Радев: Буданов поиска разговор за мир в Украйна

Премиерът Румен Радев потвърди, че се е срещнал с Кирило Буданов – началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски. Разговорът се е състоял в София на 8 октомври, а посещението на украинския представител е било по негова молба и при пълна конфиденциалност заради мерки за сигурност. Това беше съобщено от Министерския съвет ден по-късно.
По думите на Радев двамата са обсъдили възможностите за прекратяване на войната в Украйна. От Министерския съвет уточниха, че Буданов е представил вижданията на украинската страна за постигане на мирно решение.
Радев: Това правим в момента
„Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа и прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас – за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена“, заяви Радев.
Той призова да се използват всички възможни канали за комуникация и диалог. „Крайно време е да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента“, каза премиерът пред журналисти в Пловдив.
Радев не посочи допълнителни конкретни параметри на разговора, включително дали са обсъждани евентуални формати за преговори или гаранции за сигурност. Потвърденото до момента е, че основната тема е била мирното уреждане на конфликта и ролята на дипломатическите контакти.
Външното министерство не е било информирано
Визитата на Буданов не е била предварително обявена. Министерството на външните работи е заявило пред bTV, че не е било информирано за посещението и че украинският представител не се е срещал с министър Велислава Петрова.
Срещата между Радев и Буданов се проведе на фона на напрежението около поразените от дронове търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море. По този въпрос премиерът заяви, че към момента няма доказателства за произхода на дроновете и че при огледа не са били открити останки от тях. „Нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност“, каза Радев.
Източници: nova.bg, btvnovinite.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #33
12:38 14.10.2026
2 Мунчо пак ни баламосва!
Коментиран от #10
12:41 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Радев сбърка като се срещна с Буданов
Русия и САЩ имат обща игра,
а Радев се беше врекъл на Байдън (САЩ), че ВИНАГИ ще работи "в синергия с дневния ред на САЩ."
Това каза Румен Радев през юли 2021 г. в телефонния си разговор с дементния Джо Байдън, когато му се хвалеше на срещета на англо-полската инициатива "Три морета" в София и се перчеше като пръв триморски пингвин...
Топ лицемер!
Коментиран от #7, #31
12:44 14.10.2026
5 интересно
Коментиран от #11
12:45 14.10.2026
6 И какво
12:45 14.10.2026
7 Защо бе
До коментар #4 от "Радев сбърка като се срещна с Буданов":Защо се русначите бе? Откъде тая омраза към България бе? Мама ли ви научи? Руската федерация се управлява от терористи и военнопрестъпници и България не е република на Москва! Ясно ли ви е?
Коментиран от #17, #20, #21, #30
12:46 14.10.2026
8 Последния Софиянец
12:47 14.10.2026
9 Шорт
12:48 14.10.2026
10 тиририрам
До коментар #2 от "Мунчо пак ни баламосва!":Баба Славуца е най - авторитетната от всички.
С един коментар решава международните кризи от диванчето у дома си!😏
12:48 14.10.2026
11 Ха де
До коментар #5 от "интересно":Изобщо не вярвам и на дума изречена от лъжливата уста на Радев. По-скоро Буданов е предоставил секретни материали за руския тероризъм в черно море.
Коментиран от #18
12:48 14.10.2026
12 Стига с тая Украйна.
Коментиран от #14
12:49 14.10.2026
13 Тиквеник!
12:50 14.10.2026
14 Добро утро!
До коментар #12 от "Стига с тая Украйна.":Комунистите са шампиони по нищоправене. Вие опъвате каиша, те ХАРЧАТ!
12:50 14.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Теста ди гомма
12:51 14.10.2026
17 Защо бе
До коментар #7 от "Защо бе":САЩ също се управлява от терористи и военнопрестъпници, и педофили, както и Израел.
12:51 14.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Въпрос
12:52 14.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Слугувай на френци, немци, англичани
До коментар #7 от "Защо бе":и на турците, и не задавай неуместни въпроси.
Ето какво е написал Петко Р. Славейков за Русия и за твоите началници, които са врагове на България.
"Нам Русия е надежда,
руский цар е наший спас
никой друг ни не поглежда,
не помисля зарад нас.
Френци, немци, англичани
наши са враждебници -
дружни с нашите тирани -
наши са изедници."
април 1877 г.
Коментиран от #28
13:02 14.10.2026
22 ААААА
Вероятно повода за посещението на украинеца е бил ударите по корабите в Черно море, придружен с с доказателства, че Украйна не е извършител или с доказателства кой е извършителя.
Коментиран от #29
13:02 14.10.2026
23 Боташа е попеден червен некадърник
-;-
За какво ли се доверяват на Боташа, като знаят че той знае че "Крим е руски"!
13:06 14.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Кой се промъква така..
13:09 14.10.2026
26 Когато егоцентризмът
13:09 14.10.2026
27 Хаха
13:16 14.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #22 от "ААААА":МИ РАЗГОВОРА Е БИЛ КАК УКРАИНСКИТЕ КОРАБИ С ОРЪЖИЕ ДА МИНАВАТ В МОРСКАТА ЗОНА НА БЪЛГАРИЯ . И НАШИ МУН..ЧО СЕ Е СЪГЛАСИЛ ....Е ТЕ ТОВА СА СЕКРЕТНИТЕ РАЗГОВОРИ
13:22 14.10.2026
30 България е 27 република на Брюксел
До коментар #7 от "Защо бе":И е заден двор на Турция...
Земята на Ботев и Левски отново е робска земя.
13:32 14.10.2026
31 Ъхъ
До коментар #4 от "Радев сбърка като се срещна с Буданов":Буданов е терорист номер 1 на планетата, да се срещаш с такъв е престъпление!
13:41 14.10.2026
32 Фатмака
13:44 14.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.