Радев: Буданов поиска разговор за мир в Украйна

Премиерът Румен Радев потвърди, че се е срещнал с Кирило Буданов – началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски. Разговорът се е състоял в София на 8 октомври, а посещението на украинския представител е било по негова молба и при пълна конфиденциалност заради мерки за сигурност. Това беше съобщено от Министерския съвет ден по-късно.

По думите на Радев двамата са обсъдили възможностите за прекратяване на войната в Украйна. От Министерския съвет уточниха, че Буданов е представил вижданията на украинската страна за постигане на мирно решение.

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Радев: Това правим в момента

„Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа и прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас – за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена“, заяви Радев.

Той призова да се използват всички възможни канали за комуникация и диалог. „Крайно време е да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента“, каза премиерът пред журналисти в Пловдив.

Радев не посочи допълнителни конкретни параметри на разговора, включително дали са обсъждани евентуални формати за преговори или гаранции за сигурност. Потвърденото до момента е, че основната тема е била мирното уреждане на конфликта и ролята на дипломатическите контакти.

Външното министерство не е било информирано

Визитата на Буданов не е била предварително обявена. Министерството на външните работи е заявило пред bTV, че не е било информирано за посещението и че украинският представител не се е срещал с министър Велислава Петрова.

Срещата между Радев и Буданов се проведе на фона на напрежението около поразените от дронове търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море. По този въпрос премиерът заяви, че към момента няма доказателства за произхода на дроновете и че при огледа не са били открити останки от тях. „Нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност“, каза Радев.

Източници: nova.bg, btvnovinite.bg, bntnews.bg