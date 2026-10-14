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Радев: Буданов поиска разговор за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Радев: Буданов поиска разговор за мир в Украйна

14 Октомври, 2026 12:37 1 280 33

  • румен радев-
  • кирилo буданов-
  • володимир зеленски-
  • мирни преговори-
  • украйна

Премиерът потвърди, че срещата с началника на кабинета на Зеленски е била по молба на украинския представител и при пълна конфиденциалност

Радев: Буданов поиска разговор за мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев потвърди, че се е срещнал с Кирило Буданов – началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски. Разговорът се е състоял в София на 8 октомври, а посещението на украинския представител е било по негова молба и при пълна конфиденциалност заради мерки за сигурност. Това беше съобщено от Министерския съвет ден по-късно.

По думите на Радев двамата са обсъдили възможностите за прекратяване на войната в Украйна. От Министерския съвет уточниха, че Буданов е представил вижданията на украинската страна за постигане на мирно решение.

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Радев: Това правим в момента

„Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа и прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас – за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена“, заяви Радев.

Той призова да се използват всички възможни канали за комуникация и диалог. „Крайно време е да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента“, каза премиерът пред журналисти в Пловдив.

Радев не посочи допълнителни конкретни параметри на разговора, включително дали са обсъждани евентуални формати за преговори или гаранции за сигурност. Потвърденото до момента е, че основната тема е била мирното уреждане на конфликта и ролята на дипломатическите контакти.

Външното министерство не е било информирано

Визитата на Буданов не е била предварително обявена. Министерството на външните работи е заявило пред bTV, че не е било информирано за посещението и че украинският представител не се е срещал с министър Велислава Петрова.

Срещата между Радев и Буданов се проведе на фона на напрежението около поразените от дронове търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море. По този въпрос премиерът заяви, че към момента няма доказателства за произхода на дроновете и че при огледа не са били открити останки от тях. „Нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност“, каза Радев.

Източници: nova.bg, btvnovinite.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 5 Отговор
    Мошко Радев, Манджурския кандидат трябва да е в преговарящия за мир екип.

    Коментиран от #33

    12:38 14.10.2026

  • 2 Мунчо пак ни баламосва!

    25 7 Отговор
    Буданов щял да обсъжда с Мунчо мир в Украйна! Мунчо май е станал по велик и от Тръмп!

    Коментиран от #10

    12:41 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Радев сбърка като се срещна с Буданов

    13 6 Отговор
    Буданов е в списъка на Руската федерация с терористи и военнопрестъпници.

    Русия и САЩ имат обща игра,

    а Радев се беше врекъл на Байдън (САЩ), че ВИНАГИ ще работи "в синергия с дневния ред на САЩ."

    Това каза Румен Радев през юли 2021 г. в телефонния си разговор с дементния Джо Байдън, когато му се хвалеше на срещета на англо-полската инициатива "Три морета" в София и се перчеше като пръв триморски пингвин...

    Топ лицемер!

    Коментиран от #7, #31

    12:44 14.10.2026

  • 5 интересно

    15 3 Отговор
    Как точно мирът между Украйна и Русия зависи от България, че Буданов да се срещне с Радев непосредствено преди пътуването си до САЩ? Ако ключът към мира е в ръцете на Радев, защо той досега нищо не е направил по въпроса след като България всеки ден калкулира загуби от тази война? Радев дължи отговори на тези въпроси, иначе обясненията му изглеждат смехотворно.

    Коментиран от #11

    12:45 14.10.2026

  • 6 И какво

    17 1 Отговор
    зависи от летеца това , че дошъл от него да го иска ? И от Цветана ? Шменти капели !

    12:45 14.10.2026

  • 7 Защо бе

    12 16 Отговор

    До коментар #4 от "Радев сбърка като се срещна с Буданов":

    Защо се русначите бе? Откъде тая омраза към България бе? Мама ли ви научи? Руската федерация се управлява от терористи и военнопрестъпници и България не е република на Москва! Ясно ли ви е?

    Коментиран от #17, #20, #21, #30

    12:46 14.10.2026

  • 8 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Точно пък Буданов ще иска мир.Да бе!

    12:47 14.10.2026

  • 9 Шорт

    9 1 Отговор
    Демек бялото знаме! То това се говореше 2022...есента...НО ги убедиха братята украйнци!да си бият до последният украйнец!

    12:48 14.10.2026

  • 10 тиририрам

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо пак ни баламосва!":

    Баба Славуца е най - авторитетната от всички.
    С един коментар решава международните кризи от диванчето у дома си!😏

    12:48 14.10.2026

  • 11 Ха де

    11 8 Отговор

    До коментар #5 от "интересно":

    Изобщо не вярвам и на дума изречена от лъжливата уста на Радев. По-скоро Буданов е предоставил секретни материали за руския тероризъм в черно море.

