760 24

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  • черно море-
  • нато

По думите му единството на НАТО е особено важно, тъй като за задействането на член 5 е необходим консенсус между съюзниците

Йордан Божилов: За мен основният въпрос е дали с тези удари са постигнати целите и какви са били тези цели - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Важно е да се установи какви цели са преследвани с ударите в изключителните икономически зони на България и Румъния и дали те са постигнати. Това коментира в „Денят започва“ по БНТ бившият заместник-министър на отбраната и председател на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов.

Според него е необходимо да се анализират възможните сценарии и да се изгради готовност за реакция при подобни атаки.

България трябва да преразгледа законодателството и механизмите за реакция при атаки в сивата зона между мира и войната, да ускори координацията със съюзниците и да засили консултациите с Румъния и Турция. Това коментира в „Денят започва“ бившият заместник-министър на отбраната и председател на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов. Според него трябва да се анализира какви са целите на тези атаки.

Според Йордан Божилов България не е единствената държава в НАТО и Европейския съюз, която не е напълно подготвена за атаки, намиращи се под прага на конвенционалния военен конфликт. По думите му е необходим цялостен преглед на законодателството и на начина, по който институциите трябва да действат при подобни ситуации.

Божилов посочи, че устойчивостта на държавата включва не само подготовката на силите за сигурност, но и защитата на критичната инфраструктура и готовността на населението.

„Специално за тези видове атаки, които са в сивата зона между мира и войната, и Европейският съюз, и НАТО от много време говорят. НАТО буквално преди две седмици прие един документ, който се нарича „Основни положения за изграждане на устойчивост“. Европейският съюз миналата година прие един документ, подобен на този. Какво означава устойчивост? Първо – подготовка. Подготовка на силите за сигурност. Подготовка на държавата за действие. Но тази устойчивост означава подготовка на критичната инфраструктура. Ако ние имаме прекъсване на снабдяване с газ или електричество, да имаме възможности много бързо да възстановим функцията, даже да е прекъсната физическата връзка. Трябва да имаме подготовка на населението за действие. Тоест, това е един много, много комплексен куп въпроси, за които ние наистина трябва да се готвим“, каза той.

Според Божилов промените в нормативната уредба не изискват значителен финансов ресурс, а политическа воля и координирана работа. По думите му миналата година е бил изготвен анализ, представен на министерствата, но оттогава са предприети малко действия.

„Естествено, придобиването на средства е задължително, но, както и Вие казахте, отнема време. Тоест, трябва да помислим как да направим процесите много по-бързи и по-ефективни. Да не са толкова бавни, да отнемат години. И най-вече, какво може да направим в рамките на НАТО и ЕС? Това е най-бързият, най-ефективният начин, но трябва да се говори най-вече със съюзниците, със съседите съюзници и след това в рамките на международните организации с останалите държави“, каза той.

Според Божилов при последните удари в изключителните икономически зони на България и Румъния е важно да се установи какви цели са преследвани и дали те са постигнати.

„За мен основният въпрос е дали с тези удари са постигнати целите и какви са били тези цели. Аз бих могъл да кажа, че целите могат да бъдат, например, спиране на морския трафик, свързано с износа на украинско зърно и продукти. Това може да бъде създаване на допълнително напрежение в Черно море. Това може да бъде един вид конфронтация с НАТО под линията на война, но тестване на действия на натовски страни, тестване на политически реакции. А могат да бъдат всички тези цели, взети заедно“, каза той.

Божилов отбеляза, че ако целите на атаките не са постигнати, е възможно да последват нови удари. Затова според него е важно да се анализират различните сценарии и възможните реакции на България и НАТО.

В разговора беше поставен и въпросът за евентуално задействане на член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда консултации между съюзниците, когато някоя от държавите смята, че териториалната ѝ цялост, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ са застрашени.

Божилов посочи, че подобна стъпка трябва да бъде разглеждана внимателно, особено предвид връзката между консултациите по член 4 и евентуалното задействане на член 5 за колективна отбрана.

„Трябва да имаме предвид едно, когато се задейства този член. Защото след този член следва вече член 5, който е член за колективната отбрана. Ако, примерно, бъде извършен удар срещу кораб в териториалните води на България, каква ще бъде нашата реакция? Това може да не бъде български кораб. И тук вече въпросът е застрашена ли е българската национална сигурност, територията, териториалната сигурност, суверенитетът. Ето, това са въпроси, които изискват много дълбок анализ и да се разиграват различни сценарии и възможности за действие“, каза той.

По думите му единството на НАТО е особено важно, тъй като за задействането на член 5 е необходим консенсус между съюзниците. Божилов предупреди, че опитите за провокиране на подобни ситуации могат да поставят на изпитание способността на Алианса да взема общи решения.

