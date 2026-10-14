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Кап. Димитър Димитров: България се нуждае от спасителни кораби в Черно море

Кап. Димитър Димитров: България се нуждае от спасителни кораби в Черно море

14 Октомври, 2026 09:26 582 24

  • спасителни кораби-
  • черно море

Последните инциденти край българското крайбрежие отново поставиха въпроса за способността на страната да реагира бързо и ефективно при извънредни ситуации в морето

Кап. Димитър Димитров: България се нуждае от спасителни кораби в Черно море - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България се нуждае от по-добра готовност за морски спасителни операции на фона на зачестилите атаки с дронове в Черно море. За това предупреди пред БНТ капитан далечно плаване Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани.

Последните инциденти край българското крайбрежие отново поставиха въпроса за способността на страната да реагира бързо и ефективно при извънредни ситуации в морето.

Корабът за генерални товари „Ейч Ес Дигнити“ потъна на 17 морски мили източно от Крапец след атака с дронове. По информацията, представена в материала, 11 моряци са в неизвестност, а петима са спасени. Другият атакуван кораб — „Челси 3“, е бил поразен на 18 морски мили източно от Бяла. Всички 15 души от екипажа му са спасени.

Спасителната операция е протекла при изключително тежки метеорологични условия — бурно море, силен вятър и валежи. Въпреки трудностите, екипите са успели да евакуират моряците от „Челси 3“.

Според капитан Димитров успешното приключване на спасителната операция не бива да прикрива ограниченията в наличните ресурси. По думите му в миналото България е разполагала със специализирани спасителни кораби, докато днес при подобни инциденти се разчита на плавателни средства и служители от различни институции.

Той смята, че страната трябва да мобилизира възможностите на Военноморските сили, „Гранична полиция“ и службата за търсене и спасяване към „Морска администрация“.

„Трябва да се мобилизират всички сили и средства, за да може адекватно да се отговори на повишения риск“, подчертава Димитров.

Като възможно решение той посочва осигуряването на един или два специализирани спасителни кораба, разположени съответно във Варненския и Бургаския регион. Подобна организация би позволила по-бърза реакция при инциденти и би намалила зависимостта от ресурсите на други служби.

Освен допълнителна техника България се нуждае и от по-добро наблюдение на морската среда. Според капитан Димитров е важно да се изградят възможности за по-ранно откриване на дронове и за своевременно установяване на инциденти.

Необходимостта от подобрена система за наблюдение става още по-голяма на фона на военния риск в Черно море и увеличаващия се брой инциденти с търговски плавателни съдове.

Заради опасностите в Черно море голяма част от търговските кораби се движат в териториалните води на България, Румъния и Турция. Това пренасочване на трафика към крайбрежните райони създава допълнителни рискове и повишава изискванията към системите за наблюдение и реагиране.

Капитан Димитров предупреждава, че докато военният конфликт продължава, вероятността от нови инциденти остава висока.

Особено тревожен е зимният период. Ниските температури на морската вода съкращават времето, през което човек може да оцелее във водата, което превръща бързината на спасителните действия в решаващ фактор.

На този фон зачестилите атаки срещу търговски кораби поставят пред България не само въпроса за сигурността на морския трафик, но и за готовността на институциите да защитават човешкия живот при извънредни ситуации.

По последна информация, цитирана в първоначалния материал, замърсяване на морето в районите на Бяла и Крапец не е установено.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 1 Отговор
    България не се нуждае въобще от море, за да няма ядове.

    Коментиран от #12

    09:29 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Глупаците ще искат бойни кораби на НАТО в Черно море.

    09:29 14.10.2026

  • 4 България се нуждае

    2 1 Отговор
    от руски еничари!

    Коментиран от #22

    09:31 14.10.2026

  • 5 СПАСИТЕЛИ НА ПЛАЖА

    2 0 Отговор
    АБЕ НАЛИ ВОЖДА КАЗА ЧЕ ТРЯБВАТ ЛОДКИ И ПЛАТНОХОДКИ,КАКВИ СА ТИЯ МИЛИТАРИСТИЧНИ ЖЕЛАНИЯ ?

    09:32 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фхйкшш

    2 3 Отговор
    Сирия нарита рашките а да се изнасят от базите.
    Два от корабите и многото загинали са от Сирия!

    09:35 14.10.2026

  • 9 Промяната

    2 0 Отговор
    Те се трепят, ние ще ги спасяваме? Двама се бият, трети го отнася. Само украински кораби ли ще спасяваме? Трябва и руски да спасяваме! Международно право!

    09:46 14.10.2026

  • 10 От здрав разум се нуждае България

    5 0 Отговор
    Защото истерията от последните дни е много жалка. Има война между други държави обаче ние все да се намесим все да намесим и началниците от НАТО и ЕС които не знам защо ги наричат съюзници а тичат пред тях като парле пред майка си. Това е толкоз жалко.

    09:47 14.10.2026

  • 11 Капитанът

    2 0 Отговор
    да каже какво стана със спасителния кораб Перун.Продадоха го на безценица или го нарязаха за скрап.Имахме и добър риболовен флот.Дали не можеше някой траулер сравнително бързо и евтино да преоборудват на спасителен?Ама виновните за разрухата сега имат тлъсти сметки и се ошумоляват!

    Коментиран от #18

    09:50 14.10.2026

  • 12 Прав си

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    и без друго бетонираха целия наш бряг.

    09:51 14.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 България се нуждае

    2 0 Отговор
    от читави управляващи!

    Коментиран от #16

    10:03 14.10.2026

  • 16 А не от такива които

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "България се нуждае":

    Експлоатират ситуацията за да спечелят изборите което е абсолютно недопустимо , но вече един месец сме свидетели точно на това.

    10:08 14.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Иво Джима

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Капитанът":

    Кап. Димитров - Джима не отговаря за флота ни, той е президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани. Питай други.

    10:12 14.10.2026

  • 19 Хаха

    4 0 Отговор
    Флагманът на българския боен флот "Дръзки" е бракувано белгийско корито от 70-те години, тоя другар капитан ми говори за "нуждата" от спасителни кораби! А екипаж за тези въображаеми кораби от къде бе, другарю капитан? И тях ли ще внасяме от Индия и Пакистан

    10:13 14.10.2026

  • 20 Имате ве

    1 0 Отговор
    На баце гумените лодки

    10:20 14.10.2026

  • 21 Шкембе чурба

    2 0 Отговор
    Де са корабите

    10:20 14.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Спечелването на изборите

    1 1 Отговор
    се върти само в болни мозъци! Толкова им е IQ на йоцините

    10:23 14.10.2026

  • 24 Дзак

    0 0 Отговор
    Най-разумното предложение!

    10:43 14.10.2026

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