    Коментиран от #18

    12:48 14.10.2026

  • 12 Стига с тая Украйна.

    16 0 Отговор
    Цените на храната , отоплението , лекарствата. Спекулата. Ако нищо не правите много хора ще се разболеят и умрат.

    Коментиран от #14

    12:49 14.10.2026

  • 13 Тиквеник!

    9 4 Отговор
    Какво ще направиш за постигане на мир в Украйна? Дори не смееш да говориш с Путин! Страхливец!

    12:50 14.10.2026

  • 14 Добро утро!

    7 5 Отговор

    До коментар #12 от "Стига с тая Украйна.":

    Комунистите са шампиони по нищоправене. Вие опъвате каиша, те ХАРЧАТ!

    12:50 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Теста ди гомма

    7 3 Отговор
    Няма, а и не може да има доказателства, че дроновете са руски! Дори и аз да съм убеден. Крим е руски!

    12:51 14.10.2026

  • 17 Защо бе

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Защо бе":

    САЩ също се управлява от терористи и военнопрестъпници, и педофили, както и Израел.

    12:51 14.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Въпрос

    9 5 Отговор
    Изобщо не трябва да им се вярва на това правителство. Какво правят с цените, с парите? Народът така обедня, че зимата с новите цени на парно, ток, вода, хранa, данъци... от сега да си стягат куфарите и да се махат. Да чакаш комунист да ти помогне е все едно от "умрял писмо". Те са научени само да взимат и то от най-бедните и работещите. Олигарсите, тези на държавната ясла, милиционерите, военните и мафията не ги закачат. Нали са техни хора. Ще се наложи да ги пазят от огромната народна любов, която се задава на хоризонта.

    12:52 14.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Слугувай на френци, немци, англичани

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Защо бе":

    и на турците, и не задавай неуместни въпроси.

    Ето какво е написал Петко Р. Славейков за Русия и за твоите началници, които са врагове на България.

    "Нам Русия е надежда,
    руский цар е наший спас
    никой друг ни не поглежда,
    не помисля зарад нас.

    Френци, немци, англичани
    наши са враждебници -
    дружни с нашите тирани -
    наши са изедници."

    април 1877 г.

    Коментиран от #28

    13:02 14.10.2026

  • 22 ААААА

    8 4 Отговор
    Г-н министър председател, вероятно имате много високо мнение за себе си и огромно его, щом смятате, че сте някакъв фактор за преговори между Русия и Украйна. В такъв случай какво пречи официално да отправите покана както към г-н Зеленски, така и към другаря Путин да дойдат в България и да преговарят за край на войната и мир, а Вие да бъдете домакин на срещата.
    Вероятно повода за посещението на украинеца е бил ударите по корабите в Черно море, придружен с с доказателства, че Украйна не е извършител или с доказателства кой е извършителя.

    Коментиран от #29

    13:02 14.10.2026

  • 23 Боташа е попеден червен некадърник

    5 2 Отговор
    Премиерът потвърди, че срещата с началника на кабинета на Зеленски е била по молба на украинския представител и при пълна конфиденциалност
    -;-
    За какво ли се доверяват на Боташа, като знаят че той знае че "Крим е руски"!

    13:06 14.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кой се промъква така..

    7 1 Отговор
    като крадец... И кой посреща така щ...Такива "конфиденциалности" на четири очи по нощИте, със сигурност не са били за "мир". В близко време ще стане ясно какво е надробил Радев...

    13:09 14.10.2026

  • 26 Когато егоцентризмът

    5 2 Отговор
    се съеши с простотията се "ражда" чорап. Много смрадлив!

    13:09 14.10.2026

  • 27 Хаха

    4 2 Отговор
    Този клюн Радев никога няма да види доказателствата.

    13:16 14.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "ААААА":

    МИ РАЗГОВОРА Е БИЛ КАК УКРАИНСКИТЕ КОРАБИ С ОРЪЖИЕ ДА МИНАВАТ В МОРСКАТА ЗОНА НА БЪЛГАРИЯ . И НАШИ МУН..ЧО СЕ Е СЪГЛАСИЛ ....Е ТЕ ТОВА СА СЕКРЕТНИТЕ РАЗГОВОРИ

    13:22 14.10.2026

  • 30 България е 27 република на Брюксел

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Защо бе":

    И е заден двор на Турция...

    Земята на Ботев и Левски отново е робска земя.

    13:32 14.10.2026

  • 31 Ъхъ

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Радев сбърка като се срещна с Буданов":

    Буданов е терорист номер 1 на планетата, да се срещаш с такъв е престъпление!

    13:41 14.10.2026

  • 32 Фатмака

    2 2 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    13:44 14.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

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