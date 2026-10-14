“Възраждане” предлага изслушване на Радев заради атаките срещу плавателни съдове в Черно море

Парламентарната група на “Възраждане” внесе искане да се проведе изслушване в пленарна зала на министър-председателя на Република България г-н Румен Радев.

Изслушването е предложено на основание чл. 111, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и е относно: “Ескалацията на напрежението и атаките срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Република България в Черно море, оценките за рисковете пред националната и морската сигурност и предприетите от Министерски съвет мерки”.

През последните седмици се наблюдава рязко зачестяване на инцидентите и атаките срещу търговски и други плавателни съдове в границите на изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Република България в акваторията на Черно море. Тези събития представляват пряка и непосредствена заплаха за националната сигурност и сигурността на корабоплаването - нарушават се безопасността на международните търговски пътища и свободният трафик в зона под българска юрисдикция.

Поставят се в риск функционирането на българските пристанища, логистичните вериги, корабоплавателният сектор, застрахователните премии за морски транспорт и потенциалните енергийни проекти в шелфа.

Всеки въоръжен инцидент или поражение върху плавателен съд носи критичен риск от разлив на горива, опасни товари и последваща екологична катастрофа за българското крайбрежие.

Предвид сериозността на ситуацията и необходимостта от своевременна, официална и обективна информация, вносителите предлагат изслушването да се проведе на 15.10.2026 г. (четвъртък) и Народното събрание да бъде подробно запознато с анализите и действията на изпълнителната власт.