„НАТО трябва да остане единен. И когато се задейства член 5 най-вече. Защото за член 4 не се изисква консенсус, но за член 5 се изисква консенсус. НАТО трябва да бъде готов да го задейства този член. И Русия се опитва точно това да направи. Една от целите на Русия е да покаже, че НАТО е нефункционален, НАТО няма да използва член 5 и могат да бъдат извършени всякакви действия, именно за да се провокира задействане на член 5 и евентуалното непостигане на съгласие от страните членки“, заяви той.

Божилов подчерта, че решенията за реакция при подобни инциденти са политически, но трябва да бъдат основани на задълбочени експертни анализи. Според него е необходимо отговорно политическо говорене и по-активна комуникация със съседните държави.

Като конкретна стъпка той посочи необходимостта от механизми за консултации с Румъния и Турция. По думите му България досега е била пасивна и трябва да засили участието си в регионалните формати за сигурност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Милена

    12 2 Отговор
    Целите са ясно, но не за слепците.
    КОЙ даде този коридор, на тези кораби да вървят в нашата икономическа зона, за да са пазени, но ние да сме застрашени?
    Затова ли Буданов беше тук?
    Как точно сътрудничи Цветанов?
    Може ли логиката на математик като Радев да е всъщност липса на логика или нещо друго?Как да няма логика Зе да обстрелва свои? Видеа от 4 години не гледа ли?
    Защо се правят на ощипани госпожици като много добре знаят как стоят нещата и че те са опасността, нашите "ръководители".
    Като не знаят истината - защо не извика и посланиците на Украйна и на Англия ?
    Кои точно са "партньорите ни", за които говорят Радев и Йотова, като не сме видели нито един такъв и чия кандидатура е Външната министърка , като не е дипломат на България и като Външно министерство не знае за посещението на Буданов!
    ..и още ..и още..

    08:57 14.10.2026

  • 4 Мунчо стана за смях!

    5 9 Отговор
    Путин заяви, че ударите са руски, само Мунчо още не е разбрал!
    Защо не гледа руските медии?

    Коментиран от #7, #11

    08:58 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Руските шпиони от Камчия

    3 9 Отговор
    и руската губерния Варна, пряко следят корабите!

    09:00 14.10.2026

  • 7 провинциалист

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мунчо стана за смях!":

    Къде го е заявил? Нали демократично ни забраниха руски медии.

    Коментиран от #12

    09:00 14.10.2026

  • 8 Митрофанова, защо още

    3 11 Отговор
    не е изгонена?
    Мишки!

    09:01 14.10.2026

  • 9 пак същите бандити

    8 2 Отговор
    Битания постигна целите си с ударите по корабите съвместно с украинската хунта.

    09:01 14.10.2026

  • 10 айлайклолипоп

    3 0 Отговор
    За тебе основният въпрос е дали с такива удари ще бъде уцелено ендекато и сградата на народното събрание.Ако руски ракети ги уплячкат,с българско ще се свърши.

    09:01 14.10.2026

  • 11 и земята е плоска

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мунчо стана за смях!":

    Наркотиците те карат да фантазираш.

    09:02 14.10.2026

  • 12 Селянин от провинцията

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "провинциалист":

    Пълно е с руски телевизии по кабелната!
    Има и интернет.

    Коментиран от #14

    09:03 14.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 провинциалист

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "Селянин от провинцията":

    Е, и къде точно и кога Путин е заявил, че ударите са руски?

    09:06 14.10.2026

  • 15 Толкова е абсурдно!

    3 0 Отговор
    След нищоправене тепърва ще се изяснява нещо, което означава нищоправене отново и отново!

    09:17 14.10.2026

  • 16 ходовете на отчаянието

    6 2 Отговор
    Зеленски губи.Само конфликт НАТО с Русия го спасява.Затова и удря корабите и обвинява Русия.

    09:21 14.10.2026

  • 17 Кочо

    5 1 Отговор
    И защо сме в НАТО, след като никой не ни защитава! Напротив! Подтикват те да обявиш Русия за враг, а те и пажовете им тук си разнасят вратовръзките по студиата и говорят против Русия! Постянно ни карат да активираме някой член!? Активирайте го вие, след като считате, че трябва!

    09:27 14.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 УВАЖАЕМИ БОЖИЛОВ

    3 1 Отговор
    МНОГО ДОБРЕ ЗНАЕТЕ ЧЕ ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН Е ЗАБЪРКАН ЗА ПОМОШ НА УПРАВИТЕЛЯ НА ГОЛФ КЛУБА НО ЙОК НЯМА ДА МУ ПОМОГНИ.

    09:43 14.10.2026

  • 21 12345

    6 0 Отговор
    Тя целта е ясна. Да се повлияе на предстоящите президентски избори. Това бе отчаян опит на западните либерали да помогнат на Гюров. Дали да успели ще видим скоро.

    09:44 14.10.2026

  • 22 Чума

    6 0 Отговор
    Развяват вратовръзки, елегантни, дръзки
    нон стоп по студиата, на добра заплата!
    По слугинаж подбрани, удобни просветени,
    по външност фалшив блясък, по същност - кретиени!

    09:53 14.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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