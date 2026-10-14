Кап. Димитър Димитров: България се нуждае от спасителни кораби в Черно море

България се нуждае от по-добра готовност за морски спасителни операции на фона на зачестилите атаки с дронове в Черно море. За това предупреди пред БНТ капитан далечно плаване Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани.

Последните инциденти край българското крайбрежие отново поставиха въпроса за способността на страната да реагира бързо и ефективно при извънредни ситуации в морето.

Корабът за генерални товари „Ейч Ес Дигнити“ потъна на 17 морски мили източно от Крапец след атака с дронове. По информацията, представена в материала, 11 моряци са в неизвестност, а петима са спасени. Другият атакуван кораб — „Челси 3“, е бил поразен на 18 морски мили източно от Бяла. Всички 15 души от екипажа му са спасени.

Спасителната операция е протекла при изключително тежки метеорологични условия — бурно море, силен вятър и валежи. Въпреки трудностите, екипите са успели да евакуират моряците от „Челси 3“.

Според капитан Димитров успешното приключване на спасителната операция не бива да прикрива ограниченията в наличните ресурси. По думите му в миналото България е разполагала със специализирани спасителни кораби, докато днес при подобни инциденти се разчита на плавателни средства и служители от различни институции.

Той смята, че страната трябва да мобилизира възможностите на Военноморските сили, „Гранична полиция“ и службата за търсене и спасяване към „Морска администрация“.

„Трябва да се мобилизират всички сили и средства, за да може адекватно да се отговори на повишения риск“, подчертава Димитров.

Като възможно решение той посочва осигуряването на един или два специализирани спасителни кораба, разположени съответно във Варненския и Бургаския регион. Подобна организация би позволила по-бърза реакция при инциденти и би намалила зависимостта от ресурсите на други служби.

Освен допълнителна техника България се нуждае и от по-добро наблюдение на морската среда. Според капитан Димитров е важно да се изградят възможности за по-ранно откриване на дронове и за своевременно установяване на инциденти.

Необходимостта от подобрена система за наблюдение става още по-голяма на фона на военния риск в Черно море и увеличаващия се брой инциденти с търговски плавателни съдове.

Заради опасностите в Черно море голяма част от търговските кораби се движат в териториалните води на България, Румъния и Турция. Това пренасочване на трафика към крайбрежните райони създава допълнителни рискове и повишава изискванията към системите за наблюдение и реагиране.

Капитан Димитров предупреждава, че докато военният конфликт продължава, вероятността от нови инциденти остава висока.

Особено тревожен е зимният период. Ниските температури на морската вода съкращават времето, през което човек може да оцелее във водата, което превръща бързината на спасителните действия в решаващ фактор.

На този фон зачестилите атаки срещу търговски кораби поставят пред България не само въпроса за сигурността на морския трафик, но и за готовността на институциите да защитават човешкия живот при извънредни ситуации.

По последна информация, цитирана в първоначалния материал, замърсяване на морето в районите на Бяла и Крапец не е установено.